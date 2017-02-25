Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Беленов
Фото: instagram.com/fc_ufa_official
Текст: Иван Ковалёв

Беленов: если позовёт «Зенит» — подумаю. Наотрез не откажусь

Александр Беленов рассказал, как перешёл в «Уфу», почему не оказался в «Зените» и как на игроков «Анжи» повлияла смена курса.
25 февраля 2017, суббота. 23:35. Футбол
Отличная игра в первом круге, казалось, обеспечила Александру Беленову место в воротах российского топ-клуба (причём конкретного) на весеннюю часть сезона. Участившиеся ляпы Лодыгина в рамке «Зенита», переход Селихова в «Спартак»: всё складывалось идеально в пользу переезда Беленова в город на Неве. Однако пока в «Анжи» дошло до смены курса и распродажи, питерцы уже подписали ярко сверкнувшего этой осенью Лунёва. А Беленов отправился на его место в столицу Башкортостана, где буквально несколько дней назад поставил подпись под контрактом.

— Как приняли решение перейти в «Уфу»?
— Сразу после телефонного разговора с Сергеем Семаком. Это было в январе. В «Анжи» только-только объявили о смене курса. Было сказано, что многие команду покинут, а на их место придут новички. Тогда и появился вариант с «Уфой».

— О чём был разговор с Семаком?
 — Беседа выдалась насыщенной и обстоятельной. Подкупило, что «Уфа» развивается и продолжает бороться в чемпионате – до зоны еврокубков всего три очка и в Кубке России неплохие шансы. Плюс заочно был в курсе, что в «Уфе» отличный коллектив, а приехав, лично в этом убедился. Проблем с адаптацией не возникло. С партнёрами, тренерами и персоналом сразу нашли общий язык.

— Чем Сергей Богданович так впечатлил вас в том разговоре?
 — Семак впечатлил не столько даже конкретной беседой, сколько личностью. Я же знаю, что это был за футболист. Сам против него играл. Человек с разными клубами становился чемпионом России, а со сборной – бронзовым призёром Евро. Да и практика в качестве помощника тренера в «Зените» и национальной команде сама за себя говорит.

Семак: в «Уфу» пришёл «вооружённым»!

— Говорят, людям интеллигентным сложно тренировать российских футболистов. Как Семак с этим справляется?
 — Сергей Богданович – интеллигентный, но не мягкий. Слово «мягкий» ему в принципе не подходит. В противном случае он не достиг бы таких вершин в футболе. Никаких проблем с управлением коллективом у Семака в «Уфе» нет.

— Вы с «Уфой» со второго сбора, но контракт подписали только на «флажке». Почему?
 — Я сам часто задавал себе этот вопрос. На стадии оформления моего перехода возникли организационные сложности. Документы из Махачкалы пришли не сразу. Меня заверили, что всё в порядке, — мол, не переживай, тренируйся и работай. Но, естественно, ситуация напрягала. Потом отлегло, когда ясность наступила.

— Уже были настроены остаться в «Уфе»?
 — Конечно. За два сбора с командой уже успел почувствовать себя своим в коллективе и остаток сезона провести планировал именно в «Уфе». Не хотелось куда-то дёргаться на самом «флажке».

— С Давидом Юрченко, который перешёл в «Анжи» как раз из «Уфы», не советовались перед переходом?
 — Давид много хорошего говорил о клубе и городе, но прямо перед переходом за советом к нему не обращался. Мы же все взрослые люди, сами принимаем такие решения.

— В «Анжи» не хотели вас вернуть, пока контракта с «Уфой» ещё не было?
 — Эти нюансы прошли мимо меня. У «Анжи» в распоряжении есть квалифицированные вратари, там с этим проблем возникнуть не должно. Надо понимать, что наши пути с этим клубом разошлись. Но я благодарен прошлому и нынешнему руководству «Анжи». Первым – за те полгода, что провёл в клубе, а вторым – что отпустили без проблем.
Сергей Богданович – интеллигентный, но не мягкий. Слово «мягкий» ему в принципе не подходит. В противном случае он не достиг бы таких вершин в футболе.

— Как узнали о смене курса в «Анжи»?
 — Сначала в отпуске начали звонить журналисты, задавать какие-то вопросы о переменах в «Анжи». Я тогда даже ничего не знал, только в интернете что-то видел, но полной информацией не владел. А потом, когда в январе нас с командой собрали, увидел много незнакомых лиц. Половина состава, персонал и руководство – почти все новые.

— Были в шоке?
 — Естественно, как и многие ребята. Казалось бы, ещё в прошлом сезоне «Анжи» еле-еле в РФПЛ удержался. А в этом мы шли неплохо, показывали качественный футбол. Да, могли лучше, чего уж скрывать. Но провалом это точно не назовёшь.

