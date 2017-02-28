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РФПЛ
Фото: РИА Новости
Текст: Никита Кузин

Как стадионы клубов РФПЛ готовы к возобновлению чемпионата

Как клубы РФПЛ подготовили свои стадионы и поля к возобновлению чемпионата России – в обзоре «Чемпионата».
28 февраля 2017, вторник. 13:05. Футбол
Чемпионат России возвращается, а это значит, что возвращаются и старые проблемы наших стадионов. Несколько матчей уже точно не состоятся на домашних аренах клубов – «Крыльев», «Урала» (на Кубок) и «Томи». Под вопросом стоит ещё одна игра. Получается, что почти половина игр 18-го тура будет сыграна на запасных площадках. Болельщикам, которые не смогут поддержать свои команды в родных стенах, остаётся только охать и мечтать. К сожалению, ко всему этому мы уже привыкли. Какие стадионы смогли подготовить свои поля, а у каких это не получилось – в обзоре «Чемпионата».

«Томь» — «Ростов», 3 марта, 19:00


Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону), вместимость 15 840
Фото: РИА Новости

Томским болельщикам не позавидуешь в этом сезоне. Уже во второй раз домашнюю игру «Томь» проведёт на стадионе соперника. В прошлом году у клуба не было денег, чтобы сыграть с «Локомотивом», и матч прошёл в Москве. Теперь поле домашнего стадиона «Труд» не будет готово из-за погодных условий, и игра с «Ростовом» пройдёт на берегу Дона. Благо ростовчане уже провели на арене «Олимп-2» игру Лиги Европы против «Спарты», и поле было в порядке.
Фото: Reuters

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«Оренбург» — «Арсенал», 4 марта, 14:00


Стадион «Газовик» (Оренбург), вместимость 7500

Домашний стадион «Оренбурга», который носит прежнее имя клуба, «Газовик», почти полностью готов к возобновлению чемпионата России. Поле уже очищено от снега, на нём включён подогрев. Сейчас ведутся работы по уборке снега вокруг поля и на трибунах. Пресс-атташе клуба Алексей Сорокин рассказал, что продано уже более 30% билетов на первый матч в этом году. Возможно, для болельщиков будет устроена полевая кухня с горячим питанием и чаем. Этот вопрос будет решаться за несколько дней до матча.

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ЦСКА — «Зенит», 4 марта, 16:30


Стадион «Арена ЦСКА» (Москва), вместимость 30 000

Через полгода после открытия домашнего стадиона «армейцев» было принято решение заменить газон. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб провёл полную реновацию газона в декабре прошлого года. Был снят весь верхний слой и засеяна новая трава. Сейчас поле находится под специальным покрывалом и готовится к первому матчу.

«Урал» — «Амкар», 5 марта, 11:30


Стадион «СКБ-Банк Арена» (Екатеринбург), вместимость 10 000

Матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром», который состоится 28 февраля, был перенесён в Краснодар, матч с «Амкаром» пока должен пройти на «СКБ-Банк Арена». РФС уже дважды направлял комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая так и несмогла углядеть травяной покров. Так что игра чемпионата всё ещё находится под вопросом. Уральские болельщики очень недовольны тем, что кубковый матч перенесён, поэтому руководство клуба и стадиона «Урала» делают всё возможное, чтобы игра с «Амкаром» прошла на домашней арене. Сейчас поле находится под специальной плёнкой и ждёт хорошей погоды.

«Крылья Советов» — «Локомотив», 5 марта, 14:00


Стадион «Нефтяник» (Уфа), вместимость: 15200

А вот игра «Крыльев» и «Локомотива» точно будет перенесена в Уфу. Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили домашний стадион «Крыльев Советов» «Металлург». Заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, предпринятых на поле в зимнее время, комиссия РФС рекомендовала не проводить матч в Самаре, и он был перенесён на стадион «Нефтяник» в Уфу. В Уфе к матчу готовы, ведь уже 1 марта там сыграют матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи».

«Краснодар» — «Спартак», 5 марта, 16:30


Стадион «Краснодар» (Краснодар), вместимость 34 291
Фото: РИА Новости

«Краснодар» свою готовность к предстоящему сезону уже показал в матче Лиги Европы с «Фенербахче». Изумрудный газон отличного качества и заполненный новый красавец стадион говорят сами за себя.

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«Терек» — «Уфа», 5 марта, 19:00


Стадион «Ахмат Арена», вместимость 28 000

У «Терека» к возобновлению чемпионата России готовы не только стадион и поле «Ахмат Арены», но и все сотрудники. Неделю назад на территории провели антитеррористические учения в свете подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как известно, Грозный и «Ахмат-Арена» являются потенциальной базой для одной из сборных при подготовке к матчам мундиаля. Комиссия РФПЛ, которая инспектировала поле 20 февраля, осталась полностью удовлетворена его состоянием. Сейчас газон накрыт специальной плёнкой и ждёт первого матча в этом году. Плёнку поднимают только для того, чтобы постричь траву.

«Анжи» — «Рубин», 6 марта, 19:30


Стадион «Анжи-Арена» (Каспийск), вместимость 28000

Сразу после матча 16-го тура РФПЛ «Анжи» — «Амкар» начались работы по рекультивации некоторых участков поля на «Анжи-Арене». После этого снег накрыл «шубой» газон, и он начал зимовку. Когда снег растаял, поле накрыли специальной плёнкой, чтобы создать парниковый эффект. Сейчас плёнку сняли, и оно готово к возобновлению чемпионата. Комиссия из РФС оценила состояние газона на отлично, поэтому к игре с «Рубином» никаких проблем возникнуть не должно. В «Анжи» произошли серьёзные изменения в руководстве, но на подготовке стадиона и поля это никак не сказалось. Перед игрой 18-го тура будет запущена специальная пиар-акция для болельщиков — их ждёт несколько сюрпризов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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