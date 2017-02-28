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175 лет назад 2016
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Карлес Пуйоль
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Пуйоль – в Москве. Как испанец побывал в волонтёрском центре

Карлос Пуйоль посетил волонтерский центр в МГИМО, где попробовал русские пирожки и поиграл со студентами в футбол.
28 февраля 2017, вторник. 17:30. Футбол
Сегодня, в последний день зимы, легенда «Барселоны» посетил волонтёрский центр в МГИМО. Карлос Пуйоль добрался до университета на метро и, как он потом рассказал, поездка ему очень понравилось: по его словам, метро в Москве чистое и красивое.
Фото: Организационный комитет ЧМ-2018

Первым делом Карлос ответил на вопросы аудитории.

— Как вы считаете, какую роль играют волонтёры?
— Роль волонтёров на чемпионате мира ключевая. Во многом от них зависит, как всё пройдёт. Когда приезжают фанаты из других стран, первое, что они видят, это волонтёров. Они лицо вашей страны! Это большая ответственность. Считаю, что волонтёрская программа в России уже удалась: насколько мне известно, зарегистрировалось уже более 160 тысяч человек. Уверен, всё пройдёт на высшем уровне

— Можете ли вспомнить какие-нибудь забавные случаи, связанные с волонтёрами?
— На чемпионате мира в Южной Африке мне посчастливилось забить гол. На следующий день к нам в раздевалку пришли волонтёры, так один из них надел парик и изобразил, что он забивает гол. Прям как я. Это было довольно забавно.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

После этого Карлосу поручили ответственное задание – проинтервьюировать волонтёра.

— Вы думаете, я готов к этому? – с улыбкой спросил он.

— Конечно! Чтобы стать волонтёром, каждый должен прийти на интервью и доказать, почему именно он достоин стать частью большой команды. Вам нужно поговорить с ней, — сказала директор волонтёрского центра МГИМО, показав на милую девушку в красной футболке.

— О, с девушкой. Хорошо! – ответил Карлос. – Тогда скажи, почему ты хочешь стать волонтёром?

— Я хочу, чтобы наш чемпионат мира прошёл на самом высоком уровне и можно было гордиться нами, нашим народом.

— В какой сфере ты бы хотела работать?
— Со спортсменами, а также в сфере перевода.

— А с какой командой?
— С Россией и Испанией!

— Здорово. Тебе нравится футбол?
— Да, мой папа большой болельщик, это передалось и мне.

— Спасибо! Ты отлично подходишь на роль волонтёра, — с улыбкой завершил Пуйоль.

Испанского гостя не оставили без гостинцев: угостили пирожками с мясом и ватрушками. Вроде как ему даже понравилось.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Среди студентов, которые пришли на мероприятие, был парень в футболке «Барселоны» с именем экс-защитника на спине. Как оказалось, Феликс родом из Каталонии, учится в МГИМО и с самого детства болеет за сине-гранатовых.

— Я люблю Пуйоля, он мой герой. Всегда мечтал его встретить, и наконец мечта сбылась! – поделился испанец.

Возможно, мечта сбылась ещё и у тех ребят, кто сыграл с Пуйолем на одном поле. После официальной части сборная МГИМО и сборная волонтёров провели товарищеский матч, в котором принял участие и экс-защитник «Барселоны». Конечно, скорость у испанца уже далеко не та, да и найти взаимопонимание с товарищами по команде, которые, судя по всему, не знают испанского, было непросто, но это было необычно и интересно. Даже во время его ошибок студенты, которые расположились на трибунах спортивного зала, дружно скандировали: «Пуй-оль, Пуй-оль!». Такое ребята точно запомнят надолго.


После матча коридор заполнила целая толпа студентов – все хотели получить хотя бы автограф. Миновать их было практически невозможно, потому что желающих с каждой минутой становилось всё больше.

Кому-то автографы всё же достались, а журналистам Карлос уделил несколько минут для разговора. Первый вопрос, конечно же, о грядущем чемпионате мира.

— Чемпионат мира в России будет большим праздником футбола, — поделился он. — Надеюсь, что Испания сможет приехать и познакомиться с этой страной. Это соревнование на самом высоком уровне. Многие великие игроки не могут попасть, потому что не могут отобраться. Но теперь количество команд увеличилось, поэтому ещё больше игроков могут стать великими. Возможно, после турнира в мировом футболе появятся новые имена.

— Вы дважды играли против сборной России. Как думаете, какие шансы у нынешней команды на домашнем чемпионате мира?
— Да, такое было! Я играл против России в 2008 году. Не скрою, это были сложные матчи, потому что та команда была очень сильной. Сейчас, конечно, сборная обновилась, но с каждым днём она будет становиться сильнее. На домашнем чемпионате мира она будет бороться за победу в каждом матче, а с такими замечательными болельщиками может далеко пройти.

— Сможет ли Месси стать чемпионом мира в России?
— В футболе нет ничего невозможного, но для этого Аргентине сначала нужно квалифицироваться на турнир.

— Сейчас много говорят о безопасности. Вы в России уже не первый раз, что можете сказать по этому поводу?
— У меня никогда не было никаких проблем. Я приезжал сюда и приеду ещё не один раз.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Карлес Пуйоль ЧМ-2018
Новости. Футбол
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