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175 лет назад 2016
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Жозе Моуриньо
Фото: Reuters
Текст: Константин Лесик

Моуринью заплакал, узнав о «Ростове». Футболисты в соцсетях

Ребров на «Камп Ноу», Черышев в Ватикане, вратарь «Саттона» на обложке FIFA 18, Раньери — в «Титанике». Самое интересное из соцсетей.
26 февраля 2017, воскресенье. 17:00. Футбол
Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев вместе с командой в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ромой» посетил Ватикан. Об этом футболист рассказал у себя в «инстаграме».

Визит к папе римскому помог испанскому клубу одолеть римлян со счётом 1:0, однако домашнее поражение в первом матче со счётом 4:0 оставило «Вильярреал» без еврокубка.

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров во время паузы в чемпионате России посетил матч испанской Примеры между «Барселоной» и «Леганесом».

На глазах российского голкипера каталонский клуб победил со счётом 2:1. Дублем в составе сине-гранатовых отметился аргентинский форвард Лионель Месси.

Капитан красно-белых Денис Глушаков поздравил мужскую половину своих подписчиков с 23 февраля. Футболист добавил в «Инстаграм» свою детскую фотографию в форме.
«Мужики! С Днём защитника Отечества! Ура! Ура! Ура!» — написал игрок.

Под знаком праздников прошедшая неделя прошла и для защитника «Ростова» Михи Мевли. У 26-летнего футболиста из Словении и его девушки Евы родилась дочка. Девочку назвали Ниа.
«Сегодняшний день — особенный для меня и Евы. Добро пожаловать в наш мир, маленькая Ниа», — написал футболист у себя в «инстаграме».

Российские пользователи социальных сетей принялись шутить о предстоящих матчах «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы практически сразу после объявления результатов жеребьевки 1/8 финала турнира. Вот как видят будущее противостояние некоторые болельщики:


А так Жозе Моуринью отреагировал на то, что его команде достался «Ростов»:


Сам главный тренер «Манчестер Юнайтед» на неделе поддержал Клаудио Раньери, отправленного в отставку с поста наставника «Лестер Сити».

«Чемпион Англии и лучший тренер мира по версии ФИФА отправлен в отставку. Таков современный футбол. Клаудио, продолжай улыбаться. Никто не сотрёт историю, которую ты написал», — подписал фотографию португалец.

В английском сегменте Интернета работу Раньери в «Лестере» в сезонах-2015/16 и 2016/17 cравнили с фильмом «Титаник».

Интересная закономерность: часто после победы в чемпионате Англии тренера увольняют из клуба уже в следующем сезоне. Любители футбола с Туманного Альбиона шутят, что хитрый Арсен Венгер специально не выигрывает титул, чтобы не попасться в эту ловушку.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, как бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло повлиял на его профессиональное становление.


«Человек, изменивший мою игру, — Фабио Капелло», — лаконично высказался Ибрагимович у себя в «инстаграме», прикрепив совместную фотографию со специалистом.

Златан трудился под руководством Капелло в «Ювентусе» в течение двух лет. За это время шведский форвард из чистого нападающего превратился в более универсального футболиста, принимающего участие в созидании. Всего Ибрагимович провёл в составе туринцев 70 матчей и забил 26 голов.

Одним из главных героев недели стал уже бывший голкипер клуба из пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу. Вратарь, съевший во время кубкового матча с «Арсеналом» пирог, несмотря на своё увольнение, запомнился многим болельщикам. Некоторые из них, вдохновившись историей футболиста, предложили свой вариант обложки для будущей игры FIFA 18.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсен Венгер Артём Ребров Денис Черышев Жозе Моуринью Златан Ибрагимович Клаудио Раньери Фабио Капелло
Новости. Футбол
26 февраля 2017, воскресенье
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