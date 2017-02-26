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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
100 лучших легионеров в истории РФПЛ 30-21 места, Вернблум, Муса, Фернандес
Текст: «Чемпионат»

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е

Лучшие иностранцы в российской футбольной истории по версии «Чемпионата». Часть 8-я.
26 февраля 2017, воскресенье. 19:00. Футбол
Продолжаем публиковать наш рейтинг из 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.

Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е

30. Стипе Плетикоса


«Спартак», 2007-2011, 63 матча, пропустил 74 гола
«Ростов», 2011-2015, 110 матчей, пропустил 150 голов

Перейдя в «Спартак» из донецкого «Шахтёра» в 2007-м, хорватский вратарь сыграл в РФПЛ 63 матча подряд, без замен, и за три сезона помог москвичам дважды завоевать серебро. Кроме того, в 2008-м Стипе получил «Золотого кабана» — приз зрительских симпатий от красно-белых болельщиков.

Но свою лучшую игру в России Плетикоса показал после перехода в «Ростов». Там хорват стал капитаном, любимцем местных фанатов, а в 2014-м отбил решающий пенальти от Юрия Газинского в серии и завоевал для ростовчан первый в истории трофей — Кубок России.
Стипе Плетикоса

Стипе Плетикоса

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

29. Кристиан Ансальди


«Рубин», 2008-2013, 128 матчей, 2 гола
«Зенит», 2013-2016, 9 матчей, 1 гол

Аргентинский защитник впервые покинул родину ради России и при Бердыеве превратился в лучшего латераля РФПЛ, завоевав с «Рубином» два чемпионства подряд.
Ансальди одинаково продуктивно играл и справа, и слева, почти не пропуская матчи в чемпионате и еврокубках. В 2013-м внимание на защитника обратил «Зенит», как это часто бывает с футболистами из «Рубина», и Кристиану пришлось трогательно попрощаться с казанскими болельщиками на «Центральном».

Тем не менее в Петербурге у Ансальди не получилось стать футболистом основы. Зато аргентинец сначала был арендован одним из лучших клубов Испании, мадридским «Атлетико», съездил в Серию А поиграть за «Дженоа», а теперь регулярно выходит в старте миланского «Интера», с которым недавно подписал полноценный контракт.
Кристиан Ансальди

Кристиан Ансальди

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

28. Понтус Вернблум


ЦСКА, 2012 — по настоящее время, 132 матча, 11 голов

Изначально Вернблума в ЦСКА звали только для того, чтобы его другу из Швеции Расмусу Эльму в Москве было нескучно. Но в первой же игре за «армейскую» команду Понтус стал кумиром болельщиков, на 93-й минуте сравняв счёт в матче с мадридским «Реалом».

Именно Вернблум стал системообразующим футболистом у Леонида Слуцкого. Понтус настраивает партнёров в раздевалке, «пихает» на поле, много отбирает, часто вовремя фолит (ни разу с поля не удалившись) и очень часто забивает победные голы. Теперь центр поля ЦСКА без шведского опорника, успевшего стать трёхкратным чемпионом России, представить невозможно.

>>> Вернблум: мы стали слишком добренькими. ЦСКА должен быть злее!
Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

27. Элвир Рахимич


«Анжи», 1999-2001, 84 матча, 5 голов
ЦСКА, 2001-2014, 240 матчей, 6 голов

Сложно поверить в то, что Рахимич приехал в Россию ещё в прошлом веке. Перейдя из австрийского «Штайра» в «Анжи», босниец вывел махачкалинскую команду в высшую лигу, с ходу стал с ней четвёртым, а затем перешёл в ЦСКА.

В стане «армейцев» Рахимич оказался незаменимым опорником — «бультерьером» и «волнорезом» атак соперника. Он стал первым легионером в истории российского футбола, сыгравшим 250 матчей в высшем дивизионе. С ЦСКА он завоевал пять чемпионств, семь Кубков страны (абсолютный рекорд среди всех футболистов, когда-либо игравших в России), пять Суперкубков и Кубок УЕФА. После окончания карьеры Папа, который был наставником для всех югославов в ЦСКА, от Олича до Тошича, входил в тренерский штаб Слуцкого, а теперь работает с «армейскими» воспитанниками 1999 года рождения.

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Элвир Рахимич

Элвир Рахимич

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

26. Николас Ломбертс


«Зенит», 2007 — по настоящее время, 192 матча, 9 голов

Бельгийский защитник уже 10 лет играет в Петербурге и за это время успел побить «легионерский» рекорд Радека Ширла по количеству проведённых матчей за «Зенит». В России Нико выиграл два европейский трофея и десять национальных, регулярно выступал за бельгийскую сборную. Но, похоже, иностранный период в карьере Ломбертса подошёл к концу — Мирча Луческу предпочитает бельгийцу Луиша Нету и Доменико Кришито, а сам Николас собирается вернуться на родину летом этого года.

