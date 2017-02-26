«Играл за «Спартак», работая в «Динамо»

— Мой отец – тренер. 20 лет он был председателем спорткомитета в Красногорске. Сам понимаешь, выбора у меня не было (улыбается). Я занимался волейболом, баскетболом, настольным теннисом, шахматами. Даже ходил в кружок лёгкой атлетики, который был больше физкультурным! Было лето, когда я занимался в девяти секциях одновременно. С утра шёл на шахматы, потом на первую тренировку по футболу, затем на баскетбол. Позже посещал вторую футбольную тренировку/настольный теннис/волейбол. Иногда доходило до четырёх тренировок в день.
— Сильно! Тем не менее знаю, что самые тёплые взаимоотношения у тебя с мини-футболом.
— По рассказам отца, в возрасте двух-трёх лет он начал мне ставить ногу при помощи маленьких мячиков, чтобы техника удара была правильной. К тому же у отца своя детская футбольная команда, и я долгое время играл за неё.
— Как развивались события дальше?
— Лет в 10-11 отец отвёз меня на просмотр в футбольный «Спартак», где уже тогда тренировались братья Комбаровы. Отбор был большим, приехало около сотни мальчишек. Мне повезло, и я стал одним из тех, кого по итогу оставили тренироваться с командой. Но моё пребывание в «Спартаке» получилось недолгим. Помимо футбола была школа, из которой мне не раз приходилось отпрашиваться из-за тренировок. Начала хромать успеваемость, и родители забрали меня из секции. Отец хотел пристроить меня поближе, в ЦСКА или «Динамо». Но уже тогда я был болельщиком красно-белых, и, несмотря на свой юный возраст, принципиально не захотел переходить в стан соперника. Так и сказал, что если и буду где-то играть, то только в «Спартаке». Дураком был (смеётся). В итоге вернулся в Красногорск и стал играть за детский «Зоркий» в большой футбол. Позже, когда мне стукнуло 16, в городе создали команду по футзалу, и мы выступали в Суперлиге чемпионата России, а наши матчи транслировали на только что появившемся «НТВ-Плюс». Там был подписан мой первый контракт. Он был чисто символическим – с зарплатой в пять тысяч рублей.
— На что потратил первую зарплату?
— А первую зарплату я получил ещё раньше. Причём в виде большого арбуза, а не купюр (смеётся).
— Интересно.
— Однажды приехал посмотреть чемпионат Красногорского района – на отца и его воспитанников. Сам играть не мог из-за малого возраста, по регламенту можно было только с 14 лет. Вдруг отец подходит и говорит: «Судья не приехал, нужна твоя помощь. Выручай, отсуди игру!». Я ему ничего не ответил, а в голове сомнения: «Мне 13 лет, какой «суди»?! Там мужики по 30-50 лет бегают, и тут я – шкет». Но отец мне уже протягивал карточки и свисток, и делать было нечего. До сих пор помню свой первый свисток – на 10-й секунде матча за положение вне игры.
— Тебя вообще воспринимали всерьёз в том матче?
— У них не было выбора, у меня были карточки и свисток – власть! (Смеётся.) Конечно, мне было тяжело справляться, потому что пихали очень серьёзно. Тем не менее всё получилось. За отработанный матч судье тогда полагалось 144 рубля, по-моему. Но вместо меня их получил отец, так как я не проходил по возрасту. Когда ехали обратно с матча, воспитанник отца остановился и купил мне огромный 10-килограммовый арбуз! После того как мне исполнилось 14, я стал играть и судить за взрослых. С тех пор и сужу.
— До сих пор?
— В прошлом году сдал на лицензию Ассоциации мини-футбола России. Сейчас сужу первую лигу (она же чемпионат Москвы) и много других соревнований, которые проходят под эгидой АМФР. Так что моя карьера арбитра, пусть и с перерывами, продолжается.
— Хоть раз за всю карьеру предлагали «помочь» в матче?
— Был такой случай. Приехал судить одно соревнование официальное, и ко мне подошёл тренер. Говорит: «Слушай, у меня тут команда-лидер. Мы хотим выиграть!». «Очень хорошо», — говорю я. А сам дурака включил. Конечно, понимал, чего он от меня хотел, но виду не подал. Спустя время этот тренер вновь приходит – уже с телефоном – «Это тебя!». В трубке слышу: «Моя фамилия такая-то, знаешь? Это мои друзья, и они тебя отблагодарят. Понял?». Фамилия-то известная, естественно, я знал, кто это. Но это была моя первая игра на официальном уровне, там детишки играют маленькие! Я решил посоветоваться с отцом. Он мне сказал, чтобы судил честно. Так и поступил. В итоге команда, тренер которой ко мне подходил, выиграла в одни ворота.
