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175 лет назад 2016
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Леонид Слуцкий
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

7 кандидатов на пост в «Лестере»: от Слуцкого до Хиддинка

Восемь кандидатов владельцам «Лестера» вместо уволенного Раньери: от Хиддинка до Слуцкого.
26 февраля 2017, воскресенье. 15:00. Футбол
«Лестер» уволил Клаудио Раньери. Сказка маленькой английской команды одновременно с жуткими неудачами 2017-го закончена. Пытаться выкарабкаться из пропасти, куда действующий чемпион Англии попал во многом по нефутбольным причинам, будет пытаться уже другой тренер.

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Леонид Слуцкий (Россия)


Последнее место работы: ЦСКА
Сильная сторона: умеет работать с Мусой
Вероятность: близка к нулю.

Закончив работать в ЦСКА, Леонид Слуцкий купил два билета на самолёт: Москва — Антарктида (очевидно, с пересадкой в Чили) и Антарктида — Лондон. В Англии бывший «армейский» тренер то ли устроился в селекционный отдел «Челси», то ли учит язык в элитном клубе в предместье столицы, то ли просто ищет себе новую команду.

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Слуцкий знает, как заставить забивать Ахмеда Мусу, который в ЦСКА становился лучшим бомбардиром и не раз спасал российскую команду в еврокубках. Может, «русскому Моуринью» стоит отправить своё резюме на тайскую почту Вишая Шривадданапрабхи?

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Франк де Бур (Нидерланды)


Последнее место работы: «Интер»
Сильная сторона: наследник Круиффа
Вероятность: минимальная.

«Я хотел бы поработать в АПЛ», — не раз говорил Франк де Бур, чуть ли не прямым текстом изъявляя желание переехать в Ливерпуль. Пускай «Лестер» сейчас и болтается внизу таблицы, но в любом случае эта команда закончит сезон в статусе чемпиона, чем «мерсисайдцы» похвастаться не могут.

Со своей философией, унаследованной от Круиффа и ван Гала, голландец полностью провалился в Италии. А вот в АПЛ построить местную «Барсу» реально — может подтвердить «Суонсилона» образца 2011 года, которую тогда возглавлял Брендан Роджерс.

Роберто Манчини (Италия)


Последнее место работы: «Интер»
Сильная сторона: умение выстроить оборону
Вероятность: минимальная.

«Раньери сотворил в «Лестере» что-то великое, о чём будут помнить ещё две тысячи лет», — заявил Манчини после отставки своего соотечественника из «Лестера». Сейчас он может хотя бы ненадолго продлить сказку для английского клуба, оставив его в английской элите.

Роберто Манчини уже год нигде не работает, и на тренера это явно давит. «Милан», «Ювентус», «Вест Хэм», «ПСЖ», «Кристал Пэлас» — куда только медиа не отправляют итальянца. Может, в этих командах ему не хватает настоящего драйва и экстрима? Тогда «Лестер» с завышенными ожиданиями от руководства, футболистов и болельщиков — то, что нужно Манчини сейчас.

Луи ван Гал (Нидерланды)


Последнее место работы: «Манчестер Юнайтед»
Сильная сторона: работа с молодёжью
Вероятность: средняя.

«Я мог бы поехать работать в Китай, но я всё ещё дома. В моей семье многое произошло. Не думаю, что вернусь к тренерской работе», — печально заявлял ван Гал голландским медиа после отставки из «МЮ». Но нет ли лучшего способа отвлечься от проблем и, что ещё более важно, реализовать свои амбиции после провала в Манчестере, как спасти «Лестер»?

Луи ван Гал обожает работать с молодёжью. Именно он нашёл в «МЮ» Маркуса Рашфорда, превратил в топ-игрока Антони Марсьяля, дал возможность дебютировать талантливым Фосу-Менса и Лингарду. В разобранном после чемпионства «Лестере» молодых и перспективных не меньше: Чилуэлл, Капустка, Грей, Барнс. Возможно, в ком-то из этих тинейджеров голландец сможет раскрыть новую звезду, которая спасёт «Лестер» от вылета.

Гус Хиддинк (Нидерланды)


Последнее место работы: «Челси»
Сильная сторона: мотивация вернуться в футбол
Вероятность: средняя.

Провал в сборной Голландии, подмена Моуринью в «Челси» — Гус Хиддинк не получал удовольствия от работы со времён пребывания в «Анжи» в 2012-м. «Лестер» может предложить голландцу новую задачу, которую до этого тренеру ещё никто не ставил: спастись от вылета. В случае её выполнения возвращение в большую игру получится громким и красивым. Ведь все мы так соскучились по Гусу.

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Найджел Пирсон (Англия)


Последнее место работы: «Дерби Каунти»
Сильная сторона: имеет опыт спасения «Лестера»
Вероятность: высокая.

Сезон-2014/15, АПЛ. «Лестер», находившийся в зоне вылета, за восемь туров до конца чемпионата выдаёт серию без поражений и уверенно остаётся в элите. Так Найджел Пирсон тренировал «лисов» до Клаудио Раньери. Как сказали бы в российских медиа, «подготовил багаж для итальянца».

Похоже, Найджел Пирсон и на этот раз лучше всех знает, что нужно сделать «Лестеру», чтобы спастись.

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Крейг Шекспир (Англия)


Последнее место работы: «Лестер»
Сильная сторона: работает в клубе 9 лет
Вероятность: высокая.

Будущее Шекспира (нет, не Уильяма, а Крейга, проработавшего в «Лестере» вторым тренером суммарно 9 лет) во многом будет зависеть от понедельничной игры с «Ливерпулем». Если «Лестер» не проиграет команде Клоппа, англичанин может отбросить приставку «и.о.» по крайней мере до лета и постараться наладить обстановку в коллективе, пока тайские руководители клуба ищут более именитого тренера.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лестер Сити Гус Хиддинк Леонид Слуцкий Луи ван Гал Найджел Пирсон Роберто Манчини Франк де Бур
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