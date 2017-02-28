Больше не русская «Барселона». Как «Краснодар» изменился зимой

Трансферы
Пришли
з. Рамирес («Ференцварош»)
з. Шишкин («Локомотив», аренда)
з. Жиров («Томь»)
п. Жигулев («Краснодар-2»)
п. Классон («Эльфсборг»)
н. Комличенко («Слован», из аренды)
Ушли
з. Жиров («Анжи», аренда)
з. Енджейчик («Легия»)
п. Ахмедов («Шанхай СИПГ»)
п. Куасси («Селтик»)
н. Ари («Локомотив», аренда).
С трансферной точки зрения «Краснодар» значительно оптимизировался зимой — ушли возрастные Ахмедов, Ари и Енджейчик, а на их место были взяты более молодые и менее дорогие футболисты. Это позволило клубу выйти в плюс по итогам кампании, что важно, потому что, как мы помним, у «Краснодара» уже возникали проблемы с финансовым фэйр-плей. По итогам зимы клуб получил больше, чем потерял — у Ари возникли явные проблемы с мотивацией, и на его место приехал со свежей и по-европейски мыслящей головой швед Классон, игра Куасси вызывала вопросы в первую очередь с тактической точки зрения, а Ахмедова, учитывая отсутствие у него нужного паспорта, заменить всё же можно.
Тренер и игра
За любое упоминание «Краснодара» и «Барселоны» в одном предложении с этой весны необходимо как минимум осуждающе смотреть на человека, допустившего такое сравнение. Игорь Шалимов отходит от слегка академичного (что не является синонимом неуспешности, просто в какой-то момент это перестало работать) футбола Олега Кононова, который слишком большую ставку сделал на позиционные атаки с проникновением в штрафную через центральную зону. Проблема, с которой столкнулся «Краснодар» осенью, заключалась в том, что футбол команды был успешен, когда она отдавала максимум действий в опорной зоне одному футболисту — тогда эти 4-1-4-1 (а на деле — 4-1-2-3) были по смыслу действительно похожи на то, что стало ориентиром «Барсы» при Хосепе Гвардиолы. Однако на деле в последние годы одному опорнику сложнее удерживать всю игры вокруг себя — это видно на примере проблем той же перекосившейся «Барселоны». Это видно и на примере «Краснодара» — как только команда перестала справляться с одним опорником и стала прикреплять к этой зоне второго футболиста, у неё появились проблемы с нахождением баланса в игре.
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Шалимов старается перестроить игру так, чтобы вся тройка полузащитников была максимально приближена к центральному кругу и не разделялась по функциям. Если посмотреть на карты действий игроков «быков» в матчах с «Фенербахче», видно, что это теперь не треугольник с «десяткой» на вершине, а прямая линия, где наиболее низко располагается Каборе, чуть выше — Газинский, а ещё выше — Подберёзкин. Максимальное насыщение тройки полузащитников действиями возле центрального круга стало возможным с изменением построения модели прессинга и построения атак. Теперь «Краснодар» ориентируется не на «Барселону», а на немецкие команды, с их активнейшим прессингом при участии крайних защитников и максимальной ролью инсайдов в подготовке и завершении атак. Именно поэтому такому «Краснодару» оказался меньше нужен Ари, настроенный под игру проникающими передачами через центр.
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Проблема, с которой столкнулся «Краснодар» осенью, заключалась в том, что футбол команды был успешен, когда она отдавала максимум действий в опорной зоне одному футболисту.
Кто выстрелит весной
Делать ставку на это рискованно, потому что пока это возможно лишь теоретически, но я допускаю, что с перестроением модели игры Жоаозиньо из верхней тройки футболистов может переместиться в нижнюю, к Каборе и Газинскому/Перейре. У Жо чудесное видение поля, чувство ритма и умение выбрать правильный вариант — то, что немного сдерживает его игру выше, может в полной мере раскрыться в центре поля. Ориентиром для него может стать пример Кевина Кампля, который до «Байера» всегда был игроком верхней тройки или чистой «десяткой», но в Леверкузене, с его проблемами в матчах против команд с глубокой линией обороны, словенца перевели ближе к зоне восьмёрки. Оттуда ему видно всё поле, и его действия стали максимально эффективными. Если Жо будет хватать физики на большой пробег и объём единоборств, для «Краснодара» это может стать находкой.
Слабое место
Сильные стороны «Краснодара» порождают и его недостатки. Пока есть определённые сомнения в том, что команда будет способна показывать лучший футбол, если соперник будет накрывать её на первой-второй передаче и использовать высочайшее расположение крайних защитников. Игорь Шалимов и сам на сборах жаловался на то, что команда допускает слишком много потерь в центре поля — над этим весной «быкам» придётся много работать.
Если «Краснодар» выдержит тест на пригодность в матча с «Сельтой» и не просядет в центре поля, то докажет, что новый модуль потенциально очень перспективен.
Задача на весну
Как раз исходя из потенциальных слабых мест «Краснодара» очень интересным смотрится противостояние в Лиге Европы с утопичной «Сельтой», где Эдуардо Бериццо машет рукой на уровень своих футболистов и заставляет их гонять по полю в прессинге так, будто отобрал у них паспорта. Если «Краснодар» выдержит этот тест на пригодность и не просядет в центре поля, то докажет, что новый модуль потенциально очень перспективен. Если нет — Игорь Шалимов поймёт, что впереди ещё много работы.