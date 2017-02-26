Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юрий Сёмин и Алексей Миранчук
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«Думаем о подаче иска». «Локо» отвечает агенту Миранчука

Нанятый «Локомотивом» адвокат Василий Грищак рассказал, что клуб может подать в суд на агента Миранчука.
26 февраля 2017, воскресенье. 20:30. Футбол
Справка «Чемпионата»
Алексей Миранчук
Полузащитник, 21 год.
Дебютировал в РФПЛ 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью».
За «Локомотив» провёл 74 матча в РФПЛ, забил 6 голов.
Обладатель Кубка России 2015 года.
Дебютировал в сборной России 7 июня 2015 года в матче с командой Беларуси.
За сборную России – 5 матчей, 1 гол.

Самой обсуждаемой темой минувшего трансферного окна стала ситуация с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Контракт футболиста заканчивается в ноябре 2017 года. Руководство клуба сначала пыталось продлить соглашение, но переговоры не сложились. Футболист даже уже подал заявление об увольнении. Всё шло к тому, что хавбека продадут в «Рубин», но трансфер не состоялся. По словам президента «Локо», случилось это из-за того, что агенты не договорились с «Рубином». В свою очередь, представитель Миранчука Вадим Шпинев обвинил Геркуса во вранье.

Что предлагал «Локомотив» Миранчуку?


Представители Миранчука договорились с бывшим спортивным директором «Локомотива» Корнеевым о зарплате в почти 2 млн евро плюс подъёмные около 3,5 млн.
На таких условиях президент «Локо» Геркус не утвердил сделку. По каким-то причинам вскоре Корнеев был освобождён от должности и более не принимал участия в переговорах. Вот что об этом рассказал «Чемпионату» адвокат Василий Грищак, нанятый «Локомотивом»: «Первоначальные завышенные условия личного контракта были сформулированы под влиянием навязанного заблуждения о том, что футболист уйдёт бесплатно в ноябре 2016 года без существенных санкций или компенсаций». Затем заново начались переговоры, и предложение «Локо» дошло до зарплаты в 1,7 миллиона евро и 2 миллиона в качестве подъёмных. От этого предложения представители игрока отказались".

Вопрос дня. Дело Миранчука — как клубам сохранять свои таланты?

Каким клубам был интересен Миранчук?


Главными претендентами на покупку футболиста были «Краснодар» и «Рубин». Агенты Миранчука планировали устроить своего клиента в Казань. «Рубин» сделал несколько предложений. В последнем официальном запросе казанцы предлагали за футболиста 5 миллионов евро. Со стороны «Краснодара» интерес проявлял Владимир Хашиг, но до официального предложения дело не дошло.

Почему для игрока и агента был приоритетным вариантом переход в «Рубин»?


Судя по всему, «Рубин» предложил Миранчуку и его агентам наиболее выгодные условия. Казанцы были готовы потратить из бюджета около 10 млн евро: 5 млн заплатить «Локомотиву» плюс предложить примерно те условия игроку, которые были согласованы с Корнеевым.

Какую бумагу прислал Миранчук в «Локомотив»?


Миранчук написал заявление об увольнении (оно же одностороннее расторжение трудового договора), согласно которому футболист покидал клуб через месяц, а вслед за этим Палата по разрешению споров РФС определила бы объём компенсации и необходимость дисквалификации игрока. Согласно заявлению, футболист должен был уйти 10 февраля, но 9 февраля заявление было отозвано.

Семин: если Миранчук лучше, а я его не ставлю, то грош мне цена

«Краснодар» и «Рубин» были основными претендентами на покупку футболиста.

Почему Миранчук полностью доверяет своему агенту?


На протяжении длительного разбирательства Миранчук всегда ориентировался на позицию своих агентов. Футболист сотрудничает с ними уже достаточно давно. Ещё когда братья Миранчуки ушли из «Спартака», представители агентства iSport сильно помогли семье футболистов – нашли работу в интернате «Локо» и жильё для их матери.

Почему сорвалась сделка с «Рубином»?


Версия агента. Представитель агентства iSport Вадим Шпинев утверждает, что трансфер сорвался по вине «Локомотива», который затянул переход, не соглашаясь на 5 млн евро, требуя дополнительных условий.

Версия «Локо». Грищак: «Судя по всему, трансфер сорвался из-за отставки генерального директора «Рубина». Крайне странно утверждать, что уход Фахриева с должности просто совпал по времени, а «Рубин» был готов на 5 миллионов евро, но отказывался заплатить 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ. Удивительно слышать, что сделка могла сорваться из-за таких незначительных опций. «Рубин» даже не возражал против этого дополнительного условия от «Локо». В результате именно новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной. При этом у «Локо» ещё не было никаких доказательств, что «Рубин» действительно был готов заплатить оговоренные 5 миллионов. Это вполне мог быть способ оказания давления на «Локомотив». Здесь стоит отметить утверждение Шпинева, что у футболиста всё было согласовано с «Рубином». Важно понимать, что до истечения контракта Миранчука остаётся более полугода, поэтому ни казанцы, ни сторона игрока не имели права вести переговоры. Шпинев же не стесняется говорить об этом вслух».

