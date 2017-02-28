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175 лет назад 2016
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Михаил Александров
Фото: arsenaltula.ru
Текст: Марк Бессонов

«Черчесов подошёл и спросил: у вас в Болгарии что, война?»

Болгарин Михаил Александров, перебравшийся в РФПЛ, — о работе с Клоппом и Черчесовым, а также о дружбе с Ивелином Поповым.
28 февраля 2017, вторник. 19:00. Футбол
У болгарского новичка «Арсенала» — богатая футбольная биография. Он успел поработать под руководством Клоппа и Черчесова, поиграть с Милановым и Поповым и принять участие в двух легендарных матчах Лиги чемпионов – осенью в самом результативном, между «Легией» и «Боруссией», а за пару лет до этого – в том самом, в котором защитник «Лудогорца» Космин Моци встал в ворота на 119-й минуте и выиграл для своей команды серию пенальти и путёвку в групповой турнир.

«Это я посоветовал Моци встать в ворота»


— Какой из этих матчей запомнился больше? – сразу интересуюсь у Михаила.
— Первым на ум приходит матч между «Лудогорцем» и «Стяуа» в 2014 году. Как вы помните, на 119-й минуте наш вратарь Стоянов выскочил из ворот, чтобы предотвратить выход один на один, и сбил нападающего соперников. Конечно, его удалили. Проблема была в том, что замен у нас не оставалось, в ворота надо было вставать полевому игроку – Космину Моци. Кстати, знаете, кто предложил ему встать тогда в ворота?

— Вы?
— Да. Чувствовал, что у него получится.

— Что было потом?
— Безумие. Космин взял два удара в серии послематчевых пенальти, и мы впервые в истории квалифицировались в Лигу чемпионов. Стадион стоял на ушах.

— Чудо?
— Мне кажется, тут сыграла психология. Одно дело, если перед тобой находится профессиональный вратарь, специалист по пенальти. Не забить ему – одно дело. Но если ты не забиваешь пенальти полевому игроку, то это если не позор, то по крайней мере странно. Может быть, игроки «Стяуа» просто перенервничали. Хотя и Моци был чудо как хорош.

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— После того эпизода Космин стал очень популярен в России.
— Думаю, он стал популярен во всей Европе. Он отличный парень, мы много общались. Да и вообще мы все в «Лудогорце» были одной большой семьёй.

— Давайте про сумасшедший матч «Легии» с «Боруссией» в нынешней Лиге чемпионов. Что это вообще было?
— Ух, сложно ответить. Самое банальное – обе команды хорошо атаковали, но при этом плохо защищались.

— Всё равно – не каждая команда может забить «Боруссии» четыре мяча на выезде.
— У нас был хороший подбор футболистов в группе атаки. Прийович, Кухарчик, Николич и другие ребята очень здорово проявили себя. Мы не боялись.

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— А перед матчем?
— Я точно нет. Я три года провёл в Дортмунде – с 17 до 20 лет играл за вторую команду клуба, был знаком со стадионом и болельщиками, потому никакого мандража не было.

«В «Боруссии» постоянно подкалывали Шахина»


— Удалось пересечься с Клоппом?
— Да, он стал тренером первой команды в мой последний год в Дортмунде. Я много тренировался с основой, потому немного знаком с ним.

— Каков он был тогда?
— Он не был таким весёлым и раскрепощённым, как сейчас. Юрген постоянно следил за тем, сколько его команда пробегает за матч. Статистика всегда стояла у него во главе угла. Мне тогда казалось это странным. С одной стороны, он любил техничный и умный футбол, с другой – постоянно делал акцент на дисциплине и физике. Сначала было непонятно, как Клопп сможет совместить эти два компонента. Но у него получилось.
Улыбчивость и позитивное отношение к жизни я перенял от Клоппа.

— А в плане общения?
— Он отличный тренер – всегда защищал своих игроков, много общался с ними. Думаю, ни я, ни кто-то другой из «Боруссии» никогда не скажет о нём плохого слова. Он всегда подсказывал нам на тренировках, рассказывал о тонкостях игры, которые мы не знали. И при этом всегда был на позитиве. Думаю, что улыбчивость и позитивное отношение к жизни я перенял именно от Клоппа.

— Застали во второй команде Марио Гётце?
— Он сразу перескочил из молодёжной команды в первую. Но мы тренировались с ним, и уже тогда было заметно, каким талантом он обладает. Переброситься парой фраз у нас получалось редко – больше я общался с Шахином и Шмельцером.

— Почему именно с ними?
— С Марселем мы жили в одном доме, когда нам было 17-18 лет, хорошо друг друга знали, постоянно общались и шутили над Шахином. В то время в «Боруссии» был темнокожий защитник Деде, и мы шутили, что если Нури ещё немного подзагорит, то его невозможно будет отличить от Деде.

