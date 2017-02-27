«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»! 10 главных событий выходных

Счастливый юбилей Луиса Энрике
Главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике перемыли все косточки после разгрома 0:4 в Париже в 1/8 финала Лиги чемпионов. Неизвестно, продолжит ли он работать с каталонцами в следующем сезоне, но накануне Луис Энрике и его команда дали сильный ответ критикам. «Барселона» одержала очень ценную с точки зрения борьбы за золото Примеры гостевую победу над «Атлетико» (2:1). Лионель Месси стал автором решающего гола на 86-й минуте, сделав шикарный подарок наставнику к юбилею. Луис Энрике провёл 100-й матч во главе «Барселоны». Под его руководством каталонцы 75 раз победили при 14 ничьих и 11 поражениях.
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Черышев вышел – «Реал» заиграл
«Барселона» на несколько часов заняла первое место в таблице Примеры, однако поздно вечером «Реал» вернул себе лидерство, выиграв в сумасшедшей игре у «Вильярреала». По истечении часа команда Зинедина Зидана уступала – 0:2. В этот момент тренер хозяев Фран Эскриба выпустил на замену россиянина Дениса Черышева, чтобы добавить остроты контратакам. Но, к сожалению для воспитанника «Реала», после его появления на поле гости проснулись, и голы посыпались уже в ворота «Вильярреала». Гарет Бэйл и Альваро Мората наносили точные удары головой, а Криштиану Роналду реализовал пенальти. Таким образом, в воскресенье «Реал» повторил рекорд «Барселоны», забив в 44-м матче подряд!
В севильском дерби победила воля
Ещё одна любопытная игра 24-го тура чемпионата Испании – севильское дерби. «Бетис» принимал «Севилью» на «Бенито Вильямарин» и сделал всё для того, чтобы помочь «Барселоне» с «Реалом» избавиться от непрошенного гостя их элитного общества. Риза Дурмиси что-то прошептал мячу, после чего классным ударом со штрафного вывел хозяев вперёд. «Бетис» продержался почти час игры, но нынешняя «Севилья» всё-таки очень крепка характером – сумела добыть волевую победу! Хотя её капитан Висенте Иборра, забивая второй гол, достаточно опасно шёл на мяч и рисковал травмировать вратаря.
Конте бьёт рекорды АПЛ
Ураган по имени «Челси» продолжает уничтожать своих соперников по английской Премьер-лиге. В минувший уик-энд команда Антонио Конте переиграла «Суонси Сити» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1, закрепила лидерство и помогла установить итальянскому тренеру новый рекорд. 20 побед в 26 матчах — никто не начинал в чемпионате Англии так здорово, как Конте. Особенной встреча с «Суонси» стала и для полузащитника Сеска Фабрегаса. Испанец провёл свой 300-й матч в АПЛ, где он помимо «Челси» выступал и за лондонский «Арсенал».
Второй трофей Моуринью в «МЮ»
Пока «Челси» идёт к чемпионству в АПЛ, бывший главный тренер синих Жозе Моуринью выиграл уже второй трофей с «Манчестер Юнайтед». В воскресенье манкунианцы одолели в финале Кубка лиги «Саутгемптон» – 3:2. Героем сражения на «Уэмбли» стал Златан Ибрагимович. Шведский нападающий открыл счёт ударом со штрафного в первом тайме, а на 87-й минуте забил победный гол со «второго этажа», реализовав кросс в исполнении Андера Эрреры. Ибра при поддержке Моуринью в очередной раз доказал, что сомневаться в нём не стоит.
Восемь голов для тысячи матчей
У наставника «Баварии» Карло Анчелотти тоже юбилей: в субботу итальянец сыграл свой 1000-й матч в тренерской карьере. Лучший подарок ему сделала команда, разорвавшая дома «Гамбург» – 8:0. Особенно щедрым оказался Роберт Левандовски, который оформил хет-трик. А вот невезучий Томас Мюллер в этом фейерверке забитых мячей не поучаствовал, ограничившись лишь двумя голевыми передачами. У немца по-прежнему один-единственный гол за весь сезон в Бундеслиге. Тем временем голкипер Мануэль Нойер выдал 100- «сухарь», установив клубный рекорд.
Обамейянг отыскал ворота
Безголевая серия Пьер-Эмерика Обамейянга в разных турнирах затянулась на пять с лишним матчей, точнее, на 471 минуту. Нападающий дортмундской «Боруссии» выглядел в феврале уставшим. Однако в 22-м туре по-настоящему прорвало не только Левандовского, но и Обамейянга, который не позволил поляку опередить себя в гонке снайперов Бундеслиги. В субботу габонец дважды огорчил «Фрайбург». Правда, первый его гол – целиком и полностью заслуга Марко Ройса. Обаймеянг закатил мяч в пустые ворота с пары метров. Форвард вовремя пробуждается, ведь впереди у дортмундцев «Байер» и «Бенфика».
Исповедь Монтеллы
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла удивил комментарием судейства после выездной победы над «Сассуоло» в игре 26-го тура чемпионата Италии – 1:0. «В этом матче многие эпизоды трактовались в нашу пользу. Я это признаю, потому что такие эпизоды не всегда должны трактоваться и в пользу наших соперников. Жаль «Сассуоло», ведь то же самое с ними случилось в матче с «Миланом» в первом круге, когда мы выиграли со счётом 4:3. Но хочу отметить, что только в этих двух встречах чемпионата многое трактовалось в нашу пользу», – признался Монтелла. Единственный мяч забил с пенальти Карлос Бакка.
«ПСЖ» Эмери расцвёл
Унаи Эмери, похоже, добился того, что его «ПСЖ» по-настоящему расцвёл. Парижане выиграли в шестой раз за последние семь матчей, причём снова показали высокую результативность. Команда Эмери забивала по четыре гола «Барселоне» и «Ренну», по три – «Дижону» и «Бордо», теперь вот накидала полную сетку мячей «Марселю». Принципиальный соперник бит на «Велодроме» – 5:1! Из этой удачной серии «ПСЖ» выпадает только нулевая ничья с «Тулузой», однако в том случае парижанам не хватило энергии после разгрома «Барсы» и капельки везения.
Курьёз от бывшего соперника «Ростова»
В чемпионате Нидерландов состоялся матч, достойный особого внимания. Лидер Эредивизии «Фейеноорд» принимал действующего чемпиона ПСВ. Команда из Роттердама слишком давно не завоёвывала золота, но теперь под руководством Джованни ван Бронкхорста летит к титулу. На стороне «Фейеноорда» даже удача! Хозяева выиграли у бывшего соперника «Ростова» по Лиге чемпионов со счётом 2:1 благодаря курьёзному голу на 82-й минуте. Голкипер гостей Йерун Зут сперва поймал мяч, а потом занёс его в ворота, пытаясь подняться на ноги.
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