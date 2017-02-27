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175 лет назад 2016
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«Атлетико» — «Барселона» — 1:2
Фото: Reuters
Текст: Михаил Тяпков

Пациент жив! Как «Барселона» снова гонится за «Реалом»

«Барселона» последний раз выигрывает у «Атлетико» на Кальдероне, экспериментирует и перебарывает наметившийся кризис.
27 февраля 2017, понедельник. 01:00. Футбол
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26 февраля 2017, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 – Рафинья – 64, 1:1 – Годин – 70, 1:2 – Месси – 86

Прощание с «Кальдероном»


Славные деньки знавал стадион «Висенте Кальдерон», особенно в последние годы. Но время не щадит исторические арены. Вот-вот у «Атлетико» появится новый ультрасовременный дом. Это ещё не последний матч на «Кальдероне», но заключительный в истории этого противостояния. Каталонцы ещё вернутся сюда ради кубкового финала (это и будет финальный аккорд), но вот против мадридцев уже не сыграют. Вряд ли значение встречи от того стало особенно символичным, но у болельщиков наверняка жила в сердце ностальгия по тем победам над сине-гранатовыми, что одержал здесь «Атлетико». В последнее время их практически не было – при Луисе Энрике «Барса» всего раз уступила команде Симеоне.

Такой разный «Атлетико»


С мадридцами в этом сезоне вообще творится странное. Раздарив много очков в проходных матчах и не «покусав» «Барсу» с «Реалом», они пропустили вперёд «Севилью» и откатились за пределы тройки и зоны борьбы за чемпионство. В последних турах ситуация начала меняться в лучшую сторону, а в Лиге чемпионов «Атлетико» напомнил самого себя образца лучших сезонов. Кстати пришлись и осечка «Реала» в вынесенном матче с «Валенсией», и неважное состояние «Барсы» — казалось, бери их «теплёнькими», приближайся к лидеру и надейся на возвращение в гонку в концовке сезона. Но получилось, что «Атлетико» снова был не в ударе и теперь уже, кажется, окончательно расписался в невозможности поспорить с двумя грандами. Впрочем, с прицелом на Лигу чемпионов это, возможно, не так уж плохо. Ведь европейский трофей остаётся главной мечтой и целью Симеоне.

Эксперименты от Луиса Энрике


Позорное поражение в Париже, невнятный матч с «Леванте», реальная перспектива не доработать до истечения контракта этим летом – всё это вынуждало Луиса Энрике что-то поменять
в системе игры каталонцев. Эксперименты ждать себя не заставили – «Барса» вышла на поле «Кальдерона» с расстановкой 3-4-3. Да-да, именно так, с тройкой центральных защитников – Пике, Матьё и Юмтити. И Альба, и Динь при этом остались в запасе. А налево был делегирован Иньеста – незаменимый и полезный везде, но на фланге?.. Впрочем, матч показал, что и такой подход имеет право на жизнь. Тем более, что назад отрабатывали Неймар и Рафинья, игравшие на краях атаки. Впрочем, эксперимент продолжался ровно до того момента, как повреждение получил Матьё. На левый фланг вышел Динь, и тактика «Барсы» приобрела привычные очертания. Если кто-то из трио центральных защитников выбывает – нет и возможности для маневра.

Кто в лес, кто по дрова. Тактические проблемы «Барселоны»

Команда, которая хочет бороться


Одна из ключевых проблем «Барсы» — периодически возникающая от собственной неуязвимости апатия. Провал в Париже – в том числе из этой серии. Одно дело – выносить соперников ниже классом двумя ногами вперёд. Совсем другое – в решающих матчах сломить сопротивление команды, которая не только борется, но и не уступает тебе в уровне столь значительно, как условный «Леганес». Кажется, Луису Энрике удалось встряхнуть каталонцев – даже на фоне королей футбольной борьбы из «Атлетико» «Барса» смотрелась командой мощного настроя. Особенно показательны голы – второй, первый и чуть раньше самый первый, незасчитанный. Во всех эпизодах атакующие игроки сине-гранатовых не мирились с тем, что что-то шло не так, не по вдохновению, а дожимали, боролись и получали награду. Одну из них отобрал судья, зато дальше всё прошло как надо.

Месси есть Месси


Сколько ни писалось и говорилось в Испании (но не в Каталонии) о том, что кризисы «Барсы» — это всегда кризисы Месси, но если в этом и есть доля истины (что для Лео – кризис, для других – просто пара не лучших матчей, но планка есть планка), то аргентинец и выводит и команду из этих лёгких пике. Очередная голевая серия в чемпионате, победный дубль «Леганесу», победный гол «Атлетико» — щедрая компенсация за один проваленный матч в Лиге чемпионов. Но, увы, не с турнирной точки зрения. Впрочем, у Месси ещё есть возможность совершить чудо в ответной встрече с «ПСЖ». Он великий, он может. А пока – трудовой победный гол в ворота Облака как символ того, что «Барса» оживает. Реанимацию тяжело дышавшего пациента Луис Энрике провёл быстро и эффективно. Так что не стоит торопиться отправлять его резюме на сайт безработных тренеров. Тем более, что «Барса» на пару часов даже на первое место заскочила, пока «Реал» не одержал пусть дежурную, но приключенческую победу над «Вильярреалом», проигрывая 0:2 к 60-й минуте.

Погасший Лучо. Почему Энрике и «Барселоне» лучше расстаться
«Атлетико» — «Барселона» — 1:2. Месси есть Месси

«Атлетико» — «Барселона» — 1:2. Месси есть Месси

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона
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