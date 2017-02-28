«Он бьёт штрафные, как Михайлович». Самый крутой новичок АПЛ

Маноло Габбьядини – 68-й итальянец в истории английской Премьер-лиги, и голая статистика не обещает ему сладкой жизни: из 66 футболистов с Апеннин, выступавших в АПЛ (Андреа Раноккью, перешедшего в «Халл» зимой, тоже не берём в расчёт), 41 покидал Англию после одного-единственного сезона. Симоне Дзадза, например, не смог продержаться и год. Летом его подкосил тот самый пижонский пенальти в матче с Германией, но Дзадза называет и другие причины своей неудачи в «Вест Хэме»: «Я быстро стал несчастным, потому что многое было непривычно – окружающая среда, культура, питание, тренировки».
Это на самом деле показательный момент – если испанцев в различных чемпионатах становится больше из-за их готовности адаптироваться, итальянцев покупают гораздо реже. Им очень тяжело даётся язык. «Выучить немецкий было чертовски сложно. Клопп разрешил мне общаться через переводчика, но Томас Тухель запретил», – вспоминает Чиро Иммобиле, у которого двойной опыт неудачной заграничной командировки, в Дортмунде и Севилье. Есть бытовые трудности: Андреа Доссена, задержавшийся в Англии дольше, чем на сезон, до сих пор вспоминает, как его, жену и ребёнка заковали в наручники и до вечера посадили в участок за подкинутые в корзинку пачку вяленой говядины и банку мёда. Это дико.
Но есть и футбольно-бытовой аспект итальянских проблем. Говоря стереотипами, итальянцы, особенно южные, – жутко ленивые люди, живущие в медленном ритме и делающие по несколько перерывов на чашку капучино, и это порождает проблемы в их адаптации к стране с непривычным жизненным укладом. Итальянцам тяжело даётся конкуренция за место в составе, им сложно постоянно тренироваться на пределе – та самая лень становится важным фактором. Лука Тони, чувствовавший себя максимально комфортно на Сицилии, в окружении друзей, поник в «Баварии», когда встретился с Луи ван Галом, требовавшим максимальной пахоты на каждой тренировке. А про такого игрока, как Алессио Черчи, вы и вовсе наверняка забыли, хотя в 2014-м он жёг в «Торино» вместе с Иммобиле и его трансфер в «Атлетико» казался потенциальной бомбой. Проблемы те же – травмы, тренерское недоверие, потеря веры в себя.
Абсолютно точно Маноло Габбьядини – игрок той же породы. Своим лучшим тренером Габбьядини называет Синишу Михайловича, при котором он дорос до «Наполи»: «Михайлович вернул мне желание играть. Он всегда говорит, что всё в порядке, когда ты сыграл плохо, и относится к тебе как к сыну». Вместе с Михайловичем они после тренировок спорили, кто больше забьёт со штрафных, Габбьядини чаще проигрывал, зато блистал в матчах – и заставлял Синишу говорить: «Когда Маноло бьёт штрафные, он похож на меня». Делио Росси, работавший в «Сампдории» до Михайловича, подтверждает зависимость Маноло от психологии: «Главное, что нужно Габбьядини – он должен быть оценён. Если ты не поддержишь его, он расстроится, у него такой стиль жизни. Он интроверт, но его характер нужно уважать».
Габбьядини – тихоня по натуре. Родом из простой семьи, где отец до сих пор работает водителем грузовика, он научен крепко стоять на ногах и не склонен к эпатажу: «Мне почти не стыдно за вещи, которые я делал. Я никогда не прогуливал школу, не хамил родителям, разве что бросался резинкой с балкона». Маноло почти не раздаёт интервью. Во-первых, сам Габбьядини предпочитает шутить лишь в раздевалке, при журналистах он молчит и недоговаривает. Во-вторых, что «жареного» может рассказать правильный парень, который не потратил первую большую зарплату на автомобиль, а положил деньги в банк?
Маноло не получил доверия тренера «Наполи» Маурицио Сарри, поник, но отказался вступать в полемику о своём игровом времени и стал ждать.
