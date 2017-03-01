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175 лет назад 2016
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Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости
Текст: София Михайлова

От Смолова до де Бура. Кто ещё не забивал 2 пенальти в одной игре

В матче «Урал» – «Краснодар» Фёдор Смолов не забил два пенальти. Вот кто ещё умудрялся дважды промазать с точки в одной игре.
1 марта 2017, среда. 14:30. Футбол
>>> Нереальный камбэк «Урала» с 0:3 и роковые пенальти Смолова: видео

1. Мартин Палермо


Аргентина – Колумбия – 0:3. Кубок Америки. 1999 год

Нападающий вошёл в историю из-за матча с колумбийцами. Палермо не забил сразу три пенальти в одной встрече. Сначала пробил в крестовину, потом выше ворот, а затем в голкипера Мигеля Калеро. В результате аргентинцы проиграли со счётом 0:3 и вышли из группы лишь со второго места, попав на сборную Бразилию (победителя Кубка Америки — 1999). Мартин Палермо с тремя нереализованными пенальти даже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

>>> 10 футбольных рекордов Гиннесса

ВИДЕО

2. Олег Веретенников


«Ротор» – «Черноморец» – 5:2. Чемпионат России. 1999 год

Буквально через месяц после того матча Веретенников не забил два пенальти в фантастической игре. В ней было назначено рекордное количество одиннадцатиметровых в чемпионате России – пять (остальные три были реализованы). Главный тренер «Ротора» Виктор Прокопенко после встречи сказал, что многие футболисты после двух незабитых пенальти «повисли бы, как непьющий воробей», а Веретенников вместо этого во втором тайме вёл команду за собой и забил важный мяч.

ВИДЕО

3. Франк де Бур


Нидерланды – Италия – 0:0 (1:3). Чемпионат Европы. 2000 год

Никто так не понимает Смолова, как Франк де Бур. У него тоже два нереализованных пенальти – один в основное время и один в серии пенальти. В результате сборная Нидерландов вылетела с Евро-2000 на стадии 1/2 финала. После матча Франк де Бур сбежал со стадиона обходными путями, чтобы не пересечься с журналистами. Представители СМИ случайно обнаружили футболиста вечером в баре на окраине Амстердама.

ВИДЕО

4. Даррен Бент


«Сандерленд» – «Тоттенхэм» – 3:1. Чемпионат Англии. 2010 год

У Бента был шанс повторить антирекорд Палермо, но форвард «Сандерленда» забил один из трёх пенальти. Может быть, Бент не забил бы ещё раз с 11 метров, но футболист был заменён на 78-й минуте. Несмотря на промахи, результат остался положительным для хозяев, в отличие от команды Павлюченко.

ВИДЕО

5. Серхио Агуэро


«Стяуа» – «Манчестер Сити» – 0:5. Лига чемпионов, сезон-2016/17

Уникальная история, которая называется «Как не реализовать два пенальти, но всё равно стать лучшим игроком матча». Всё это про Агуэро, который в отборочном раунде Лиги чемпионов дважды неудачно подошёл к точке, но не опустил голову и уничтожил румынский клуб. Аргентинец оформил хет-трик в Бухаресте. После разгрома со счётом 0:5 ответная игра лишилась всякого смысла.

ВИДЕО

6. Фёдор Смолов


«Урал» – «Краснодар». Кубок России, сезон-2016/17

Произошедшее вчера со Смоловым стало большой неожиданностью, потому что форвард последние два сезона показывает великолепный футбол. Гол с пенальти на 89-й минуте фактически гарантировал бы «Краснодару» выход в 1/2 финала Кубка России. А вот второй промах мог быть уже не так важен, если бы затем пенальти реализовал «Урал». Но этого мы уже никогда не узнаем. Главный фаворит турнира снова остался без трофея.

>>> Серия пенальти длиной в неделю

>>> Фатальные промахи c пенальти
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фёдор Смолов
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