— Остался осадок от ситуации?
 — Не то, чтобы осадок… Мы ведь люди подневольные – раз в руководстве приняли такое глобальное решение, футболисты уже никак не повлияют. Потому остаётся только двигаться каждому своей дорогой. Но, конечно, были определённые ожидания на вторую часть сезона. Мы выглядели достойно до перерыва, а зимой, думал, ещё усилимся. Хочу сказать большое спасибо Сулейману Керимову за то, что такой проект был. От Махачкалы у меня остались только самые положительные воспоминания. Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту.

Отверженные из «Анжи». Куда разбрелись лидеры южан
Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»….Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?

— После первого круга казалось, что вашего перехода в «Зенит» не избежать. Что не срослось?
 — Всё, что не делается – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»….Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?

— Если летом позовут в Питер, поедете?
 — Не стал бы говорить так категорично, что летом вообще куда-то уйду. Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в «Уфе». А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А «Зенит» это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Уфа Александр Беленов
Новости. Футбол
25 февраля 2017, суббота
23:37 «Лестер» провёл переговоры с Хиддинком
23:30 Беленов: решил перейти в «Уфу» сразу после телефонного разговора с Семаком
23:19 Конте: не могу гарантировать, что «Челси» обязательно станет чемпионом
23:07 «Спортинг» выиграл у «Эшторила», Базелюк вышел на замену
22:56 Моуринью: Ибрагимович сможет играть до 40 лет
22:51 Варди: слухи о том, что я выступил за увольнение Раньери, являются ложными
22:42 Беленов: зачем говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?
22:38 Президент «Урала» объяснил, почему матч с «Краснодаром» не перенесли в Тюмень
22:38 Лукаку: без Мартинеса и Кумана я бы даже не подобрался к рекорду Д. Фергюсона
22:32 «Уотфорд» и «Вест Хэм» не выявили победителя
22:21 Киевское «Динамо» оштрафовало Хачериди на $ 50 тыс.
22:19 «Леганес» разгромил «Депортиво»
22:18 «Герта» выиграла у «Айнтрахта» и вышла на пятое место в чемпионате Германии
22:12 Шмейхель: игроки не обсуждали с руководством отставку Раньери, это полное враньё
21:58 «Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А
21:55 Федун посетил тренировку «Спартака» в Марбелье
21:49 Гол Макгиди помог «Престону» одержать победу над «Куинз Парк Рейнджерс»
21:43 Анчелотти: не ожидал от «Баварии» победы со счётом 8:0 по случаю моего юбилея
21:37 Конте установил рекорд АПЛ, одержав 20 побед в 26 своих первых матчах в лиге
21:34 РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар
21:29 Куман: «Эвертон» надеется втиснуться в борьбу топ-6 клубов АПЛ
21:14 Дубль Мищенко помог «Амкару» обыграть «Минск»
21:12 Асхабадзе: для меня Луис Адриано — трансфер на одном уровне с Ивановичем
21:02 Конте: «Челси» полностью доминировал в матче с «Суонси»
21:00 Экс-форвард «Спартака» Барриос стал игроком «Гремио»
20:57 Маскерано и Туран не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетико»
20:51 «Монако» выиграл у «Генгама» и вышел на чистое первое место в чемпионате Франции
20:36 Эллардайс: сегодня «Селхерст Парк» стоял на ушах!
20:27 Владелец «Интера» обсудил с президентом «Реала» возможность трансфера Хамеса
20:14 Мальдини: если я и вернусь в футбол, то наверняка это будет именно «Милан»
20:10 «Севилья» победила «Бетис» в андалусийском дерби и догнала «Реал» по числу очков
20:04 К. Комбаров: готовность тульского «Арсенала» к сезону оценю на 90-95%
19:53 «Челси» обыграл «Суонси» и увеличил отрыв в АПЛ до 11 очков
19:51 Кирьяков: «Арсенал» Т проявил характер, в первых матчах весны он нам понадобится
19:49 ЦСКА разгромил норвежский «Будё-Глимт» в контрольном матче
19:43 В Берлине состоялась драка с участием 200 фанатов «Герты» и «Айнтрахта»
19:38 В перерыве матча «Челси» — «Суонси» состоялось чествование Лэмпарда
19:35 Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл тбилисское «Динамо»
19:22 «Боруссия» Д разгромила «Фрайбург», «РБ Лейпциг» переиграл «Кёльн»
19:20 «Бавария» забила «Гамбургу» 8 голов, Левандовски оформил хет-трик
19:12 «Анжи» проиграл казахстанскому «Иртышу»
19:12 Марез: Клаудио, вы верили в меня с первого дня, огромное спасибо за всё
19:03 Энрике: у «Барселоны» очень тяжёлый график, усталость берёт своё
19:03 Молодёжный состав «Урала» со счётом 0:7 проиграл «Балтике» Черевченко
18:54 Из-за отсутствия резервного голкипера в ворота «Саттона» встал защитник
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к увольнению Раньери из «Лестера»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+