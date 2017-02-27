Романцев: если кто нападёт на Россию — пойду воевать! В пехоту

Олег Романцев и Валерий Кечинов по-прежнему в центре футбольной жизни. Легендарный тренер и один из лучших игроков того «Спартака» недавно поучаствовали в открытии Академии умного футбола «Наследие». В рамках проекта будут созданы частные футбольные школы на базе общеобразовательных школ Москвы и Московской области. В этой связи Олег Иванович и Валерий Викторович пришли в редакцию «Чемпионата» рассказать о проекте и, разумеется, вспомнить о «Спартаке». И не только о нём.
«Не всегда интересно смотреть на «Спартак» Карреры. Эти 1:0, 1:0...»
— Олег Иванович, начнём с разговора про ваш родной клуб. Скажите, за «Спартак» Карреры вам приятно болеть?
Романцев: Я в любом случае болею за «Спартак». Независимо от тренера. Но смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё десять не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — его величество результат. Кто сейчас вспомнит, за счёт чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда.
— У вас есть «чуйка» — «Спартак» станет чемпионом России?
Романцев: Я анализирую футбол, а не полагаюсь на «чуйку». Так вот. Я ещё до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность. И сейчас, разумеется, по-прежнему убеждён, что «Спартак» возьмёт золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться.
История в тему: один раз мы ездили с ветеранами в Казахстан, в город Семипалатинск. Детишек выстроили по дороге, они стоят с букетами, встречают нас как президента страны… Выходим на поле, напротив нас огромный баннер: «Спартак», спасибо за счастливое детство».
И вот сейчас я смотрю на молодых болельщиков красно-белых, многие из которых подходят ко мне на улицах. Мне жалко, что они не видели настоящий «Спартак», они не имеют права кричать «Мы чемпионы!». Обидно за них. Безумно хочется, чтобы эти пацаны получили такую возможность.
— Какие команды РФПЛ вам нравятся по стилю?
Романцев: «Краснодар». Очень симпатичная команда. Шалимов был умным игроком, потому, думаю, продолжит дело Кононова. Благо что у «Краснодара» «нарядный» состав. Он может решать большие задачи.
Ещё, кстати, «Оренбург» нравится. Да, исполнительское мастерство в команде не на очень высоком уровне. Зато подопечные Евдокимова играют умно. Очень хочу, чтобы «Оренбург» не вылетел. Такие команды нужны РФПЛ.
— Футбол, который раньше проповедовал «Спартак», жизнеспособен в нынешних реалиях?
Романцев: Конечно! Он развивается. В него играет «Барселона», другие команды. Та же схема с одним чистым форвардом считается прогрессивной, эффективной. А меня раньше за неё трусом называли!
Просто я понимал, что любой из пяти хавбеков «Спартака» мог забить, завершить атаку. Что, Кечинов, Титов, Тихонов, Цымбаларь, Ледяхов, Карпин не умели классно ударить по воротам? Наоборот, их часто теряли соперники именно за счёт того, что они врывались в свободные зоны из глубины.
— Вы как-то сказали, что болельщики ЦСКА смогут на равных говорить со спартаковскими, только когда «армейцы» выиграют девять чемпионств.
Романцев: Подписываюсь под этой фразой. ЦСКА до спартаковского результата пока недотянул. И я не желаю ему это сделать.
— А кубок УЕФА?
— Кубок УЕФА – да, достижение. И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах. Но понимаете в чём дело. ЦСКА тогда покупал игроков. И «Спартак» сейчас покупает. А мы в своё время только и делали, что продавали.
— Вас ведь до сих пор часто узнают на улицах?
— Это да… Я раньше, каюсь, мог и отказать кому-то в автографе. Но пять лет назад со мной произошёл один случай, после которого я изменился. И теперь всегда раздаю автографы, никому никогда не отказываю. Надо — буду час, два стоять и подписываться, фотографироваться.
