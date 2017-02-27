Купить игрока за 40 млн и не включить в заявку. «Юве» по-китайски

Гид по самым популярным китайским командам подходит к концу. Сегодня мы расскажем о чемпионе. И, если вы всерьёз собираетесь следить за чемпионатом Китая, пожалуй, кое-что лучше знать заранее. Последние семь лет там не было чемпионской интриги. «Гуанчжоу Эвергранд» просто не подпускал конкурентов к первому месту. Самый титулованный клуб Суперлиги, двукратный обладатель азиатской Лиги чемпионов и собственность магнатов из Alibaba. Что он собой представляет?
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Ху Цзяинь и Луис Фелипе Сколари
Фото: Reuters
Место
Не Пекин и не Шанхай стал домом для самой влиятельной команды Китая. Это может вызвать удивление, но всё логично. Гуандун – одна из самых модных в Китае провинций. Здесь есть песчаные пляжи и даже чистое море (редкость!). Здесь исторически была связь с европейской культуры. В городе Гуанчжоу, который раньше называли Кантоном, в XIX веке был открыт первый свободный для морской торговли с европейцами порт. Здесь рядом с домами колониальной застройки в последние 20 лет построили современный даунтаун. Из стекла, бетона и хрома, как положено. Благодаря разветвлённым линиям метро помимо 11 млн жителей город доступен ещё 30 млн жителей агломерации. Здесь готовят блюда кантонской кухни, которая, единственная из китайских, пробилась в Европу. Здесь есть что посмотреть и что поесть.
Кантонская телебашня высотой больше 600 метров. Она была достроена в 2009 году, практически одновременно с этим местный футбольный «Гуанчжоу» был куплен строительной компанией Evergrande и получил название, под которым выступает сейчас. Современная застройка соседствует с историческими домами, построенными с сочетанием китайской и европейской техник.
Кантонская кухня почти не острая по сравнению с некоторыми другими регионами и изобретательная в поиске новых ингредиентов считается в Ките изысканной. Она известна в том числе и на Западе. Вся экзотика, о которой вы слышали: «ласточкины гнёзда», супы из акульих плавников, змеиное мясо — это всё кантонская кухня. Но при этом и димсамы, которые можно найти в половине московских ресторанов, тоже она. В общем, Гуанчжоу – отличное место, чтобы строить футбольную империю.
История
Выгодное отличие от большинства других китайских клубов — у «Гуанчжоу Эвергранд» история есть. Для начала это первый профессиональный клуб страны. Профессиональный статус был получен в середине 50-х. Что важно, слово «Гуанчжоу» постоянно присутствует в названии с тех самых пор. За 50 лет «Гуанчжоу» четыре раза выиграл второй дивизион, но долго ничего не мог добиться в высшей лиге.
После реформы чемпионата и образования Суперлиги команду приобрёл строительный концерн. Название изменилось на «Гуанчжоу Эвергранд». Планы были грандиозные, но начало не задалось: в 2010 году клуб уличили в участии в договорных матчах и отправили обратно во второй дивизион. Тогда «Эвергранд» и начал покупать иностранных футболистов. Сначала – пару никому не известных бразильцев, затем аргентинца с именем: Дарио Конку за восемь млн. После закономерной победы в первой лиге была с ходу выиграна и высшая. Потом ещё раз. А потом клуб пригласил Марчелло Липпи. С тех пор многое изменилось, но кое-что осталось неизменным: ни сезона без титулов.
А также высокая посещаемость. «Эвергранд» играет на большом стадионе и собирает приличную аудиторию даже в гостях. Репутация суперклуба уже заработана. А стадион «Тяньхе» действительно впечатляет.
Стиль управления
Марчелло Липпи проводил агрессивную трансферную политику за несколько лет до того, как это стало трендом. Лукас Барриос, Элкесон, Алессандро Диаманти. Это не звёзды, но они приезжали в Китай именно в качестве звёзд. Через два года Липпи ушёл ставить на ноги сборную Китая (чем и занимается до сих пор), а его преемник Фабио Каннаваро продолжил ту же линию. Команду усилили Альберто Джилардино и Алан, который из «Зальцбурга». При этом наряду с более-менее известными игроками «Эвергранд» стал приобретать за немалые деньги местных футболистов — около десятка китайцев, игравших за сборную. Некоторые из них, такие как Гао Линь, Хуан Бовэнь и Чжен Чжи, составили костяк и клуба, и сборной Китая.
Разумеется, это не повод отказывать себе в настоящих звёздах, тем более когда новая трансферная стратегия набрала популярность. Луис Фелипе Сколари пригласил в команду соотечественника Паулиньо и Джексона Мартинеса. При Сколари одним из лидеров стал Рикардо Гуларт – вы о нём не слышали, но в Китае он играет лучше большинства бразильцев. В прошлом сезоне в 29 матчах он забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.
Парадоксально, но самая дорогая покупка «Гуанчжоу Эвергранд» себя не оправдала. Джексон Мартинес почти сразу перестал попадать в состав. Он всё-таки забил четыре гола, но это не то, чего ожидали от колумбийца. Особенно если учесть, что ради него отпустили упомянутого выше Элкесона, который действительно стал кем-то вроде легенды, набрав за 110 матчей больше 100 баллов по системе «гол+пас».
Владельцы уже заявили, что в дальнейшем приоритет будет отдан молодым китайским футболистам и новых легионеров ждать не стоит. Этой зимой «Эвергранд» не купил ни одного иностранца. Планируется, что в течение трёх лет удастся создать конкурентоспособную в Китае и азиатской Лиге чемпионов команду, состоящую только из местных игроков.
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Состав
Впрочем, в этом сезоне об этом говорить не приходится. «Эвергранд» бодро начал: в первом матче ЛЧ (как странно это звучит применительно к Азии!) вынес «Истерн» из Гонконга со счётом 7:0, а 25 февраля в Суперкубке обыграл одного из главных противников в прошлом сезоне, «Цзянсу Сунин». Кстати, «Истерн» — та самая команда, которой впервые в Азии руководит женщина.
На поле нашлось место Паулиньо в центре полузащиты, Алану на левом краю атаки и Рикардо Гуларту в роли «десятки». Но не Джексону Мартинесу. На острие атаки снова играл Гоа Линь. Более того, Мартинес даже не попал в заявку в Лигу чемпионов. Трудно было намекнуть прозрачнее, но Джексон остался в команде.
Не подлежит сомнению роль Чжена Чжи: 36-летний капитан играет рядом с Паулиньо. Центральный защитник Чжан Линьпен оценивается сайтом Transfermarkt в один миллион евро, что делает его вторым по рыночной стоимости футболистом в Китае. Впрочем, 9 из 11 игроков, выигравших Суперкубок, были старше 25 лет, так что до обновления пока далековато. Луис Фелипе Сколари работает над этим. А помогает ему штаб из девяти соотечественников. Другим командам будет трудновато бороться с «Эверграндом», потому что этот клуб постоянно на шаг (год) впереди.
Джексон Мартинес
Фото: Reuters