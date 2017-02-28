Джикия: у нас дома балкон не соленьями — вином и чурчхелой забит!

«Не зря учителя шли мне навстречу»

Фото: Из личного архива Георгия Джикии

«Поздоровались с Биличем – и всё…»

Пока готовились к тренировке, приехала Ольга Юрьевна и объявила, что Билич уволен.

«В столице у всех всё хорошо. Чем дальше от Москвы – тем хуже…»

«Счастливые, набрали красной икры и поехали обратно»

«Пока я был на поле, Квинси ничего не мог сделать»

«Я всего лишь случайно попал по воротам»

«Завелись с Промесом, чуть-чуть потолкались…»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Над предложением «Спартака» не раздумывал ни минуты!»

Фото: spartak.com

«Каррера уделяет внимание даже незначительным, на первый взгляд, деталям»

«Я технику ещё не показывал, чтобы не сразить всех наповал!»

Джано — очень хороший парень. Тепло встретил – всё рассказал, показал.

«Как война в Абхазии началась, так мы и уехали…»

Когда раньше вбивал свою фамилию в Google, первым делом художник Джикия высвечивался.

Фото: Из личного архива Георгия Джикии

Пожалуй, легче всех зимних новобранцев вписался в спартаковский коллектив. Человек-позитив, ни дать, ни взять! Коммуникабельность, весёлый нрав и открытость в повседневной жизни плохо вяжутся с образом резкого, неистового бойца, отпечатавшимся в памяти после ноябрьского выступления «Амкара» на «Открытие Арене». «Так я в игре совсем другой человек, чем в быту», — подтверждает мою догадку Георгий. И широко улыбается. Первый и далеко не последний раз за время часовой беседы…— Никогда. С шести-семи лет в моей жизни был только футбол.— Не хулиганил. Школа, тренировки – на глупости не оставалось времени. Наутро только узнавал, кто вчера подрался, врезался в забор на велосипеде или свалился с гаража.— Ни малейшего. Папа – частный предприниматель, мама – домохозяйка, сейчас воспитывает моего маленького брата. Шако 10 лет, тоже потихоньку занимается футболом. Если изъявит желание, с удовольствием помогу ему. Раньше такой возможности не было – в Москве наездами бывал.— В начальных классах – хорошо, но с каждым годом – всё хуже и хуже. Где-то преподаватели шли на уступки, зная мою ситуацию. Я же сразу после школы мчался на тренировку. Дорога от Балашихи до Перово и обратно занимала три-три с половиной часа, домой возвращался вечером и, естественно, все домашние задания выполнить не успевал. Думаю, сейчас учителя рады за меня – те, кто хотя бы мельком следит за футболом. Выходит, не зря они шли мне навстречу.— А я «железнодорожником» случайно стал. После товарищеского матча балашихинской команды с «Локомотивом-Перово» пригласили на просмотр. Приехал, понравился и остался до 17 лет. «Локо» 2005-06 годов, образца Лиги чемпионов, сильное впечатление производил. На Асатиани, Ашветию приятно было смотреть. У Малхаза мне как защитнику было чему поучиться.— Не довелось. Из той плеяды только с Зазой Джанашией познакомился, когда он в Перово полгода тренировал. Хороший, добрый мужик.— За год до выпуска из школы позвали на просмотр в дубль. Тренером Билялетдинов был. Не подошёл. Я доиграл за свой год и попал в «Локомотив-2», фарм-клуб главной команды, к Евгению Валерьевичу Харлачёву. Провёл три спарринга и подписал первый профессиональный контракт.— Понятное дело. В «Локомотиве-2» три опытных мастера было – Бузникин Макс, Саша Черкес и Лёша Поляков, вратарь. Здорово нам, молодым, помогали что в тренировках, что в быту.— Не такой он человек, чтобы хвастать своими успехами. Больше старался нам помочь. К Максиму приятно было обратиться за советом – всегда поможет, подскажет.— Да. Тренер «Локомотива-2» велел нам с Артёмом Поповым в первую команду отправляться. Лето было, «сборники» разъехались. На нас, типа, надежды возлагали. Явились мы в Баковку, поздоровались с Биличем – и всё.— А вот так. Пока готовились к тренировке, приехала Ольга Юрьевна и объявила, что Билич уволен. Больше его там никто не видел.— Было немного. Я понимал, что в футболе такое бывает. Обидно, что именно в этот момент так случилось: Билич и молодым доверял, и просто тренер хороший…— Две недели потренировались для массовки – и вернулись восвояси, в «Локо-2».— С Кучуком пришли двое футболистов – на те позиции, на которых Билич нас с Поповым планировал использовать. У нового тренера резонов подтягивать молодёжь не было – требовался результат. Может, и правильно Кучук поступил, отпустив нас. В таком возрасте важно играть, и как можно больше. Никаких обид. Тренировки у Кучука интересные – много нового из них почерпнул.