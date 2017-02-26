«Играл за «Спартак», работая в «Динамо»

Фото: facebook.com/gr.mitin

Фото: facebook.com/gr.mitin

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Фото: facebook.com/gr.mitin

— Мой отец – тренер. 20 лет он был председателем спорткомитета в Красногорске. Сам понимаешь, выбора у меня не было (). Я занимался волейболом, баскетболом, настольным теннисом, шахматами. Даже ходил в кружок лёгкой атлетики, который был больше физкультурным! Было лето, когда я занимался в девяти секциях одновременно. С утра шёл на шахматы, потом на первую тренировку по футболу, затем на баскетбол. Позже посещал вторую футбольную тренировку/настольный теннис/волейбол. Иногда доходило до четырёх тренировок в день.— По рассказам отца, в возрасте двух-трёх лет он начал мне ставить ногу при помощи маленьких мячиков, чтобы техника удара была правильной. К тому же у отца своя детская футбольная команда, и я долгое время играл за неё.— Лет в 10-11 отец отвёз меня на просмотр в футбольный «Спартак», где уже тогда тренировались братья Комбаровы. Отбор был большим, приехало около сотни мальчишек. Мне повезло, и я стал одним из тех, кого по итогу оставили тренироваться с командой. Но моё пребывание в «Спартаке» получилось недолгим. Помимо футбола была школа, из которой мне не раз приходилось отпрашиваться из-за тренировок. Начала хромать успеваемость, и родители забрали меня из секции. Отец хотел пристроить меня поближе, в ЦСКА или «Динамо». Но уже тогда я был болельщиком красно-белых, и, несмотря на свой юный возраст, принципиально не захотел переходить в стан соперника. Так и сказал, что если и буду где-то играть, то только в «Спартаке». Дураком был (). В итоге вернулся в Красногорск и стал играть за детский «Зоркий» в большой футбол. Позже, когда мне стукнуло 16, в городе создали команду по футзалу, и мы выступали в Суперлиге чемпионата России, а наши матчи транслировали на только что появившемся «НТВ-Плюс». Там был подписан мой первый контракт. Он был чисто символическим – с зарплатой в пять тысяч рублей.— А первую зарплату я получил ещё раньше. Причём в виде большого арбуза, а не купюр ().— Однажды приехал посмотреть чемпионат Красногорского района – на отца и его воспитанников. Сам играть не мог из-за малого возраста, по регламенту можно было только с 14 лет. Вдруг отец подходит и говорит: «Судья не приехал, нужна твоя помощь. Выручай, отсуди игру!». Я ему ничего не ответил, а в голове сомнения: «Мне 13 лет, какой «суди»?! Там мужики по 30-50 лет бегают, и тут я – шкет». Но отец мне уже протягивал карточки и свисток, и делать было нечего. До сих пор помню свой первый свисток – на 10-й секунде матча за положение вне игры.— У них не было выбора, у меня были карточки и свисток – власть! () Конечно, мне было тяжело справляться, потому что пихали очень серьёзно. Тем не менее всё получилось. За отработанный матч судье тогда полагалось 144 рубля, по-моему. Но вместо меня их получил отец, так как я не проходил по возрасту. Когда ехали обратно с матча, воспитанник отца остановился и купил мне огромный 10-килограммовый арбуз! После того как мне исполнилось 14, я стал играть и судить за взрослых. С тех пор и сужу.— В прошлом году сдал на лицензию Ассоциации мини-футбола России. Сейчас сужу первую лигу (она же чемпионат Москвы) и много других соревнований, которые проходят под эгидой АМФР. Так что моя карьера арбитра, пусть и с перерывами, продолжается.