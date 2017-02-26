Немецкое кино. Что происходит в матчах «Баварии» и «Гамбурга»

44 гола в семи матчах — это…
… гол каждые 14 минут. Традиционно для измерения результативности берутся отрезки по 15 минут, но «Бавария» в среднем забивает по голу в каждом из них.
… больше, чем забили 12 из 16 команд прошлого сезона российской Премьер-Лиги за весь сезон. Превзойти «Баварию» сумели лишь ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».
… на два мяча больше, чем забил Криштиану Роналду в свой самый результативный сезон за «Манчестер Юнайтед». Роналду тогда понадобилось 49 игр, и, учитывая любовь португальца к избиению слабых, страшно представить, сколько получал бы «Гамбург», если бы он играл за Мюнхен.
… на один гол меньше, чем у Александра Кокорина в чемпионате России. Суммарно на 45 мячей у самого обсуждаемого нападающего России ушло 195 матчей. Говорят, Роберт Левандовски и Арьен Роббен приглашают Кокорина посетить следующую немецкую классику.
135 ударов в семи матчах — это…
… удар каждые четыре с половиной минуты. Если честно, почти в каждом матче «Баварии» с «Гамбургом» есть момент, когда Мюнхена становится скучно играть, иначе статистика была бы ещё круче. Вот и вчера после седьмого гола хозяева почти перестали атаковать, но нехотя забили и восьмой, хотя у Роббена по этому поводу не было никаких эмоций.
… достаточно, чтобы 10 матчей отдыхать в чемпионате России. После 17 туров нынешнего чемпионата у «Амкара» ещё меньше ударов — 133, и это не мешает пермякам комфортно чувствовать себя в шестёрке.
… достаточно, чтобы установить прямую корреляцию между количеством допущенных «Гамбургом» ударов и голами «Баварии». В декабре 2013-го Мюнхен обленился настолько, что нанес «всего» 14 ударов — в результате гости пропустили всего трижды. Та игра была наиболее показательной для того, чтобы объяснить происходящее в противостоянии: на 87-й минуте «Гамбург» забил и сделал счет 1:2, и, казалось, шансы появились. Но Шердан Шакири спокойно развеял северные иллюзии, установив разницу в два мяча почти сразу. Ни одна команда не приезжает на «Алльянц-Арену» настолько безвольной.
Фото: Reuters
78 ударов в створ в семи матчах — это…
...58-процентная точность ударов. Просто сравните с уровнем сопротивления в Лиге чемпионов: там у «Баварии» до створа доходят всего 38% ударов.
...56-процентная реализация ударов в створ. Это вообще заоблачный показатель — ни у одной, даже самой эффективной команды Европы таких цифр нет. Складываются они из того, что «Гамбург» проигрывает всю борьбу в штрафной и не успевает на подборы. В матчах с главным северным соперником «Бавария» превращается в коллективного Томаса Мюллера.
… на два попадания в створ больше, чем за 13 матчей и два овертайма у мадридского «Атлетико» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Мадридской команде это позволило дожить до последнего удара финальной серии пенальти в Милане. «Баварии» это позволяет извращаться над «Гамбургом».