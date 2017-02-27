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175 лет назад 2016
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Бранислав Иванович
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Анатолий Романов

Нашли свежую кровь и потеряли Европу. Как «Зенит» изменился зимой

Перед возобновлением чемпионата России суммируем то, что произошло за зиму с одним из фаворитов турнира, петербургским «Зенитом».
27 февраля 2017, понедельник. 23:00. Футбол
>>> Эрнани – самый дорогой. А кто лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ

Трансферы


Пришли:
в. Андрей Лунёв, «Уфа» (Россия), 3,5 млн евро
з. Бранислав Иванович, «Челси» (Англия), свободный агент
з. Сергей Зуйков, «Волгарь» (Россия) —
п. Эрнани, «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), 8 млн евро
п. Йоан Молло, «Крылья Советов» (Россия), 500 тыс. евро
п. Ибрагим Цаллагов, «Крылья Советов» (Россия), 400 тыс. евро
п. Вячеслав Сиротов, «Шинник» (Россия), 80 тыс евро
п. Андрей Батюнин, «Уфа» (Россия), аренда
п. Кирилл Погребняк, «Томь» (Россия), свободный агент

Ушли:
в. Михаил Кержаков, «Оренбург» (Россия), аренда
з. Вукашин Йованович, «Бордо» (Франция), аренда
п. Павел Могилевец, «Ростов» (Россия) —
п. Аксель Витсель, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), 20 млн евро
н. Алексей Гасилин, «Амкар» (Россия) —
н. Павел Долгов, «Анжи» (Россия), 270 тыс. евро

«Зенит», как обычно, в центре внимания на российском трансферном рынке. Крупнейшие сделки связаны с ним. Это зимой петербургский клуб совершил самую дорогую продажу и покупку в РФПЛ: отпустил в Китай Акселя Витселя за 20 млн евро, а на освободившуюся позицию центрхава приобрёл у «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани за 8 млн евро. Бельгиец дороже бразильца в 2,5 раза, но для «Зенита» самое важное, чтобы разница в цене двух игроков не отражала реальную разницу в масштабе талантов. Эрнани обладает большим потенциалом, он очень нравится главному тренеру Мирче Луческу. Конечно, бразилец ещё не дотягивает до Витселя, однако бельгиец в этом возрасте только переходил из «Стандарда» в «Бенфику», заплатившую за него примерно такую же сумму – 9 млн евро. Каждому овощу свой срок. Может, и Эрнани в будущем продадут за 20-40 млн евро.
Фото: fc-zenit.ru

Трансфер Бранислава Ивановича – главный в РФПЛ в это окно. Не каждый день к нам приезжают действующие игроки «Челси», победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Остаётся надеяться, что неудачный дебют в матче с «Андерлехтом» вызван просто нехваткой сыгранности Ивановича с новыми партнёрами, а не безвозвратной утерей 33-летним сербом лучших качеств.

Новый голкипер Андрей Лунёв имеет все шансы вытеснить Юрия Лодыгина из основы. Более туманны перспективы в «Зените» дуэта из «Крыльев Советов» – Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. Остальные новички пока что для зенитовского фарм-клуба.
У «Зенита» настолько глубокая для чемпионата России «скамейка», что можно было без проблем заявиться второй командой вместо, например, обнищавшей «Томи».

Состав


У «Зенита» настолько глубокая для чемпионата России «скамейка», что можно было без проблем заявиться второй командой вместо, например, обнищавшей «Томи». Судите сами: в воротах – Лодыгин, Лунёв и Бабурин. В центре обороны – Нету, Кришито, Новосельцев и Ломбертс. На флангах обороны – Смольников, Анюков, Жирков и Чернов. Плюс универсал Иванович. В центре поля – Эрнани, Хави Гарсия, Маурисио, Юсупов, Цаллагов и Жулиано. На флангах атаки – Кокорин, Шатов, Данни, Мак, Молло, Джорджевич. В нападении – Дзюба и Кержаков-старший. В общей сумме получается 26 претендентов на место в основе, и это если не брать в расчёт забытого тренером полузащитника Александра Рязанцева и продолжающего восстанавливаться после травмы Виктора Файзулина. Румыну грех жаловаться на кадровый дефицит.

