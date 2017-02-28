Джикия: у нас дома балкон не соленьями — вином и чурчхелой забит!

«Не зря учителя шли мне навстречу»
— С таким крепким телосложением и решительным характером — прямая дорога в борьбу. Не пробовали?
— Никогда. С шести-семи лет в моей жизни был только футбол.
— Послушным ребёнком были?
— Не хулиганил. Школа, тренировки – на глупости не оставалось времени. Наутро только узнавал, кто вчера подрался, врезался в забор на велосипеде или свалился с гаража.
— Родители имеют отношение к спорту?
— Ни малейшего. Папа – частный предприниматель, мама – домохозяйка, сейчас воспитывает моего маленького брата. Шако 10 лет, тоже потихоньку занимается футболом. Если изъявит желание, с удовольствием помогу ему. Раньше такой возможности не было – в Москве наездами бывал.
— Как с успеваемостью обстояло дело?
— В начальных классах – хорошо, но с каждым годом – всё хуже и хуже. Где-то преподаватели шли на уступки, зная мою ситуацию. Я же сразу после школы мчался на тренировку. Дорога от Балашихи до Перово и обратно занимала три-три с половиной часа, домой возвращался вечером и, естественно, все домашние задания выполнить не успевал. Думаю, сейчас учителя рады за меня – те, кто хотя бы мельком следит за футболом. Выходит, не зря они шли мне навстречу.
— В «Локомотиве» всегда грузины в почёте были — Асатиани, Ашветия, Джанашия, Деметрадзе, Муджири. Это повлияло на детский выбор?
— А я «железнодорожником» случайно стал. После товарищеского матча балашихинской команды с «Локомотивом-Перово» пригласили на просмотр. Приехал, понравился и остался до 17 лет. «Локо» 2005-06 годов, образца Лиги чемпионов, сильное впечатление производил. На Асатиани, Ашветию приятно было смотреть. У Малхаза мне как защитнику было чему поучиться.
— Впоследствии не пересекались?
— Не довелось. Из той плеяды только с Зазой Джанашией познакомился, когда он в Перово полгода тренировал. Хороший, добрый мужик.
Фото: Из личного архива Георгия Джикии
«Поздоровались с Биличем – и всё…»
— В «молодёжке» «Локо» в 2010-11 годах отличный состав подобрался — многие сейчас на виду. Вас почему не брали?
— За год до выпуска из школы позвали на просмотр в дубль. Тренером Билялетдинов был. Не подошёл. Я доиграл за свой год и попал в «Локомотив-2», фарм-клуб главной команды, к Евгению Валерьевичу Харлачёву. Провёл три спарринга и подписал первый профессиональный контракт.
— На Бузникина вы, мальчишки, широко открытыми глазами глядели?
— Понятное дело. В «Локомотиве-2» три опытных мастера было – Бузникин Макс, Саша Черкес и Лёша Поляков, вратарь. Здорово нам, молодым, помогали что в тренировках, что в быту.
— Бузникин рассказывал байки о «Спартаке», сборной?
— Не такой он человек, чтобы хвастать своими успехами. Больше старался нам помочь. К Максиму приятно было обратиться за советом – всегда поможет, подскажет.
— Первая встреча с Биличем стала и последней?
— Да. Тренер «Локомотива-2» велел нам с Артёмом Поповым в первую команду отправляться. Лето было, «сборники» разъехались. На нас, типа, надежды возлагали. Явились мы в Баковку, поздоровались с Биличем – и всё.
— Как это?
— А вот так. Пока готовились к тренировке, приехала Ольга Юрьевна и объявила, что Билич уволен. Больше его там никто не видел.
Пока готовились к тренировке, приехала Ольга Юрьевна и объявила, что Билич уволен.
— Шок?
— Было немного. Я понимал, что в футболе такое бывает. Обидно, что именно в этот момент так случилось: Билич и молодым доверял, и просто тренер хороший…
— Что было дальше?
— Две недели потренировались для массовки – и вернулись восвояси, в «Локо-2».
— У Кучука не было шансов?
— С Кучуком пришли двое футболистов – на те позиции, на которых Билич нас с Поповым планировал использовать. У нового тренера резонов подтягивать молодёжь не было – требовался результат. Может, и правильно Кучук поступил, отпустив нас. В таком возрасте важно играть, и как можно больше. Никаких обид. Тренировки у Кучука интересные – много нового из них почерпнул.
«В столице у всех всё хорошо. Чем дальше от Москвы – тем хуже…»
— С Биджиевым в «Локомотиве» познакомились?
— В «Анжи». Он селекционером у Гаджиева работал, когда я туда на просмотр приезжал. Приняв «Спартак» из Нальчика, Хасанби Эдуардович не забыл меня – позвал с собой.
