Вальбуэна: меня звали в «Спартак», а «Динамо» было не спасти

«Из русских поддерживаю связь со своим водителем Славой»

Матьё Вальбуэна и Станислав Черчесов Фото: РИА Новости

«Ротенберг сразу дал номер сына, чтобы я звонил, если будут проблемы»

«В Марселе обходился без телохранителей»

Матьё Вальбуэна Фото: Reuters

В рейтинге «Чемпионата»занял 19-е место.Техничный француз отыграл в РФПЛ всего год, но так ярко, что после очередного кризиса «Динамо» предложений у него было даже больше, чем во времена, когда Матьё блистал в «Марселе». Но Вальбуэна не уехал в Китай, не остался в РФПЛ, а вернулся во Францию, чтобы стать жертвой шантажа криминальных товарищей, укравших с телефона Матьё скандальное сексуальное видео.Бензема уже успел посидеть в камере, в деле мелькнул другой экс-легионер РФПЛ, а точка пока так и не поставлена. Но Вальбуэна не хочет больше говорить об этом деле –, заявив, что Карим поступил с ним так, как не поступают и со злейшим врагом, и признавшись, что даже не знает, существует ли скандальное видео в принципе. Зато на другие темы Вальбуэна охотно поговорил с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым – о предложениях из Москвы и Китая, телефоне, обречённости «Динамо», опыте удаления аппендикса в российской больнице и многом другом.— Мне тяжело далось решение об уходе. Сначала я действительно был настроен остаться – у нас ещё оставался крепкий состав, дружная команда. Но я стал понимать, что то «Динамо», тот проект не удаётся спасти. Команду покинул президент, главный тренер Станислав Черчесов, большое число легионеров. Без этихфутболистов было бы невозможно рассчитывать на борьбу за высокие места. А я всё-таки хотел продолжать играть на высоком уровне, а не бороться за места в середине таблице и ниже. Поэтому в итоге принял решение покинуть команду, хотя мне и хотелось помочь «Динамо».— Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» правда, они действительно предлагали мне контракт тогда. Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион».— Опыта игры за границей у меня действительно не было, я сомневался. Но проект «Динамо» был очень многообещающим. Команда боролась за самые высокие места в РФПЛ, участвовала в Лиге Европы, поэтому я и принял такое решение. На тот момент я уже созрел для нового вызова, и чемпионат России как раз и стал им.— Как только на меня вышли из «Динамо», я созвонился с Кристофером Самба, с которым мы были давно знакомы. Он очень хорошо отозвался о России и в особенности о «Динамо». Конечно, его мнение сыграло свою роль в моём переходе. Но всё-таки решающим стало то, что руководство клуба было намерено создать сильный коллектив. Я чувствовал чемпионские амбиции.— Ванкёр и Кураньи стали моими друзьями, мы и сейчас поддерживаем отношения. Кстати, Ванкёр сейчас играет в моём родном «Марселе», и достаточно неплохо. Видно, что он прогрессирует, и это не может не радовать. Я болею за него – у него большой талант.— К сожалению, я не очень много общался с россиянами в «Динамо», у них была своя компания. Вот с кем из русских я поддерживаю связь, так это со своим московским водителем. Его зовут Слава, и мы с ним до сих пор переписываемся. Весёлый парень, очень помогал мне в Москве. У нас с ним сложились отличные отношения. С Кокориным мы виделись, когда «Лион» играл товарищеский матч с «Зенитом». Обменялись дружеским рукопожатием – не более.— Конечно, и я очень рад за него. Думаю, у него всё получится. Черчесов многое сделал для меня. Он сильный тренер, ищет подход к каждому игроку.Желаю ему и всей сборной России удачи на Кубке конфедераций и чемпионате мира в вашей стране. Надеюсь, приеду в составе Франции.— Нет. После их ухода из клуба мы не пересекались – только несколько раз общались по телефону.— Таких весёлых историй у меня точно не было. Когда я только приехал в Москву подписывать контракт и встретился с президентом «Динамо» Ротенбергом, он сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы.— Здесь мне не потребовалась помощь Ротенберга. Не сразу стал ясен точный диагноз, но после того как определили аппендицит, всё прошло гладко.— Нет, а должны были? В больнице, где мне делали операцию, со мной даже разговаривали по-английски. Всё было на высоком уровне. Я не почувствовал разницы с французскими больницами. Меня обслуживали квалифицированные врачи, и именно благодаря им мне удалось так быстро восстановиться. По сути, это были просто короткие вынужденные каникулы.— Может быть. Просто я серьёзно подошёл к вопросу восстановления. Хотелось быстрее вернуться в игру. Наверное, именно поэтому я вышел на поле с ещё большим рвением.— Точно скажу про разочарование — было очень обидно вылететь из Лиги Европы. Мы могли выйти в четвертьфинал, могли пройти «Наполи» и были близки к этому. Тем не менее у нас было много побед. Мне повезло играть с такими крутыми футболистами, как Джуджак, Кураньи, Бюттнер. Так что я ни о чём не жалею. Наоборот, опыт выступлений за «Динамо» пошёл мне только на пользу.— Довольно часто — и про жизнь, и про русский менталитет. В свою очередь я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно: я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если есть возможность побывать в этой стране – не надо её упускать.— Мне повезло, потому что стадион, где выступает «Динамо», был отличным. Я побывал во многих городах и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы, в России ведь тоже сейчас идёт стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определённые трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления – у вас есть где играть в футбол.— Всё достаточно просто. На тот момент «Динамо» покинули те люди, которые приглашали меня в клуб. Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию. А назад в «Марсель» меня не приглашали. Понятно, что болельщики обеих команд не испытывают большой любви друг к другу, но мне поступило выгодное предложение от топ-клуба, поэтому я просто не мог от него отказаться, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в «Динамо». И да – я правда не жалею о том своём решении. Первый год в «Лионе» был тяжёлым, не скрою, но сейчас всё прекрасно.— Конечно, меня это напрягало. Для фанатов «Марселя» я стал кем-то большим, чем просто игроком. И я их понимаю. Я и сам благодарен «Марселю» за то, что у меня сложилась отличная карьера. Я выиграл большое количество титулов. К сожалению, люди быстро забывают многие вещи, но это жизнь. То время, когда я играл в «Марселе», уже прошло, и сейчас для меня открываются новые возможности, но уже в составе «Лиона».— Нет, я обходился без телохранителей. Не думайте, что происходящее на стадионе повторяется и за его пределами. Для меня Марсель – родной город, у меня там осталось много друзей, я приезжал туда не раз. И не сталкивался с проявлением ненависти на улице – ни разу. Никаких угроз, нападок. Вся ненависть остаётся внутри стадиона, когда играют «Марсель» и «Лион». Я на это не обращаю внимания. Меня интересует только игра.