— В «Анжи». Он селекционером у Гаджиева работал, когда я туда на просмотр приезжал. Приняв «Спартак» из Нальчика, Хасанби Эдуардович не забыл меня – позвал с собой.— Хорошие. Здорово поддерживали, бывало, приглашали куда-то команду посидеть. В тех краях – обычное дело. Жалко, не получилось в полной мере отблагодарить их игрой. По спортивным показателям мы остались в первой лиге, но по определённым причинам спустились во вторую. Сейчас с ребятами общаюсь – говорят, город ждёт возвращения прежних времён, когда Нальчик в Премьер-Лиге был. Он этого заслуживает.— Нам повезло больше. Когда я в Дзержинск переходил, инфраструктура уже была – школа, поле, тренажёрный зал, бассейн. Профессиональная команда со всеми необходимыми атрибутами и условиями для личностного роста.— В гостиницах селились самых обычных, городских. Было несколько стадионов и полей во второй лиге, где невольно задавался вопросом: как здесь люди вообще играют, тренируются? Поражение в Вышнем Волочке помогло усвоить одну вещь: не так важно, что вокруг. Главное – поле, мяч, ворота. Выходи и показывай.— Не Москва, так скажем. В столице у всех всё хорошо. Чем дальше от Москвы – тем хуже жизнь во всех отношениях. Это не секрет ни для кого.— Это нормально – постелить что-то между сиденьями и полежать. Когда с «Локомотивом-2» на дальние расстояния выезжали, так и поступал.— Я сразу понял: его «Зенит» не для второй команды и ФНЛ взял. И Чернов доказал, что соответствует этому уровню. 100% станет основным в первой команде. Искренне этого Жене желаю – отличный парень.— Нет, обычно Чернов играл слева, а я – в центре. Когда я выходил на фланг, Женя действовал передо мной хавом. Почти всегда вместе находились на поле. Я в Дзержинске кого только не играл – и правого полузащитника, и левого. Два раза в «опоре» выходил…— Если с детства считать, только чистым форвардом и вратарём не был.— Да, часов восемь в Хабаровск, девять – в Южно-Сахалинск. Прилетали прямо к матчу, чтобы акклиматизацию «проскочить». Сыграли, чуть-чуть отдохнули – и обратно.— Непонятные. Время сна, а тебе играть надо. Первый тайм вообще не соображали, где находимся и что происходит. Я минуте на 10-й мяч выбил, и Дима Шилов забил. После этого игру засушили и выиграли. Довольные, счастливые, набрали красной икры и поехали обратно.— У кого какие возможности. Сахалинская икра – вкусная, настоящая. И относительно недорогая. Поэтому чуть-чуть побаловали себя.— В «Локомотиве» спросили: какой номер хочешь? Уточнил, какие свободны. Из перечисленных взял 14-й – и с тех пор не расстаюсь с ним. В Перми он как раз освободился с уходом Сиракова.— Перед «Спартаком» у Пети Занева случился спазм, и было решено играть в три центральных. Меня Гаджиев поставил линейным слева. Отыграл минут 65-70 и был заменён.— Наоборот, с нетерпением ждал этого момента.— Да. И пока я находился на поле, Квинси ничего не мог поделать. А как только ушёл – два гола забил. Мы 1:3 проиграли.— Раз два забил, значит, хорошо сыграл. Но не могу припомнить эпизода, чтобы он меня один в один обыграл.— Я с Нукри шапочно знаком, а с Шелией вообще не знаком. Ребята в Перми шутили, что осталось только Лории забить. К сожалению, в этом сезоне уже не получится – «Спартак» оба матча с «Крыльями» отыграл. Придётся подождать следующего.— Не должен. Если только на повышение – вратарь-то классный.— За что? Команда победила. Я всего лишь случайно попал по воротам— Пригласил в ресторан поужинать. Сказал, кто считает нужным, может выпить под мясо бокал вина. Тостов не было, как и банкета в привычном понимании этого слова. Капитан команды встал, сказал слово – и всё. Покушали и ушли. В семь часов сели, в восемь поднялись. Не было такого, что мы там веселились, а потом вышли и обыграли «Локомотив».— В тот момент я был самым счастливым человеком.— А что доказывать? Меня же не выгоняли из «Локомотива» — просто не взяли. Ни на кого обид не держу.— Человек огромного опыта, Гаджи Муслимович тонко чувствует команду и видит, когда нужно дать дополнительный выходной или встряхнуть игроков. А пейнтбол или совместный ужин способствуют сплочению коллектива.— И это тоже. В Пермском крае много живописных мест, баз отдыха. Мы не ленились – выбирались на природу. Коллектив в «Амкаре» был «суперский»! Не было такого, чтобы один человек дежурил у мангала, а 15 потирали руки. Все чем-то помогали.