100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е

Стипе Плетикоса Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Кристиан Ансальди Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Понтус Вернблум Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Элвир Рахимич Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Николас Ломбертс Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

25. Луис Робсон

Луис Робсон Фото: Reuters

Алехандро Домингес Фото: Роман Кручинин, "Чемпионат"

Сесар Навас Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Ахмед Муса Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Марио Фернандес Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Продолжаем публиковать наш рейтинг из 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.1. Уровень игрока.2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.3. Вклад игрока в успехи клуба.4. Продолжительность выступлений в чемпионате.Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.Перейдя в «Спартак» из донецкого «Шахтёра» в 2007-м, хорватский вратарь сыграл в РФПЛ 63 матча подряд, без замен, и за три сезона помог москвичам дважды завоевать серебро. Кроме того, в 2008-м Стипе получил «Золотого кабана» — приз зрительских симпатий от красно-белых болельщиков.Но свою лучшую игру в России Плетикоса показал после перехода в «Ростов». Там хорват стал капитаном, любимцем местных фанатов, а в 2014-м отбил решающий пенальти от Юрия Газинского в серии и завоевал для ростовчан первый в истории трофей — Кубок России.Аргентинский защитник впервые покинул родину ради России и при Бердыеве превратился в лучшего латераля РФПЛ, завоевав с «Рубином» два чемпионства подряд.Ансальди одинаково продуктивно играл и справа, и слева, почти не пропуская матчи в чемпионате и еврокубках. В 2013-м внимание на защитника обратил «Зенит», как это часто бывает с футболистами из «Рубина», и Кристиану пришлось трогательно попрощаться с казанскими болельщиками на «Центральном».Тем не менее в Петербурге у Ансальди не получилось стать футболистом основы. Зато аргентинец сначала был арендован одним из лучших клубов Испании, мадридским «Атлетико», съездил в Серию А поиграть за «Дженоа», а теперь регулярно выходит в старте миланского «Интера», с которым недавно подписал полноценный контракт.Изначально Вернблума в ЦСКА звали только для того, чтобы его другу из Швеции Расмусу Эльму в Москве было нескучно. Но в первой же игре за «армейскую» команду Понтус стал кумиром болельщиков, на 93-й минуте сравняв счёт в матче с мадридским «Реалом».Именно Вернблум стал системообразующим футболистом у Леонида Слуцкого. Понтус настраивает партнёров в раздевалке, «пихает» на поле, много отбирает, часто вовремя фолит (ни разу с поля не удалившись) и очень часто забивает победные голы. Теперь центр поля ЦСКА без шведского опорника, успевшего стать трёхкратным чемпионом России, представить невозможно.Сложно поверить в то, что Рахимич приехал в Россию ещё в прошлом веке. Перейдя из австрийского «Штайра» в «Анжи», босниец вывел махачкалинскую команду в высшую лигу, с ходу стал с ней четвёртым, а затем перешёл в ЦСКА.В стане «армейцев» Рахимич оказался незаменимым опорником — «бультерьером» и «волнорезом» атак соперника. Он стал первым легионером в истории российского футбола, сыгравшим 250 матчей в высшем дивизионе. С ЦСКА он завоевал пять чемпионств, семь Кубков страны (абсолютный рекорд среди всех футболистов, когда-либо игравших в России), пять Суперкубков и Кубок УЕФА. После окончания карьеры Папа, который был наставником для всех югославов в ЦСКА, от Олича до Тошича, входил в тренерский штаб Слуцкого, а теперь работает с «армейскими» воспитанниками 1999 года рождения.Бельгийский защитник уже 10 лет играет в Петербурге и за это время успел побить «легионерский» рекорд Радека Ширла по количеству проведённых матчей за «Зенит». В России Нико выиграл два европейский трофея и десять национальных, регулярно выступал за бельгийскую сборную. Но, похоже, иностранный период в карьере Ломбертса подошёл к концу — Мирча Луческу предпочитает бельгийцу Луиша Нету и Доменико Кришито, а сам Николас собирается вернуться на родину летом этого года.Робсон стал одним из первых бразильцев, приехавших в чемпионат России. Здесь Максимка, получивший своё прозвище в честь негритёнка-персонажа морских рассказов Станюковича, быстро обрусел и запомнился болельщикам «Спартака» как один из самых сильных иностранных форвардов за историю клуба. За пять лет в России бразилец завоевал пять чемпионств, забивал лондонскому «Арсеналу» в Лиге чемпионов и до сих пор с радостью возвращается в Москву уже в качестве агента и скаута.Двукратный чемпион Аргентины в своём первом же сезоне в «Рубине» стал одним из самых ярких плеймейкеров чемпионата России. Забив в сезоне-2006 13 голов, Домингес привлёк внимание «Зенита», который заплатил рекордную на тот момент сумму для внутреннего трансфера — € 7 млн. За два года в Петербурге аргентинец играл регулярно, но не так результативно, тем не менее успев завоевать четыре трофея. В 2009-м Алехандро вернулся в Казань и снова стал чемпионом России, забив за команду Бердыева 16 голов и отдав ещё 9 результативных передач. После «Рубина» в карьере аргентинца были испанские «Валенсия» и «Райо», снова «Ривер Плейт», а сейчас Домингес капитанит в греческом «Олимпиакосе».Воспитанник мадридского «Реала» на родине так и не смог закрепиться ни в «Малаге», ни в «Расинге», зато успел запрыгнуть в чемпионский «Рубин» образца 2009 года. В казанской команде Навас стал основным центрбеком и в каждом из шести сезонов регулярно появлялся на поле.Два года назад «Рубин» «списал» испанского защитника в 35 лет, решив не продлевать с ним контракт. Но Сесар захотел остаться в России и вернулся к своему тренеру, Курбану Бердыеву, в «Ростов», где является системообразующим игроком в тройке центрбеков, одинаково надёжно играя и с Баштушем-Новосельцевым, и с Гранатом-Мевлей.После первых матчей быстроногого нигерийца в футболке ЦСКА многие могли назвать этот трансфер неудачным. За остаток сезона Ахмед забил всего один гол, часто губил моменты и вообще выглядел неуклюже. Зато уже через год нападающий стал лучшим бомбардиром ЦСКА и чемпионом России.В составе «армейцев» Муса завоевал ещё пять трофеев, стал лучшим нападающим Нигерии и капитаном сборной (в 22 года!), а после своего самого успешного сезона, забив 13 голов в РФПЛ, уехал в чемпионский «Лестер». В Англии ни у нигерийца, ни у его новой команды пока ничего не получается, а «армейцы» наверняка будут не против вернуть своего бомбардира.Ещё до «армейцев» Фернандесом интересовался мадридский «Реал», но не успел — ЦСКА оформил трансфер бразильца «с проблемным характером» чуть раньше. Вопреки слухам местных медиа, оказалось, что на самом деле Марио — открытый и спокойной человек и отличный футболист.В России Супер Марио вырос в одного из лучших крайних защитников лиги. В медиа регулярно можно увидеть слухи о том, что тот или иной европейский топ-клуб интересуется бразильским латералем. Но сам Фернандес, похоже, уезжать из нашей страны не собирается. Он рассчитывает играть за Россию — есть вероятность, что правый защитник дебютирует в своей новой сборной уже на Кубке конфедераций.