5 главных вещей, сделанных за зиму Каррерой

Оградил команду от посторонних

Ужесточил дисциплину

Сохранил микроклимат

Поставил физику

Повысил конкуренцию

Победой над шестой командой чемпионата Норвегии «Спартак» завершил подготовительный игровой цикл. Команда впервые за долгое время зимовала лидером чемпионата и впервые вообще – под присмотром. Самую объективную оценку проделанной работы дадут официальные матчи, первый из которых, с разъярённым кубковым конфузом «Краснодаром», ждёт москвичей в ближайший уик-энд. Пока же, если позволите, несколько наблюдений со стороны – с проекцией на всё ещё загадочного для нас «алленаторе». За полтора месяца интенсивного зимнего тренинга он много чего успел сделать. Перечень основных свершений прилагается.На третьем сборе (первые два прошли мимо меня) Каррера эпизодически напоминал того обаятельного, улыбчивого синьора, которого мы привыкли видеть в конференц-зале «Открытие Арены». В Марбелье – по крайней мере на людях – итальянец был сама сосредоточенность и серьёзность.Всю зиму Массимо старательно избегал общения с прессой. Заодно и команду незримым забором обнёс. Большинство тренировок «Спартака» в Эмиратах и Испании носили закрытый характер. И дело тут не в нелюдимости главного тренера, а скорее в стремлении целиком погрузиться в работу и сохранить в тайне новые тактические наработки. И то, и другое ему удалось. Как ни ворчал наш брат, Каррера был неумолим: максимум 15 «открытых» минут за сбор – и «аривидерчи».Слово «дисциплина», и порою по несколько раз, произносили все мои собеседники из числа игроков команды. Каррера придаёт ему особое значение. В зимний период итальянец перенастроил коллектив «под себя» и установил в нём собственные правила, обязательные для всех. Одно из них касается приёма пищи: теперь игроки приходят и уходят из ресторана одновременно (если речь не идёт о «свободном ужине» после матча). И рассаживаются не порознь, группками по интересам, а все вместе – за одним большим столом.Похожий элемент «тимбилдинга» внедрил в ЦСКА. Стало быть, что-то в этом есть. По крайней мере, чувство ответственности и коллективизма у футболистов он, по-видимому, повышает. Дисциплина в быту ведёт к дисциплине на работе.В процессе установления собственной «диктатуры» важно не перетянуть «гайки», не вызвать отторжения у подопечных. Каррере, кажется, это удаётся. В процессе работы он то и дело перевоплощается из строгого начальника в заботливого старшего товарища и обратно, чередуя по-армейски чёткие распоряжения с шутливыми репликами. Чувствуется, тренер «держит» команду, а она адекватно воспринимает его требования. На тренировках по-прежнему есть место улыбкам и смеху, но теперь в значительно меньшей концентрации, нежели прежде.Раньше – сужу по прошлогоднему испанскому сбору – в лагере «Спартака» царила более расслабленная атмосфера. Сейчас всё строже… но без фанатизма. Впечатления измученного муштрой и придирками по мелочам, тихо ненавидящего командира спартаковский отряд точно не производит.Физика – ещё одно священное слово для Карреры. Пресловутый фундамент «Спартак» этой зимой закладывал очень основательно. По свидетельствам самих футболистов, так много бегать им давно не приходилось, а кому-то – вообще никогда в жизни. То, что испанский «препарадор»своё дело знает и недаром получает жалование, прямо подтверждают два факта. Оба вторых тайма в Марбелье красно-белые проводили гораздо сильнее первых, прибавляя по ходу матча и дожимая норвежцев после перерыва. При этом завершает сбор команда практически без травм – с одним Джано в лазарете. Отсюда вывод: при всей интенсивности тренинга Каррера команду не перегрузил.Получив в своё распоряжение пятёрку новобранцев, Каррера мог бы не утруждать себя ревизией внутренних резервов. Но Массимо, человек скрупулёзный и основательный, предпочёл собственными глазами оценить потенциал перспективных дублёров, а не полагаться лишь на рекомендации коллег. Кроме того, он дал шанс проявить себя людям, последнее время заскучавшим в запасе – таким, как. Что характерно, оба очень неплохо зарекомендовали себя в последних спаррингах, а парагваец так и вовсе стал одним из героев игрового вторника, набрав пару очков по системе «гол+пас».Наряду с опытными одноклубниками возможность проявить себя получила молодёжь. На мой вкус, лучше всех её использовал. Парой замечательных результативных передач 22-летний хавбек удостоился похвалы тренера и повысил свои шансы на участие в первых мартовских турах.Параллельно Каррера решал более сложную двуединую задачу – вписать в командный рисунок многочисленных новичков, не нарушив при этом целостности игры. По итогам сборов можно констатировать, что ближе всех к стартовому составу из этой пятёрки подошли. Но и им обольщаться не стоит: конкуренция в «Спартаке» сейчас такая, что никто не может быть спокоен за своё место в основе. Это лучший стимул превозмогать себя изо дня в день и не сбавлять обороты.