— Юмористы, да. Импровизаторы. Кто-то что-то скажет, второй подхватит – и понеслось…— Было воодушевление – Станислав Саламыч как раз вызвал в сборную. Хороший настрой, трибуны, болельщики, Москва, дом – всё совпало. Приятно было забить чемпиону, ещё приятнее – отобрать очки.— А я всегда с коротким. Не люблю, когда что-то давит в игре. А вот в повседневной жизни, если холодно, максимально утепляюсь.— Даже в мыслях ничего подобного не имел. Слухи пошли после матча. Я до сих пор не могу поверить, что буду играть за «Спартак». С нетерпением жду дебюта.— Обидно было, что он так случайно попал. Бывает. Пускай чаще так прикладывается – я это Денису уже говорил.— Обычная ситуация. Я был в другой команде, оба хотели выиграть. Завелись, чуть-чуть потолкались. Ничего особенного.— Один раз вспомнили, с улыбкой, и сразу забыли. Когда за одним столом такие эпизоды обсуждаешь, это довольно забавно выглядит.— Просто пожелал удачи. Я ушёл под трибуну, а они – всей командой к болельщикам…— Со мной лично ни он, ни кто-либо другой из «Локомотива» не говорил.— Нет. Может быть, где-то в глубине души и предполагал такое развитие событий, но его не случилось. Я продолжил свой путь и очень этому рад.— Перед Новым годом я уехал на пару недель в Грузию – родственников проведать, кое-какие личные дела утрясти. Вдруг звонок: «Со «Спартаком» всё решено». Первым же рейсом вылетел в Москву. Прошёл медосмотр и на следующий день подписал контракт.— Ни минуты. Сразу сказал: «Я готов».— Мы после этого ещё не виделись. Обязательно съезжу в Пермь – попрощаться с ребятами, тренерами. Не думал, что всё так быстро со «Спартаком» решится.— Без лишних предисловий начали работу в Абу-Даби. С каждым днём всё лучше узнаю этого человека. Очень грамотный специалист.— Каррера уделяет внимание даже незначительным, на первый взгляд, деталям. В футболе мелочей не бывает. Очень интересные, познавательные у него тренировки.— Это моё основное амплуа. Если, не дай бог, что-то случится с партнёрами, могу выйти налево. На сборах успел поиграть на обеих позициях.— Мне обе схемы знакомы и близки. Понимаю, как надо действовать в одной и как – в другой. Мы в «Амкаре» и в четыре защитника играли – только в этом сезоне на пять перешли.— Находясь вдали от Москвы, можешь себе нафантазировать, что игроки там зазнавшиеся, никто ни с кем не общается. В «Спартаке» с первых дней понял: это не так. Классный коллектив! Со многими ребятами сразу сдружился. Со всеми в хороших отношениях. Осталось немного подтянуть английский, чтобы лучше иностранцев понимать.— Пока самостоятельно. По возвращении в Москву думаю репетитора нанять – самому тяжело.— Да, вечером после официального объявления на сайте «Спартака» позвонил. Поздравил с переходом. Он капитан – это нормально. И приятно, конечно.— Может, у начальника команды. Или у врача. В наше время найти нужный номер не проблема.— Пока у нас другие задачи. Сошлись на том, что сначала поработаем на сборах, а дальше будет видно.— Джано — очень хороший парень, прилично мне помог. Тепло встретил – всё рассказал, показал. Большое ему за это спасибо. А шутки – это нормально. Пускай посмеётся чуть-чуть над моей техникой. Просто я её ещё не показывал, чтобы сразу не сразить всех наповал— Не хотел бы на эту тему много говорить. «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь. Как минимум ближайшие четыре с половиной года хочу посвятить этому клубу.— Читал. На данный момент я сосредоточен на «Спартаке» и хочу заиграть в основе клуба. Вызов в сборную ещё нужно заслужить.— Тётя, дядя, брат… Много родственников в Москве живёт.— Как война в Абхазии началась, в 1992-93 годах, так мы и уехали. Ну как «мы» – я тогда в мамином животе был. Родился уже в Москве. В Грузии с тех пор был раз в жизни – в декабре прошлого года.— Чуть-чуть. Раньше говорил хорошо, но со временем практики всё меньше и меньше. Многое забывается.— Иногда болтаем по-грузински, но всё равно тяжеловато. Мне проще на мегрельском.— Из моих родственников в футбол только дядя играл, и у него другая фамилия.— Тоже однофамильцы. Когда раньше вбивал свою фамилию в Google, первым делом художник Джикия высвечивался. Сейчас поисковик всё чаще меня выдаёт. Мелочь, а приятно.— Чтобы тост говорить, надо выпивать, а я не пью. Потом, чтобы поздравить человека, необязательно говорить: «Высоко-высоко в горах…». Главное, чтобы слова от души, от сердца шли.— Дядя спец в этом деле. Шикарное вино делает. У кого-то балкон соленьями забит, а у нас – вином и чурчхелой. Для грузин обычная тема. Приезжайте в гости – угощу.