— Был такой случай. Приехал судить одно соревнование официальное, и ко мне подошёл тренер. Говорит: «Слушай, у меня тут команда-лидер. Мы хотим выиграть!». «Очень хорошо», — говорю я. А сам дурака включил. Конечно, понимал, чего он от меня хотел, но виду не подал. Спустя время этот тренер вновь приходит – уже с телефоном – «Это тебя!». В трубке слышу: «Моя фамилия такая-то, знаешь? Это мои друзья, и они тебя отблагодарят. Понял?». Фамилия-то известная, естественно, я знал, кто это. Но это была моя первая игра на официальном уровне, там детишки играют маленькие! Я решил посоветоваться с отцом. Он мне сказал, чтобы судил честно. Так и поступил. В итоге команда, тренер которой ко мне подходил, выиграла в одни ворота.— Возвращаюсь в раздевалку – тренер бегает вокруг счастливый. Протягивает мне тысячу рублей. Я в отказ! Говорю, что мне платит проводящая организация и никаких денег брать не буду. Ухожу себе спокойно собираться. Потом уже еду в электричке, открываю сумку, чтобы булочку достать, а там сверху – тысяча эта! Не по себе было, слёзы навернулись.— В первые два года откровенно не проходил в состав. Молодой был, а потом в меня не очень верил тренер, мне это не нравилось. Я считал, что должен получать больше игровой практики, и на одном из матчей вспылил. На следующую игру уже не поехал, так и закончил.— Будешь смеяться, но отец был президентом этого клуба! Это ещё тяжелее — когда у тебя папа с характером, «ты должен добиваться всего сам». С одной стороны, это круто, а с другой — на тебя постоянно оказывается давление. Мне неоднократно заявляли, что я здесь только благодаря своему отцу. Это очень тяжело! К сожалению или к счастью, мне никогда не удавалось воспользоваться админресурсом. Понятно, что он мог куда-то направить. Но так, чтоб позвонить и сказать, что я где-то играю, – такого не было.— Президент «Спартака» Игорь Снежницкий – мой очень хороший товарищ. На протяжении сезона ему помогал, тогда у «Спартака» не было пресс-атташе. В итоге работал на два фронта – и пресс-атташе «Динамо», и пресс-атташе «Спартака». В стане красно-белых трудился неофициально и негласно. Все об этом знали, но нигде нельзя было об этом говорить.Снежницкий тоже бегал за «Чемпионат», и на одном из матчей я ему сказал, что мечта всей моей жизни сыграть хоть один матч за «Спартак». Он тогда посмеялся, и этот разговор замялся. За две недели до моего дня рождения мы приехали на очередной любительский матч. Так получилось, что у меня пошла игра, я забил пять или шесть мячей. После игры подходит Снежницкий и говорит мне: «Заявляйся!». Я сначала не понял – куда?! Мы посмеялись и уехали. На следующий день мне звонит Игорь Юрьевич и говорит: «Ты что, ещё не заявился?! Скорее!» В итоге заявлял меня начальник команды, всё как положено.Все ребята из команды меня хорошо знали, я неделю ходил с ними на все тренировки. Перед игрой мне сказали, что я выйду при определённых условиях – по счёту. Спартаковские футболисты так прониклись, что в первом тайме наколотили целую кошёлку сопернику. Я вышел в свою первую смену, судья поставил десятиметровый. Забил! Меня как отрубило в тот момент, после гола я стал искать глазами президента мини-футбольного «Спартака», чтобы сказать ему спасибо, но перед глазами была пелена. В итоге развернулся и просто пошёл к центру, даже не праздновал. Вот она — мечта! Конечно, у меня есть именная футболка, и она до сих пор хранится дома. Это был сумасшедший подарок!Потом прошло какое-то время, был конец сезона регулярного чемпионата. Игорь Юрьевич звонит и говорит: «У тебя игра через три дня, там «Крепость». Я вновь сходил на тренировки со «Спартаком». В той встрече меня с первых же минут выпустили, я провёл весь матч. В итоге забил два мяча с игры, один вообще очень красивым получился. Вот так эпопея со «Спартаком» закончилась.