«Урал» как «Ливерпуль». 6 камбэков со счёта 0:3 в русском футболе

1. «Ростсельмаш» — «Спартак» — 3:3. Чемпионат России. 1998 год

2. «Амкар» — «Локомотив» — 3:4. Чемпионат России. 2005 год

3. «Москва» — «Спартак» — 3:3. Чемпионат России. 2006 год

4. «Мордовия» — ЦСКА – 4:6. Чемпионат России. 2015 год

5. «Маккаби» Т-А — «Зенит» — 3:4. Лига Европы. 2016 год

«Урал» совершил небольшое чудо, отыгравшись в кубковом матче с «Краснодаром» с 0:3.и дважды, казалось бы, решили всё ещё в первые полчаса. Но уже пару минут спустя краснодарцы пропустили один ответный гол, который помог «Уралу» вернуться в игру. После перерыва уральцы играли лучше.сделал дубль, и весенний футбол в России начался с одного из лучших матчей года. В концовке Смолов смазал пенальти. Даже оставшись в меньшинстве в овертайме, «Урал» не пропустил. А в серии послематчевых пенальти решающий удар Смолова взял. «Урал» прошёл в полуфинал Кубка России. А мы вспоминаем, кому ещё в нашем футболе удавалось отыгрываться или даже побеждать, проигрывая в три мяча.Это был непредсказуемый чемпионат. «Зенит» лидировал в первом круге, но после уходав сборную потерял игру и выбыл из чемпионской гонки. ЦСКА из зоны вылета добрался до второго места, попутно установив рекордную серию побед. «Ростсельмаш» шёл в середине турнирной таблицы, «Спартак», бессменный чемпион, был явным фаворитом матча. Но голи дубльустановили к исходу получаса безумный счёт 3:0. «Спартак» бросился отыгрываться. Ждать перерыва и встряски тренера не пришлось:отыграл два гола ещё до перерыва. Второй тайм прошёл в атаках «Спартака», но забить третий и сравнять счёт удалось только на 88-й минуте. Ничью принёсИдеальный пример сверхволевой победы. После первого тайма фаворит «Локомотив» «горел» аутсайдеру 0:3. Дубльи голне оставляли сомнений в победителе. Но после двух замен в перерыве игра изменилась. Дубльвернул гостей в игру. На 75-й минутесравнял счёт, а в добавленное времяпринёс москвичам победу. Правда, сезон у них всё равно не задался. Этот камбэк задал в России стандарт на годы – до победы ЦСКА в 2015-м.во главе «Москвы»,у руля «Спартака». Ностальгические времена. В первом тайме хозяева разрывали оборонузабили три, хотя тот же Моцарт мог отличиться ещё не раз.был незаметен, и «Москва» играла на отбой. Но во втором тайме картина поменялась. С выходомвместо Бракамонте команда Слуцкого заиграл быстрее и агрессивнее.забили дважды с интервалом в две минуты, затем был назасчитанный голи навал «Москвы» в концовке, который закончился голом. Ничья, хотя на последних минутах у «Спартака» был ещё один шанс.Пожалуй, самый известный камбэк в России последних лет. Гости пропустили на первой минуте, следом остались вдесятером и до свистка на перерыв ещё дважды ставили мяч на центр. 3:0 после первого тайма, и, кажется, на второй можно не выходить. Но ЦСКА быстро отыграл один гол, а затем составы команд уравнялись.забили с интервалом в две минуты и сравняли счёт. Удивительно: «Мордовия» снова вышла вперёд, но и этого не хватило. В концовке ЦСКА забил три гола и выиграл этот безумный матч.Дебютво главе «Зенита» в лиге Европы начался обескураживающе. Скромный «Маккаби» повёл в середине первого тайма. После перерыва удвоил преимущество. А на 70-й минутезабил свой второй гол и третий голы. 3:0. Обычно это значит, что игра сделана и соперник бросил играть. Но «Зенит» только после этого начал играть.отыграл один мяч за 13 минут до конца игры.забили с разницей в две минуты. Ничья после 0:3 – уже отличный результат, но в добавленное времяпринёс гостям победу. Этот матч был намёком на то, как «Зенит» будет играть в этом турнире: создавая себе проблемы, чтобы потом их решать.