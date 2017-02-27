Тест. Угадай футболиста по лысине

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Любители тестов, вы прошли через многое. Угадывали футболистов по машинам, татуировкам, аватарам в соцсетях и по домашним животным. А также по количеству ударов, голевых передач и по другим статистическим показателям. Сейчас вам предстоит новое трудное испытание. Возможно, самое трудное: угадать футболистов по лысине. Это действительно потребует напряжения, придётся вспоминать старые матчи, редкие фотографии. С другой стороны, если хорошенько присмотреться, можно найти знакомые черты в деталях. Если, конечно, они не собьют с толку. Кроме того, в тесте есть несколько лысин, которые должен сходу узнать каждый человек, который хоть немного интересуется футболом. Сколько узнаете вы?