Так вот, 30-летие чемпионства «Днепра». Михайличенко, Протасов, Блохин, Чанов, царствие небесное, Бессонов, другие звёзды. Меня позвали тренировать эту команду. На установке Заваров шутит: «Иваныч, раньше все боялись не попасть в состав. А теперь боятся, что ты назовёшь их фамилию!».
Но суть не в этом. Матч заканчивается. Футболистов окружают как красных волков пчёлы в «Маугли». Человек 70 кричит мне: «Ро-ман-цев! Ро-ман-цев! Ро-ман-цев!». Беланов говорит: «Смотри, как тебя здесь любят, иди к ним!». А я стесняюсь: «Так вы же меня будете ждать 100 лет!».
У мужиков ведь в автобусе стол накрыт, пиво холодное ждёт… В общем, в итоге я минут 40 раздавал автографы. Возвращаюсь в автобус, думаю: все злы на меня… Захожу — аплодисменты.
С тех пор никому не отказываю.
«Гол Кечинова «Аяксу» поразил всю Европу»
— В каком году «Спартак» был ближе всего к европейскому успеху? В 1993-м, когда засудили в полуфинале Кубка Кубков с «Антверпеном»?
Романцев: Ой, до сих пор больно вспоминать… Мы сами тогда ещё не понимали, насколько коммерциализированы эти турниры. Финал игрался на «Уэмбли», в Лондон уже купили билеты десятки тысяч бельгийцев. А из России наверняка приехало бы не очень много болельщиков. Потому судьи делали всё, чтобы дальше прошёл именно «Антверпен». Большего безобразия я в своей футбольной жизни не видел.
— В жизни «Спартака» хватало и моментов, которые до сих пор приятно вспоминать. Например, победа над «Аяксом» и знаменитый гол Кечинова. Помните его?
Романцев: Этот гол поразил всю Европу! Движение Валеры удивило и миллионы болельщиков у телевизоров, и весь стадион, и партнёров, и соперников, и нас, тренеров… Невероятный гол.
Кечинов: Помню, Цымбаларь и Писарев открывались, но передача не проходила. Но её ждали все.
Романцев: Считая меня. И ван дер Сара!
Кечинов: Да, а я как раз это заметил… Ну и обманул голландца!
Романцев: Валера, считаю, не до конца раскрыл себя. По таланту он был не хуже Круиффа, например. Но не реализовал весь свой потенциал.
Кечинов: Не спорю, сам это понимаю… Сильно подвели травмы, вечные проблемы со здоровьем. Вы знаете, что я три года играл с порванными связками?
— Это как?!
Кечинов: Ну вот так. На уколах, я закачивал мышцу бедра постоянно. Когда приехал в Леверкузен на осмотр к врачу, он сказал мне: «Ты как вообще ходишь?!». А я: «Ну, вообще-то, я последние три года играю в футбол». Он не поверил.
Романцев: Так делать нельзя, уколы лишь заглушают боль, а не решают проблемы. Но я же не мог винить Валеру за то, что он обожает футбол, отдаёт всего себя игре. Есть обратные примеры: у меня есть хороший товарищ, Саша Чивадзе. Так вот, перед каждой важной игрой он обязательно бегал по кругу. Потому что болело что-то. Опять и снова. Но играть выходил.
И если чего-то не получалось, всегда мог сказать: «Ну, мужики, это всё из-за травмы». А когда классно играл — сразу герой. Несмотря на травму, выдал концерт (смеётся)!
— Виктор Булатов рассказывал, что если Романцев говорил «надо» — в «Спартаке» любой игрок готов был за него умереть.
Кечинов: Так и есть! У нас каждая тренировка была как игра. Попробуй выйти спустя рукава. У нас такого в голове даже не было. Это сейчас в «Спартаке» кто-то может захотеть бежать, а может и не захотеть. В наши времена всё было иначе. Мы всегда выкладывались, каждую секунду каждой тренировки.
Если вдруг что не так, Олег Иванович доставал свисточек и говорил: «Всё, не хотите играть, не хотите думать?! Хорошо, упрощаем — побежали, физическая нагрузка сейчас пойдёт!».
— Самая памятная установка Олега Ивановича?
