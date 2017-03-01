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175 лет назад 2016
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Джейми Каррагер
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Не «Водником» единым. 10 умышленных голов в свои ворота в футболе

После 20 автоголов в матче чемпионата России по бенди вспоминаем десятку забитых в свои ворота мячей в футболе.
1 марта 2017, среда. 00:00. Футбол
27 февраля вся Россия узнала о таком виде спорта, как бенди. Проще – хоккей с мячом. Игроки «Водника» и «Байкала-Энергии» 20 раз поразили собственные ворота, протестуя против руководства федерации.

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После резонансного события вспоминаем десятку умышленных голов в футболе.

Карибские поддавки


Страны Карибского бассейна каждый год проводят футбольный турнир Кубок Карибского моря. В последнем раунде группового этапа в группе 1 Барбадос и Гренада разыгрывали путёвку в плей-офф. К последнему туру в
группе Гренада пришла на первом месте, и нужно было не проиграть Барбадосу не более чем в один мяч. Интересно, что тогда существовало правило, по которому в случае ничьей в основное время назначался овертайм, а гол в дополнительное время («золотой гол») приравнивался к двум голам и немедленно завершал игру.

Барбадосцы сумели забить два, но на 83-й минуте случайно занесли мяч в свои ворота. Счёт 2:1 устраивал игроков Гренады, потому они стеной встали у своих ворот. За несколько минут до финального свистка футболисты с Барбадоса поняли, что забить третий гол им не удастся, а вот перевести игру в овертайм – легко. Так был забит второй во встрече автогол. Гренадцы сперва оторопели, но потом вспомнили, что минимальное поражение их вполне устраивает, и… побежали забивать. Причём в любые ворота – счета 2:3 и 3:2 одинаково обеспечивали путёвку в следующий раунд. До финального свистка игроки Гренады старались отправить мяч в сетку любых ворот, а футболисты Барбадоса отчаянно защищали рамки по обе стороны поля. Забить никому так и не удалось, игра перешла в овертайм, в котором барбадосцы забили тот самый «золотой» гол и после циркового представления вышли-таки в плей-офф.

Почти 150 голов на Мадагаскаре


В 2002 году команды с Мадагаскара «Адема» и «Стад Олимпик Л'Эмирн» сыграли один из самых странных матчей за всё время существования футбола. Игроки «Олимпика» забили 149 мячей в свои ворота. Дело в том, что в предпоследнем туре чемпионата страны «Олимпик» пропустил после спорного пенальти и потерял шансы на чемпионство. На последнюю игру тренер команды дал своим подопечным простую установку: забить максимальное количество мячей в свои ворота. Игроки «Адемы» просто наблюдали, как соперник оформляет самый крупный счёт в истории. По итогам матча тренер и ещё четыре игрока «Олимпика» были дисквалифицированы на три года. Кстати, в среднем арбитр фиксировал гол каждые 36 секунд.

Срок за автогол


В последнем туре Серии А сезона-2010/11 «Бари» — «Лечче» защитник хозяев Андреа Масьелло забил мяч в свои ворота. Обыкновенная, казалось бы, история. Однако позднее Италию всколыхнула новость – Масьелло признался, что забил тот гол умышленно и получил за него 180 тысяч евро от «Лечче». Дело в том, что «Лечче» обязательно нужна была победа, чтобы сохранить место в высшем дивизионе, а «Бари» никаких задач к тому моменту уже не решал. В итоге за помощь следствию футболист получил лишь условный срок в 22 месяца. А «Лечче» был переведён в Серию С.
Масьелло признался, что получил 180 тысяч евро за гол в ворота своей команды, который обеспечит нужный результат.

Связи с мафией


В 2014-м привлёк к себе внимание и индонезийский футбол. В четвертьфинале Кубка страны местные «Слеман» и «Слемаранг» закончили матч со счётом 2:3. Все пять мячей были записаны как автоголы. Игроки «Слемана» забили два гола в свои ворота, но в добавленное время соперник вдруг забил сам себе сразу три, не дав сопернику даже коснуться мяча. Причина, по которой обе команды не хотели выходить в полуфинал, выяснилась позже – в следующем раунде победителя пары ждал клуб «Борнео», тесно связанный с местными мафиози. Игроки обеих команд не хотели рисковать и старались сдаться заблаговременно. Ничего не напоминает?

Победный автогол


В 1998 году в Кубке Юго-Восточной Азии Tiger Cup сборные Таиланда и Индонезии до последнего не хотели побеждать. Дело в том, что в последнем матче группового этапа обе команды решали, кто займёт первое, а кто второе место в группе.

Соперники забили в ворота друг друга по два мяча, но на последней минуте индонезийцы организовали атаку на свои ворота – игроки сборной Таиланда пытались помешать сопернику оформить автогол, но не сумели этого сделать. Идеальная комбинация.

