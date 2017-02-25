Беленов: если позовёт «Зенит» — подумаю. Наотрез не откажусь

Сергей Богданович – интеллигентный, но не мягкий. Слово «мягкий» ему в принципе не подходит. В противном случае он не достиг бы таких вершин в футболе.

Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»….Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?

Отличная игра в первом круге, казалось, обеспечиламесто в воротах российского топ-клуба (причём конкретного) на весеннюю часть сезона. Участившиеся ляпы Лодыгина в рамке «Зенита», переход Селихова в «Спартак»: всё складывалось идеально в пользу переезда Беленова в город на Неве. Однако пока в «Анжи» дошло до смены курса и распродажи, питерцы уже подписали ярко сверкнувшего этой осенью Лунёва. А Беленов отправился на его место в столицу Башкортостана, где буквально несколько дней назад поставил подпись под контрактом.— Сразу после телефонного разговора с Сергеем Семаком. Это было в январе. В «Анжи» только-только объявили о смене курса. Было сказано, что многие команду покинут, а на их место придут новички. Тогда и появился вариант с «Уфой».— Беседа выдалась насыщенной и обстоятельной. Подкупило, что «Уфа» развивается и продолжает бороться в чемпионате – до зоны еврокубков всего три очка и в Кубке России неплохие шансы. Плюс заочно был в курсе, что в «Уфе» отличный коллектив, а приехав, лично в этом убедился. Проблем с адаптацией не возникло. С партнёрами, тренерами и персоналом сразу нашли общий язык.— Семак впечатлил не столько даже конкретной беседой, сколько личностью. Я же знаю, что это был за футболист. Сам против него играл. Человек с разными клубами становился чемпионом России, а со сборной – бронзовым призёром Евро. Да и практика в качестве помощника тренера в «Зените» и национальной команде сама за себя говорит.— Сергей Богданович – интеллигентный, но не мягкий. Слово «мягкий» ему в принципе не подходит. В противном случае он не достиг бы таких вершин в футболе. Никаких проблем с управлением коллективом у Семака в «Уфе» нет.— Я сам часто задавал себе этот вопрос. На стадии оформления моего перехода возникли организационные сложности. Документы из Махачкалы пришли не сразу. Меня заверили, что всё в порядке, — мол, не переживай, тренируйся и работай. Но, естественно, ситуация напрягала. Потом отлегло, когда ясность наступила.— Конечно. За два сбора с командой уже успел почувствовать себя своим в коллективе и остаток сезона провести планировал именно в «Уфе». Не хотелось куда-то дёргаться на самом «флажке».— Давид много хорошего говорил о клубе и городе, но прямо перед переходом за советом к нему не обращался. Мы же все взрослые люди, сами принимаем такие решения.— Эти нюансы прошли мимо меня. У «Анжи» в распоряжении есть квалифицированные вратари, там с этим проблем возникнуть не должно. Надо понимать, что наши пути с этим клубом разошлись. Но я благодарен прошлому и нынешнему руководству «Анжи». Первым – за те полгода, что провёл в клубе, а вторым – что отпустили без проблем.— Сначала в отпуске начали звонить журналисты, задавать какие-то вопросы о переменах в «Анжи». Я тогда даже ничего не знал, только в интернете что-то видел, но полной информацией не владел. А потом, когда в январе нас с командой собрали, увидел много незнакомых лиц. Половина состава, персонал и руководство – почти все новые.— Естественно, как и многие ребята. Казалось бы, ещё в прошлом сезоне «Анжи» еле-еле в РФПЛ удержался. А в этом мы шли неплохо, показывали качественный футбол. Да, могли лучше, чего уж скрывать. Но провалом это точно не назовёшь.— Не то, чтобы осадок… Мы ведь люди подневольные – раз в руководстве приняли такое глобальное решение, футболисты уже никак не повлияют. Потому остаётся только двигаться каждому своей дорогой. Но, конечно, были определённые ожидания на вторую часть сезона. Мы выглядели достойно до перерыва, а зимой, думал, ещё усилимся. Хочу сказать большое спасибо Сулейману Керимову за то, что такой проект был. От Махачкалы у меня остались только самые положительные воспоминания. Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту.— Всё, что не делается – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»….Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?— Не стал бы говорить так категорично, что летом вообще куда-то уйду. Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в «Уфе». А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А «Зенит» это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду.