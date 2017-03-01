Вальбуэна: меня звали в «Спартак», а «Динамо» было не спасти

Техничный француз отыграл в РФПЛ всего год, но так ярко, что после очередного кризиса «Динамо» предложений у него было даже больше, чем во времена, когда Матьё блистал в «Марселе». Но Вальбуэна не уехал в Китай, не остался в РФПЛ, а вернулся во Францию, чтобы стать жертвой шантажа криминальных товарищей Карима Бензема, укравших с телефона Матьё скандальное сексуальное видео.
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Бензема уже успел посидеть в камере, в деле мелькнул другой экс-легионер РФПЛ Джибриль Сиссе, а точка пока так и не поставлена. Но Вальбуэна не хочет больше говорить об этом деле – он высказался ещё год назад, заявив, что Карим поступил с ним так, как не поступают и со злейшим врагом, и признавшись, что даже не знает, существует ли скандальное видео в принципе. Зато на другие темы Вальбуэна охотно поговорил с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым – о предложениях из Москвы и Китая, телефоне Бориса Ротенберга, обречённости «Динамо», опыте удаления аппендикса в российской больнице и многом другом.
«Из русских поддерживаю связь со своим водителем Славой»
— Летом 2015-го в «Динамо» в очередной раз сменились курс и власть. Вы заявили, что останетесь в команде, но в итоге всё же ушли через несколько туров. Почему так переменились во мнении?
— Мне тяжело далось решение об уходе. Сначала я действительно был настроен остаться – у нас ещё оставался крепкий состав, дружная команда. Но я стал понимать, что то «Динамо», тот проект не удаётся спасти. Команду покинул президент, главный тренер Станислав Черчесов, большое число легионеров. Без этих футболистов было бы невозможно рассчитывать на борьбу за высокие места. А я всё-таки хотел продолжать играть на высоком уровне, а не бороться за места в середине таблице и ниже. Поэтому в итоге принял решение покинуть команду, хотя мне и хотелось помочь «Динамо».
— Ходили слухи, что вас звали остаться в России – «Спартак» и «Зенит» интересовались вами ещё до того, как «Динамо» посыпалось.
— Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» правда, они действительно предлагали мне контракт тогда. Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион».
— До приезда в Россию вы никогда не играли за границей. Наверное, изначально не горели желанием покидать Францию?
— Опыта игры за границей у меня действительно не было, я сомневался. Но проект «Динамо» был очень многообещающим. Команда боролась за самые высокие места в РФПЛ, участвовала в Лиге Европы, поэтому я и принял такое решение. На тот момент я уже созрел для нового вызова, и чемпионат России как раз и стал им.
— Что знали о «Динамо» помимо того, что это многообещающий проект?
— Как только на меня вышли из «Динамо», я созвонился с Кристофером Самба, с которым мы были давно знакомы. Он очень хорошо отозвался о России и в особенности о «Динамо». Конечно, его мнение сыграло свою роль в моём переходе. Но всё-таки решающим стало то, что руководство клуба было намерено создать сильный коллектив. Я чувствовал чемпионские амбиции.
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— Помимо Самба продолжаете общаться с кем-то из того «Динамо»?
— Ванкёр и Кураньи стали моими друзьями, мы и сейчас поддерживаем отношения. Кстати, Ванкёр сейчас играет в моём родном «Марселе», и достаточно неплохо. Видно, что он прогрессирует, и это не может не радовать. Я болею за него – у него большой талант.
— А с россиянами общаетесь? Может быть, с Кокориным?
— К сожалению, я не очень много общался с россиянами в «Динамо», у них была своя компания. Вот с кем из русских я поддерживаю связь, так это со своим московским водителем. Его зовут Слава, и мы с ним до сих пор переписываемся. Весёлый парень, очень помогал мне в Москве. У нас с ним сложились отличные отношения. С Кокориным мы виделись, когда «Лион» играл товарищеский матч с «Зенитом». Обменялись дружеским рукопожатием – не более.
— Наверняка вы знаете, что через год после ухода из «Динамо» Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной России.
— Конечно, и я очень рад за него. Думаю, у него всё получится. Черчесов многое сделал для меня. Он сильный тренер, ищет подход к каждому игроку.
Желаю ему и всей сборной России удачи на Кубке конфедераций и чемпионате мира в вашей стране. Надеюсь, приеду в составе Франции.
— Вас приглашали в клуб Борис Ротенберг и Гурам Аджоев. Спрашивали у них, почему всё так получилось с «Динамо»?
— Нет. После их ухода из клуба мы не пересекались – только несколько раз общались по телефону.