Последние полтора года в карьере Габбьядини получились смазанными, и характер Маноло тоже стал причиной неудачи – Маноло не получил доверия тренера «Наполи» Маурицио Сарри, поник, но отказался вступать в полемику о своём игровом времени и стал ждать. Сарри – ярый приверженец схемы 4-3-3, на позиции правого вингера он видел Хосе Кальехона (потому что лучше занимается черновой работой), таранным форвардом – Гонсало Игуаина (как сажать на лавку человека с 36 голами за сезон?), а ротацией Сарри практически не пользовался. Даже когда осенью Игуаина проклинали в Неаполе, а Аркадиуш Милик получил травму, центральным нападающим стал наигрываться не Габбьядини, а Дрис Мертенс. «У него были проблемы в «Наполи», потому что он исполнял не свою роль», – отмечает Делио Росси.
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О провале Габбьядини в «Наполи» нужно знать две вещи. Первая – характерно, что в своей неудаче Маноло винит именно тренера. После трансфера Габбьядини написал прощальное письмо, в котором поблагодарил президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, тиффози за горячую любовь, Рафаэля Бенитеса за доверие… но Сарри игрок не упомянул вообще. При этом история до смешного банальная – футболист не вписался в схему тренера-догматика.
Вторая – даже сидя на лавке в «Наполи» и исполняя непривычную роль, Габбьядини был интересен многим клубам. Летом «Эвертон» предлагал за итальянца 25 млн евро, нищающий «Вольфсбург» – 27, но тогда вето на трансфер наложил Де Лаурентис. Одна из причин интереса – играя даже помалу, Габбьядини забивал каждые 124 минуты, а показатель «гол/время на поле» неизменно рос с каждым новым клубом. Возможно, для «Саутгемптона» – клуба, использующего в трансферных делах хоккейную методику – этот параметр был одним из важнейших.
Уже первых матчей хватило, чтобы понять – Габбьядини идеально вписывается в тактику «Саутгемптона» Пюэля. Француз перепробовал достаточно тактических вариантов за сезон, сейчас он использует Габбьядини наконечником атаки при 4-2-3-1, но предоставляет Маноло большую свободу – итальянец совершает ложные открывания, стягивает на себя внимание защитников, организует пространство для Тадича и Редмонда. За месяц в Англии Габбьядини забил уже 5 мячей, но все – как чистый нападающий: с «Сандерлендом» он перемещался в штрафной или вокруг неё, дожидался передачи с фланга или из глубины, резко ускорялся в точку, куда летит мяч, и решал момент.
Фото: Reuters
Кадровый состав «Саутгемптона» отчасти объясняет, почему Габбьядини так легко влился в команду: он – прокачанный Шейн Лонг. В прошлом сезоне ирландец, искавший моменты рывками с флангов и здорово игравший вторым темпом, забил 10 мячей. «Он очень полезен движением, и я даже рад, что закончил играть до того, как появился Лонг», – говорил прошлой весной Рональд Куман. Сейчас Лонг сбавил в результативности, зато есть Габбьядини – с лучшими скоростными качествами, с таким же умением открываться, находить пространство, врываться в штрафную. На традиционную пюэлевскую 4-3-1-2 с Тадичем в роли «десятки», Габбьядини и Редмондом в атаке было бы очень любопытно посмотреть: все три игрока быстрые, здорово находящие свободные зоны.
Кадровый состав «Саутгемптона» отчасти объясняет, почему Габбьядини так легко влился в команду: он – прокачанный Шейн Лонг.
Правда, не все верят, что 5 мячей за 3 матча – характерное доказательство силы Габбьядини. На сайте Daily Mail уже висит оптимистичный опрос: «Будет ли Маноло Габбьядини вспышкой одного сезона?». Ответить на вопрос положительно, помешать сделать большую английскую карьеру Габбьядини могут лишь две вещи – лень и недоверие. Лениться Маноло точно не будет, не в его характере. «Самая невероятная часть Габбьядини – его стремление тренироваться, – говорит Делио Росси. – Однажды я сказал ему: «Знаешь, ты можешь идти, когда кончается занятие». Он только улыбнулся и сказал: «Не-а, я люблю приходить первым и уходить последним».
Осталось лишь удостовериться, что Клод Пюэль полностью доверяет нападающему.