— То есть в итоге получили, что хотели?
— Возвращаюсь в раздевалку – тренер бегает вокруг счастливый. Протягивает мне тысячу рублей. Я в отказ! Говорю, что мне платит проводящая организация и никаких денег брать не буду. Ухожу себе спокойно собираться. Потом уже еду в электричке, открываю сумку, чтобы булочку достать, а там сверху – тысяча эта! Не по себе было, слёзы навернулись.
— Как дальше развивалась карьера в «Зорком»?
— В первые два года откровенно не проходил в состав. Молодой был, а потом в меня не очень верил тренер, мне это не нравилось. Я считал, что должен получать больше игровой практики, и на одном из матчей вспылил. На следующую игру уже не поехал, так и закончил.
— Учитывая возможности твоего отца, не было желания воспользоваться «админресурсом»?
Фото: facebook.com/gr.mitin
— Будешь смеяться, но отец был президентом этого клуба! Это ещё тяжелее — когда у тебя папа с характером, «ты должен добиваться всего сам». С одной стороны, это круто, а с другой — на тебя постоянно оказывается давление. Мне неоднократно заявляли, что я здесь только благодаря своему отцу. Это очень тяжело! К сожалению или к счастью, мне никогда не удавалось воспользоваться админресурсом. Понятно, что он мог куда-то направить. Но так, чтоб позвонить и сказать, что я где-то играю, – такого не было.
— Расскажи о том нашумевшем матче, в котором ты, будучи пресс-атташе «Динамо», сыграл за «Спартак».
— Президент «Спартака» Игорь Снежницкий – мой очень хороший товарищ. На протяжении сезона ему помогал, тогда у «Спартака» не было пресс-атташе. В итоге работал на два фронта – и пресс-атташе «Динамо», и пресс-атташе «Спартака». В стане красно-белых трудился неофициально и негласно. Все об этом знали, но нигде нельзя было об этом говорить.
Снежницкий тоже бегал за «Чемпионат», и на одном из матчей я ему сказал, что мечта всей моей жизни сыграть хоть один матч за «Спартак». Он тогда посмеялся, и этот разговор замялся. За две недели до моего дня рождения мы приехали на очередной любительский матч. Так получилось, что у меня пошла игра, я забил пять или шесть мячей. После игры подходит Снежницкий и говорит мне: «Заявляйся!». Я сначала не понял – куда?! Мы посмеялись и уехали. На следующий день мне звонит Игорь Юрьевич и говорит: «Ты что, ещё не заявился?! Скорее!» В итоге заявлял меня начальник команды, всё как положено.
Все ребята из команды меня хорошо знали, я неделю ходил с ними на все тренировки. Перед игрой мне сказали, что я выйду при определённых условиях – по счёту. Спартаковские футболисты так прониклись, что в первом тайме наколотили целую кошёлку сопернику. Я вышел в свою первую смену, судья поставил десятиметровый. Забил! Меня как отрубило в тот момент, после гола я стал искать глазами президента мини-футбольного «Спартака», чтобы сказать ему спасибо, но перед глазами была пелена. В итоге развернулся и просто пошёл к центру, даже не праздновал. Вот она — мечта! Конечно, у меня есть именная футболка, и она до сих пор хранится дома. Это был сумасшедший подарок!
Потом прошло какое-то время, был конец сезона регулярного чемпионата. Игорь Юрьевич звонит и говорит: «У тебя игра через три дня, там «Крепость». Я вновь сходил на тренировки со «Спартаком». В той встрече меня с первых же минут выпустили, я провёл весь матч. В итоге забил два мяча с игры, один вообще очень красивым получился. Вот так эпопея со «Спартаком» закончилась.
Фото: facebook.com/gr.mitin
— Эти игры за «Спартак» — самое высокое достижение за твою карьеру?
— Я отыграл всего два матча, соответственно назвать это достижением сложно. Но в прошлом году благодаря этому у меня появилась медаль за 3-е место в Высшей лиге в чемпионате России. Занимал четвёртое место в чемпионате России по футзалу, когда играл за «Зоркий». Наверное, это высшее. Тогда же мне был присвоен разряд «кандидата в мастера спорта». А вообще, дома около 100-130 различных медалей и порядка 200 дипломов, грамот. Абсолютно по разным видам спорта.
