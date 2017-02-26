Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Репортаж со сборов «Арсенала» — Кирьяков, Габулов, Вергара
Фото: arsenaltula.ru
Текст: Марк Бессонов

Жизнь по-новому. Как «Арсенал» готовится бороться за выживание

«Арсенал» завершает подготовку к возобновлению РФПЛ. Работа Кирьякова, интересные трансферы и быт команды – в репортаже со сборов.
26 февраля 2017, воскресенье. 11:32. Футбол
— Как же приятно работать, не думая о том, что вот-вот отморозишь себе пальцы или запотеют линзы, — говорит сотрудник клубного ТВ «Арсенала», настраивая технику.

И персонал, и игроки, и тренеры ловят последние тёплые деньки у моря. Правда, в последний день, на который была запланирована игра с тбилисским «Динамо», солнце скрылось за густыми облаками, надвигавшимися со стороны гор. Но к вечеру выглянуло и даже успело немного послепить футболистов и немногочисленных зрителей, собравшихся на тренировочном поле отеля в Белеке. Персонал тем временем налаживал приборы самой необычной комментаторской рубки, которую доводилось видеть на футбольных матчах: пульт, ноутбук и обыкновенный стол, поставленный между рядами сидений.
Фото: arsenaltula.ru

Здесь же во время игры попробовали себя в роли комментаторов Гиа Григалава, Олег Власов и Кантемир Берхамов, восстанавливающиеся от микроповреждений под надзором опытного Александра Резепова, работавшего в своё время в ЦСКА и «Динамо».

В это время игроки разминаются на поле, готовясь сыграть свой последний матч на заключительных сборах. Кто-то работает по индивидуальной программе, кто-то разминается, кто-то слушает последние персональные установки от Кирьякова.
Кирьяков сперва разъясняет всё на русском, а затем сам же, без услуг переводчика, доводит свои мысли до англоговорящих новичков – Сунзу и Александрова.

>>> 4 причины, почему тульский «Арсенал» останется в РФПЛ

Сам тренер сперва разъясняет всё на русском, а затем сам же, без услуг переводчика, доводит свои мысли до англоговорящих новичков – Сунзу и Александрова. Во многом корректировки тренера позволили «Арсеналу» наладить игру во втором тайме – в первом, откровенно говоря, мало что получалось. Но во втором схема Кирьякова заработала как надо: открывания по флангам Вергары и Комбарова, быстрый перевод мяча из обороны в атаку, создание моментов у чужих ворот. А главное – реализация. То, чего так не хватало тулякам в первой части сезона. Пока на счету команды всего шесть мячей.
Фото: arsenaltula.ru

«Приятно, что мы проявили характер. В первых играх чемпионата он нам очень понадобится», — скажет Кирьяков после матча. Игроки тем временем разобьются на две группы – одни будут неспешно бегать вдоль кромки поля, другие – пытаться прошить Габулова в двусторонке.

Подготовка


В распоряжении Кирьякова был полный комплект футболистов, отличная гостиница с тренировочными полями в шаговой доступности и целый месяц на то, чтобы подготовить команду к самому сложному отрезку сезона.
Команда сосредоточилась на отработке различных игровых фаз, которым уделялась большая часть тренировочного процесса. Каких – пока секрет. Впереди важная игра с «Оренбургом», потому в клубе просят не раскрывать всех карт.

Пока полевые игроки нарезали круги вокруг поля и тянулись у углового флажка, легендарный Вячеслав Чанов работал с запасными вратарями – Михаилом Левашовым и Алексеем Березиным. Владимир Габулов в силу опыта заслужил право тренироваться так, как пожелает нужным.

>>> Чанов: мама говорила, что Витя не её сын, а мой

— Правая нога выходит вперёд, — подсказывает экс-голкипер ЦСКА подопечным. – Хорошо, Миша, так держать!
— Если как следует отработаешь это упражнение, можешь прибавить. И сильно, — мотивирует он более молодого Березина.


Вообще тренировочный процесс Кирьякова заслуживает отдельного упоминания. В начале сборов команда работала при максимальной нагрузке, набирая нужную форму. Чем ближе к концу, тем меньше становились нагрузки и тем больше игроки входили в игровой ритм. Исключением стала лишь последний день в Турции, когда вместо разминочной утренней тренировки перед матчем штаб Кирьякова решил как следует погонять подопечных.
Фото: arsenaltula.ru

«Думаю, что мы в любом случае можем занести эти сборы себе в актив, — отмечает Кирьяков. – Мы активно работали в начале заключительного сбора, постепенно снижали нагрузки и в итоге видели, как команда прибавляет. Конечно, у нас ещё остались определённые проблемы, которые предстоит решить. Но отмечу, что в последнем матче мы добились победы против сильного соперника, было приятно видеть, что команда бежит вперёд».

Трансферы


Что касается новичков, Иванов и Сунзу потихоньку нарабатывают связи с партнёрами по защите, Боурчану старается вписаться в среднюю линию и попасть в общекомандный ритм, а Александров пробуется на различных позициях. Возможно, именно болгарский легионер станет главным козырем туляков в заключительной части чемпионата: скорость и работоспособность Михаила уже помогли «Легии» достойно выступить в Лиге чемпионов, а незадолго до этого – занять первое место в чемпионате под руководством Черчесова. Каждый из них постепенно вливается в коллектив и чувствует себя раскрепощённо.

>>> «Крокодилов видел только в зоопарке». Замбиец из Китая – в РФПЛ
В начале сборов команда работала при максимальной нагрузке, набирая нужную форму.