Кечинов: 1995 год, Тронхейм, горим 0:2 к перерыву матча с «Русенборгом». Входит Олег Иванович в раздевалку и спокойно говорит: «Ребята, мне кажется, вам нужно самим друг с другом поговорить». И закрывает за собой дверь. Ну, мы поговорили. Кто постарше, естественно, повысил голос на молодёжь. Но все друг друга поняли. После чего мы вышли и разорвали норвежцев — 4:2.
Романцев: Да это ты в основном разорвал! Два мяча каких шикарных положил!
Кечинов: Там ещё Алень классный забил, Никифоров соло-проход исполнил… Чудесный матч, да…
Романцев: Считаю, я прожил хорошую жизнь. Рад, что у меня есть воспоминания о тех пацанах, с кем я работал. А бог мне дал действительно очень талантливых ребят.
— Пять самых талантливых игроков, с которыми вы работали?
— О, ну вы спросили! Я бы вам 55 назвал, а не пять. Но выделю всё-таки поколение, которое одержало шесть побед в Лиге чемпионов. Этот результат говорит сам за себя.
— Пересматриваете матчи своего «Спартака»?
— Полностью нет. Неохота. Могу порой с перемоткой посмотреть игру Франция – Россия. А в основном, если накатит ностальгия, смотрю подборки голов.
— Лучшие матчи вашего «Спартака» — это...
— Много было памятных игр. Начиная с 1989 года. Помню победу 4:1 в Киеве. Там Мостовой такой гол забил, что на всю жизнь можно запомнить. Прекрасное воспоминание – золотой мяч, забитый Шмаровым тому же Киеву. Конечно, «Аякс», где почудил Валера, запомню на всю жизнь. И победы над «Реалом»… И Францию.
Димка Попов рассказывал мне историю: он играл за «Расинг» против «Барселоны» на «Камп Ноу». По-моему, на Кубок. Мяч в центре поля, ничего не происходит — и вдруг стадион взрывается, дикий рёв! Через полчаса — то же самое. На поле скука, но опять болельщики в экстазе! Дима спрашивает у защитника «Расинга», югослава, который по-русски говорил: «Чего происходит-то?!». И слышит: «Реал» «Спартаку» проиграл, фанаты «Барсы» и радуются».
— Никогда не думали, что зря отказали «Депортиво», Олег Иванович?
Романцев: Нет. В Испании всё было хорошо, меня приглашал мой друг и соратник Антонио Иглесиас. Но я в последний момент передумал и сказал ему: «Ты сам должен тренировать эту команду». И… в этот сезон Иглесиас привёл «Депортиво» к серебряным медалям. Так что «Депору» повезло, что я их не возглавил (смеётся).
Валерий Кечинов и Олег Романцев в гостях у «Чемпионата»
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
«Робсон с Мухамадиевым спорили, кто из них макака»
— Кто был главным шутником вашего «Спартака»?
Романцев: Цымбаларь с Никифоровым очень любили шутить. Они же оба из Одессы, друзья настоящие. Скажем, Никоша, здоровый такой, бежит за Цылей перед тренировкой. Валит его на газон, все смеются. «Бить будешь, Никоша?!» — «с ужасом» кричит Илюша. «Пожалею, ладно», — отвечает Юра.
— Василий Баранов реально однажды затопил свою комнату в Тарасовке пивом?
Романцев: Сейчас уже и не помню. Но этот мог бы так сделать. Баранов — один из немногих игроков, которые не усилили «Спартак». Ни внутренне, ни по игре. На тот момент у меня не было ни Карпина, ни Кечинова. Пришлось ставить Баранова.
Говорить с Василием по душам было трудно. Ну а когда человек приезжает на работу с ящиком пива… Наверное, не очень режимный парень. Тем более что Баранов ведь столько пива не только для себя брал…
— О Робсоне что вспоминается в первую очередь?