— Я отыграл всего два матча, соответственно назвать это достижением сложно. Но в прошлом году благодаря этому у меня появилась медаль за 3-е место в Высшей лиге в чемпионате России. Занимал четвёртое место в чемпионате России по футзалу, когда играл за «Зоркий». Наверное, это высшее. Тогда же мне был присвоен разряд «кандидата в мастера спорта». А вообще, дома около 100-130 различных медалей и порядка 200 дипломов, грамот. Абсолютно по разным видам спорта.— В своё время я работал на «Чемпионате», и нам нужна была команда. Обратились вместе с Артёмом Загуменновым с этой инициативой к Дмитрию Сергееву. Он проникся идеей, дал добро. Нам нужно было только название! Мы предложили записаться в команду всем сотрудникам. К сожалению, в связи с занятостью или ленью никто не откликнулся. В итоге там играли наши друзья, коллеги, сам Дмитрий Сергеев. В первый же сезон нам удалось выйти во вторую лигу ЛФЛ, а также мы выиграли Кубок вызова.— «Чемп» развивается, с этого сезона появился тренер. Сложившийся специалист, который учит нас тактике. Появились обязательные тренировки. Наставника предложил Максим Нагибин, мы кандидатуру одобрили. С его приходом проиграли всего три матча, все остальные выиграли или сыграли вничью. Если раньше мы шли на 12-14-м месте, то сейчас это третье-четвёртое. С приходом руководителя в коллективе появилась дисциплина и тактика.— Сначала было тяжело. И нам, и тренеру. Тот же Артём, который всегда был лидером и в этом сезоне является лучшим бомбардиром команды, может просидеть полматча в запасе потому, что не вписывается в игру. Ведь тренер видит всё по-своему. Также и меня сажают на банку, потому что есть другие игроки, которым нужно дать поиграть. Но первостепенно – это результат, и мы к нему идём. Конечно, приходится слушать тренера, никуда не денешься.— У нас играет Янис Линда, он выступал за «Локомотив-2», за тульский «Арсенал» и сейчас в «Арсенале-2». Это единственный игрок с футбольным прошлым и футбольным настоящим. Остальные – ну, может, играли в КФК когда-нибудь. Максим Нагибин и Валерий Луценко «попылили» немного в ПФЛ. Они объективно сильнее тех, кто был.— Дмитрий Сергеев поставил перед нами задачу — выйти в первую лигу. Она основная, и я думаю, что выполнима, если мы будем выполнять тренерские установки и продолжать в том же духе. Когда мы были на 12-14-м месте, это казалось нереальным, но сейчас мы на четвёртом. Выходят две команды, третья играет в стыках. Дальше, думаю, Сергеев поставит задачу выше.— Любители ловят совершенно другой кайф. Они выплёскивают те эмоции, которые накопились на работе. Сравнивать это практически невозможно. Но если футболист не кайфует от того, что делает, то он должен заканчивать с футболом. Считаю, что деньги – это лишь приложение. Тот же Дзюба когда кайфовал от игры, забивал, отдавал и был лучшим в стране нападающим. Сейчас, может быть, что-то поменялось.— Мне было лет 12. Втихаря от родителей поехал на ЦСКА – «Спартак», на «Песчанку». Был у меня шарфик «Спартака», и я его предусмотрительно спрятал в пакетик. Купил билеты, первые попавшиеся, ну а что – ребёнок, не знал, что там, куда надо. И оказалось, что билет у меня на вираж ЦСКА. В итоге шарфик я так и не достал, посмотрел футбол и уехал. Чувствовал себя в тылу врага.— Я вновь возвращаюсь в мини-футбол. Помимо «Чемпионата» буду выступать в Высшей лиге чемпионата России за «Крепость», которую в своё время обыгрывал, будучи игроком «Спартака» (). Уже удалось провести один матч, в котором один раз отличился и отдал голевую передачу. Неплохой дебют ().— Уходить из команды, которую ты создавал своими руками, ногами и головой, очень тяжело. Я уже думал об этом. Меня звали в другие коллективы. Но я не уйду, зачем? Это наше детище вместе с Тёмой и Димой.