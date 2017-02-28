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«Черчесов подошёл и спросил: у вас в Болгарии что, война?»

Болгарин Михаил Александров, перебравшийся в РФПЛ, — о работе с Клоппом и Черчесовым, а также о дружбе с Ивелином Поповым.