Романцев: Великолепный парень. Его с первого дня подсадили на юмор. Приходит как-то в столовую в Тарасовке. А его мужики научили уже: хочешь добавки – подходи к повару и говори: «Дайте мне…» Но вместо условной «котлеты» посоветовали сказать одно крайне плохое слово. А он послушался. Подходит к повару Анне Павловне и говорит: «Дайте мне…» Ну, вы понимаете. Мы рухнули со смеха.
Был ещё забавный случай. Робсон стоял под моим окном в Тарасовке и спорил с Мухамадиевым, кто чернее! А тот тоже тёмненький, загорать любил. «Я макака!» — кричит Мухсин. «Нет, я макака!» — отвечает Робсон. Сошлись на том, что в «Спартаке» будут две макаки (смеётся).
Ещё помню, как перед матчами Лиги чемпионов погода стояла паршивая. Слякоть, дождь, снег, неприятно. Все команды в отпуске, а нашим ещё тренироваться и играть. Думаю: как взбодрить пацанов? И придумал. При "-2" я поставил зажигалку у термометра и нагрел до "+25". А я знал, что Робсон всегда выходит первый. И вот он выскакивает — весь укутанный, в шапке, с шарфом на пол-лица. А я специально скинул с себя курточку и говорю ему: «Роба, ты чего так утеплился, посмотри – плюс 25 на градуснике!» Тот обрадовался, побежал переодеваться. Выскочил в холл уже в шортиках и маечке. А остальным игрокам говорю: «Смотрите, как у нас южный человек по морозу готов бегать! А вы что разоделись?». Ну, все посмеялись, пошли Луиса одевать заново. Зато тренировка прошла на позитиве.
— Хоть раз в вашей карьере жена футболиста мешала ему нормально играть, тренироваться?
— До такого, пожалуй, не доходило. Хотя мне тут рассказывали историю, как в прошлом году один хороший футболист хорошего клуба РФПЛ сказал: «Я в этом году особо играть не смогу. Женился» (смеётся).
Моя жена, кстати, никогда не ходила на футбол. Ну не любит его. Только один раз была — притом в Израиле, на матче двух лидеров местного чемпионата. Я тогда по делам сборной гостил в этой стране, ну и уговорил её пойти на футбол.
А там аншлаг, негде яблоку упасть, нам дали два обычных стульчика и посадили прямо у поля. Так жена как увидит все эти стыки, подкаты, борьбу, боль… Сказала: «Ну всё, больше точно не пойду на футбол!».
А вот у Вити Онопко — жена боевая. Всегда на матчах прямо с трибун кричала: «Витя, такой-сякой, давай играй уже!».
«Звонил Слуцкому после Евро-2016. Он не взял трубку»
— Олег Иванович, видно, что у вас масса энергии — так, может, пора вернуться на тренерский мостик?
Романцев: Мне с лихвой хватило адреналина, который я получал от футбола. Поймите, я знаю, что не смогу с должной отдачей работать. Я это никогда не рассказывал, расскажу вам. Раньше, когда мимо проходили футболисты перед игрой, я смотрел на них издалека и пытался передать им свою энергию. Всё, что у меня было. Наверное, всерьёз это не срабатывало, но всё равно я так всегда делал.
И вот я сейчас думаю: а смогу ли я сегодня передать им все мысли, свежесть, энергию, которые у меня накопились? Нет, уже не смогу.
— Вы всегда очень эмоционально относились к профессии, сжигали всего себя, как Высоцкий когда-то. Может, порой стоило чуток успокоиться, поберечь здоровье?
Романцев: Нельзя было. Я по-другому просто не умею. Как бы я смотрел в глаза ребятам, если бы себя берёг? Я поэтому и закончил работать, потому что понял, что уже пора думать о здоровье, беречь себя.
— О чём-то жалеете, вспоминая прошлое?
— Конечно, я многое сделал не так. Но если бы вернуть время назад, я бы шёл по тому же пути. Потому что не знал бы на тот момент, как сделать по-другому. С чем я согласен, так это с тем, что многие футболисты у меня недоиграли. И порой по моей вине.
— Ещё моменты были?
— Считаю, был не прав, когда в 1992-м после ничьей с «Океаном» из Находки запретил игрокам отмечать чемпионство. Они после той ничьей де-юре оформили золото, за три тура до финиша.
