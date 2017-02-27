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175 лет назад 2016
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Илья Кутепов
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Кутепов: Луис Адриано? Просто так людей в «Милан» не берут

«Спартак» впервые в 2017-м сыграл со связкой Кутепов – Таски в обороне – и впервые не пропустил. Совпадение? Послушаем Илью.
27 февраля 2017, понедельник. 11:30. Футбол
Будничная, на первый взгляд, победа спартаковцев над шестым клубом чемпионата Норвегии примечательна по меньшей мере двумя моментами – пятым голом в пяти матчах Луиса Адриано (даже со сноской на зимний подготовительный период результативность солидная) и первой за зиму игрой на ноль в обороне. Для центрального защитника красно-белых Ильи Кутепова второй факт особенно отраден. И он этого не скрывает.

— Тяжёлой получилась игра?
— Тяжёлой, как и все предыдущие. Лёгких у нас даже на сборах не бывает. Хорошо, что выиграли. Положительный результат – это всегда хорошо.

— Не ожидали, что настолько трудно придётся?
— Почему? Ожидали. Судя по нашему состоянию, мы набираем, набираем, набираем. Надеюсь, к «Краснодару» подойдём в стопроцентной готовности. Сейчас она ещё не оптимальная, но мы где-то вверху, близко.

— Фрагментарно смотрели, как «Сарпсборг» играл с ЦСКА, «Рубином»?
— Нет, не разбирали.

— Но знали, что им тоже пришлось с этими ребятами непросто?
— Что команда крепкая, борется, бьётся – и так было понятно. Скандинавы все так играют.

— Замены у «Спартака» изначально не планировались?
— Да, сразу предупредили, чтобы готовились играть все 90 минут.
Илья Кутепов, ФК «Спартак» Москва

Илья Кутепов, ФК «Спартак» Москва

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

— Тяжело?
— Наверное, тяжело было разбегаться сначала, потом стало полегче. Вошли в игровой ритм. Не скажу, что супертяжело.

— Показалось, что «Спартак» до конца выдержал темп, взятый со старта.
— Старались держать темп до конца и, я думаю, справились.

— В воскресенье впервые после долгого перерыва на поле вышел Таски. Не растерял Сердар кондиций за время вынужденного простоя? Как работалось в паре?
— Думаю, Таски в хорошей форме. Уже набрал кондиции. Лично мне непринципиально, с кем играть. С кем поставят, с тем и буду.

— За время сборов в центре обороны тренер перепробовал массу вариантов. Основная пара вырисовывается?
— Это скорее к тренеру вопрос. На сборах может быть одно, а в официальном матче – совсем другое. Мы не можем этого знать.

— Как протекает адаптация новичков?
— Хорошо. Все ребята стараются им помочь – в каких-то бытовых вопросах и тому подобном. Я думаю, проблем ни у кого не возникнет.

— А в плане сыгранности чувствуете прогресс?
— Да, мне кажется, ребята очень хорошо влились не только в плане быта, но и в игровом отношении. Надеюсь, они нам помогут во второй части сезона.

— Удивлены результативностью Луиса Адриано – ни матча без гола?
— Нет, честно не удивлён. Просто так людей в «Милан» не берут. Кто бы что ни говорил, считаю, это хорошее приобретение.
ФК «Спартак» Москва

ФК «Спартак» Москва

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

— По вашим ощущениям, Луис уже освоился в красно-белом коллективе?
— Думаю, да, на все 100 освоился.

— Присутствие на матче первого лица клуба мобилизующе подействовало на спартаковцев?
— Стараюсь об этом не думать. Полагаю, и у команды дополнительного мандража или чего-то подобного из-за присутствия высокопоставленных лиц не было. Ребята спокойно вышли и сделали ту работу, которую должны были сделать.

— Насколько важно было с психологической точки зрения не просто выиграть, а выиграть на ноль?
— Очень важно, потому что это заключительная тренировочно-контрольная игра перед официальными. Важно было и победить, и не пропустить.


— Постойте, во вторник же у «Спартака» ещё один спарринг.
— Да, но неизвестно, кто там будет играть. Это, опять-таки, вопрос к тренеру. Мы можем только гадать.

— Насколько команда близка к своей осенней форме?
— Мы к этому стремимся и, думаю, к первой официальной игре года придём.

— Краем глаза следите за «Краснодаром»?
— Лично я – нет.
Комбаров, Кутепов и Ребров

Комбаров, Кутепов и Ребров

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Илья Кутепов
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