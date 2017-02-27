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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду, «Реал» Мадрид
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»! 10 главных событий выходных

«Реал» забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с «МЮ», а Луис Энрике проводит 100-й матч с «Барсой».
27 февраля 2017, понедельник. 10:00. Футбол
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Счастливый юбилей Луиса Энрике

Испания - Примера. 24-й тур
26 февраля 2017, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 – Рафинья – 64, 1:1 – Годин – 70, 1:2 – Месси – 86

Главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике перемыли все косточки после разгрома 0:4 в Париже в 1/8 финала Лиги чемпионов. Неизвестно, продолжит ли он работать с каталонцами в следующем сезоне, но накануне Луис Энрике и его команда дали сильный ответ критикам. «Барселона» одержала очень ценную с точки зрения борьбы за золото Примеры гостевую победу над «Атлетико» (2:1). Лионель Месси стал автором решающего гола на 86-й минуте, сделав шикарный подарок наставнику к юбилею. Луис Энрике провёл 100-й матч во главе «Барселоны». Под его руководством каталонцы 75 раз победили при 14 ничьих и 11 поражениях.

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Черышев вышел – «Реал» заиграл

Испания - Примера. 24-й тур
26 февраля 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Тригерос – 50, 2:0 – Бакамбу – 56, 2:1 – Бэйл – 64, 2:2 – Роналду – 74 (пен), 2:3 – Мората – 83

«Барселона» на несколько часов заняла первое место в таблице Примеры,
однако поздно вечером «Реал» вернул себе лидерство, выиграв в сумасшедшей игре у «Вильярреала». По истечении часа команда Зинедина Зидана уступала – 0:2. В этот момент тренер хозяев Фран Эскриба выпустил на замену россиянина Дениса Черышева, чтобы добавить остроты контратакам. Но, к сожалению для воспитанника «Реала», после его появления на поле гости проснулись, и голы посыпались уже в ворота «Вильярреала». Гарет Бэйл и Альваро Мората наносили точные удары головой, а Криштиану Роналду реализовал пенальти. Таким образом, в воскресенье «Реал» повторил рекорд «Барселоны», забив в 44-м матче подряд!

В севильском дерби победила воля

Испания - Примера. 24-й тур
25 февраля 2017, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
1 : 2
Севилья
Севилья
1:0 – Дурмиси – 36, 1:1 – Меркадо – 56, 1:2 – Иборра – 76

Ещё одна любопытная игра 24-го тура чемпионата Испании – севильское дерби. «Бетис» принимал «Севилью» на «Бенито Вильямарин» и сделал всё для того, чтобы помочь «Барселоне» с «Реалом» избавиться от непрошенного гостя их элитного общества. Риза Дурмиси что-то прошептал мячу, после чего классным ударом со штрафного вывел хозяев вперёд. «Бетис» продержался почти час игры, но нынешняя «Севилья» всё-таки очень крепка характером – сумела добыть волевую победу! Хотя её капитан Висенте Иборра, забивая второй гол, достаточно опасно шёл на мяч и рисковал травмировать вратаря.

Конте бьёт рекорды АПЛ

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
25 февраля 2017, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
3 : 1
Суонси Сити
Суонси
1:0 – Фабрегас – 19, 1:1 – Льоренте – 45+2, 2:1 – Родригес – 72, 3:1 – Коста – 84

Ураган по имени «Челси» продолжает уничтожать своих соперников по английской Премьер-лиге. В минувший уик-энд команда Антонио Конте переиграла «Суонси Сити» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1, закрепила лидерство и помогла установить итальянскому тренеру новый рекорд. 20 побед в 26 матчах — никто не начинал в чемпионате Англии так здорово, как Конте. Особенной встреча с «Суонси» стала и для полузащитника Сеска Фабрегаса. Испанец провёл свой 300-й матч в АПЛ, где он помимо «Челси» выступал и за лондонский «Арсенал».

Второй трофей Моуринью в «МЮ»

Англия - Кубок лиги. Финал
26 февраля 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Ибрагимович – 19, 2:0 – Лингард – 38, 2:1 – Габбьядини – 45+1, 2:2 – Габбьядини – 48, 3:2 – Ибрагимович – 87

Пока «Челси» идёт к чемпионству в АПЛ, бывший главный тренер синих Жозе Моуринью выиграл уже второй трофей с «Манчестер Юнайтед». В воскресенье манкунианцы одолели в финале Кубка лиги «Саутгемптон» – 3:2. Героем сражения на «Уэмбли» стал Златан Ибрагимович. Шведский нападающий открыл счёт ударом со штрафного в первом тайме, а на 87-й минуте забил победный гол со «второго этажа», реализовав кросс в исполнении Андера Эрреры. Ибра при поддержке Моуринью в очередной раз доказал, что сомневаться в нём не стоит.