— Болельщики в Нальчике колоритные?
— Хорошие. Здорово поддерживали, бывало, приглашали куда-то команду посидеть. В тех краях – обычное дело. Жалко, не получилось в полной мере отблагодарить их игрой. По спортивным показателям мы остались в первой лиге, но по определённым причинам спустились во вторую. Сейчас с ребятами общаюсь – говорят, город ждёт возвращения прежних времён, когда Нальчик в Премьер-Лиге был. Он этого заслуживает.
— По словам тренера Казакова, во время его работы в Дзержинске «не было никаких условий для молодёжи. Ни баз, ни тренировочных полей». При вас так же всё грустно было?
— Нам повезло больше. Когда я в Дзержинск переходил, инфраструктура уже была – школа, поле, тренажёрный зал, бассейн. Профессиональная команда со всеми необходимыми атрибутами и условиями для личностного роста.
— Где были самые непригодные для футбола условия?
— В гостиницах селились самых обычных, городских. Было несколько стадионов и полей во второй лиге, где невольно задавался вопросом: как здесь люди вообще играют, тренируются? Поражение в Вышнем Волочке помогло усвоить одну вещь: не так важно, что вокруг. Главное – поле, мяч, ворота. Выходи и показывай.
— Вокруг всё совсем запущено было?
— Не Москва, так скажем. В столице у всех всё хорошо. Чем дальше от Москвы – тем хуже жизнь во всех отношениях. Это не секрет ни для кого.
— Селихов в «Орле» на надувном матраце в автобусе спал — вам приходилось?
— Это нормально – постелить что-то между сиденьями и полежать. Когда с «Локомотивом-2» на дальние расстояния выезжали, так и поступал.
— Могли предположить, что одноклубник по «Химику» Чернов до «Зенита» поднимется?
— Я сразу понял: его «Зенит» не для второй команды и ФНЛ взял. И Чернов доказал, что соответствует этому уровню. 100% станет основным в первой команде. Искренне этого Жене желаю – отличный парень.
— Не вашим ли конкурентом он был в Дзержинске?
— Нет, обычно Чернов играл слева, а я – в центре. Когда я выходил на фланг, Женя действовал передо мной хавом. Почти всегда вместе находились на поле. Я в Дзержинске кого только не играл – и правого полузащитника, и левого. Два раза в «опоре» выходил…
— Какие позиции ещё не освоены?
— Если с детства считать, только чистым форвардом и вратарём не был.
«Счастливые, набрали красной икры и поехали обратно»
— У «Химика» в начале сезона был сумасшедший двойной выезд – Хабаровск, Сахалин. Туда-сюда летали?
— Да, часов восемь в Хабаровск, девять – в Южно-Сахалинск. Прилетали прямо к матчу, чтобы акклиматизацию «проскочить». Сыграли, чуть-чуть отдохнули – и обратно.
— Ощущения незабываемые?
— Непонятные. Время сна, а тебе играть надо. Первый тайм вообще не соображали, где находимся и что происходит. Я минуте на 10-й мяч выбил, и Дима Шилов забил. После этого игру засушили и выиграли. Довольные, счастливые, набрали красной икры и поехали обратно.
— Вёдрами везли?
— У кого какие возможности (улыбается). Сахалинская икра – вкусная, настоящая. И относительно недорогая. Поэтому чуть-чуть побаловали себя.
«Пока я был на поле, Квинси ничего не мог сделать»
— Почему в Перми взяли 14-й номер?
— В «Локомотиве» спросили: какой номер хочешь? Уточнил, какие свободны. Из перечисленных взял 14-й – и с тех пор не расстаюсь с ним. В Перми он как раз освободился с уходом Сиракова.
— Первый матч в основе «Амкара» — против «Спартака». Знак судьбы?
— Перед «Спартаком» у Пети Занева случился спазм, и было решено играть в три центральных. Меня Гаджиев поставил линейным слева. Отыграл минут 65-70 и был заменён.
— Мандраж бил?
— Наоборот, с нетерпением ждал этого момента.
— Промес вашим «клиентом» был?
— Да. И пока я находился на поле, Квинси ничего не мог поделать (улыбается). А как только ушёл – два гола забил. Мы 1:3 проиграли.
— «Повозил» вас Квинси?
— Раз два забил, значит, хорошо сыграл. Но не могу припомнить эпизода, чтобы он меня один в один обыграл.
— Два первых гола в Премьер-Лиге – грузинам. Ревишвили и Шелия не ворчали: «Что же ты, земляк...»?
— Я с Нукри шапочно знаком, а с Шелией вообще не знаком. Ребята в Перми шутили, что осталось только Лории забить. К сожалению, в этом сезоне уже не получится – «Спартак» оба матча с «Крыльями» отыграл. Придётся подождать следующего.
— Главное, чтобы Лория до того времени никуда не ушёл.
— Не должен. Если только на повышение – вратарь-то классный.
«Я всего лишь случайно попал по воротам»
— Гаджи Муслимович не премировал дополнительно за гол «Локомотиву» в его день рождения?
— За что? Команда победила. Я всего лишь случайно попал по воротам (улыбается).
— Накануне тренер позволил команде по бокалу вина?
— Пригласил в ресторан поужинать. Сказал, кто считает нужным, может выпить под мясо бокал вина. Тостов не было, как и банкета в привычном понимании этого слова. Капитан команды встал, сказал слово – и всё. Покушали и ушли. В семь часов сели, в восемь поднялись. Не было такого, что мы там веселились, а потом вышли и обыграли «Локомотив».
— Какие эмоции были после гола в Черкизово?
— В тот момент я был самым счастливым человеком.
— Что-то доказывали?
— А что доказывать? Меня же не выгоняли из «Локомотива» — просто не взяли. Ни на кого обид не держу.
— Какие ещё приёмы «тимбилдинга» Гаджиев практиковал?
— Человек огромного опыта, Гаджи Муслимович тонко чувствует команду и видит, когда нужно дать дополнительный выходной или встряхнуть игроков. А пейнтбол или совместный ужин способствуют сплочению коллектива.
— Шашлыки?
— И это тоже. В Пермском крае много живописных мест, баз отдыха. Мы не ленились – выбирались на природу. Коллектив в «Амкаре» был «суперский»! Не было такого, чтобы один человек дежурил у мангала, а 15 потирали руки. Все чем-то помогали.
— Главными весельчаками в «Амкаре» были Салугин с Прудниковым?
— Юмористы, да. Импровизаторы. Кто-то что-то скажет, второй подхватит – и понеслось…
«Завелись с Промесом, чуть-чуть потолкались…»
— Перед голом в ворота Акинфеева были предчувствия?
— Было воодушевление – Станислав Саламыч как раз вызвал в сборную. Хороший настрой, трибуны, болельщики, Москва, дом – всё совпало. Приятно было забить чемпиону, ещё приятнее – отобрать очки.
— На вас тогда зябко даже смотреть было: снег метёт, и Джикия с коротким рукавом…
— А я всегда с коротким. Не люблю, когда что-то давит в игре. А вот в повседневной жизни, если холодно, максимально утепляюсь.
— Когда в конце осени выходили против «Спартака», догадывались, что вскоре тоже станете красно-белым?
— Даже в мыслях ничего подобного не имел. Слухи пошли после матча. Я до сих пор не могу поверить, что буду играть за «Спартак». С нетерпением жду дебюта.
— Глушаков и поныне подкалывает Селихова по поводу своего гола. Но вам тогда не до смеха было.
— Обидно было, что он так случайно попал. Бывает. Пускай чаще так прикладывается – я это Денису уже говорил.
>>> «Глушаков шутит: «Нашёл своего вратаря!». Селихов от «А» до «Я»
— Что тогда с Промесом не поделили?
— Обычная ситуация. Я был в другой команде, оба хотели выиграть. Завелись, чуть-чуть потолкались. Ничего особенного.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
— Вспоминали потом?
— Один раз вспомнили, с улыбкой, и сразу забыли. Когда за одним столом такие эпизоды обсуждаешь, это довольно забавно выглядит.
— Что Каррера после матча на поле говорил?
— Просто пожелал удачи. Я ушёл под трибуну, а они – всей командой к болельщикам…
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Над предложением «Спартака» не раздумывал ни минуты!»
— По словам Гаджиева, Сёмин наводил о вас справки.
— Со мной лично ни он, ни кто-либо другой из «Локомотива» не говорил.
— Когда услышали о «Локо», ничего внутри не шевельнулось?
— Нет. Может быть, где-то в глубине души и предполагал такое развитие событий, но его не случилось. Я продолжил свой путь и очень этому рад.
— Где и когда застало предложение «Спартака»?
— Перед Новым годом я уехал на пару недель в Грузию – родственников проведать, кое-какие личные дела утрясти. Вдруг звонок: «Со «Спартаком» всё решено». Первым же рейсом вылетел в Москву. Прошёл медосмотр и на следующий день подписал контракт.
— Сколько часов или минут размышляли над предложением?
— Ни минуты. Сразу сказал: «Я готов».
— Гаджиев напутствовал?
— Мы после этого ещё не виделись. Обязательно съезжу в Пермь – попрощаться с ребятами, тренерами. Не думал, что всё так быстро со «Спартаком» решится.
Фото: spartak.com
«Каррера уделяет внимание даже незначительным, на первый взгляд, деталям»
— Как прошла первая встреча с Каррерой?
