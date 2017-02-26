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175 лет назад 2016
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Златан Ибрагимович
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Ничего святого. Ибрагимович приносит трофей «МЮ» Моуринью

В драматичном финале Кубка английской лиги «МЮ» вырвал победу у «Саутгемптона», дубль на счёту Ибрагимовича.
26 февраля 2017, воскресенье. 22:15. Футбол
Англия - Кубок лиги. Финал
26 февраля 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Ибрагимович – 19, 2:0 – Лингард – 38, 2:1 – Габбьядини – 45+1, 2:2 – Габбьядини – 48, 3:2 – Ибрагимович – 87

Пришёл, увидел, Ибрагимович


«Я пришёл в «МЮ» побеждать. Да я в каждую команду прихожу побеждать», — говорил Златан Ибрагимович после подписания контракта с «красными дьяволами». Кто-то ехидно посмеивался над шведским гигантом — мол, «Юнайтед» Моуринью не сможет сразу же штамповать титулы, да и 35-летний Ибра уже староват для топ-футбола. Ещё и в бешеном ритме, также известном как «английский».

Но Златан слово сдержал. Он не слишком ярко начал на Туманном Альбионе, однако постепенно стал коллекционировать голы. И, что чуть ли не важнее, быстро примерил свою лучшую роль. Роль вожака, лидера раздевалки, лидера поля — притом поля абсолютно любого в Англии стадиона. В «МЮ» хватает статусных игроков, но на всех них Ибра смотрит сверху вниз. Не потому что не уважает, а потому что именно он их лидер.

Он, и никто другой.

«Саутгемптон» прилично начал матч, забил гол, отменённый из-за пассивного офсайда Бертрана, и «МЮ» не выглядел командой, которая уничтожит своего соперника. Но тут пришёл Ибра. Пришёл, увидел не самого высокого товарища Дэвиса в стенке и ввинтил мяч прямо поверх его головы. Идеальный штрафной и такой нужный гол, 1:0.

«Саутгемптон» не только прилично начал матч — он и провёл его прилично. Да чего там — отлично. Камбэк с 0:2 был совсем не случаен, «святые» и на последних минутах не сидели трусливо в окопах. Нет, они неслись вперёд, имели шансы забить, но… Забыли, что на поле по-прежнему Ибра.

Наверное, Златан так и должен был забить решающий гол — гордо расположившись в центре штрафной, словно к Царю никто из саутгемптоновских слуг и не посмел подойти. Златан вколотил головой мяч в сетку несчастного Форстера и осчастливил красную половину Манчестера.

После матча Ибру поблагодарили все в «МЮ». Его обнимали не только партнёры по команде, но и обычные сотрудники клуба, помощники тренера, массажисты, кто угодно. Потому что в манчестерском городе знают, кто их шериф.
Кубок английской лиги. Финал. «Саутгемптон» — «МЮ» — 2:3

Кубок английской лиги. Финал. «Саутгемптон» — «МЮ» — 2:3

Фото: Reuters

Они и без Бэйла в порядке


Вам ведь понравился сегодня «Саутгемптон»? Ну, как он мог не понравиться, честное слово. Банда Пюэля с первых минут вышла играть с топ-клубом в футбол, она вышла побеждать его, а не мучить в надежду на серию пенальти. «Саутгемптон» вышел на финал без своего лучшего защитника и одного их лучших защитников всей АПЛ — Вирджила ван Дейка. И ничего, никаких автобусов на «Уэмбли» святые не пригнали.

Конструировали атаки, регулярно отыскивали свободные зоны в обороне «МЮ», забили два отличных гола. Не говоря уже о том, что Габбьядини, по сути, оформил хет-трик. При 0:0 итальянец забил скорее чистый гол — Маноло находился в абсолютно правильном положении, а пассивный оффсайд у Бертрана не повлиял на эпизод.

Все мы видели, какой шикарный камбэк с 0:2 удался «Саутгемптону». А теперь представьте, что было бы, поведи «святые» в счёте…
Кубок английской лиги. Финал. «Саутгемптон» — «МЮ» — 2:3

Кубок английской лиги. Финал. «Саутгемптон» — «МЮ» — 2:3

Фото: Reuters
«Саутгемтпон» — уникальный проект, за которым чертовски приятно наблюдать, но исключительно болезненно болеть. Сегодня «святые» упустили шанс взять первый за 41 год трофей. Тем не менее «Саутгемптон», вынужденный чуть ли не каждый сезон устраивать распродажу лучших игроков, всё равно умудряется оставаться командой, умеющей развлекать. И, собственно, показывающей приличные результаты в АПЛ.

Гарет Бэйл и Тео Уолкотт. Тоби Алдервейрелд и Виктор Ваньяма. Садио Мане и Маурисио Почеттино. Всех их «Саутгемптон» потерял. И это не шорт-лист, список можно продолжать бесконечно. В нём не просто так Почеттино — теперь «святые» теряют и тренеров, потому что боссы других клубов смотрят не только на талантливых игроков из Саутгемптона, но и на то, как грамотно раскрывает их лучшие качества тот или иной тренер.

Ральф Крюгер, работающий в «Саутгемптоне» спортивным директором и на досуге создающий блестящие хоккейные сборные, давно доказал, что в АПЛ реально делать прекрасный клуб, постоянно продавая его лучших игроков.

Только вот трофеи так не выигрываются.

Но это беда «Саутгемптона». А вовсе не его вина.
Кубок английской лиги. Финал. «Саутгемптон» — «МЮ» — 2:3. Жозе Моуринью

Кубок английской лиги. Финал. «Саутгемптон» — «МЮ» — 2:3. Жозе Моуринью

Фото: Reuters
P.S. Жозе Моуринью выиграл свой четвёртый Кубок лиги — у Алекса Фергюсона столько же. Но сегодня вовсе не Жозе был главным героем вечера. Святой Ибра и «святые» воины «Саутгемптона» — вот хедлайнеры финала Кубка английской лиги.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Саутгемптон Жозе Моуринью Златан Ибрагимович
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