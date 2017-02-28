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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

«Браво, Мельга!» 90 минут рядом с Каррерой

Наш спецкор в Марбелье посмотрел заключительный матч «Спартака» на сборах из-за скамейки команды и много чего любопытного подметил-услышал.
28 февраля 2017, вторник. 21:45. Футбол
Каждый итальянец в душе, наверное, немножечко артист – даже тот, кто не присягал на верность Мельпомене. За выступлениями экспрессивного дирижёра «Спартака» иной раз не менее увлекательно наблюдать, чем за игрой красно-белого ансамбля. Иной раз синьор Массимо так входил в раж в пылу игры, что операторы с фотографами забывали о происходящем на газоне, азартно ловя каждую гримасу, каждый эффектный жест Карреры.

Но артисту нужна публика – источник вдохновения. Кипящие трибуны подпитывают его энергией. Было бы
странно, если бы на стадиончике футбольного центра Марбельи с одной мини-трибуной спартаковский «алленаторе» вёл себя так же страстно, как в 50-тысячной чаше «Открытия Арены». От трёх десятков расслабленно-умиротворённых зрителей подзарядиться эмоциями затруднительно. Оттого «испанская» версия Карреры значительно отличается от хорошо знакомого нам образа. Но не только поэтому. Как таковой технической зоны на стадионе нет. Скамейки установлены в метре от боковой линии. И захочешь – не разгуляешься. Каррера предпочитает наблюдать игру сидя, за весь первый тайм ни разу не поднимается на ноги.

Это не значит, что он безучастно взирает на поле. Нет. Характерный, с хрипотцой, голос главного спартаковца то и дело нарушает благостную марбельскую тишину. Распоряжения на поляну Каррера отдаёт на родном языке. А поскольку из участников матча итальянским в той или иной степени владеют только два человека — земляк тренера Боккетти да Маурисио, поигравший в Серии A, — к ним чаще всего и обращается Массимо. Вот они, проводники тренерских идей на газоне.
Товарищеские матчи (клубы)
28 февраля 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
4 : 1
Согндал
Согндал, Норвегия
1:0 – Мельгарехо – 7, 1:1 – Бюэ – 29, 2:1 – Промес – 60, 3:1 – Промес – 66, 4:1 – Зе Луиш – 85

Впрочем, большинство реплик главного и остальным игрокам понятны без толмача. Самое популярное слово в лексиконе Карреры – «браво». Чаще всех до перерыва тренерской похвалы удостаивается Мельгарехо. Парагваец нуждается в поддержке чуть ли не больше всех легионеров – второе полугодие 2016-го у него вышло скомканным. Тренерское поощрение оказывает чудодейственное влияние – 25-й номер красно-белых открывает счёт в спарринге с «Сонгдалом». Реакция Карреры сдержанная: традиционное «браво» автору гола и Тимофееву за классный пас и несколько хлопков в ладоши. «Спартак» явно выше соперника классом, поэтому в таком развитии событий нет ничего удивительного. Тем более сенсационного.
Несыгранность состава даёт о себе знать пропущенным мячом на исходе получаса встречи. Эту неприятность Каррера воспринимает невозмутимо, ни словом, ни жестом не выдав собственного недовольства. Рабочий момент: неприятно, но не смертельно.
К концу тайма тренер проводит оперативную «летучку с ассистентами», но в перерыве осуществляет всего одну замену – скорее всего, плановую. Основной кипер Ребров получил практику двумя днями ранее. Коллеги Артёма Песьяков с Селиховым во вторник сыграли по тайму.

После перерыва с лавки на поле несётся подсказ уже на двух языках. Это Роман Пилипчук активно подключается к процессу. Не может молчать Денис Глушаков — он сегодня не играет, но всей душой переживает за товарищей. «Назад, Давыд, в центр сядь», — восклицает капитан. Раз за разом окликают молодого нападающего тренеры. Но забивает не он, а штатный голеадор «Спартака» — раз и сразу другой. Дубль Промеса снимает с повестки дня вопрос о победителе — и выражение озабоченности с тренерского лица. Каррера наконец-то позволяет себе улыбнуться. Квинси за старания вознаграждается всё тем же ёмким «браво». Гол-красавец Зе Луиша уже как вишенка на торте.

Дело сделано, но Каррера до финального свистка не выключается из игры. «Сальва, пять минут», — информирует он Боккетти, предостерегая от преждевременной расслабленности. Намёк правильно истолкован – «Спартак» спокойно доводит дело до победы.

Будь на стадионе футбольного центра Марбельи хотя бы крошечная фан-трибуна, Массимо наверняка сходил бы к ней – болельщиков Каррера чтит и уважает.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера Видео
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