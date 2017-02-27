Кто эти люди? Ещё 8 малоизвестных новичков РФПЛ

Михаил Александров, «Арсенал»

Норберт Дьомбер, «Терек»

В полку людей, желающих мстить Мирче Луческу, прибыло – будучи атакующим полузащитником «Шахтёра», Карп был сильно разозлён на тренера.

«Мне всё равно, куда меня поставит тренер», – говорит словак: в сборной Дьомбер успел поиграть центральным защитником, правым, левым, а также опорным хавбеком.

Кэтэлин Карп, «Уфа»

Денис Попович, «Оренбург»

Фэшн Сакала, «Спартак»

Весну Александров проведёт в «Арсенале», а 10 лет назад он чуть не оказался в «Ливерпуле» – обычном, английском.

Владислав Сиротов, «Зенит»

: 27 лет: Болгария: вингерВеснупроведёт в «Арсенале», а 10 лет назад он чуть не оказался в «Ливерпуле» – обычном, английском. Красные откопали болгарского крайка в софийском ЦСКА, для признания таланта им хватило трёх матчей Александрова за «армейцев» и выступлений в сборной Болгарии U17. Михаил прошёл медосмотр, готов был подписать контракт, но парня завернули с выдачей рабочей визы – слишком мало матчей за сборную (до основной сборной с тремя матчами за клуб можно добраться только в России). Так что Александров выбрал вариант попроще – Дортмунд.Он подписал трёхлетний контракт, играл в «Боруссии» вместе с(не Кевином, это разные люди), но в основу ни разу не поднялся. Даже за вторую команду сыграл всего пять матчей.Его карьера в последние годы развернулась в лучшую сторону: Александров засветился в «Лудогорце», где трудно сверкнуть, если ты не бразилец или не, попал в механизм ротации варшавской «Легии» с подачи. Как известно,дружит с, спортивным директором тульского «Арсенала», так что его рекомендации по болгарину могли иметь место. Год назад техничного вингера уже звали на постсоветское пространство – в минское «Динамо», но тогда Александров выбрал более амбициозный вариант. Он не забивной вингер (в свой лучший сезон Михаил забил за «Лудогорец» во всех турнирах лишь семь мячей), но зато знающий наш чемпионат. Пока заочно, по телепередачам и обзорам на болгарском телевидении.: 24 года: Словакия: защитник«В раздевалке Дьомбера почти не слышно, но на поле выходит другой Дьомбер. Самоуверенный, нахальный, со здоровой агрессией. Быстрый, хорошо играющий головой. Мне он чем-то напоминает», – рассказывал про защитника скаут, ведший словака с венгерскими корнями ещё по «Банске-Быстрице», его первой команде. Дьомбер прославился уже в 14: первый тренер мальчишки, его отец, сделал для Норберта домашний угол, где он мог пинать мяч об стену, поработал над техникой, и в первую профессиональную команду Дьомбер попадал уже со статусом юной звезды региона.Словака два года активно просматривали скауты «Катании», он долго работал на тренировках в ожидании места в основе, а в первых шести матчах скушал– трёх очень сильных нападающих. Летом 2015-го Дьомбер, чья «Катания» из-за скандала с «договорняками» была разжалована из профессионалов, укатил в отпуск и ждал предложений, пока агент не сказал, что Норберт интересен «Роме». «Я ехал на машине и резко нажал на тормоз, потому что волновался и не верил», – вспоминает Дьомбер. Правда, римская карьера словака пока получается прозаичной – за год в Риме он отыграл всего 6 матчей, а первую половину нынешнего сезона провёл в безнадёжной «Пескаре», чью смерть Зденек Земан сделает веселее.Главное достоинство Норберта Дьомбера – его универсальность. «Мне всё равно, куда меня поставит тренер», – говорит словак, и это не бахвальство: только в сборной Словакии Дьомбер успел поиграть центральным защитником, правым, левым, а также опорным хавбеком. Его статистика в нынешней Серии А не очень впечатляет – 1,3 отбора, 1,6 перехвата за матч, 52% выигранных единоборств – ну так и «Пескара» была кошмарной. Пока неясно, как игрока будет использовать Рашид Рахимов, но в самом статусном контрольном матче на сборах – с «Удинезе», игравшим почти основой, – Дьомбер отыграл полчаса в опорной зоне.: 28 лет: Словакия: нападающийКаждый календарный год в Пльзене Дюриш завершал примерно одними словами («Мне нужно немного отдохнуть от футбола»), закупался подарками на Рождество, приезжал в Братиславу, наряжался в Деда Мороза, готовил капустный салат и жареного карпа. В декабре 2016-го голова Михала была занята другим – перед каникулами он забил свой седьмой мяч в сезоне за «Викторию» и к традиционной мантре про отдых добавил: «Вероятно, это мой последний гол за Пльзень». Его резкий регресс удивителен – в текущем сезоне чемпионата Чехии Дюриш забил лишь трижды, а год назад у Михала было 16 мячей и звание лучшего снайпера чешской лиги. Не может же голевое чутьё так просто пропасть.