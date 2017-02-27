100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.
Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е
20. Милош Красич
ЦСКА, 2004-2010, 150 матчей, 26 голов
Красичу на протяжении всей карьеры в ЦСКА сопутствовала удача. В 2004-м, в своём первом сезоне в Москве, Милош стал обладателем Кубка УЕФА. Тогда молодой серб не был стопроцентным игроком основы, однако с годами стал лидером команды – тащил «армейцев» к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны, забивал чудо-голы в Лиге чемпионов, а в 2009-м так и вовсе был признан лучшим футболистом Сербии. И это при живых Видиче, Ивановиче и других европейских звёздах!
Успехи Красича были по достоинству оценены за рубежом, но показать все грани своего таланта в Турине, а после этого в Турции, Франции и Польше Милошу так и не удалось.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
19. Матьё Вальбуэна
«Динамо», 2014-2015, 29 матчей, 6 голов
О Матьё Вальбуэна каждый футбольный болельщик узнал летом прошлого года, когда Карим Бензема самолично лишил себя шансов поехать на чемпионат Европы. В России Матьё Вальбуэна стал известен широким массам чуть раньше – таких технарей и креативщиков в «Динамо» точно не было со времён Данни. Миниатюрный француз легко оставлял не у дел защитников команд РФПЛ, постоянно забивал и делал это красиво. Статус и высокий уровень игры перевесили тот факт, что в России Матьё задержался ненадолго. Потому заслуженное попадание во вторую десятку. Если есть сомнения, простой вопрос: много ли игроков в нашем чемпионате могли исполнить такое?
>>> Вальбуэна: в детстве я был камикадзе!
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
18. Кристиан Нобоа
«Рубин», 2007-2011, 146 матчей, 25 голов
«Динамо», 2012-2014, 92 матча, 12 голов
«Ростов», 2015-н.в., 49 матчей, 11 голов
Свою карьеру в России Нобоа начал неважно – в первой игре за «Рубин» отметился автоголом в матче с… «Ростовом». Через несколько лет Кристиан будет забивать в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов, а до этого пройдёт долгий путь от оказавшегося в далёкой чужой стране молодого неопытного эквадорского мальчишки до одного из самых полезных полузащитников РФПЛ. На трофеи российская карьера Нобоа также не скудна – благодаря его точным передачам и дальним ударам «Рубин» дважды становился чемпионом, «Динамо» доходило до финала Кубка, а «Ростов» завоёвывал серебро и впервые в истории оформлял выход в еврокубки.
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Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"
17. Ведран Чорлука
«Локомотив», 2012 – н.в., 132 матча, 7 голов
Не первый и не последний защитник с Балкан, попавший в наш рейтинг. В отличие от Ивановича, Видича и других Чорлука приехал в Россию уже сложившимся мастером. Почти сотня матчей за сборную Хорватии, опыт выступлений в «Тоттенхэме» и «Манчестер Сити» — трансфер Ведрана определённо входит в десятку лучших в истории клуба.
Хорват быстро дослужился до капитанской повязки, завоевал любовь болельщиков и статус одного из сильнейших защитников лиги. Сам Чорлука не раз признавался в любви в России, а на ноге даже набил матрёшку. Недавно Ведран продлил контракт с «Локо», позволив и дальше наслаждаться его игрой в РФПЛ.
>>> Чорлука: Билич звал в «Вест Хэм». Но я хочу играть в «Локомотиве»
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
16. Эсекьель Гарай
«Зенит», 2014-2016, 75 матчей, 3 гола
Ещё один образцовый защитник, однажды появившийся в нашей лиге. Трудно поверить, что «Зенит» в своё время заплатил за Гарая «Бенфике» всего 6 млн евро. В любом случае это уже бюрократические нюансы. Главное – игра, которую показывал аргентинец в России. А она была если не выдающейся, то где-то рядом с этим эпитетом. В лице Эсекьеля «Зенит» наконец обрёл человека, вокруг которого можно строить оборону. Чемпионский сезон Виллаш-Боаша во многом заслуга именно Гарая. Жаль, что в России легионер такого уровня отыграл всего два полноценных сезона.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
15. Алекс Мескини
«Спартак», 2009-2011, 54 матча, 15 голов
Наверное, самый любимый и уважаемый болельщиками «Спартака» бразилец. С первых месяцев в России Алекс заработал прекрасную репутацию – вёл партнёров за собой на футбольном поле, а вне его зарекомендовал себя как рассудительного и добродушного человека. Пожалуй, все успехи клуба последних десяти лет, а именно серебро 2009 года и выход в четвертьфинал Лиги Европы, во многом связаны именно с ним. Бразилец раздавал шикарные передачи, забивал много сам, в том числе клал дивные мячи со штрафных. В общем, не игра, а сказка. К сожалению, из-за проблем в семье футболист был вынужден вернуться на родину в расцвете сил. Даже болельщики других клубов с сожалением констатируют, что с уходом Алекса потерял весь российский футбол.