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Матьё Вальбуэна и Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
«Ротенберг сразу дал номер сына, чтобы я звонил, если будут проблемы»
— Вашим одноклубником в «Динамо» был сын президента Борис Ротенберг-младший. Легендарная байка: после того как Борис неудачно припарковал свой автомобиль, Кураньи перегнал машину прямиком на тренировочное поле. А чем вам запомнился сын президента клуба?
— Таких весёлых историй у меня точно не было (смеётся). Когда я только приехал в Москву подписывать контракт и встретился с президентом «Динамо» Ротенбергом, он сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы.
— А проблемы у вас возникали. В России, например, вам удалили аппендикс – почти сразу после перехода.
— Здесь мне не потребовалась помощь Ротенберга. Не сразу стал ясен точный диагноз, но после того как определили аппендицит, всё прошло гладко.
— То есть российские больницы вас не испугали?
— Нет, а должны были? В больнице, где мне делали операцию, со мной даже разговаривали по-английски. Всё было на высоком уровне. Я не почувствовал разницы с французскими больницами. Меня обслуживали квалифицированные врачи, и именно благодаря им мне удалось так быстро восстановиться. По сути, это были просто короткие вынужденные каникулы.
— Болельщики «Динамо» шутили, что после операции вы стали играть ещё лучше.
— Может быть (смеётся). Просто я серьёзно подошёл к вопросу восстановления. Хотелось быстрее вернуться в игру. Наверное, именно поэтому я вышел на поле с ещё большим рвением.
— Что вы считаете самым большим достижением за время вашего выступления в «Динамо»?
— Точно скажу про разочарование — было очень обидно вылететь из Лиги Европы. Мы могли выйти в четвертьфинал, могли пройти «Наполи» и были близки к этому. Тем не менее у нас было много побед. Мне повезло играть с такими крутыми футболистами, как Джуджак, Кураньи, Бюттнер. Так что я ни о чём не жалею. Наоборот, опыт выступлений за «Динамо» пошёл мне только на пользу.
— Вас часто спрашивают о России?
— Довольно часто — и про жизнь, и про русский менталитет. В свою очередь я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно: я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если есть возможность побывать в этой стране – не надо её упускать.
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— Тем не менее многие легионеры говорят о проблемах с инфраструктурой. Трудно было играть на российских стадионах – старых, полупустых?
— Мне повезло, потому что стадион, где выступает «Динамо», был отличным. Я побывал во многих городах и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы, в России ведь тоже сейчас идёт стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определённые трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления – у вас есть где играть в футбол.
«В Марселе обходился без телохранителей»
— Не поверю, если скажете, что ни разу не пожалели о переходе в «Лион». Ваш нынешний клуб и ваш родной марсельский «Олимпик» являются непримиримыми соперниками – вас ждала обструкция, футбольные проблемы, результаты команды были далеки от идеала…
— Всё достаточно просто. На тот момент «Динамо» покинули те люди, которые приглашали меня в клуб. Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию. А назад в «Марсель» меня не приглашали. Понятно, что болельщики обеих команд не испытывают большой любви друг к другу, но мне поступило выгодное предложение от топ-клуба, поэтому я просто не мог от него отказаться, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в «Динамо». И да – я правда не жалею о том своём решении. Первый год в «Лионе» был тяжёлым, не скрою, но сейчас всё прекрасно.
— Что вы пережили, когда в Марселе ваше чучело отправляли на виселицу, а каждое касание вами мяча сопровождали свист и гул?
— Конечно, меня это напрягало. Для фанатов «Марселя» я стал кем-то большим, чем просто игроком. И я их понимаю. Я и сам благодарен «Марселю» за то, что у меня сложилась отличная карьера. Я выиграл большое количество титулов. К сожалению, люди быстро забывают многие вещи, но это жизнь. То время, когда я играл в «Марселе», уже прошло, и сейчас для меня открываются новые возможности, но уже в составе «Лиона».
— Пришлось нанимать личную охрану, чтобы оградить себя и свою семью от фанатов?
— Нет, я обходился без телохранителей. Не думайте, что происходящее на стадионе повторяется и за его пределами. Для меня Марсель – родной город, у меня там осталось много друзей, я приезжал туда не раз. И не сталкивался с проявлением ненависти на улице – ни разу. Никаких угроз, нападок. Вся ненависть остаётся внутри стадиона, когда играют «Марсель» и «Лион». Я на это не обращаю внимания. Меня интересует только игра.
Матьё Вальбуэна
Фото: Reuters