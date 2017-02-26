Моуринью заплакал, узнав о «Ростове». Футболисты в соцсетях

Полузащитник сборной России и «Вильярреала»вместе с командой в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ромой» посетил Ватикан. Об этом футболист рассказал у себя в «инстаграме».Визит к папе римскому помог испанскому клубу одолеть римлян со счётом 1:0, однако домашнее поражение в первом матче со счётом 4:0 оставило «Вильярреал» без еврокубка.Вратарь московского «Спартака»во время паузы в чемпионате России посетил матч испанской Примеры между «Барселоной» и «Леганесом».На глазах российского голкипера каталонский клуб победил со счётом 2:1. Дублем в составе сине-гранатовых отметился аргентинский форвард Лионель Месси.Капитан красно-белыхпоздравил мужскую половину своих подписчиков с 23 февраля. Футболист добавил в «Инстаграм» свою детскую фотографию в форме.«Мужики! С Днём защитника Отечества! Ура! Ура! Ура!» — написал игрок.Под знаком праздников прошедшая неделя прошла и для защитника «Ростова». У 26-летнего футболиста из Словении и его девушки Евы родилась дочка. Девочку назвали Ниа.«Сегодняшний день — особенный для меня и Евы. Добро пожаловать в наш мир, маленькая Ниа», — написал футболист у себя в «инстаграме».Российские пользователи социальных сетей принялись шутить о предстоящих матчах «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы практически сразу после объявления результатов жеребьевки 1/8 финала турнира. Вот как видят будущее противостояние некоторые болельщики:А такотреагировал на то, что его команде достался «Ростов»:Сам главный тренер «Манчестер Юнайтед» на неделе поддержал, отправленного в отставку с поста наставника «Лестер Сити».«Чемпион Англии и лучший тренер мира по версии ФИФА отправлен в отставку. Таков современный футбол. Клаудио, продолжай улыбаться. Никто не сотрёт историю, которую ты написал», — подписал фотографию португалец.В английском сегменте Интернета работу Раньери в «Лестере» в сезонах-2015/16 и 2016/17 cравнили с фильмом «Титаник».Интересная закономерность: часто после победы в чемпионате Англии тренера увольняют из клуба уже в следующем сезоне. Любители футбола с Туманного Альбиона шутят, что хитрыйспециально не выигрывает титул, чтобы не попасться в эту ловушку.Форвард «Манчестер Юнайтед»рассказал, как бывший главный тренер сборной Россииповлиял на его профессиональное становление.«Человек, изменивший мою игру, — Фабио Капелло», — лаконично высказался Ибрагимович у себя в «инстаграме», прикрепив совместную фотографию со специалистом.Златан трудился под руководством Капелло в «Ювентусе» в течение двух лет. За это время шведский форвард из чистого нападающего превратился в более универсального футболиста, принимающего участие в созидании. Всего Ибрагимович провёл в составе туринцев 70 матчей и забил 26 голов.Одним из главных героев недели стал уже бывший голкипер клуба из пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед». Вратарь, съевший во время кубкового матча с «Арсеналом» пирог, несмотря на своё увольнение, запомнился многим болельщикам. Некоторые из них, вдохновившись историей футболиста, предложили свой вариант обложки для будущей игры FIFA 18.