Дюриш хотел покинуть Пльзень ещё летом – как поговаривали в словацких СМИ, форвард получал предложения из французской Лиги 1, просматривался на Евро-2016 и говорил: «Другого такого шанса и момента для отъезда может не случиться». Он как в воду глядел – «Виктория» не продала Михала, а теперь форварда подписал «Оренбург». По-хорошему, Дюриш должен решить проблему с нападающим, потому что в первой части сезона вместо качественной атаки у «Оренбурга» были Прудников и Делькин, но при надобности словак способен закрыть и другие позиции – в «Виктории» он временами играл правого вингера, а при Душане Угрине выходил правым защитником.: 30 лет: Словения: левый защитникЗнатоки футбола со стажем точно должны помнить Йокича – он был одним из тех, кто обеспечил нам горький Марибор-2009. Защитник сборной Словении, уже закалённый по матчам за «Сошо» тяжёлыми битвами 1 в 1 против таких технарей, как, не дал развернуться, а после матча шутил: «Аршавин теперь живёт у меня в кармане, и я изредка выпускаю его на свежий воздух, чтобы не задохнулся». Спустя три года после того матча московское «Динамо» чуть не купило Йокича у итальянского «Кьево», где он подтянул тактические знания, но что-то сорвалось, а спустя полгода Боян укатил в «Вильярреал».Середняки Франции, Италии, Испании – у Йокича хорошая предыстория, даже позволяющая гендиректору «Уфы»восхищаться: «Такие игроки, как Йокич, украшают РФПЛ». Тут смотря каких игроков он имел в виду – в нынешнем сезоне Боян вообще не выходил на поле, проходя лечение после травмы, в прошлом проиграл конкуренцию, отыграл за «Вильярреал» 2 матча, схватил за 126 минут красную карточку и поехал исследовать лес в аренду в «Ноттингем Форест», которую тоже не продлили. Судя по сухой статистике, Йокич в принципе нигде не был основным: 20 матчей за сезон в «Кьево» при трёх голевых передачах – его сезонный рекорд.Есть и ещё один недостаток – больное колено. Его карьеру разбила надвое травма в сезоне-2014/15, после которой Йокич пропустил 40 матчей «Вильярреала» (или шесть месяцев). Вероятно, на искусственном газоне Бояну будет некомфортно. Но не думайте, что подписание Йокича настолько бесперспективное: во-первых, у словенца есть опыт больших европейских матчей, во-вторых, за счёт его достойной предыстории продвигает свой имидж «Уфа», в-третьих, клуб подписал Йокича свободным агентом и ничего не теряет.: 23 года: Молдавия: центральный защитникВ полку людей, желающих мстить, прибыло – будучи атакующим полузащитником «Шахтёра», Карп был сильно разозлён на тренера. «Мы могли поговорить на одном общем языке, румынском, но Луческу ни разу не интересовался мной», – говорил Карп, называя причину своего ухода из «Шахтёра» в киевское «Динамо». Его агентумело подогревал интерес к молдавскому игроку и тогда, рассказывая, что Карп ради «Динамо» отказался от «Ромы» и «Марселя», и спустя два года – Кэтэлин ездил на просмотр в «Хетафе», но там ему предложили мизерную зарплату и место во второй команде.Карп в итоге не заиграл ни в «Шахтёре», ни в «Динамо», став своим в чемпионате Румынии. В «Клуже» парня перевели в центр защиты из-за роста (185 см), акцентировали внимание на его умении делать первый пас, и за сезон Карп так вырос в оборонительной игре, что его приобрёл «Стяуа». Летом 2016-го Кэтэлин тоже съездил в новую команду – «Вииторул», ставящий своей задачей обкатку и рост молодых игроков. Когда стало ясно, что Карп уедет в чемпионат России, Хаджи спокойно сказал на пресс-конференции: «Я должен был понять, что ему хочется расти. Мы отпустим его, наберём других молодых, это не проблема». «Уфа» – одна из редких команд Премьер-Лиги, где подобная философия тоже в почёте.: 27 лет: Словения: центральный полузащитник«Оренбург» здорово прошёлся по восточноевропейским чемпионатам – вслед за Дюришем вытащили парня, который делал себе карьеру в Польше.