Кто сглазил Смолова? «Урал» отыгрался с 0:3 и выиграл по пенальти

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Вряд ли в «Урале» испытывали особый оптимизм в преддверии матча Кубка России с «Краснодаром»., перенос домашнего матча в гости к Краснодару из-запроблем с полем да и просто лучшее состояние команды Шалимова, которая сильнее в принципе и уже отлично «раскачалась» в Лиге Европы в двух встречах с «Фенербахче». И уж тем более не внушало оптимизма провальное начало.«Быки» забили в первой же атаке:проникающей передачей вывелна вратаря, тот с защитником «на плечах» вошёл штрафную и покатил направо на свободного Смолова, который в касание без проблем поразил ворота.Вскоре отличился уже сам Классон, который в первых своих матчах просто блистает. После аута неподалёку от углового флажказдорово разобрался у лицевой, прострелил в центр, а там швед зарядил в ближний –, наверное, мог бы спасти, но не спас.Третий гол на 33-й минуте был ещё изящнее. Шикарная атака в краснодарском стиле: быстрый прорыв, эффектный пропуск Смолова, пас Подберёзкина «на гол» и завершающий крученый удар неудержимого Классона в падении в дальний угол.На том бы матчу и закончиться: предсказуемый триумф «Краснодара» по всем статьям. Но нет! На радостях «быки» быстро пропустили, заложив мину замедленного действия под итоговый результат. Ильина просто упустили при угловом.А уже после перерыва подключившийся по правому краюшикарно вырезал подачу к вратарской, откудаголовой отправил мяч в сетку с рикошетом от перекладины. Шоу продолжается!«Быки» окончательно впали в ступор: уже вскоре сравнять счёт мог Лунгу, да помешал Крицюк. А вот с ударом Бикфалви он уже ничего не мог поделать: тот здорово ушёл с левого края в центр, оставив не у дел троих, и образцово закрутил от линии штрафной в дальнюю девятку. 3:3 – с ума сойти!«Краснодар» не смирился и пытался восстановить справедливость ещё в основное время. Смолов заработал пенальти в самой концовке, на 89-й минуте, но сам же и не забил — выше. И это было только началом злого рока Фёдора. В овертайме «Урал» остался в меньшинстве после удаления, но Классон и Смолов так и не смогли пробить Заболотного.А в серии пенальти после проиграннойдуэли с Заболотным пятый удар Фёдора был ключевым. И снова с «точки» у Смолова получилось хуже, чем с игры: на сей раз в створ, но посильно для Заболотного. В результате «Урал» вырвал-таки невероятные 4:3 – не в основное время, так по пенальти. Ещё один фаворит покидает розыгрыш Кубка России в матче, который действительно запомнится надолго.