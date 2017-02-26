Беспощадная «Бавария», чемпионская поступь «Челси» — в обзоре дня

ЦСКА разгромил норвежский «Будё-Глимт» в контрольном матче
ЦСКА разгромил норвежский клуб «Будё-Глимт» в контрольном матче. Встреча проходила в Ла-Манге (Испания) на стадионе «Ла-Манга» и завершилась со счётом 3:0.
В дебюте второго тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 81-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «армейцев», а ещё через три минуты Витиньо забил третий мяч в ворота норвежского клуба.
В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» занял 15-е место из 16 команд, набрав 30 очков в 30 матчах.
ЦСКА (32 очка) после 17 туров занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).
«Бавария» забила «Гамбургу» 8 голов, Левандовски оформил хет-трик
«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 8:0.
Хет-трик оформил Роберт Левандовски, дублем отметился Кингсли Коман, по одному разу отличились Артуро Видаль, Давид Алаба и Арьен Роббен.
«Бавария», набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на пять очков. «Гамбург» (20) находится на 16-й строчке.
«Севилья» победила «Бетис» в андалусийском дерби и догнала «Реал» по количеству очков
«Севилья» победила «Бетис» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На гол Ризы Дурмиси «Севилья» ответила точными ударами Габриэля Меркадо и Висенте Иборры. «Севилья» выиграла в Примере третий матч подряд.
«Севилья» (52 очка) догнала «Реал» в турнирной таблице Примеры, но у лидирующих мадридцев два матча в запасе. «Бетис» (24) находится на 15-й строчке.
«Челси» обыграл «Суонси» и увеличил отрыв в АПЛ до 11 очков
«Челси» одержал победу над «Суонси Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.
На 19-й минуте Сеск Фабрегас вывел синих вперёд, забив в 300-м матче в Премьер-лиге, но в концовке первого тайма Фернандо Льоренте сравнял счёт. Впрочем, во второй половине «Челси» сумел дожать соперника: сначала Педро Родригес красиво пробил в дальний угол из-за пределов штрафной площади, а затем Диего Коста закрепил победу лондонцев, расстреляв ворота «Суонси» после передачи от Эдена Азара.
Лидирующий в АПЛ «Челси» набрал 63 очка и оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» (52). «Суонси» (24) идёт 15-м.
РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.
«Что касается принятого решения о переносе матча 1/4 финала Кубка России „Урал“ — «Краснодар» из Екатеринбурга в Краснодар, то оно не является прихотью РФС или какого-либо клуба. Будь поле домашнего стадиона ФК «Урал» в хорошем состоянии, игра там непременно прошла бы. Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова. Кроме того, РФС получил официальное письмо, подписанное президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым, в котором говорится о неготовности поля в связи с «аномальными морозами в январе-феврале» и просьбой перенести игру в Краснодар.
Понимаем эмоции уральских болельщиков, но на данный момент, как мне кажется, единственно правильным решением было перенести матч в Краснодар. В этой ситуации довольно странно читать слова из уст одного из спортивных чиновников Екатеринбурга, который говорит, что у кого-то «круче связи». Проблема лежит исключительно в реальной плоскости — готов газон к конкретному матчу или нет. Более того, хотел бы заметить, что ещё нет окончательного понимания относительно того, состоится ли 5 марта в Екатеринбурге встреча «Урала» с «Амкаром». В каком состоянии будет там поле через неделю, сейчас сказать невозможно. Также со свой стороны мы благодарны руководству ФК «Краснодар» за понимание и содействие в решении данного вопроса. Желаю обеим командам в комфортных условиях показать результативный, зрелищный футбол, и пусть в полуфинал Кубка России выйдет тот, кто будет сильнее в конкретном матче», — передаёт слова Куликова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.
Аллегри может возглавить «Барселону»
«Барселона» может пригласить на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, возглавляющего ныне «Ювентус».
По информации Calciomercato.com, спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, у которого сложились хорошие рабочие отношения с Аллегри с момента их совместной работы в «Милане», пытается убедить руководство клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.
Ранее сообщалось, что сменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» могут Рональд Куман («Эвертон») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).
Что касается Аллегри, то в его приглашении также заинтересован «Арсенал», который уже контактировал со специалистом.
Контракт Аллегри с «Ювентусом» будет действовать ещё полтора года, но в последнее время всё чаще появляются слухи, что он покинет клуб по окончании сезона.