— А почему запретили?
— Играли неважно. Вот я сказал: «А что вы собрались праздновать после такой игры?» Сейчас бы я извинился перед ними за те слова. Они стали чемпионами, а я на них «наехал».
— Сборная России часто выбивала из колеи отечественных тренеров — так было и с Ярцевым, и с Сёминым, и вот сейчас со Слуцким. Не жалеете, что два раза согласились её принять?
Романцев: Ни разу. Это были хорошие времена. К тому же 75 процентов той сборной были игроками «Спартака», своих не бросают. Не скрою, может, где-то я ошибался, не совсем тот состав выбирал. Но лучше на своих ошибках учиться, чем на чужих. Работа главным тренером сборной — вершина карьеры, от таких предложений не отказываются. Все остальные шаги – это вниз. А тренеры, которых вы назвали, не привыкли идти вниз, поэтому они немного терялись. Конечно, это психологический надлом.
Я до сих пор дружу и с Ярцевым, и с Газзаевым, иногда встречаемся с Сёминым. А вот Слуцкий, когда ушёл из сборной, даже трубку не берёт. Я звонил ему после Евро-2016, хотел поговорить, поддержать. Но он не взял. Понимаю, он не знал, что это именно я набирал. Мне говорят, он вообще сейчас на звонки не отвечает. Видимо, решил отключиться от внешнего мира. Считаю, так делать нельзя — надо переживать всё вместе с народом, не прятаться. Тем более парень он ещё не старый, энергии много.
— Сёмин по-прежнему работает в РФПЛ. Где он находит силы?
— Я рад за Юрия Палыча. Наверное, у него более сильная и уравновешенная психика, чем у меня. Сёмин лучше отходит от неудач. Может, он ещё и золото выиграет с «Локомотивом». Желаю ему удачи.
— А что думаете о Черчесове и сборной? Ему непросто, нет соревновательного цикла. Где находить мотивацию?
— Стасу я не завидую. Тренировки, разговоры – это всё хорошо. Но то, что нет отборочных игр, не может не сказаться. Мы с ним недавно разговаривали. Ему тяжелее, чем тренерам остальных сборных.
«В Аргентине устроили провокацию»
— Сейчас словом «патриот» бросаются налево и направо. Но видно, что для вас это точно не пустой звук.
Романцев: Чистая правда. Я и сейчас патриот. Если, не дай бог, кто-то нападёт на Россию — я пойду воевать. Энергии достаточно!
— В какие войска?
Романцев: В пехоту!
— Недавно на чемпионате мира по биатлону случился казус с российским гимном. Кажется, у вас была похожая история.
Романцев: Да, в Аргентине, в 1979 году, но тогда вообще включили «Боже, царя храни!». Думаю, это была провокация. А я, хоть и игроком был, но уже членом партии. Капитан сборной должен был быть членом партии. Поэтому меня приняли в срочном порядке. И на правах капитана я коротко сказал пацанам: «Ребята, разминаемся!» Мы начали перепасовываться мячом, как ни в чём не бывало. И только после этого организаторы включили правильный гимн.
— Вы поддерживали партию?
— Во времена Николая Петровича Старостина слово «партия» ещё внушало уважение. В наше время? Честно, мы же уже немного смеялись над ней. Но не в открытую. Немножечко эта партия уже вела не туда. Но вот понятие патриотизма значило и значит для людей моего поколения очень много.
— Верите, что сборная России выиграет когда-нибудь чемпионат мира или Европы?
Романцев: Надеюсь, что это произойдёт. Главное — дожить до такого успеха… Пока мне всего 63.
— Недавно вы сказали, что чуть ли не ждёте победы на ЧМ-2018.
Романцев: Я просто не понимаю руководителей нашего футбола. То один кричал, что мы обязаны выиграть чемпионат мира, теперь другой… А реальных действий по развитию футбола нет. Но раз господин Мутко говорит, что мы выиграем чемпионат мира, я ему верю.