Причина странного поведения индонезийцев оказалась проста – лидером второй группы стал Сингапур, который показался сборным Таиланда и Индонезии более лёгким соперником, нежели занявший второе место Вьетнам. В итоге ФИФА оштрафовала сборные Таиланда и Индонезии на 40 тысяч долларов, а забивший автогол Мурсаид Эффенди был пожизненно отстранён от участия в международных матчах.

Предупреждающий автогол


Среди различных команд из Таиланда, Мадагаскара и Индонезии затесался умышленный автогол самой сборной Англии! В 1990 году в матче между командами Сицилии и Англии полузащитник «трёх львов» Стив Макмэхон после розыгрыша мяча в центре поля сразу же отправил его в свои ворота под изумлёнными взглядами английских фанатов.

Дело в том, что та встреча специально была организована за несколько дней до старта чемпионата мира, чтобы разрядить накалившуюся обстановку, возникшую на Сицилии с приездом английских фанатов, с первых дней на острове начавших «шизить».

Как признался позже сам Макмэхон, тот гол был символическим жестом, который должен был показать, что случится со сборной Англии, если кто-либо из её болельщиков будет дебоширить во время турнира. Правда, английский фанат Пит Дэвис в своей книге писал, что тогда болельщики совсем не поняли смысла этого поступка, задаваясь вопросом: это жара так влияет на Макмэхона или что-то другое?

Развлечение Хаппеля


В 40-50-х годах сборная Австрии и венский «Рапид» были одними из сильнейших команд в Европе. За обе тогда играл небезызвестный Эрнст Хаппель, который запомнился не только подвигами в обороне, но и странным поведением на поле. В том числе Хаппель нередко забивал в свои ворота. И делал это специально. Защитник издали заколачивал мяч в свои ворота и насмехался над своим другом, вратарём Уолтером Земаном, с которым играл и в клубе и в сборной: «К счастью для тебя я не попал тебе в голову или куда-либо ещё, иначе ты бы отбросил коньки». Свои поступки Хаппель объяснял просто: он просто хотел показать соперникам, как надо забивать.
Хаппель издали заколачивал мяч в свои ворота и насмехался над своим другом, вратарём Уолтером Земаном: «К счастью для тебя я не попал тебе в голову или куда-либо ещё, иначе ты бы отбросил коньки».

Пенальтист Каррагер


В сентябре 2010 года Джейми Каррагер реализовал пенальти. В свои ворота. Защитник «Ливерпуля» организовал товарищеский матч между своей командой, в которой играли футболисты прошлого и настоящего, против аналогичного состава «Эвертона». «Ливерпуль» победил 4:1, однако больше всего зрителям запомнился первый гол. В одном из эпизодов судья назначил в ворота команды Каррагера пенальти. К мячу подошёл форвард «ирисок» Якубу, однако удар исполнить не успел – за него это сделал сам Джейми. Судье ничего не оставалось, кроме как указать на центр поля.

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Автогол по старой дружбе


В начале 90-х в чемпионате Англии случилась банальная на первый взгляд история – нападающий «Дерби Каунти» Мик Харфорд в матче с «Лутоном» вернулся в свою штрафную, чтобы помочь команде защититься после назначенного штрафного. Эпизод закончился голом – Харфорд срезал мяч в свои ворота.

Всё бы ничего, но через несколько лет Мик признался, что сделал это умышленно. До перехода в «Дерби» он на протяжении шести сезонов плодотворно выступал за «Лутон», и тогда, находясь в стане соперника, хотел помочь любимому клубу не вылететь в низший дивизион. Более того, по окончании сезона Харфорд вернулся в «Лутон». История закольцевалась.
До перехода в «Дерби» он на протяжении шести сезонов плодотворно выступал за «Лутон», и тогда, находясь в стане соперника, хотел помочь любимому клубу не вылететь в низший дивизион.

Автогол по фэйр-плей


История из Южной Кореи. После травмы одного из игроков «Соннам» футболист «Джонбук Моторс» Ли Донг-Гук хотел вернуть мяч вратарю соперника. Однако удар получился идеальным – мяч залетел в девятку. В тот же момент футболист поднял руки в знак того, что это случайность. Как только игроки соперника разыграли мяч в центре поля, игроки «Джонбука» попросили отдать им снаряд и переадресовали его своему вратарю, который отправил круглого в свои ворота. Справедливость была восстановлена.

Похожая история произошла в 2006 году в Голландии – молодой защитник «Аякса» Ян Вертонген, возвращая мяч сопернику, выполнил дальнюю передачу и нечаянно попал в ворота соперника, к чему их вратарь оказался не готов. На выручку пришёл вратарь «Аякса», тут же специально пропустивший в ответ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джейми Каррагер Ян Вертонген
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