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
14. Кевин Кураньи
«Динамо», 2010-2015, 145 матчей, 56 голов
В своё время зарплата Кураньи в «Динамо» казалась космической. По крайней мере, по меркам РФПЛ 5 млн евро в год были действительно впечатляющей суммой. Но Кураньи свои деньги отработал на совесть. За пять лет немецкий легионер наколотил более полусотни мячей в чемпионате России, являясь беспрекословным основным форвардом. Сам Кевин, который, казалось, едет просто зарабатывать, дважды продлевал контракт с клубом, показав привязанность к России.
«Когда я ехал сюда, то со всех сторон слышал: «холод», «плохие люди», «злая страна». Но если те же люди спросят меня: «И как тебе?» — скажу только доброе. Хотя нет, пробки и длинная зима мне, конечно, не нравились, но на этом всё», — скажет Кевин, когда вернётся на стадион в Химках уже в качестве гостя, а не футболиста.
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
13. Бранислав Иванович
«Локомотив», 2006-2007, 71 матч, 7 голов
«Зенит», 2017 – н.в., 1 матч, 0 голов
До перехода в «Зенит» Иванович провёл в России два года, но и их хватило, чтобы попасть во вторую десятку лучших легионеров РФПЛ. Когда Бранислав переходил в «Локо», известно о нём было немного – разве что выступал он в составе молодёжной сборной Сербии и в своё время играл в командах с забавными названиями «Срем» и «Ремонт».
Не прошло и двух сезонов, как Бано стал одним из лучших игроков чемпионата, заслужил внимание больших клубов из Европы (в том числе «Милана», «Интера» и «Ювентуса»), а затем подписал контракт с «Челси». Высокое место в рейтинге во многом обусловлено тем, что и в одной из сильнейших команд Европы Иванович долгое время был далеко не на последних ролях и даже забил победный гол в финале Лиги Европы.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
12. Аксель Витсель
«Зенит», 2012-2016, 174 матча, 22 гола
Многие воспринимали переход Витселя в «Зенит» скептически. Когда сине-бело-голубые потратили 100 млн на Акселя и Халка за одну ночь, форумы гудели от возмущённых комментариев. Однако новичкам со временем удалось доказать, что такие деньги были заплачены за них не зря. Халк сделал это практически сразу, Витселю понадобилось чуть больше времени. В любом случае главный «одуванчик» в истории РФПЛ запомнится болельщикам «Зенита» как умный и техничный игрок, способный на многое, когда находился на пике формы.
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Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
11. Квинси Промес
«Спартак», 2014-н.в., 78 матчей, 37 голов
Лишний раз расписывать все достоинства Промеса сейчас нет особого смысла. Каждый, кто хоть немного следит за РФПЛ, знает, что вингер «Спартака» в данный момент является одним из лучших игроков первенства. Несмотря на не самый большой возраст (Квинси только недавно исполнилось 25), он настолько ярко провёл два с половаиной сезона в России, что заслужил попадание на 11-ю строчку. Дважды взрывной голландец становился лучшим бомбардиром команды в сезоне и в этом идёт по устоявшемуся графику – 12 очков по системе «гол+пас» в первой части чемпионата. Кроме того, Промес давно влился в коллектив «Спартака», активно общается с Комбаровым, Глушаковым и другими игроками. Даже вытатуировал под грудью надпись «Я верю в Бога». Само собой, на русском.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"