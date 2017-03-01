«Урал» как «Ливерпуль». 6 камбэков со счёта 0:3 в русском футболе

>>> Нереальный камбэк «Урала» с 0:3 и роковые пенальти Смолова: видео
1. «Ростсельмаш» — «Спартак» — 3:3. Чемпионат России. 1998 год
Это был непредсказуемый чемпионат. «Зенит» лидировал в первом круге, но после ухода Бышовца в сборную потерял игру и выбыл из чемпионской гонки. ЦСКА из зоны вылета добрался до второго места, попутно установив рекордную серию побед. «Ростсельмаш» шёл в середине турнирной таблицы, «Спартак», бессменный чемпион, был явным фаворитом матча. Но гол Дядука и дубль Ханкеева установили к исходу получаса безумный счёт 3:0. «Спартак» бросился отыгрываться. Ждать перерыва и встряски тренера не пришлось: Бузникин отыграл два гола ещё до перерыва. Второй тайм прошёл в атаках «Спартака», но забить третий и сравнять счёт удалось только на 88-й минуте. Ничью принёс Мирослав Ромащенко.
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2. «Амкар» — «Локомотив» — 3:4. Чемпионат России. 2005 год
Идеальный пример сверхволевой победы. После первого тайма фаворит «Локомотив» «горел» аутсайдеру 0:3. Дубль Кушева и гол Леонченко не оставляли сомнений в победителе. Но после двух замен в перерыве игра изменилась. Дубль Билялетдинова вернул гостей в игру. На 75-й минуте Измайлов сравнял счёт, а в добавленное время Лебеденко принёс москвичам победу. Правда, сезон у них всё равно не задался. Этот камбэк задал в России стандарт на годы – до победы ЦСКА в 2015-м.
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3. «Москва» — «Спартак» — 3:3. Чемпионат России. 2006 год
Слуцкий во главе «Москвы», Старков у руля «Спартака». Ностальгические времена. В первом тайме хозяева разрывали оборону Жевнова. Моцарт, Баженов и Титов забили три, хотя тот же Моцарт мог отличиться ещё не раз. Бракамонте был незаметен, и «Москва» играла на отбой. Но во втором тайме картина поменялась. С выходом Адамова вместо Бракамонте команда Слуцкого заиграл быстрее и агрессивнее. Кириченко и Семак забили дважды с интервалом в две минуты, затем был назасчитанный гол Павлюченко и навал «Москвы» в концовке, который закончился голом Чижека. Ничья, хотя на последних минутах у «Спартака» был ещё один шанс.
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4. «Мордовия» — ЦСКА – 4:6. Чемпионат России. 2015 год
Пожалуй, самый известный камбэк в России последних лет. Гости пропустили на первой минуте, следом остались вдесятером и до свистка на перерыв ещё дважды ставили мяч на центр. 3:0 после первого тайма, и, кажется, на второй можно не выходить. Но ЦСКА быстро отыграл один гол, а затем составы команд уравнялись. Тошич и Думбия забили с интервалом в две минуты и сравняли счёт. Удивительно: «Мордовия» снова вышла вперёд, но и этого не хватило. В концовке ЦСКА забил три гола и выиграл этот безумный матч.
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5. «Маккаби» Т-А — «Зенит» — 3:4. Лига Европы. 2016 год
Дебют Луческу во главе «Зенита» в лиге Европы начался обескураживающе. Скромный «Маккаби» повёл в середине первого тайма. После перерыва удвоил преимущество. А на 70-й минуте Медунянин забил свой второй гол и третий голы. 3:0. Обычно это значит, что игра сделана и соперник бросил играть. Но «Зенит» только после этого начал играть. Кокорин отыграл один мяч за 13 минут до конца игры. Маурисио и Жулиано забили с разницей в две минуты. Ничья после 0:3 – уже отличный результат, но в добавленное время Джорджевич принёс гостям победу. Этот матч был намёком на то, как «Зенит» будет играть в этом турнире: создавая себе проблемы, чтобы потом их решать.
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