Восемь голов для тысячи матчей

Германия - Бундеслига. 22-й тур
25 февраля 2017, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
8 : 0
Гамбург
Гамбург
1:0 – Видаль – 17, 2:0 – Левандовски – 24 (пен), 3:0 – Левандовски – 42, 4:0 – Левандовски – 54, 5:0 – Алаба – 56, 6:0 – Коман – 65, 7:0 – Коман – 69, 8:0 – Роббен – 87

У наставника «Баварии» Карло Анчелотти тоже юбилей: в субботу итальянец сыграл свой 1000-й матч в тренерской карьере. Лучший подарок ему сделала команда, разорвавшая дома «Гамбург» – 8:0. Особенно щедрым оказался Роберт Левандовски, который оформил хет-трик. А вот невезучий Томас Мюллер в этом фейерверке забитых мячей не поучаствовал, ограничившись лишь двумя голевыми передачами. У немца по-прежнему один-единственный гол за весь сезон в Бундеслиге. Тем временем голкипер Мануэль Нойер выдал 100- «сухарь», установив клубный рекорд.

Обамейянг отыскал ворота

Германия - Бундеслига. 22-й тур
25 февраля 2017, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Папастатопулос – 13, 0:2 – Обамейянг – 55, 0:3 – Обамейянг – 70

Безголевая серия Пьер-Эмерика Обамейянга в разных турнирах затянулась на пять с лишним матчей, точнее, на 471 минуту. Нападающий дортмундской «Боруссии» выглядел в феврале уставшим. Однако в 22-м туре по-настоящему прорвало не только Левандовского, но и Обамейянга, который не позволил поляку опередить себя в гонке снайперов Бундеслиги. В субботу габонец дважды огорчил «Фрайбург». Правда, первый его гол – целиком и полностью заслуга Марко Ройса. Обаймеянг закатил мяч в пустые ворота с пары метров. Форвард вовремя пробуждается, ведь впереди у дортмундцев «Байер» и «Бенфика».

Исповедь Монтеллы

Италия - Серия А. 26-й тур
26 февраля 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
0 : 1
Милан
Милан
0:1 – Бакка – 22 (пен)

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла удивил комментарием судейства после выездной победы над «Сассуоло» в игре 26-го тура чемпионата Италии – 1:0. «В этом матче многие эпизоды трактовались в нашу пользу. Я это признаю, потому что такие эпизоды не всегда должны трактоваться и в пользу наших соперников. Жаль «Сассуоло», ведь то же самое с ними случилось в матче с «Миланом» в первом круге, когда мы выиграли со счётом 4:3. Но хочу отметить, что только в этих двух встречах чемпионата многое трактовалось в нашу пользу», – признался Монтелла. Единственный мяч забил с пенальти Карлос Бакка.

«ПСЖ» Эмери расцвёл

Франция - Лига 1. 27-й тур
26 февраля 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
1 : 5
ПСЖ
Париж
0:1 – Маркиньос – 6, 0:2 – Кавани – 16, 0:3 – Лукас Моура – 50, 0:4 – Дракслер – 61, 1:4 – Фанни – 70, 1:5 – Матюиди – 72

Унаи Эмери, похоже, добился того, что его «ПСЖ» по-настоящему расцвёл. Парижане выиграли в шестой раз за последние семь матчей, причём снова показали высокую результативность. Команда Эмери забивала по четыре гола «Барселоне» и «Ренну», по три – «Дижону» и «Бордо», теперь вот накидала полную сетку мячей «Марселю». Принципиальный соперник бит на «Велодроме» – 5:1! Из этой удачной серии «ПСЖ» выпадает только нулевая ничья с «Тулузой», однако в том случае парижанам не хватило энергии после разгрома «Барсы» и капельки везения.

Курьёз от бывшего соперника «Ростова»

Нидерланды - Эредивизия. 24-й тур
26 февраля 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Фейеноорд
Роттердам
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 – Торнстра – 9, 1:1 – Перейро – 62, 2:1 – ван дер Хейден – 82

В чемпионате Нидерландов состоялся матч, достойный особого внимания. Лидер Эредивизии «Фейеноорд» принимал действующего чемпиона ПСВ. Команда из Роттердама слишком давно не завоёвывала золота, но теперь под руководством Джованни ван Бронкхорста летит к титулу. На стороне «Фейеноорда» даже удача! Хозяева выиграли у бывшего соперника «Ростова» по Лиге чемпионов со счётом 2:1 благодаря курьёзному голу на 82-й минуте. Голкипер гостей Йерун Зут сперва поймал мяч, а потом занёс его в ворота, пытаясь подняться на ноги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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