Эрнани – самый дорогой. А кто — лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ
Представитель агентства iSport Вадим Шпинев утверждает, что трансфер сорвался по вине «Локомотива», который затянул переход, не соглашаясь на 5 млн евро, требуя дополнительные условия.

В чём Шпинев обвинил «Локомотив»?


Версия агентов. Шпинев заявил, что Геркус звонил в другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения по Миранчуку на 6 миллионов евро.

Версия «Локо». Грищак: «Это враньё, которому нет подтверждений. Как можно предположить, что какой-то клуб может прислать притворный документ с такой огромной суммой? С точки зрения логики это тоже абсурд. Имитация спроса на самом деле не давала преимуществ. Шпинев и Кузмичев не принимали участия в переговорах с «Локомотивом» по Миранчуку. Странно, что они постоянно комментируют события и обстоятельства, о которых знают с чужих слов. Начинали вести переговоры Павел Андреев и Евгений Кречетов. Одновременно с этим Вадим Шпинев и Владимир Кузьмичев активно участвуют в сделке. Итого уже по крайней мере четыре человека. Вероятно, денежные притязания такого количества лиц как раз и утяжеляли соглашение сторон».

Почему в связи с трансфером Миранчука упоминаются болельщики?


Версия агентов. Шпинев утверждает, что Геркус подговаривал болельщиков начать кампанию против Миранчука.

Версия «Локо». Грищак: «Это голословные безответственные утверждения. «Локомотив» рассматривает возможность подачи судебного иска против Шпинева».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Илья Геркус
Новости. Футбол
26 февраля 2017, воскресенье
20:26 Федун присутствует на матче «Спартак» — «Сарпсборг»
20:23 Луис Энрике провёл 100-й матч у руля «Барселоны» в чемпионате Испании
20:19 Монтелла: жалко «Сассуоло». Многие эпизоды трактовались в пользу «Милана»
20:14 «Локомотив» может подать в суд на представителя братьев Миранчуков
20:06 «Барселона» выиграла у «Атлетико» и обошла «Реал» в таблице чемпионата Испании
19:59 Адвокат «Локомотива»: похоже, трансфер Миранчука сорвался из-за ухода Фахриева
19:57 Киоун: «Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» на 10 лет
19:51 «Шахтёр» вырвал победу у «Ворсклы» и оторвался от киевского «Динамо» на 13 очков
19:42 Фанаты «Сент-Этьена» расположились на трибуне в виде числа 25
19:33 Хьюз: такие голы нельзя пропускать на высшем уровне
19:23 Голы Штиндля и Хана принесли «Боруссии» М гостевую победу над «Ингольштадтом»
19:23 «Томь» не смогла выиграть у «Окжетпеса»
19:21 Почеттино: разгром «Стока» — хороший ответ «Тоттенхэма» на вылет из Лиги Европы
19:16 Соуза: никогда бы не продлил контракт с «Фиорентиной» в сложное для неё время
19:02 Сердеров забил в первом матче после возвращения в софийскую «Славию»
18:55 Сальгадо: если «Реал» купит Алли по той же цене, что и Бэйла, это будет безумием
18:54 Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Сассуоло», «Лацио» обыграл «Удинезе»
18:50 «Сент-Этьен» на своём поле проиграл «Кану»
18:37 Гончаренко: задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
18:31 Бенитес станет самым высокооплачиваемым тренером мира, если уедет в Китай
18:25 «МЮ» — «Саутгемптон»: стали известны стартовые составы
18:20 «Тоттенхэм» разгромил «Сток» и вышел на второе место в чемпионате Англии
18:14 Коутиньо: «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя недооценивать «Лестер»
18:08 «Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Сарпсборгом»
17:59 Валенсия: победа в Кубке лиги поможет «МЮ» в борьбе за титул АПЛ
17:55 Могилевец провёл первую тренировку в «Ростове» после возвращения из «Зенита»
17:53 Ф. Невилл: если Шоу не сможет закрепиться в «МЮ», это будет вопиющим безобразием
17:38 Бен-Йедер: я не жалею, что отказал «ПСЖ» и выбрал «Севилью»
17:37 «Сьон» на выезде обыграл «Лозанну», Митрюшкин снова сыграл на ноль
17:30 «Марсель» – «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
17:19 Миньоле: думаю, без Суареса остановить «Ливерпуль» стало куда сложнее
17:18 «Тоттенхэм» — «Сток Сити»: Кейн забил 100-й гол в карьере
17:15 «Интер» – «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
17:05 «Атлетико» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
17:00 «Вильярреал» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
16:44 Мюллер: голевые передачи для меня так же важны, как и голы
16:33 «МЮ» – «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
16:27 Гол Квальяреллы спас «Сампдорию» от поражения в матче с «Палермо»
16:15 Ф. Невилл: Рашфорд может выйти на уровень Гризманна в течение двух-трёх лет
16:10 «Атлетико» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15
15:52 Голы Кайседо и Хурадо помогли «Эспаньолу» разгромить «Осасуну»
15:34 Кассано рассматривает предложение клуба из Серии B
15:30 Романцев: убеждён, что в этом сезоне «Спартак» возьмёт золото
15:16 Туре: при нынешнем уровне развития науки карьера футболиста может длиться дольше
14:56 Михайлович: Раньери должны поставить памятник, в футболе нет благодарности
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из российских клубов лучше всех усилился в зимнее трансферное окно?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+