— Как вообще на вас вышли скауты «Боруссии»?
— В 17 лет я был капитаном молодёжной сборной Болгарии, провёл несколько матчей за софийский ЦСКА и привлёк внимание нескольких больших клубов. Но на самом деле я должен был тогда перейти не в «Боруссию», а в «Ливерпуль».

— Солидно.
— Мы даже общались с Рафаэлем Бенитесом, когда я подписывал предварительный контракт. Интересно, что тогда в офис он приехал в спортивном костюме, дресс-код он соблюдал только во время матчей.

— И почему переход сорвался?
— В то время Болгария не входила в Евросоюз, у меня возникли проблемы с получением рабочей визы и переговоры провалились. Потом появилось предложение из Дортмунда, и я не задумываясь его принял.
Фото: arsenaltula.ru

«От Черчесова пёрла энергия»


— После ухода из «Боруссии» вы несколько лет провели в «Лудогорце», а затем оказались в «Легии», где работали под началом Станислава Черчесова. Какие впечатления остались о нём?
— Самые положительные, уж поверьте. Он прекрасный тренер и мотиватор, его главной фишкой было то, что из каждого он выжимал максимум. Думаю, мы в «Легии» показывали свой максимум под его руководством.

— Черчесов жёсткий тренер?
— Черчесов постоянно был «заряжен», от него просто пёрла энергия. Во время игр и тренировок он был серьёзен, но за пределами поля постоянно шутил, помогал советом.

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— Какую его установку на матч запомнили больше всего?
— У него была стандартная процедура перед каждой игрой, за минуту до выхода на поле – он просил нас присесть, на 30-40 секунд закрыть глаза и погрузиться в тишину. Так мы полностью концентрировались на игре и отбрасывали лишние мысли.

Хотя мог он и вдохновить. Однажды мы играли против польской команды из середины турнирной таблицы. Счёт был 0:0, игра унылая. Черчесову нужно было встряхнуть футболистов и зарядить нас на второй тайм. Помню, в перерыве он подошёл ко мне, положил руку на плечо и спросил: «Ты чего так нервничаешь сегодня? В Болгарии что, сейчас война?» Мы вместе посмеялись, а во втором тайме добыли победу.

— В Польше были какие-то проблемы с фанатами? У них не лучшая репутация.
— Там были одни из самых ярких фанатов, что я видел. Они постоянно поют, рисуют разные баннеры, поддерживают команду. Но если вы не выкладываетесь, они заводятся с полоборота и кричат вам всё, что о вас думают. На самом деле не самых адекватных фанатов хватает везде, но болельщики «Легии» мне запомнились только с положительной стороны.

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Фото: arsenaltula.ru

— Можно сказать, что неплохое выступление «Легии» в Лиге чемпионов связано с работой Черчесова?
— Конечно. Он зажёг в нас жажду победы в каждом матче, мы не боялись выходить против более сильного соперника и показывать то, что умеем. Как было, например, с той же «Боруссией». Само собой, мы вспоминали Черчесова во время групповой стадии ЛЧ и думали, что могли бы выступить лучше под его руководством. Это логично, что когда вместо классного тренера приходит более слабый, вы вспоминаете предыдущего. Под началом Черчесова мы выигрывали в каждом матче. Как такое забыть?
У Черчесова была стандартная процедура перед каждой игрой, за минуту до выхода на поле – он просил нас присесть, на 30-40 секунд закрыть глаза и погрузиться в тишину.

— Черчесов рассказал игрокам, почему он ушёл из «Легии»?
— Я не такой человек, который подойдёт и начнёт спрашивать, почему случилось так, а не по-другому. Но я хорошо знаю Черчесова и могу сказать, что у него были причины, чтобы покинуть «Легию».

— Говорили, дело в том, что руководство клуба отказалось выделять деньги на усиление перед Лигой чемпионов.
— Честно, не знаю, что там происходило. Моё дело – выходить на поле и добиваться результата.

«Попов сильно переживал из-за ситуации в сборной»


— Верите, что под руководством Черчесова сборная России сможет удачно выступить на ЧМ-2018?
— Должна. У России хорошая команда, в которой играют качественные исполнители. К тому же чемпионат мира пройдёт у вас на родине, это станет дополнительным подспорьем.

— В России к перспективам своей сборной относятся более скептично.
— Думаете, в Болгарии по-другому? Нам не хватает всего одного очка, чтобы занять второе место в группе, и всё равно наши болельщики не верят в то, что нам по силам отобраться в финальную стадию ЧМ. Группа, конечно, очень сложная – на первом месте с отрывом идёт Франция, второе и третье с семью очками делят Нидерланды и Швеция, за ними с шестью баллами идём мы. Для меня это даже проще – когда в тебя никто не верит, гораздо более приятно преодолеть себя и сделать то, чего от тебя не ожидают.

