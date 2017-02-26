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175 лет назад 2016
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Луис Адриано
Фото: spartak.com
Текст: Олег Лысенко

Адриано: ни матча без гола! Как «Спартак» уважил босса

На глазах у Леонида Федуна Луис Адриано продлил свою впечатляющую голевую серию, а «Спартак» впервые в межсезонье выиграл на ноль.
26 февраля 2017, воскресенье. 21:40. Футбол
Товарищеские матчи (клубы)
26 февраля 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 0
Сарпсборг 08
Сарпсборг, Норвегия
1:0 – Адриано – 59

У популярного российского клуба и соседи под стать, всё больше знатные. Вот седовласый Мануэль Пеллегрини расслабленной походкой отельный дворик пересекает. Теперь чилийский Инженер в Китае футбол поднимает, но места былой малагской славы, видно, не отпускают. Один из его ассистентов до сих пор в «трениках» «Малаги» на спарринги «Хэбэй Чайна Фортун» выходит. Сеньор Пеллегрини себе нарушения дресс-кода не позволяет, но место заключительного февральского сбора, подозреваю, не случайно выбрал. Может, здешняя энергетика его подпитывает.

В одиночестве бродит по окрестным склонам с гольф-клюшкой наперевес Дон Фабио, ещё один бывший предводитель мадридского «дворянства». А в субботу важных персон белоснежных стенах в La Quinta прибыло: председатель совета директоров «Спартака»
лично явился в Марбелью проинспектировать готовность команды к весеннему старту.

Намедни Леонид Арнольдович в сопровождении первого зама Александра Жиркова почтил присутствием тренировку своих, а в Прощёное Воскресенье посетил матч с «Сарпсборгом», командой не самой видной, но, судя по спаррингам с ЦСКА (1:3), особенно «Рубином» (0:0), упрямой и по-хорошему – до тех пор пока не переходит грань – задиристой.

«Спартак» впервые на третьем сборе нарушил режим секретности, введённый Массимо Каррерой, и «вышел в народ». Проводись игра на главном поле местного футбольного центра, единственная трибуна наверняка заполнилась бы. Но и за деревянным барьером запасного газона нашлось место маленькому, но громкому импровизированному фан-сектору. Стоячему. В субботу ребята навестили своих любимцев в «Пятёрке», а потом и на игре оказали тёплый приём, предварительно украсив сетку за воротами норвежцев семью флагами. Один из них болельщики посвятили 115-летию со дня рождения Николая Старостина, основателя и патриарха клуба.

Спартаковский «алленаторе» и рад был бы предъявить начальству и болельщикам всё лучшее, что у него есть в наличии. Но травмы – вечные спутники межсезонья – не позволили. Разного рода повреждения не пустили на поляну Боккетти, Комбарова, Мельгарехо, Зе Луиша и Джано. С последним новичком зимы-2016/17 всё в порядке, но ожидать премьеры Тигиева после одной-единственной репетиции было, наверное, наивно. Он ещё и раззнакомиться с новыми партнёрами толком не успел – не говоря уже о том, чтобы сыграться. Тем не менее в заявку на матч второй спартаковский Георгий (первым в хронологическом порядке был Джикия) Каррера его включил – чтобы не отрывался от коллектива, а наоборот, как можно активнее в него вживался. У Тигиева времени на раскачку практически нет.


Из основной пятёрки новобранцев (загадочных африканских ребят пока всё же будем считать кандидатами «на вырост») Каррера выпустил в старте Самедова и Адриано. За неимением Комбарова на левый край обороны направился Макеев. После известия о переводе Евгения в «Спартак-2» кто-то, быть может, и счёл его отрезанным ломтём для основы. Усердием в матче с «Сарпсборгом» Макеев, как мне кажется, заслужил дополнительного шанса. И, возможно, не одного.

Вообще, игра красно-белых до перерыва произвела неоднозначные впечатления. По отдельности игроки всё вроде бы делали правильно, «по науке». Таски чётко командовал построением партнёров и качественно начинал атаки. Ещенко с Самедовым нагнетали ситуацию справа. Адриано добросовестно открывался. При этом целостности командной игре не хватало. Оперативно преодолевая середину центральную линию, на последней трети поля москвичи сталкивались с ощутимыми трудностями. В предпоследней фазе атаки то и дело происходил сбой – точный завершающий пас отсутствовал как класс. Как только Самедову удалось доставить мяч Адриано, моментально возникла острота. Курчавый бразилец направил мяч в сетку – правда, с внешней стороны.

Отдел разрушения со своими обязанностями справлялся получше созидателей. По крайней мере, добрую треть матча участие Реброва в процессе ограничивалось активным подсказом. Норвежцы его практически не беспокоили. О том, что эти ребята не только ломать, но и строить умеют, они показали в конце первого тайма. Настырный Трондсен сперва отыскал свободный коридор на правом краю красно-белой защиты (счастье «Спартака», что на потенциально голевой прострел из соперников не поспел), а затем исхитрился направить мяч вертикально в небо с полутора, максимум пары метров от цели.


Спартаковский нападающий во втором тайме прощать соперников не стал. График Луиса Адриано в это межсезонье вызывает смесь уважения с удивлением: ни матча без гола. Забил и в воскресенье – пятый раз за пять игр. 12-й номер красно-белых внешне легко и непринуждённо реализовал выход один на один.

— Адриано – такой игрок: не видно, не видно, а потом – раз – и забил. Одного момента хватает, — воздал должное герою вечера замечательный в прошлом хавбек Игорь Корнеев. А уж он-то в таких вещах знает толк – иначе не дослужился бы до «Барселоны».

Первый человек «Спартака» в этот момент внутренне наверняка похвалил клубную селекцию: с этим бразильцем спортивный отдел тоже, похоже, попал в яблочко – как и с другим бывшим «шахтёром» Фернандо.

Этот гол и решил исход матча, по итогам которого выделю ещё два положительных для москвичей момента: команда без единой замены выдержала взятый в начале темп игры и впервые на сборах сыграла на ноль. Какой из них больше порадовал мастера обороны и физики Массимо Карреру, не возьмусь судить. Скорее всего – оба в равной степени.

1:0 – это так по-итальянски.

— Тренировочная игра, — лаконично резюмировал увиденное Леонид Федун. – Луис Адриано? Увидим, когда начнётся чемпионат.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Леонид Федун Луис Адриано
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26 февраля 2017, воскресенье
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