— Без лишних предисловий начали работу в Абу-Даби. С каждым днём всё лучше узнаю этого человека. Очень грамотный специалист.
— Как бывший защитник Массимо делится премудростями мастерства?
— Каррера уделяет внимание даже незначительным, на первый взгляд, деталям. В футболе мелочей не бывает. Очень интересные, познавательные у него тренировки.
— Универсальность универсальностью, но в «Спартак» вас брали в первую очередь как центрального защитника?
— Это моё основное амплуа. Если, не дай бог, что-то случится с партнёрами, могу выйти налево. На сборах успел поиграть на обеих позициях.
— «Амкар» практиковал игру в три центральных защитника. Не проблема перейти на два?
— Мне обе схемы знакомы и близки. Понимаю, как надо действовать в одной и как – в другой. Мы в «Амкаре» и в четыре защитника играли – только в этом сезоне на пять перешли.
«Я технику ещё не показывал, чтобы не сразить всех наповал!»
— Уже разобрались, от кого в «Спартаке» ждать дружеских подколок?
— Находясь вдали от Москвы, можешь себе нафантазировать, что игроки там зазнавшиеся, никто ни с кем не общается. В «Спартаке» с первых дней понял: это не так. Классный коллектив! Со многими ребятами сразу сдружился. Со всеми в хороших отношениях. Осталось немного подтянуть английский, чтобы лучше иностранцев понимать.
— Учите?
— Пока самостоятельно. По возвращении в Москву думаю репетитора нанять – самому тяжело.
— Глушаков правда звонил перед Новым годом?
— Да, вечером после официального объявления на сайте «Спартака» позвонил. Поздравил с переходом. Он капитан – это нормально. И приятно, конечно.
— Номер телефона где раздобыл?
— Может, у начальника команды. Или у врача. В наше время найти нужный номер не проблема.
— Что насчёт проставы решили?
— Пока у нас другие задачи. Сошлись на том, что сначала поработаем на сборах, а дальше будет видно.
Джано — очень хороший парень. Тепло встретил – всё рассказал, показал.
— Джано подшучивает над вашей техникой, вы – над его ростом. Сложился дуэт?
— Джано — очень хороший парень, прилично мне помог. Тепло встретил – всё рассказал, показал. Большое ему за это спасибо. А шутки – это нормально. Пускай посмеётся чуть-чуть над моей техникой. Просто я её ещё не показывал, чтобы сразу не сразить всех наповал (смеётся).
>>> Джано: хочу стать легендой «Спартака»!
«Как война в Абхазии началась, так мы и уехали…»
— Грузия или Россия – тяжёлый выбор?
— Не хотел бы на эту тему много говорить. «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь. Как минимум ближайшие четыре с половиной года хочу посвятить этому клубу.
— Селихов назвал вас «надеждой России на ЧМ-2018».
— Читал. На данный момент я сосредоточен на «Спартаке» и хочу заиграть в основе клуба. Вызов в сборную ещё нужно заслужить.
— Родня в Грузии осталась?
— Тётя, дядя, брат… Много родственников в Москве живёт.
— Родители когда переехали?
— Как война в Абхазии началась, в 1992-93 годах, так мы и уехали. Ну как «мы» – я тогда в мамином животе был. Родился уже в Москве. В Грузии с тех пор был раз в жизни – в декабре прошлого года.
— По-грузински говорите?
— Чуть-чуть. Раньше говорил хорошо, но со временем практики всё меньше и меньше. Многое забывается.
— Джано поднатаскать может.
— Иногда болтаем по-грузински, но всё равно тяжеловато. Мне проще на мегрельском.
— Я насчитал четырёх футболистов по фамилии Джикия, не считая вас. Один из них, Резо, в «Анжи» играл.
— Из моих родственников в футбол только дядя играл, и у него другая фамилия.
Когда раньше вбивал свою фамилию в Google, первым делом художник Джикия высвечивался.
— Как насчёт художника и академика Джикий?
— Тоже однофамильцы. Когда раньше вбивал свою фамилию в Google, первым делом художник Джикия высвечивался. Сейчас поисковик всё чаще меня выдаёт. Мелочь, а приятно.
— Витиеватые кавказские тосты умеете произносить?
— Чтобы тост говорить, надо выпивать, а я не пью. Потом, чтобы поздравить человека, необязательно говорить: «Высоко-высоко в горах…». Главное, чтобы слова от души, от сердца шли.
— Так и запишем: по части вин – не советчик.
— Дядя спец в этом деле. Шикарное вино делает. У кого-то балкон соленьями забит, а у нас – вином и чурчхелой. Для грузин обычная тема. Приезжайте в гости – угощу.
Фото: Из личного архива Георгия Джикии