Кутепов: Луис Адриано? Просто так людей в «Милан» не берут

Илья Кутепов, ФК «Спартак» Москва Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

ФК «Спартак» Москва Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Комбаров, Кутепов и Ребров Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Будничная, на первый взгляд, победа спартаковцев над шестым клубом чемпионата Норвегии примечательна по меньшей мере двумя моментами – пятым голом в пяти матчах Луиса Адриано (даже со сноской на зимний подготовительный период результативность солидная) и первой за зиму игрой на ноль в обороне. Для центрального защитника красно-белыхвторой факт особенно отраден. И он этого не скрывает.— Тяжёлой, как и все предыдущие. Лёгких у нас даже на сборах не бывает. Хорошо, что выиграли. Положительный результат – это всегда хорошо.— Почему? Ожидали. Судя по нашему состоянию, мы набираем, набираем, набираем. Надеюсь, к «Краснодару» подойдём в стопроцентной готовности. Сейчас она ещё не оптимальная, но мы где-то вверху, близко.— Нет, не разбирали.— Что команда крепкая, борется, бьётся – и так было понятно. Скандинавы все так играют.— Да, сразу предупредили, чтобы готовились играть все 90 минут.— Наверное, тяжело было разбегаться сначала, потом стало полегче. Вошли в игровой ритм. Не скажу, что супертяжело.— Старались держать темп до конца и, я думаю, справились.— Думаю, Таски в хорошей форме. Уже набрал кондиции. Лично мне непринципиально, с кем играть. С кем поставят, с тем и буду.— Это скорее к тренеру вопрос. На сборах может быть одно, а в официальном матче – совсем другое. Мы не можем этого знать.— Хорошо. Все ребята стараются им помочь – в каких-то бытовых вопросах и тому подобном. Я думаю, проблем ни у кого не возникнет.— Да, мне кажется, ребята очень хорошо влились не только в плане быта, но и в игровом отношении. Надеюсь, они нам помогут во второй части сезона.— Нет, честно не удивлён. Просто так людей в «Милан» не берут. Кто бы что ни говорил, считаю, это хорошее приобретение.— Думаю, да, на все 100 освоился.— Стараюсь об этом не думать. Полагаю, и у команды дополнительного мандража или чего-то подобного из-за присутствия высокопоставленных лиц не было. Ребята спокойно вышли и сделали ту работу, которую должны были сделать.— Очень важно, потому что это заключительная тренировочно-контрольная игра перед официальными. Важно было и победить, и не пропустить.— Да, но неизвестно, кто там будет играть. Это, опять-таки, вопрос к тренеру. Мы можем только гадать.— Мы к этому стремимся и, думаю, к первой официальной игре года придём.— Лично я – нет.