Вообще «Арсенал» провёл очень неплохую трансферную кампанию, обновив половину команды. Учитывая, что трансферный бюджет на зимнее окно составлял 0 рублей, селекция клуба заслуживает высокой оценки. Судите сами: помимо вышеперечисленных игроков в Тулу приехали Кирилл Комбаров, который, несмотря на болезнь, набрал неплохую форму к концовке сборов. Опытнейший Владимир Габулов, который за короткий срок успел поставить себя в коллективе как лидера, и теперь каждый матч сопровождается постоянными зычными подсказками не только игрокам защиты, но и нападающим. Вернувшийся с кипрской командировки Гиа Григалава, который будет спорить за место в основе с Джерсоном Вергарой, в своё время сыгравшим несколько матчей в составе «Милана». Высоченный аргентинец с хорватскими корнями Федерико Расич, а также Мусса Думбия, арендованный у «Ростова» за минуты до закрытия трансферного окна.

>>> Эрнани – самый дорогой. А кто — лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ


Состав по меркам РФПЛ боевой, тут есть кому выстрелить. Учитывая, что «Арсенал» потихоньку подтягивает к первой команде игроков из «молодёжки» (особо выделяется Данила Буранов), можно сказать, что среди команд второй половины таблицы туляки имеют один из самых крепких подборов исполнителей.
В то же время клуб покинула большая группа игроков, на которых тренерский штаб не рассчитывал. Потому Кирьяков получил довольно бюджетное, но качественное усиление. Как успешно он конвертирует его в очки, зависит только от него.

А пока «Арсенал» летит обратно, в суровые российские реалии, где останется только мечтать о морском бризе, мягком солнце и идеальных южных полях. Но, несмотря на это, каждый из членов команды понимает – впереди самое интересное.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Арсенал Тула Владимир Габулов Клаудио Вергара Бернабе Сергей Кирьяков
Новости. Футбол
26 февраля 2017, воскресенье
12:34 Конте: считаю Матича, Канте и Фабрегаса игроками топ-уровня
12:06 Более 3 тыс. болельщиков «Аталанты» встретили команду после победы над «Наполи»
11:37 В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю, у которого запал язык
11:35 Аллегри: игроки «Ювентуса» должны осознать, что сами решают свою судьбу
11:04 «ПСЖ» в зимнее трансферное окно хотел продать Ди Марию в Китай
10:54 Решение об увольнении Раньери было принято до матча «Лестера» с «Севильей»
10:30 Романцев: не всегда интересно смотреть на «Спартак» Карреры — эти 1:0, 1:0…
10:30 Игроки «Лестера» не против, чтобы команду вновь возглавил Пирсон
10:00 Адлер: «Бавария» обыграла «Гамбург» по всем статьям, такое не должно происходить
09:58 «Челси» отказался продать Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 107 млн
09:57 Скоулз надеется, что Гвардиола когда-нибудь возглавит сборную Англии
09:40 Клемент: если «Челси» сохранит состав на 3-4 сезона, то достигнет невероятного
09:25 Капитан «Бастии» получил красную карточку за то, что выбил табло из рук судьи
09:18 Игроки АЗ оплатят следующий выезд болельщикам, которые летали на матч с «Лионом»
09:15 Гисдоль: «Гамбург» в матче с «Баварией» действовал слишком робко
07:50 Муса о Раньери: жаль, что вы покидаете «Лестер»
07:00 Беленов: большое спасибо Керимову, что в Махачкале был такой проект
05:38 Мата хочет продлить контакт с «Манчестер Юнайтед»
04:29 Осинов: «Ростову» досталась самая сильная команда среди участников плей-офф ЛЕ
02:44 Моуринью: один титул Раньери значит больше, чем все мои трофеи с «Челси»
01:48 Гасперини: ЛЧ — это слишком, но попытаться выйти в ЛЕ «Аталанта» обязана
00:58 Тухель: Обамейянгу нужен был лёгкий гол, чтобы его прорвало
00:36 «Ювентус» на своём поле победил «Эмполи»
00:36 «Эйбар» разгромил «Малагу» в чемпионате Испании
00:19 Мата вернулся с похорон дедушки и готов помочь «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»
00:05 Романцев: Старостин — яркий пример того, что в футбол дураки не играют
00:01 Мюллер: «Бавария» получила большое удовольствие от победы со счётом 8:0
25 февраля 2017, суббота
23:53 «Бордо» выиграл у «Лилля» со счётом 3:2, «Анже» разгромил «Бастию»
23:42 Кантона: «МЮ» вместе с Моуринью выиграет много титулов
23:37 «Лестер» провёл переговоры с Хиддинком
23:30 Беленов: решил перейти в «Уфу» сразу после телефонного разговора с Семаком
23:19 Конте: не могу гарантировать, что «Челси» обязательно станет чемпионом
23:07 «Спортинг» выиграл у «Эшторила», Базелюк вышел на замену
22:56 Моуринью: Ибрагимович сможет играть до 40 лет
22:51 Варди: слухи о том, что я выступил за увольнение Раньери, являются ложными
22:42 Беленов: зачем говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?
22:38 Президент «Урала» объяснил, почему матч с «Краснодаром» не перенесли в Тюмень
22:38 Лукаку: без Мартинеса и Кумана я бы даже не подобрался к рекорду Д. Фергюсона
22:32 «Уотфорд» и «Вест Хэм» не выявили победителя
22:21 «Динамо» Киев оштрафовало Хачериди за то, что он не выкладывался на тренировках
22:19 «Леганес» разгромил «Депортиво»
22:18 «Герта» выиграла у «Айнтрахта» и вышла на пятое место в чемпионате Германии
22:12 Шмейхель: игроки не обсуждали с руководством отставку Раньери, это полное враньё
21:58 «Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А
21:55 Федун посетил тренировку «Спартака» в Марбелье
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к увольнению Раньери из «Лестера»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+