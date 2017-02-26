«Думаем о подаче иска». «Локо» отвечает агенту Миранчука

Справка «Чемпионата»

Алексей Миранчук

Полузащитник, 21 год.

Дебютировал в РФПЛ 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью».

За «Локомотив» провёл 74 матча в РФПЛ, забил 6 голов.

Обладатель Кубка России 2015 года.

Дебютировал в сборной России 7 июня 2015 года в матче с командой Беларуси.

За сборную России – 5 матчей, 1 гол. Полузащитник, 21 год.Дебютировал в РФПЛ 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью».За «Локомотив» провёл 74 матча в РФПЛ, забил 6 голов.Обладатель Кубка России 2015 года.Дебютировал в сборной России 7 июня 2015 года в матче с командой Беларуси.За сборную России – 5 матчей, 1 гол.

Что предлагал «Локомотив» Миранчуку?

Каким клубам был интересен Миранчук?

Почему для игрока и агента был приоритетным вариантом переход в «Рубин»?

Какую бумагу прислал Миранчук в «Локомотив»?

«Краснодар» и «Рубин» были основными претендентами на покупку футболиста.

Почему Миранчук полностью доверяет своему агенту?

Почему сорвалась сделка с «Рубином»?

Представитель агентства iSport Вадим Шпинев утверждает, что трансфер сорвался по вине «Локомотива», который затянул переход, не соглашаясь на 5 млн евро, требуя дополнительные условия.

В чём Шпинев обвинил «Локомотив»?

Почему в связи с трансфером Миранчука упоминаются болельщики?

Самой обсуждаемой темой минувшего трансферного окна стала ситуация с полузащитником «Локомотива». Контракт футболиста заканчивается в ноябре 2017 года. Руководство клуба сначала пыталось продлить соглашение, но переговоры не сложились. Футболист даже уже подал заявление об увольнении. Всё шло к тому, что хавбека продадут в «Рубин», но трансфер не состоялся. По словам президента «Локо», случилось это из-за того, что агенты не договорились с «Рубином». В свою очередь, представитель Миранчукаобвинил Геркуса во вранье.Представители Миранчука договорились с бывшим спортивным директором «Локомотива» Корнеевым о зарплате в почти 2 млн евро плюс подъёмные около 3,5 млн.На таких условиях президент «Локо» Геркус не утвердил сделку. По каким-то причинам вскоре Корнеев был освобождён от должности и более не принимал участия в переговорах. Вот что об этом рассказал «Чемпионату» адвокат, нанятый «Локомотивом»: «Первоначальные завышенные условия личного контракта были сформулированы под влиянием навязанного заблуждения о том, что футболист уйдёт бесплатно в ноябре 2016 года без существенных санкций или компенсаций». Затем заново начались переговоры, и предложение «Локо» дошло до зарплаты в 1,7 миллиона евро и 2 миллиона в качестве подъёмных. От этого предложения представители игрока отказались".Главными претендентами на покупку футболиста были «Краснодар» и «Рубин». Агенты Миранчука планировали устроить своего клиента в Казань. «Рубин» сделал несколько предложений. В последнем официальном запросе казанцы предлагали за футболиста 5 миллионов евро. Со стороны «Краснодара» интерес проявлял, но до официального предложения дело не дошло.Судя по всему, «Рубин» предложил Миранчуку и его агентам наиболее выгодные условия. Казанцы были готовы потратить из бюджета около 10 млн евро: 5 млн заплатить «Локомотиву» плюс предложить примерно те условия игроку, которые были согласованы с Корнеевым.Миранчук написал заявление об увольнении (оно же одностороннее расторжение трудового договора), согласно которому футболист покидал клуб через месяц, а вслед за этим Палата по разрешению споров РФС определила бы объём компенсации и необходимость дисквалификации игрока. Согласно заявлению, футболист должен был уйти 10 февраля, но 9 февраля заявление было отозвано.На протяжении длительного разбирательства Миранчук всегда ориентировался на позицию своих агентов. Футболист сотрудничает с ними уже достаточно давно. Ещё когда братья Миранчуки ушли из «Спартака», представители агентства iSport сильно помогли семье футболистов – нашли работу в интернате «Локо» и жильё для их матери.Представитель агентства iSportутверждает, что трансфер сорвался по вине «Локомотива», который затянул переход, не соглашаясь на 5 млн евро, требуя дополнительных условий.Грищак: «Судя по всему, трансфер сорвался из-за отставки генерального директора «Рубина». Крайне странно утверждать, что уход Фахриева с должности просто совпал по времени, а «Рубин» был готов на 5 миллионов евро, но отказывался заплатить 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ. Удивительно слышать, что сделка могла сорваться из-за таких незначительных опций. «Рубин» даже не возражал против этого дополнительного условия от «Локо». В результате именно новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной. При этом у «Локо» ещё не было никаких доказательств, что «Рубин» действительно был готов заплатить оговоренные 5 миллионов. Это вполне мог быть способ оказания давления на «Локомотив». Здесь стоит отметить утверждение Шпинева, что у футболиста всё было согласовано с «Рубином». Важно понимать, что до истечения контракта Миранчука остаётся более полугода, поэтому ни казанцы, ни сторона игрока не имели права вести переговоры. Шпинев же не стесняется говорить об этом вслух».Шпинев заявил, что Геркус звонил в другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения по Миранчуку на 6 миллионов евро.Грищак: «Это враньё, которому нет подтверждений. Как можно предположить, что какой-то клуб может прислать притворный документ с такой огромной суммой? С точки зрения логики это тоже абсурд. Имитация спроса на самом деле не давала преимуществ. Шпинев и Кузмичев не принимали участия в переговорах с «Локомотивом» по Миранчуку. Странно, что они постоянно комментируют события и обстоятельства, о которых знают с чужих слов. Начинали вести переговоры Павел Андреев и Евгений Кречетов. Одновременно с этим Вадим Шпинев и Владимир Кузьмичев активно участвуют в сделке. Итого уже по крайней мере четыре человека. Вероятно, денежные притязания такого количества лиц как раз и утяжеляли соглашение сторон».Шпинев утверждает, что Геркус подговаривал болельщиков начать кампанию против Миранчука.Грищак: «Это голословные безответственные утверждения. «Локомотив» рассматривает возможность подачи судебного иска против Шпинева».