Беленов: если позовёт «Зенит» — подумаю. Наотрез не откажусь

— Как приняли решение перейти в «Уфу»?
— Сразу после телефонного разговора с Сергеем Семаком. Это было в январе. В «Анжи» только-только объявили о смене курса. Было сказано, что многие команду покинут, а на их место придут новички. Тогда и появился вариант с «Уфой».
— О чём был разговор с Семаком?
— Беседа выдалась насыщенной и обстоятельной. Подкупило, что «Уфа» развивается и продолжает бороться в чемпионате – до зоны еврокубков всего три очка и в Кубке России неплохие шансы. Плюс заочно был в курсе, что в «Уфе» отличный коллектив, а приехав, лично в этом убедился. Проблем с адаптацией не возникло. С партнёрами, тренерами и персоналом сразу нашли общий язык.
— Чем Сергей Богданович так впечатлил вас в том разговоре?
— Семак впечатлил не столько даже конкретной беседой, сколько личностью. Я же знаю, что это был за футболист. Сам против него играл. Человек с разными клубами становился чемпионом России, а со сборной – бронзовым призёром Евро. Да и практика в качестве помощника тренера в «Зените» и национальной команде сама за себя говорит.
→ Семак: в «Уфу» пришёл «вооружённым»!
— Говорят, людям интеллигентным сложно тренировать российских футболистов. Как Семак с этим справляется?
— Сергей Богданович – интеллигентный, но не мягкий. Слово «мягкий» ему в принципе не подходит. В противном случае он не достиг бы таких вершин в футболе. Никаких проблем с управлением коллективом у Семака в «Уфе» нет.
— Вы с «Уфой» со второго сбора, но контракт подписали только на «флажке». Почему?
— Я сам часто задавал себе этот вопрос. На стадии оформления моего перехода возникли организационные сложности. Документы из Махачкалы пришли не сразу. Меня заверили, что всё в порядке, — мол, не переживай, тренируйся и работай. Но, естественно, ситуация напрягала. Потом отлегло, когда ясность наступила.
— Уже были настроены остаться в «Уфе»?
— Конечно. За два сбора с командой уже успел почувствовать себя своим в коллективе и остаток сезона провести планировал именно в «Уфе». Не хотелось куда-то дёргаться на самом «флажке».
— С Давидом Юрченко, который перешёл в «Анжи» как раз из «Уфы», не советовались перед переходом?
— Давид много хорошего говорил о клубе и городе, но прямо перед переходом за советом к нему не обращался. Мы же все взрослые люди, сами принимаем такие решения.
— В «Анжи» не хотели вас вернуть, пока контракта с «Уфой» ещё не было?
— Эти нюансы прошли мимо меня. У «Анжи» в распоряжении есть квалифицированные вратари, там с этим проблем возникнуть не должно. Надо понимать, что наши пути с этим клубом разошлись. Но я благодарен прошлому и нынешнему руководству «Анжи». Первым – за те полгода, что провёл в клубе, а вторым – что отпустили без проблем.
Сергей Богданович – интеллигентный, но не мягкий. Слово «мягкий» ему в принципе не подходит. В противном случае он не достиг бы таких вершин в футболе.
— Как узнали о смене курса в «Анжи»?
— Сначала в отпуске начали звонить журналисты, задавать какие-то вопросы о переменах в «Анжи». Я тогда даже ничего не знал, только в интернете что-то видел, но полной информацией не владел. А потом, когда в январе нас с командой собрали, увидел много незнакомых лиц. Половина состава, персонал и руководство – почти все новые.
— Были в шоке?
— Естественно, как и многие ребята. Казалось бы, ещё в прошлом сезоне «Анжи» еле-еле в РФПЛ удержался. А в этом мы шли неплохо, показывали качественный футбол. Да, могли лучше, чего уж скрывать. Но провалом это точно не назовёшь.
— Остался осадок от ситуации?
— Не то, чтобы осадок… Мы ведь люди подневольные – раз в руководстве приняли такое глобальное решение, футболисты уже никак не повлияют. Потому остаётся только двигаться каждому своей дорогой. Но, конечно, были определённые ожидания на вторую часть сезона. Мы выглядели достойно до перерыва, а зимой, думал, ещё усилимся. Хочу сказать большое спасибо Сулейману Керимову за то, что такой проект был. От Махачкалы у меня остались только самые положительные воспоминания. Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту.
→ Отверженные из «Анжи». Куда разбрелись лидеры южан
Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»….Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?
— После первого круга казалось, что вашего перехода в «Зенит» не избежать. Что не срослось?
— Всё, что не делается – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»….Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?
— Если летом позовут в Питер, поедете?
— Не стал бы говорить так категорично, что летом вообще куда-то уйду. Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в «Уфе». А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А «Зенит» это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду.