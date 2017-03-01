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175 лет назад 2016
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Златан Ибрагимович
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Фабрика звёзд. «Аякс»

Продолжаем изучать клубы, где игроков умели и умеют выращивать, и перемещаемся в Амстердам – «Аякс» всегда умел это лучше многих.
1 марта 2017, среда. 10:00. Футбол
Фабрика звёзд. «Севилья»
Фабрика звёзд. «Шахтёр»
Фабрика звёзд. «Палермо»
Фабрика звёзд. «Порту»

Академия


Концепция «Аякса» – будущее должно учиться на уроках прошлого. Йохан Круифф выступал за преемственность клуба, за возвращение великого «Аякса», поэтому в последние годы до смерти мэтра многие воспитанники или бывшие игроки клуба вернулись домой. Яп Стам стал тренировать защитников (а сейчас уже уехал делать свою сольную карьеру), Марк Овермарс и Рональд де Бур получили свои тренерские роли, наставником «Аякса» А-Jugend (17-19-летние) стал экс-защитник Георге Огэрару, а Деннис Бергкамп получил должность помощника Франка де Бура. Бергкамп взялся тренировать удар молодых игроков, и свой прогресс после занятий с Нелетучим Голландцем отмечали многие аяксиды – Эль-Гази, Классен, Эриксен.

Академию наградили говорящим названием «Де Тукомст» («Будущее») и создали в ней мощно отлаженную систему – тренеры работают с командами шести возрастов, причём у каждого возраста по два специалиста, меняющих друг друга раз в шесть недель. Делается это, чтобы в клубе было несколько мнений по каждому игроку. В академии занимается 200 детей, которых не держат на клубной базе, а привозят из школ, тренируют, кормят и развозят на автобусах по домам. Детей тоже зовут в «Аякс» по-разному: устраивают Дни таланта, когда просматривают всех, кто заинтересовал скаутов клуба, и используют широченную систему скаутов-волонтёров. Обычно они работают не за деньги – например, за клубный абонемент – и изучают мальчиков по всему городу. Они следят за каждым по нескольку недель, а то и месяцев, а потом просят посмотреть сильнейших главного скаута «Аякса».

Бывший главный тренер «Аякса» Мартин Йол говорил: «Я считаю, цель нашего клуба – готовить молодых игроков для первой команды, а затем продавать. Не за копейки, а за большие деньги». В сущности, это один из ответов на вопрос, почему нынешний «Аякс» соглашается с ролью конвейера – биться в еврокубках, когда ты каждое окно продаёшь какого-то лидера, очень сложно. Каждый год из «Де Тукомст» как минимум 3-4 игрока «Аякса» поднимаются в главную команду, и шансы заиграть есть у всех. А дальше – как в древней Спарте: слабых скидывают в клубы попроще, сильных растят, наращивают их силу и продают.

Ещё одна важная деталь академии «Аякса» – концепция TIPS, разработанная Луи ван Галом и Ко Адриансе. TIPS расшифровывается как «техника, интеллект, личность, скорость». После каждого занятия тренеры «Аякса» ставят оценку всем игрокам, а из оценок составляется инфографика развития. Через такую систему не пройдут слабые ребята – только лучшие.

Хватит лишь нескольких сильных выпускников «Де Тукомст» за последние годы, чтобы понять силу академии:

Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд. Пожалуй, лучшая на сегодня пара защитников в английской Премьер-лиге – один командует в своей штрафной площадке, другой безупречен на перехватах и при начале атак. Длинные вертикальные и диагональные передачи Алдервейрелда, на которые делают серьёзный акцент в обучении защитников «Аякса», стали одним из главных инструментов атаки «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне. В сумме за двоих выручили 19,5 млн евро.

Дэйли Блинд. Сын Данни Блинда, о котором в Амстердаме поначалу говорили, что его продвигает лишь отец. Со временем всё встало на свои места – Блинд съездил на бразильский чемпионат мира, запомнился зрелой игрой на позиции левого латераля, перепробовал три позиции в «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала и стал самым умным защитником команды, этаким Кэрриком в глубине. Что тоже не новость. Покинул Амстердам за 17,5 млн евро.
Главные бриллианты в короне Стина Ольсена – два антипода: скромный датский тихоня Кристиан Эриксен и вечная бомба Златан Ибрагимович.

Уэсли Снейдер. Парень, который умел на поле всё. Уехал из «Аякса» в мадридский «Реал» за 27,5 млн евро, а три года спустя выиграл Лигу чемпионов с «Интером», дошёл до финала чемпионата мира и стал фаворитом всех болельщиков в борьбе за «Золотой мяч». Да, только болельщиков.

Рафаэль ван дер Варт. Уже в «Аяксе» он выделялся раздутым эго, гулял, встречался с фотомоделью, а когда летом 2005-го ВДВ покинул Амстердам, Йохан Круифф вскипел: «Не знаю, что такой игрок может делать в «Гамбурге»!». Даже для тех времён ван дер Варт стоил копейки – 5,25 млн евро – однако на севере Германии стал играть настолько эффективно, что вскоре попал в мадридский «Реал». Это сейчас ван дер Варт играет в Дании и уверяет, что он на дне своей карьеры, а в середине 2000-х он был звездой и чувствовал себя звездой.

Голландская пирамида


Система футбола в Нидерландах даёт шанс раскрыться любому игроку, не закрепившемуся в топ-академии – как было с Квинси Промесом, с нападающим «Тоттенхэма» Винсентом Янссеном. В голландском чемпионате существует негласная пирамида: лучшие игроки из Эрстедивизии (второй лиги) и аутсайдеров Эредивизии прыгают в команды-середнячки, а оттуда – в состав одного из трёх китов голландского футбола, «Аякса», ПСВ или «Фейеноорда». Вместе с этим растёт и зарплата: если топ-клуб предлагает зарплату в два раза выше, чем середняк, игрока вынуждены отпустить. Дальше – только в европейский топ-клуб.
Яп Стам, Клас-Ян Хунтелар и Джон Хейтинга

Яп Стам, Клас-Ян Хунтелар и Джон Хейтинга

Фото: Reuters
Такой путь проделал Клас-Ян Хунтелар. Долговязый страйкер не закрепился в ПСВ, поездил по арендам, особенно удачная получилась в «Апелдорн» – 26 мячей в 35 матчах, и за 100 тысяч евро укатил в «Херенвен». А во Фрисландии всегда умели здорово готовить нападающих, достаточно банального перечисления игроков, много забивавших за «Херенвен»: ван Нистелрой, Дост, Томассон, Афонсо Алвес, Сулеймани, Финнбогасон… Подготовили и Хунтелара – зимой 2006-го его забрал «Аякс», спустя три года 20 млн евро за голландца заплатил мадридский «Реал».

Подобная пирамида помогла пробиться наверх и Луису Суаресу. Уругваец попал в «Гронинген» отчасти случайно – скауты прилетели в Уругвай подписывать контракт с Бруно Сильвой, а заодно просмотреть нападающего Элиаса Фигероа. Вот только Фигероа в тот день сыграл бездарно, а Суарес забил, поехал в Гронинген, весь первый сезон спорил с судьями больше, чем забивал. Евгений Левченко рассказывал, что тогда Суарес вызывал лишь негатив: «Он не мог бить по мячу, проигрывал все дуэли, не возвращался назад, мы от него плевались». Луис считался самым ненавистным игроком всей лиги, фанаты «Гронингена» его обожали, но стоило Суаресу собрать вещи в «Аякс» и принести в казну среднего провинциального клуба 7,5 млн евро, как фанаты его прокляли, начали жечь его футболки и встречали дружным криком: «Наёмник!». Наёмник оказался так хорош, что спустя три с половиной года отчалил в «Ливерпуль» за 26,5 млн, а потом стал одним из лучших нападающих мира.
Система футбола в Нидерландах даёт шанс раскрыться любому игроку, не закрепившемуся в топ-академии – как было с Квинси Промесом, с Винсентом Янссеном.

Не всегда игроки, поднимающиеся по пирамиде, могут сделать ещё один шаг вперёд. В один сезон с Суаресом в «Аякс» из «Гронингена» приехали Бруно Сильва и Расмус Линдгрен, не ставшие звёздами. Был и откровенный флоп – покупка у «Херенвена» за 16,5 млн евро Миралема Сулеймани, проведшего всего один сильный сезон во взрослом футболе. Сулеймани был хорош, пока не получил травму мениска и ополчился на всех, от Франка де Бура до врачей.

Но были и другие успехи помимо Хунтелара и Суареса. Пирамида помогла подняться Ясперу Силлессену (купили у «Неймегена» за 3,2 млн, продали «Барселоне» за 13) и Никласу Мойсандеру (вернули у «Алкмара» за 4, вырастили в топ-защитника по меркам чемпионата и отпустили свободным агентом в «Сампдорию»).

Скаутинг в Скандинавии


В январе Йон Стин Ольсен отпраздновал свой 74-й день рождения, а летом он отметит 22-ю годовщину пребывания в «Аяксе». За годы в скаутинге слишком многое поменялось: «Когда я начинал работать, было легко – клубы играли по средам и воскресеньям, можно было посещать три матча в день и отдыхать в остальное время. Теперь я просматриваю по 20 матчей за неделю, и вживую, и на DVD». В середине 1990-х Стин Ольсен пытался зайти в клуб через Луи ван Гала, отправил ему письмо с планом работы, но ван Гал умотал делать «Аякс» в Каталонию, и в скаутский штаб датчанина пристроил соотечественник, Мортен Ольсен.

Дедушка с динамитом. Мортен Ольсен покинул сборную Дании

Его первой находкой был Йеспер Грункьяр, найденный в «Ольборге» и спустя два года проданный за 11,8 млн евро в «Челси». А потом понеслось – поколесив по Дании, Швеции и Финляндии, Стин Ольсен привёз в Амстердам Петри Пасанена, Никласа Мойсандера, Маркуса Розенберга, Николая Бойлесена, Лукаса Андерсена. Главные бриллианты в короне Стина Ольсена – два антипода: скромный датский тихоня Кристиан Эриксен, понравившийся скауту за игру с поднятой головой, предугадывание событий на шаг вперёд, и вечная бомба Златан Ибрагимович. «Стин Ольсен мне как второй отец», – говорил Ибра, вытащенный из «Мальмё», где он уже почувствовал себя звездой, отказался ездить на тренировки и коротал время за PlayStation. Легенда гласит, что Ибрагимовича хотели выгнать из Амстердама уже после первой тренировки, но решили потерпеть.
Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер

Фото: Reuters
Даже в 74 Йон Стин Ольсен не утратил нюх на талантливых скандинавов. Зимой 2015-го он вытащил из «Силькеборга» 17-летнего Каспера Дольберга, ещё одного типичного датчанина – тихоню с вечным каменным лицом, обладающего бешеной скоростью, классной техникой и невероятным хладнокровием. В осеннем Der Klassiker с «Фейеноордом» Дольберг сделал чучело из защитника, прокинув мяч мимо него, и парашютом подкинул над вратарём – редкой красоты гол для тинейджера в матче такого накала. Спустя неделю Стин Ольсен, как всегда, сверлил камеру репортёров добрым взглядом и говорил: «Я знал, что в «Аяксе» у парня всё получится».

А ещё


Игравший в 1970-е за «Аякс» Ян де Конинг откопал в румынской «Университате» Кристиана Киву: за 18-летнего защитника из полупрофессиональной команды «Аякс» заплатил 2,5 млн евро, в первых пяти турах Киву нафолил на две красные карточки, уходил с поля чуть не плача, с разбитым сердцем, а у скаута спрашивали, зачем он вообще купил румына. Это стало ясно позже – Киву не умерил свою страсть к карточкам, зато заряжался на большие матчи, стал капитаном «Аякса» и штатным пенальтистом. Спустя три года Киву ушёл в «Рому» за 20 млн.
Концепция «Аякса» – будущее должно учиться на уроках прошлого.

У «Аякса» есть несколько клубов-партнёров, один из них входит в систему амстердамцев – тоже «Аякс», только из Кейптауна. Его основная задача – выращивать игроков для главного клуба, и первой ласточкой стал Стивен Пинар, вытащенный из ЮАР летом 2001-го. Спустя пять лет Пинар тоже уехал свободным агентом, в дортмундскую «Боруссию», но уже в статусе одной из главных звёзд голландского чемпионата. Вторым из Кейптауна приехал Тулани Сереро, но из-за постоянных ссор с тренерским штабом африканец так и не стал в главном «Аяксе» основным.

Аркадиуш Милик стал известен скаутам «Аякса» ещё по Польше, когда форвард старался закрепиться в составе скромного «Гурника», но тогда быстрее оказался «Байер». Впрочем, в Бундеслиге у польского форварда дела не заладились, он рванул в Амстердам за поисками игровой практики, и пары матчей хватило, чтобы услышать от экс-форварда сборной Нидерландов Вима Кифта: «Он в восемь раз круче Сигторссона». Исландца летом 2015-го отпустили за копейки, купили Милика за вырученную сумму, а следующим летом продали – в «Наполи» за 32 млн евро.

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Скаутинг «Аякса» меняется, в последнее время клуб берётся покупать всё, что плохо лежит в топ-чемпионатах – Милик, Юнес, Цимлинг – и это характерно отражает изменения голландского рынка: «Аякс» не может тягаться по деньгам даже с клубами Чемпионшипа в борьбе за игрока условного «Твенте». Летнее подписание Хакима Зиеха – большая удача для амстердамцев, но с каждым годом таких традиционных трансферов «Аякса» становится всё меньше. Более того, клуб вместо восстановления позиций на старых рынках стремится выходить на новые: «Аякс» активно взялся за Южную Америку и за полгода нашёл там троих игроков – Давидсона Санчеса, Матео Касьерру и Давида Нереса. Последнего купили у «Сан-Паулу» за невиданные 12 млн евро. «Аякс» рискует, меняя акценты в своей политике, но одно можно знать наперёд – каждое лето он всё равно кого-нибудь продаст задорого.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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