— В общем, ваши слова про победу — сарказм, так?
Романцев: Мутко всё равно не поймёт.
— Когда вы последний раз общались с Виталием Леонтьевичем?
Романцев: На выборах президента РФС. Я его поздравил. Да я вообще к Мутко нормально отношусь. Как и он ко мне. Некоторых высказываний я, правда, не понимаю. Но в конце концов, с Вячеславом Колосковым мы тоже часто спорили. Бывало и в конфликты входили. И ничего, работали вместе, а в спорах вообще истина рождается, как известно.
Валерий Кечинов и Олег Романцев в гостях у «Чемпионата»
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
«В Голландии просматривают 98 процентов детей. В России — 2»
— Чем вас привлёк проект «Умный футбол»?
Романцев: Знаете, недавно я был в Голландии, в гостях у клуба ПСВ. И спросил, какой в Голландии процент детей просматривают. Цифра меня просто поразила — 98 процентов! Естественно, что в Голландии появляются новые Круиффы, Квинси в «Спартаке» отлично играет.
А в России мы смотрим от силы на 2 процента! С вводом программы «Умный футбол», надеюсь, станет хотя бы 3-4.
Нетто, Яшин, Стрельцов выросли во дворах. Сначала просто играли там, а уже потом в школах и клубах. Сейчас же везде парковки, стройки… Спортивные площадки есть, но футбольных — мало. Наш футбол нужно возрождать. Всем вместе.
— Может, «Спартаку» в последние годы и не хватает преемственности поколений, собственных воспитанников?
Романцев: Довольно странно, что в «Спартаке» мало кто из воспитанников доходит до уровня основы. Тем более что условия в клубе отличные. Мы как раз хотим, чтобы побольше ребят играло на хорошем уровне. Главная наша задача — привить детям любовь к футболу.
— В 2000-х легионеры мешали российским игрокам «Спартак» себя проявлять?
Романцев: Знаете, раньше порой тоже «впихивали» россиян в состав. Того же Мостового Бесков не хотел ставить в основу. Но пару раз выпустил — и сразу стало понятно, как хорош Саша. А вот Валера Карпин, например, уже приехал готовым футболистом.
Понятно, что легче купить качественного иностранца, чем возиться с молодым воспитанником. Но если ими не заниматься, то мальчишки понурят голову, уедут в какую-нибудь вторую лигу и остановятся в росте.
— Почему вообще такое название появилось — «Умный футбол»?
Романцев: Потому что Морозов, Кечинов играли именно в умный футбол. Валера, что, двухметрового роста или стоит на ногах, как Марадона? Нет, Кечинов, как и Морозов, играл прежде всего за счёт головы, интеллекта, мозгов.
Вот они и будут учить детей умному футболу. Чтобы ребята умели перехитрить соперника, а не перебегать. Побеждать за счёт интеллекта.
Кечинов: Да, мы будем прививать комбинационный футбол. Считаем его правильным. Если игрок умеет думать, то он уже многое может сделать на поле. Все упражнения будут на технику, с мячами.
— Насколько вообще реально человека научить думать на поле?
Романцев: Отвечу так: недавно я беседовал со своим товарищем, знаменитым певцом Денисом Мацуевым. И я спросил у него: «А можно развить абсолютный слух?». Как ни странно, он ответил, что да. Это удивительно: стоят сотни людей, и дирижер может точно понять, кто фальшивит. Я удивился. Думал: там можно хоть козлом кричать, и никто ничего не услышит, потому что хор из 50 человек. Так вот: если реально даже абсолютный слух развить — почему нельзя научить футболиста думать на поле? Я уверен, что можно.
— Вы говорите, что порой общаетесь с ребятами на улицах. Наверняка они все говорят вам: «Возвращайтесь!». Может, всё-таки убедят?
— Они соскучились не по мне. А по победам (улыбается). Ну и да – по той игре, которую показывали мои ребята. Что ни говори, а они играли вкусно! И смотреть их было интересно.
Интервью: Антон Матвеев.
Беседовали: Антон Матвеев, Денис Целых.