«Думаем о подаче иска». «Локо» отвечает агенту Миранчука

Справка «Чемпионата»
Алексей Миранчук
Полузащитник, 21 год.
Дебютировал в РФПЛ 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью».
За «Локомотив» провёл 74 матча в РФПЛ, забил 6 голов.
Обладатель Кубка России 2015 года.
Дебютировал в сборной России 7 июня 2015 года в матче с командой Беларуси.
За сборную России – 5 матчей, 1 гол.
Алексей Миранчук
Полузащитник, 21 год.
Дебютировал в РФПЛ 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью».
За «Локомотив» провёл 74 матча в РФПЛ, забил 6 голов.
Обладатель Кубка России 2015 года.
Дебютировал в сборной России 7 июня 2015 года в матче с командой Беларуси.
За сборную России – 5 матчей, 1 гол.
Самой обсуждаемой темой минувшего трансферного окна стала ситуация с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Контракт футболиста заканчивается в ноябре 2017 года. Руководство клуба сначала пыталось продлить соглашение, но переговоры не сложились. Футболист даже уже подал заявление об увольнении. Всё шло к тому, что хавбека продадут в «Рубин», но трансфер не состоялся. По словам президента «Локо», случилось это из-за того, что агенты не договорились с «Рубином». В свою очередь, представитель Миранчука Вадим Шпинев обвинил Геркуса во вранье.
Что предлагал «Локомотив» Миранчуку?
Представители Миранчука договорились с бывшим спортивным директором «Локомотива» Корнеевым о зарплате в почти 2 млн евро плюс подъёмные около 3,5 млн. На таких условиях президент «Локо» Геркус не утвердил сделку. По каким-то причинам вскоре Корнеев был освобождён от должности и более не принимал участия в переговорах. Вот что об этом рассказал «Чемпионату» адвокат Василий Грищак, нанятый «Локомотивом»: «Первоначальные завышенные условия личного контракта были сформулированы под влиянием навязанного заблуждения о том, что футболист уйдёт бесплатно в ноябре 2016 года без существенных санкций или компенсаций». Затем заново начались переговоры, и предложение «Локо» дошло до зарплаты в 1,7 миллиона евро и 2 миллиона в качестве подъёмных. От этого предложения представители игрока отказались".
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Каким клубам был интересен Миранчук?
Главными претендентами на покупку футболиста были «Краснодар» и «Рубин». Агенты Миранчука планировали устроить своего клиента в Казань. «Рубин» сделал несколько предложений. В последнем официальном запросе казанцы предлагали за футболиста 5 миллионов евро. Со стороны «Краснодара» интерес проявлял Владимир Хашиг, но до официального предложения дело не дошло.
Почему для игрока и агента был приоритетным вариантом переход в «Рубин»?
Судя по всему, «Рубин» предложил Миранчуку и его агентам наиболее выгодные условия. Казанцы были готовы потратить из бюджета около 10 млн евро: 5 млн заплатить «Локомотиву» плюс предложить примерно те условия игроку, которые были согласованы с Корнеевым.
Какую бумагу прислал Миранчук в «Локомотив»?
Миранчук написал заявление об увольнении (оно же одностороннее расторжение трудового договора), согласно которому футболист покидал клуб через месяц, а вслед за этим Палата по разрешению споров РФС определила бы объём компенсации и необходимость дисквалификации игрока. Согласно заявлению, футболист должен был уйти 10 февраля, но 9 февраля заявление было отозвано.
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«Краснодар» и «Рубин» были основными претендентами на покупку футболиста.
Почему Миранчук полностью доверяет своему агенту?
На протяжении длительного разбирательства Миранчук всегда ориентировался на позицию своих агентов. Футболист сотрудничает с ними уже достаточно давно. Ещё когда братья Миранчуки ушли из «Спартака», представители агентства iSport сильно помогли семье футболистов – нашли работу в интернате «Локо» и жильё для их матери.
Почему сорвалась сделка с «Рубином»?
Версия агента. Представитель агентства iSport Вадим Шпинев утверждает, что трансфер сорвался по вине «Локомотива», который затянул переход, не соглашаясь на 5 млн евро, требуя дополнительных условий.
Версия «Локо». Грищак: «Судя по всему, трансфер сорвался из-за отставки генерального директора «Рубина». Крайне странно утверждать, что уход Фахриева с должности просто совпал по времени, а «Рубин» был готов на 5 миллионов евро, но отказывался заплатить 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ. Удивительно слышать, что сделка могла сорваться из-за таких незначительных опций. «Рубин» даже не возражал против этого дополнительного условия от «Локо». В результате именно новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной. При этом у «Локо» ещё не было никаких доказательств, что «Рубин» действительно был готов заплатить оговоренные 5 миллионов. Это вполне мог быть способ оказания давления на «Локомотив». Здесь стоит отметить утверждение Шпинева, что у футболиста всё было согласовано с «Рубином». Важно понимать, что до истечения контракта Миранчука остаётся более полугода, поэтому ни казанцы, ни сторона игрока не имели права вести переговоры. Шпинев же не стесняется говорить об этом вслух».
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Представитель агентства iSport Вадим Шпинев утверждает, что трансфер сорвался по вине «Локомотива», который затянул переход, не соглашаясь на 5 млн евро, требуя дополнительные условия.
В чём Шпинев обвинил «Локомотив»?
Версия агентов. Шпинев заявил, что Геркус звонил в другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения по Миранчуку на 6 миллионов евро.
Версия «Локо». Грищак: «Это враньё, которому нет подтверждений. Как можно предположить, что какой-то клуб может прислать притворный документ с такой огромной суммой? С точки зрения логики это тоже абсурд. Имитация спроса на самом деле не давала преимуществ. Шпинев и Кузмичев не принимали участия в переговорах с «Локомотивом» по Миранчуку. Странно, что они постоянно комментируют события и обстоятельства, о которых знают с чужих слов. Начинали вести переговоры Павел Андреев и Евгений Кречетов. Одновременно с этим Вадим Шпинев и Владимир Кузьмичев активно участвуют в сделке. Итого уже по крайней мере четыре человека. Вероятно, денежные притязания такого количества лиц как раз и утяжеляли соглашение сторон».
Почему в связи с трансфером Миранчука упоминаются болельщики?
Версия агентов. Шпинев утверждает, что Геркус подговаривал болельщиков начать кампанию против Миранчука.
Версия «Локо». Грищак: «Это голословные безответственные утверждения. «Локомотив» рассматривает возможность подачи судебного иска против Шпинева».