Тренер


Рейтинг Мирчи Луческу в Петербурге за зиму упал, несмотря на то что речь идёт об одном из самых титулованных тренеров в европейском футболе. Прошлые победы легко выбрасываются из памяти, как прошлогодний календарь – из квартиры. Поражение в Лиги Европы на стадии 1/16 финала – свежий факт. Можно с утра до ночи дискутировать, кто в первую очередь виноват в еврокубковой неудаче «Зенита». То ли Луческу что-то напутал и где-то ошибся, то ли сами игроки оказались слабы, лишившись звёздных партнёров – Халка, Витселя, Эсекьеля Гарая, Мигеля Данни. Вот вернулся на поле Данни, сыграл впервые почти что за год в основе, и даже с готовым далеко не на сто процентов капитаном «Зенит» сделал нужный счёт 3:0. Заменили Данни – пропустил! Как бы то ни было, Луческу должен выжимать из сегодняшнего состава максимум, иначе летом его, скорее всего, сменит другой тренер.

Спарринги


В принципе спарринги января-февраля потеряли всякую ценность после первых официальных матчей «Зенита» в 2017 году. Тем не менее напомнить результаты зимних встреч можно, чтобы получилась завершённая картина сине-бело-голубой зимы. Команда Луческу победила «Чанчунь Ятай» (5:2 и 4:0), «Сохар» (14:1), «Волеренгу» (1:0), «Легию» (2:0), «Соннам» (2:1), сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0), «Видеотоном» (1:1), ташкентским «Локомотивом» (0:0), «Оддом» (1:1), «Оденсе» (1:1) и уступила чешской «Спарте» (0:2). «Зенит» сыграл на сборах больше товарищеских матчей, чем любой другой участник чемпионата России, а лучшим бомбардиром стал Александр Кокорин.
Почему-то кажется, что если кто приятно и удивит в составе «Зенита» весной, то это будет новый голкипер Лунёв.

Кто выстрелит весной


Почему-то кажется, что если кто приятно и удивит в составе «Зенита» весной, то это будет новый голкипер Лунёв. Конечно, заплатить 3,5 млн евро за трансфер игрока, который провёл всего 12 матчей в РФПЛ, – огромный риск. С другой стороны, селекционеры «Зенита», несомненно, глубоко анализировали игру и статистику Андрея в «Уфе». Вспомним слова тренера вратарей уфимцев Юрия Перескокова в интервью для «Чемпионата»:

— Не буду хвалить Лунёва голословно, просто зайдите в InStat и посмотрите данные. У него 97 процентов выигрышных мячей на перехватах. 97! И 85 процентов отражённых ударов. Это лучшие показатели в РФПЛ. Не просто так Сергей Овчинников назвал Лунёва главным открытием сезона. Среди всех футболистов, не только вратарей, – сказал Перескоков. Цифры действительно впечатляют. На сборах «Зенита» Андрею не забили два пенальти – хорошее начало. Теперь ему нужно дождаться шанса от Луческу.

Слабое место


Состав «Зенита» принято оценивать, исходя из задач петербургского клуба в еврокубках. А это, как мы помним, плей-офф Лиги чемпионов. С такой высоты кому-то может показаться мелковатой и оборона, и группа атаки, и вратарская линия. Зато для чемпионата России у петербургской команды мощный подбор игроков на каждой позиции. Единственная проблема – лимит на легионеров. Возможно, Луческу хотел бы с первых минут выпустить на поле Ивановича, Нету, Кришито, Хави Гарсию, Эрнани, Данни, Жулиано, Молло и Мака, но троим из них в любом случае придётся начать игру в запасе. Разумеется, тут велик риск столкнуться с непониманием и злостью иностранца, на форме которого плохо скажется отсутствие практики. Слабость «Зенита» – в невозможности использовать всю свою силу, когда наступает момент усадить на скамейку «подсевшего», малоэффективного российского игрока.
Слабость «Зенита» – в невозможности использовать всю свою силу, когда наступает момент усадить на скамейку «подсевшего», малоэффективного российского игрока.

Задача на весну


Гол «Андерлехта» на 90-й минуте матча на «Петровском» избавил сине-бело-голубых от дальнейшей необходимости выступать на два фронта. После поражения от бельгийцев задачу «Зенита» в концовке сезона-2016/17 максимально чётко и понятно озвучил в интервью полузащитник Жозе Маурисио. «Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ», – сказал бразилец. Добавить к словам Маурисио нечего. Разве только то, что «Зенит» завершит сезон без трофеев, если не выиграет золото РФПЛ. Для амбициозного петербургского клуба это синоним проваленной работы тренером и игроками.

>>> Кокорин в противофазе. «Надо что-то делать, шеф!»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Андрей Лунёв Мирча Луческу Эрнани Азеведо Жуниор
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