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175 лет назад 2016
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Клаудио Раньери
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

«Он сошёл с ума». Почему на самом деле уволили Раньери

Как выяснили британские медиа, судьба Клаудио Раньери в «Лестере» была предопределена ещё летом, во время чемпионского турне по США.
27 февраля 2017, понедельник. 20:00. Футбол
Увольнение Клаудио Раньери взорвало информационное пространство сильнее, чем отставки Моуринью из «Челси», ван Гала из «МЮ» и Пеллегрини из «Сити» вместе взятые. Ленты соцсетей забиты новостями о том, что игроки «Лестера» сами «сливали» тренера, регулярно жалуясь руководству и лично к мистеру Шриваддханапрабхе.

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«Я не понимаю, откуда вообще берётся информация о каких-то встречах», — после отставки Раньери недоумевал вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель. С ним согласился и Джейми Варди: «Появились слухи, что я выступил за увольнение Раньери, но они являются полностью ложными и необоснованными. Я желаю Клаудио всего лучшего, спасибо ему за всё».

Тем не менее британское медиа The Telegraph провело своё расследование, в котором сотрудники «Лестера» анонимно согласились рассказать, что происходило в команде после чемпионства.

Во-первых, футболисты и тренер устали друг от друга ещё летом, во время американского турне «Лестера». Чтобы участвовать в Международном кубке чемпионов, команде пришлось пролететь 11 часов до Лос-Анджелеса, чем «лисы» были жутко недовольны. Сам Клаудио Раньери в течение всей поездки выглядел необычайно измученным и раздражённым.

Во-вторых, The Telegraph пишет о странных тренировках «Лестера», во время которых владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и члены совета директоров сидели на высоких стульях и чуть ли не пытались руководить Раньери.

В-третьих, спортивный психолог Кен Уэй, работавший с «Лестером» в чемпионский сезон, летом 2016-го был неожиданно уволен из клуба. (По слухам, с такой же проблемой столкнулся Леонид Слуцкий в сборной России.) Из-за этого Раньери начал нервничать и почти не считался с мнением второго тренера Крейга Шекспира, который был авторитетом в раздевалке. Более того, итальянец перестал прислушиваться к своим игрокам, которые выступали против экспериментов над тактикой и предлагали вернуться к контратакующей схеме 4-4-2, приносивший результат в прошлом году.

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В-четвёртых, даже за промахи спортивного директора клуба Джона Рудкина доставалось всё равно Раньери. Именно Рудкин, приближенный к семье Шриваддханапрабха, был ответственным за провальную, по мнению английских журналистов, трансферную кампанию. Он же принимал решение подарить футболистам, завоевавшим чемпионство, по BMW, на что обиделись ветераны из персонала.

В-пятых, источники The Telegraph из клуба жалуются на «безумные решения Раньери, которые тренер принимал весь сезон». Футболисты чувствовали себя «flat-f*ck» (непереводимое английское нецензурное выражение, значение которого лучше посмотреть в Интернете). Например, лидеры команды жаловались на решение Раньери поставить в старт на матч с «Севильей» Ахмеда Мусу, а не Демирая Грея.

Но последней каплей для руководителей «Лестера» стало даже не поражение в плей-офф Лиги чемпионов, а вылет из Кубка после противостояния с «Миллуоллом» из третьего по силе дивизиона Англии. Мистер Шриваддханапрабха твёрдо решил уволить Раньери, но всё равно собрал команду в лобби севильского отеля перед вылетом домой.

На вопрос «Стоит ли уволить Раньери?» все футболисты «Лестера» ответили: «Да, иначе вылета нам не избежать». На следующий день всё тот же Джон Рудкин, проваливший трансферную кампанию, сообщил Клаудио Раньери о его отставке.

Похоже, теперь боссы «Лестера» выбирают нового тренера вместе с командой. Вариантов немного: либо любимец лидеров «лисов» Крейг Шекспир, либо уже спасавший команду от вылета Найджел Пирсон. По крайней мере, они не вызывают у Варди и Ко раздражения.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лестер Сити Клаудио Раньери
Новости. Футбол
27 февраля 2017, понедельник
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