***
— Чьей идеей было создать ФК «Чемпионат»?
— В своё время я работал на «Чемпионате», и нам нужна была команда. Обратились вместе с Артёмом Загуменновым с этой инициативой к Дмитрию Сергееву. Он проникся идеей, дал добро. Нам нужно было только название! Мы предложили записаться в команду всем сотрудникам. К сожалению, в связи с занятостью или ленью никто не откликнулся. В итоге там играли наши друзья, коллеги, сам Дмитрий Сергеев. В первый же сезон нам удалось выйти во вторую лигу ЛФЛ, а также мы выиграли Кубок вызова.
— Что сейчас происходит внутри команды?
— «Чемп» развивается, с этого сезона появился тренер. Сложившийся специалист, который учит нас тактике. Появились обязательные тренировки. Наставника предложил Максим Нагибин, мы кандидатуру одобрили. С его приходом проиграли всего три матча, все остальные выиграли или сыграли вничью. Если раньше мы шли на 12-14-м месте, то сейчас это третье-четвёртое. С приходом руководителя в коллективе появилась дисциплина и тактика.
— Как восприняли приход тренера? Всё-таки сформировавшийся мужской коллектив, сплочённый годами, а тут приходит чужой человек, навязывает своё видение…
— Сначала было тяжело. И нам, и тренеру. Тот же Артём, который всегда был лидером и в этом сезоне является лучшим бомбардиром команды, может просидеть полматча в запасе потому, что не вписывается в игру. Ведь тренер видит всё по-своему. Также и меня сажают на банку, потому что есть другие игроки, которым нужно дать поиграть. Но первостепенно – это результат, и мы к нему идём. Конечно, приходится слушать тренера, никуда не денешься.
— Самая яркая звезда в вашей команде – это…
— У нас играет Янис Линда, он выступал за «Локомотив-2», за тульский «Арсенал» и сейчас в «Арсенале-2». Это единственный игрок с футбольным прошлым и футбольным настоящим. Остальные – ну, может, играли в КФК когда-нибудь. Максим Нагибин и Валерий Луценко «попылили» немного в ПФЛ. Они объективно сильнее тех, кто был.
— Что думаешь о перспективах «Чемпионата» в этом сезоне?
— Дмитрий Сергеев поставил перед нами задачу — выйти в первую лигу. Она основная, и я думаю, что выполнима, если мы будем выполнять тренерские установки и продолжать в том же духе. Когда мы были на 12-14-м месте, это казалось нереальным, но сейчас мы на четвёртом. Выходят две команды, третья играет в стыках. Дальше, думаю, Сергеев поставит задачу выше.
— Что круче – выплёскивать эмоции раз в неделю или жить этим, постепенно превращая любимое дело в рутину?
Фото: facebook.com/gr.mitin
— Любители ловят совершенно другой кайф. Они выплёскивают те эмоции, которые накопились на работе. Сравнивать это практически невозможно. Но если футболист не кайфует от того, что делает, то он должен заканчивать с футболом. Считаю, что деньги – это лишь приложение. Тот же Дзюба когда кайфовал от игры, забивал, отдавал и был лучшим в стране нападающим. Сейчас, может быть, что-то поменялось.
— Самый запомнившийся матч, который ты посетил?
— Мне было лет 12. Втихаря от родителей поехал на ЦСКА – «Спартак», на «Песчанку». Был у меня шарфик «Спартака», и я его предусмотрительно спрятал в пакетик. Купил билеты, первые попавшиеся, ну а что – ребёнок, не знал, что там, куда надо. И оказалось, что билет у меня на вираж ЦСКА. В итоге шарфик я так и не достал, посмотрел футбол и уехал. Чувствовал себя в тылу врага.
— Расскажи о своих личных спортивных планах на ближайшее будущее.
— Я вновь возвращаюсь в мини-футбол. Помимо «Чемпионата» буду выступать в Высшей лиге чемпионата России за «Крепость», которую в своё время обыгрывал, будучи игроком «Спартака» (улыбается). Уже удалось провести один матч, в котором один раз отличился и отдал голевую передачу. Неплохой дебют (смеётся).
— Ты сказал, что будешь выступать за «Крепость». Не помешает ли это выступлениям за «Чемпионат»? Не планируешь покинуть команду?
— Уходить из команды, которую ты создавал своими руками, ногами и головой, очень тяжело. Я уже думал об этом. Меня звали в другие коллективы. Но я не уйду, зачем? Это наше детище вместе с Тёмой и Димой.