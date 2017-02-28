Пожиратель тренеров подал в отставку. Главное — в обзоре дня

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини объявил, что подал в отставку со своего поста.«В течение 15 дней будет назначен новый президент, который будет представлен на пресс-конференции в Палермо. Новый президент является членом и представителем англо-американского фонда, который в соответствии с контрактом будет инвестировать средства в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы вернут клуб на те позиции, которых он заслуживает. Это должно произойти в течение пяти лет», — информирует сайт «Палермо».Набрав 15 очков в 26 матчах, «Палермо» находится в зоне вылета Серии А,занимая 18-е место.«Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» в матче 22-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.«Галатасарай» не смог победить в третьем матче турнира подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Андерсон Талиска.«Бешикташ», набравший 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Истанбул Башакшехир» на 4 балла. «Галатасарай» (40) идёт третьим.Футболисты московского «Спартака» провели плановую тренировку на испанском сборе в Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Десять полевых игроков и голкипер Артём Ребров, которые вчера участвовали в контрольной игре против норвежского «Сарпсборга» (1:0) и провели на поле 90 минут, ограничились растяжкой и лёгкими пробежками, а через полчаса отправились кто на отдых, кто в тренажёрный зал.Что касается остальных футболистов, то их ожидала полноценная тренировка, длившаяся чуть меньше полутора часов. На этот раз основное внимание тренерский штаб уделил тактике. Кроме того, ребята выполнили несколько упражнений на технику и поиграли в футбол на ограниченном участке поля.В общую группу вернулись Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, которые позавчера работали по индивидуальному плану. Все трое сегодня тренировались без ограничений. Таким образом, на данный момент по индивидуальной программе трудится только Джано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.Завтра вечером красно-белые проведут второй, заключительный контрольный матч на сборе в Марбелье с норвежским клубом «Согндал». Начало — 19:30 мск.Сразу три игрока «Рубина» получили повреждения перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Сибирью», который состоится 1 марта. Об этом рассказал главный тренер казанцев Хави Грасия. В лазарете оказались Рубен Рочина, Максим Лестьенн и Алекс Сонг.«Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рубен Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Максима Лестьенна и Алекса Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.Кто может заменить Рочину? Мы с вами давно не виделись, но я думаю, вы помните, что я не очень люблю называть состав заранее. У нас есть варианты того, кто может сыграть на этой позиции. Могу только сказать, что все ребята достойно поработали и мы действительно начинаем вторую половину сезона в хорошей форме.Максимальное количество матчей, которое мы можем провести на этом отрезке, – 16, я рассчитываю именно на эту цифру. В целом главная задача на данном этапе в том, чтобы команда показывала хорошую игру и добивалась хороших результатов», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».Известный российский специалист Александр Бородюк официально возглавил сборную Казахстана.«Основным фактором стало желание самого Александра Генриховича работать именно с национальной сборной Казахстана, в то время как он имел ряд предложений по работе в национальных сборных и в руководстве футбольных организаций других стран.Соглашение рассчитано на три года. Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытия местных талантов. Федерация футбола Казахстана уверена, что богатый опыт работы позволят Александру Генриховичу справиться с данными задачами», — говорится на сайте организации.Набрав два очка в четырёх матчах квалификации ЧМ-2018, сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе Е.