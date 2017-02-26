Беспощадная «Бавария», чемпионская поступь «Челси» — в обзоре дня

ЦСКА разгромил норвежский клуб «Будё-Глимт» в контрольном матче. Встреча проходила в Ла-Манге (Испания) на стадионе «Ла-Манга» и завершилась со счётом 3:0.В дебюте второго тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 81-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «армейцев», а ещё через три минуты Витиньо забил третий мяч в ворота норвежского клуба.В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» занял 15-е место из 16 команд, набрав 30 очков в 30 матчах.ЦСКА (32 очка) после 17 туров занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 8:0.Хет-трик оформил Роберт Левандовски, дублем отметился Кингсли Коман, по одному разу отличились Артуро Видаль, Давид Алаба и Арьен Роббен.«Бавария», набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на пять очков. «Гамбург» (20) находится на 16-й строчке.«Севилья» победила «Бетис» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.На гол Ризы Дурмиси «Севилья» ответила точными ударами Габриэля Меркадо и Висенте Иборры. «Севилья» выиграла в Примере третий матч подряд.«Севилья» (52 очка) догнала «Реал» в турнирной таблице Примеры, но у лидирующих мадридцев два матча в запасе. «Бетис» (24) находится на 15-й строчке.«Челси» одержал победу над «Суонси Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.На 19-й минуте Сеск Фабрегас вывел синих вперёд, забив в 300-м матче в Премьер-лиге, но в концовке первого тайма Фернандо Льоренте сравнял счёт. Впрочем, во второй половине «Челси» сумел дожать соперника: сначала Педро Родригес красиво пробил в дальний угол из-за пределов штрафной площади, а затем Диего Коста закрепил победу лондонцев, расстреляв ворота «Суонси» после передачи от Эдена Азара.Лидирующий в АПЛ «Челси» набрал 63 очка и оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» (52). «Суонси» (24) идёт 15-м.Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.«Что касается принятого решения о переносе матча 1/4 финала Кубка России „Урал“ — «Краснодар» из Екатеринбурга в Краснодар, то оно не является прихотью РФС или какого-либо клуба. Будь поле домашнего стадиона ФК «Урал» в хорошем состоянии, игра там непременно прошла бы. Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова. Кроме того, РФС получил официальное письмо, подписанное президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым, в котором говорится о неготовности поля в связи с «аномальными морозами в январе-феврале» и просьбой перенести игру в Краснодар.Понимаем эмоции уральских болельщиков, но на данный момент, как мне кажется, единственно правильным решением было перенести матч в Краснодар. В этой ситуации довольно странно читать слова из уст одного из спортивных чиновников Екатеринбурга, который говорит, что у кого-то «круче связи». Проблема лежит исключительно в реальной плоскости — готов газон к конкретному матчу или нет. Более того, хотел бы заметить, что ещё нет окончательного понимания относительно того, состоится ли 5 марта в Екатеринбурге встреча «Урала» с «Амкаром». В каком состоянии будет там поле через неделю, сейчас сказать невозможно. Также со свой стороны мы благодарны руководству ФК «Краснодар» за понимание и содействие в решении данного вопроса. Желаю обеим командам в комфортных условиях показать результативный, зрелищный футбол, и пусть в полуфинал Кубка России выйдет тот, кто будет сильнее в конкретном матче», — передаёт слова Куликова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.«Барселона» может пригласить на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, возглавляющего ныне «Ювентус».По информации Calciomercato.com, спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, у которого сложились хорошие рабочие отношения с Аллегри с момента их совместной работы в «Милане», пытается убедить руководство клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.Ранее сообщалось, что сменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» могут Рональд Куман («Эвертон») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).Что касается Аллегри, то в его приглашении также заинтересован «Арсенал», который уже контактировал со специалистом.Контракт Аллегри с «Ювентусом» будет действовать ещё полтора года, но в последнее время всё чаще появляются слухи, что он покинет клуб по окончании сезона.