приехал в «Тыхы» из второй польской лиги, когда у него истёк контракт с греческим «Пантракикосом», зарекомендовал себя всего за два месяца и пошёл на повышение. Ещё через год из второй лиги Поповича вытащила краковская «Висла». В прошлом сезоне Денис играл хавбека box-to-box, успел назабивать четыре мяча, в нынешнем – подвинулся ближе к опорной зоне и отдал всего одну голевую передачу. Комфортнее ему именно на позиции box-to-box, и «Оренбург», играющий 4-1-4-1 с Афониным в опорной зоне, наверняка будет использовать Поповича в любимой роли.Словенец – компанейский парень, который обязательно найдёт себе друзей в «Оренбурге»: в «Висле» он стал не разлей вода со, проводя время вместе и перед приставкой, и за чашкой кофе. «У всех парней из команды есть девушки, а у нас с Поповичем – мы», – смеялся Ондрашек. Смех смехом, но однажды его общительность в Польше оценили отрицательно. Денис давал интервью словенскому СМИ о жизни в Польше, говорил о качественных стадионах, фанатичных болельщиках, кухне, девушках, а потом выдал мощную тираду: «Мне не нравится в поляках, что каждое их третье слово – «курва». Если они расстроены, то вы слышите этот вечный поток: курва, курва, курва. Ещё они любят пиво и водку. Я нигде больше не видел, чтобы люди пили в 9 утра и считали это нормальным». Поляки, конечно, обиделись. Интрига – что Попович будет рассказывать о России?: 19 лет: Замбия: нападающийУ новичка «Спартака» странное имя – хотя для востока и юга Африки это норма, в сборной Зимбабве на Кубке Африки играли парни по имени Хардлайф («тяжёлая жизнь») и Марвелус («чудесный») – и традиционная африканская история успеха. «Мой отец тоже был очень хорошим футболистом, он всегда хотел, чтобы я его превзошёл. Он каждый день тренировался со мной, когда я сваливал из школы. Играл в футбол за сельскую команду «Чизимати», тогда у нас не было никаких футбольных академий, был только пластмассовый шарик «чимфомбва», который мы пинали вместо мяча», – вспоминает Сакала.В Замбии Сакала уже успел почувствовать себя звездой. К 19 годам он вывел деревенскую команду «Кумава Старз» из любительской лиги в третью, за что получил зарплату в виде оплаченной учёбы в школе, стал яблоком раздора между двумя замбийскими клубами, делившими права на него, и забил 10 мячей за сезон в составе «Занако». Поворотным в карьере Фэшна стал молодёжный чемпионат южных стран Африки (COSAFA U20), где парень забил 4 мяча и выиграл золото турнира – «Спартак» приметил замбийца именно тогда. Говорят, Сакала уверен, что поднимется в основу красно-белых после 2-3 стартовых матчей за «Спартак-2» – что ж, такой уверенности можно позавидовать, её нет даже у клубных воспитанников.: 25 лет: Россия: левый вингер«Пока буду выступать за «Зенит-2», но надеюсь, у меня всё впереди», – говорит, отмечая своё возвращение в Санкт-Петербург. Это не его дом, но город, где начинался его футбольный путь – в пять лет Владислав переехал к родителям, работавшим в Петербурге, занимался в школе «Старт» с, потом – в СДЮШОР «Смена», в зенитовской «молодёжке», откуда его иногда поднимали в основу. Однако своим в «Зените» Сиротов с первой попытки не стал – ушёл играть за студенческие команды, зацепился за шанс в Новороссийске, приехал вместе с «Тосно» на тот самый знаменитый матч, уехал из клуба в «Знамя Труда» ради игровой практики. Бегал то во второй лиге, то в третьей, в первенстве Черноземья, чтобы быть в форме. Так и пришло предложение «Шинника».«В Орехово-Зуево играл крайнего полузащитника, требовалось отрабатывать в обороне, по возможности закрывать всю бровку», – вспоминает опыт второй лиги Сиротов. Умение биться и цепляться за мяч пригодилось ему в ФНЛ, где талантливым парням часто отбивают ноги до мяса. Там Сиротов не только забивал (например, в ворота «Динамо»; всего набралось 3 гола и 4 голевые передачи за сезон), он отмечался качественной черновой работой. Ещё одна сторона развития Владислава – финты, которые вместе со внешностью порождают сравнения Сиротова то с, то с