>>> По-настоящему дорогой защитник. Почему «Зениту» нужен Ломбертс
Николас Ломбертс

Николас Ломбертс

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

25. Луис Робсон


«Спартак», 1997-2001, 102 матча, 32 гола

Робсон стал одним из первых бразильцев, приехавших в чемпионат России. Здесь Максимка, получивший своё прозвище в честь негритёнка-персонажа морских рассказов Станюковича, быстро обрусел и запомнился болельщикам «Спартака» как один из самых сильных иностранных форвардов за историю клуба. За пять лет в России бразилец завоевал пять чемпионств, забивал лондонскому «Арсеналу» в Лиге чемпионов и до сих пор с радостью возвращается в Москву уже в качестве агента и скаута.
Луис Робсон

Луис Робсон

Фото: Reuters

24. Алехандро Домингес


«Рубин», 2004-2006 и 2009, 86 матчей, 37 голов
«Зенит», 2007-2009, 46 матчей, 7 голов

Двукратный чемпион Аргентины в своём первом же сезоне в «Рубине» стал одним из самых ярких плеймейкеров чемпионата России. Забив в сезоне-2006 13 голов, Домингес привлёк внимание «Зенита», который заплатил рекордную на тот момент сумму для внутреннего трансфера — € 7 млн. За два года в Петербурге аргентинец играл регулярно, но не так результативно, тем не менее успев завоевать четыре трофея. В 2009-м Алехандро вернулся в Казань и снова стал чемпионом России, забив за команду Бердыева 16 голов и отдав ещё 9 результативных передач. После «Рубина» в карьере аргентинца были испанские «Валенсия» и «Райо», снова «Ривер Плейт», а сейчас Домингес капитанит в греческом «Олимпиакосе».
Алехандро Домингес

Алехандро Домингес

Фото: Роман Кручинин, "Чемпионат"

23. Сесар Навас


«Рубин», 2009-2015, 164 матча, 3 гола
«Ростов», 2015 — по настоящее время, 40 матчей, 1 гол

Воспитанник мадридского «Реала» на родине так и не смог закрепиться ни в «Малаге», ни в «Расинге», зато успел запрыгнуть в чемпионский «Рубин» образца 2009 года. В казанской команде Навас стал основным центрбеком и в каждом из шести сезонов регулярно появлялся на поле.


Два года назад «Рубин» «списал» испанского защитника в 35 лет, решив не продлевать с ним контракт. Но Сесар захотел остаться в России и вернулся к своему тренеру, Курбану Бердыеву, в «Ростов», где является системообразующим игроком в тройке центрбеков, одинаково надёжно играя и с Баштушем-Новосельцевым, и с Гранатом-Мевлей.

>>> Навас: «Атлетико» реально победить. Главное – верить!
Сесар Навас

Сесар Навас

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

22. Ахмед Муса


ЦСКА, 2012-2016, 116 матчей, 42 гола

После первых матчей быстроногого нигерийца в футболке ЦСКА многие могли назвать этот трансфер неудачным. За остаток сезона Ахмед забил всего один гол, часто губил моменты и вообще выглядел неуклюже. Зато уже через год нападающий стал лучшим бомбардиром ЦСКА и чемпионом России.

В составе «армейцев» Муса завоевал ещё пять трофеев, стал лучшим нападающим Нигерии и капитаном сборной (в 22 года!), а после своего самого успешного сезона, забив 13 голов в РФПЛ, уехал в чемпионский «Лестер». В Англии ни у нигерийца, ни у его новой команды пока ничего не получается, а «армейцы» наверняка будут не против вернуть своего бомбардира.
Ахмед Муса

Ахмед Муса

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

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21. Марио Фернандес


ЦСКА, 2012 — по настоящее время, 113 матчей, 1 гол

Ещё до «армейцев» Фернандесом интересовался мадридский «Реал», но не успел — ЦСКА оформил трансфер бразильца «с проблемным характером» чуть раньше. Вопреки слухам местных медиа, оказалось, что на самом деле Марио — открытый и спокойной человек и отличный футболист.

В России Супер Марио вырос в одного из лучших крайних защитников лиги. В медиа регулярно можно увидеть слухи о том, что тот или иной европейский топ-клуб интересуется бразильским латералем. Но сам Фернандес, похоже, уезжать из нашей страны не собирается. Он рассчитывает играть за Россию — есть вероятность, что правый защитник дебютирует в своей новой сборной уже на Кубке конфедераций.

>>> Прыжок Супер Марио. Как россиянин мог оказаться в «Барселоне»
Марио Фернандес

Марио Фернандес

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алехандро Домингес Ахмед Муса Кристиан Ансальди Марио Фернандес Николас Ломбертс Понтус Вернблум Сесар Навас Стипе Плетикоса Элвир Рахимич
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