— Кто сейчас главная звезда в сборной Болгарии?
— У нас достаточно ровная команда. Такой звезды, каковой был, например, Бербатов, сейчас нет. Но выделяется Попов, он тащит команду за собой.

— Он старается быть лидером?
— Ты не должен стараться быть им. Ты либо лидер, либо нет. Для меня Ивелин – лидер нашей команды. Он уже девять лет в сборной, повидал многое и знает, как себя вести в трудных ситуациях.

— У Попова несколько лет назад была не самая приятная история в Болгарии, когда на него ополчилась пресса и болельщики.
— Мы много общаемся с Поповым, постоянно созваниваемся и переписываемся. Несомненно, тот эпизод – одно из самых неприятных воспоминаний в его карьере, о котором он хочет поскорее забыть. Мне кажется, это неправильно. Болельщики в любом случае должны поддерживать футболистов своей сборной. По крайней мере уважать их.

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— А что насчёт Миланова?
— Георги – талантливый и техничный игрок. Думаю, что у него большое будущее. В болгарской лиге он был одним из самых успешных игроков, потому его переход в серьёзный клуб был лишь делом времени. Думаю, он будет ещё расти.

— Попов или Миланов рассказывали что-то интересное о России?
— Попов отзывался только в положительном ключе. Я сомневался, стоит ли ехать в Россию, всё-таки всю карьеру играл в Европе, но Ивелин сказал, что беспокоиться не о чем, здесь всё развивается, уровень лиги растёт, и никаких проблем не будет.

— Говорил, что могут быть сложности из-за лимита на легионеров?
— Да, я в курсе про лимит. Но не думаю, что он доставит мне неприятности, если я покажу всё, на что способен.

«Отморозил себе палец и только потом понял, что сломал его»


— Следили до этого за РФПЛ? Можете назвать самых сильных игроков лиги?
— В Болгарии показывают российский чемпионат, потому я знаю множество игроков. Выделю, пожалуй, Данни – прекрасный умный футболист с потрясающей техникой и культурой паса. Ещё брат Кирилла Комбарова, который играет в «Спартаке» — тоже очень качественный исполнитель.

— Готовы к суровым реалиям российского футбола? Может, придётся играть в жуткий мороз.
— Это точно не будет проблемой. В одной из последних игр за «Легию», мы тогда играли в холод, я сломал себе палец на руке и не заметил этого. Было так холодно, что я отморозил себе пальцы и, только когда отогрелся в раздевалке, понял, что один из них сломан. Так что не переживайте, к РФПЛ я готов.
В одной из последних игр за «Легию», мы тогда играли в холод, я сломал себе палец на руке и не заметил этого.

— «Арсенал» – шаг вперёд в вашей карьере?
— Как и в любой команде, я стараюсь почерпнуть что-то новое на каждой тренировке. Каждый день чему-то учусь.

— Вы постоянно появляетесь на различных позициях на тренировках и в контрольных матчах.
— Мы каждый день общаемся с Сергеем Кирьяковым, он объясняет мне, чего именно от меня ждёт, пробует задействовать меня как на позиции крайнего защитника, так и вингера. В предыдущих командах я чаще всего исполнял фуллбека, в «Арсенале» же меня выдвинули чуть ближе к атаке. Не сказать, что это абсолютно новая для меня позиция, но всё же приходится привыкать.

— Какую задачу перед вами ставит Кирьяков?
— Помогать в обороне, постоянно двигаться, использовать свою скорость и подавать в штрафную. Одним из ключевых игроков себя пока уж точно не чувствую – просто стараюсь выполнять то, чего от меня требует тренер. А перед командой задача стоит простая – остаться в Премьер-Лиге. Думаю, мы с этим справимся, нужно просто стабильно набирать очки. Тут очень здоровый и дружный коллектив.

— Кто в нём главный весельчак?
— Наверное, Джерсон Вергара – постоянно улыбается, шутит, подкалывает других, предлагает интересные игры после тренировок. Ну и Иван Иванов, он мой лучший друг в команде, всё-таки мы соотечественники. К тому же мы вместе росли, начинали играть в софийском ЦСКА, потому общаемся постоянно.

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— Переезд в РФПЛ – шаг вперёд в вашей карьере?
— Перед каждым своим трансфером я взвешиваю все за и против, стараясь понять, будет ли это шагом вперёд. В случае с «Арсеналом» это действительно так. Уверен, я буду и дальше здесь прогрессировать.

— Не смущает, что после Лиги чемпионов теперь будете бороться за выживание в чемпионате России?
— Футбол в России сильно отличается от европейского. Но моя задача как профессионала – адаптироваться к требованиям тренера и выполнять то, чего он от меня ждёт. А будет ли это в РФПЛ или в Лиге чемпионов – без разницы.
Фото: arsenaltula.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Сборная Болгарии - Футбол Ивелин Попов Станислав Черчесов
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