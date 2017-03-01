«РФПЛ – это дыра! Что тебя держит?» Читатели vs. Майкон

1. Девушки

2. Профессионал

Девушка с лицом из России и телом из Бразилии – это было бы идеально.

3. Китай

4. Гражданство

5. Прозвище

6. Позиция

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

7. Семья

8. Глушаков

9. Мысли

10. Кумир

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

11. Весельчак

12. Деньги

Я хотел уйти при Биличе, психологически было тяжело.

13. Уход

14. Двор

15. Готовность

16. ФНЛ

17. Фланг

18. Будущее

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

19. Бег

20. Дыра

21. Беляши

22. Топ-игрок

Иногда в раздевалке кто-то из парней скажет слово «майка», и я сразу оборачиваюсь.

23. Футболки

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

– Ох… Ну и вопросы. Девушка с лицом из России и телом из Бразилии – это было бы идеально.– Нет. Мне просто нравилось играть, наслаждался тренировками. В 17 лет я сказал себе: «Эй, спокойно. Ты в юношеской сборной Бразилии. Футбол – это уже серьёзно». Я очень благодарен тренеру «Флуминенсе» Эдегару. Он работал в академии клуба и в юношеской сборной Бразилии, куда я вызывался. Однажды Эдегар сказал, что среди юношей мне уже нечего делать – чтобы развиваться и узнавать что-то новое, нужно идти во взрослый футбол. Тогда я и понял, что готов к карьере профессионала, могу зарабатывать этим деньги для семьи. Хотя я никогда не хотел играть вне Бразилии.– Я хотел играть в Бразилии и там же закончить карьеру. Боялся жить один в другой стране, не зная языка. Очень боялся, но всё случилось быстро. После 10 матчей в конце 2009 года во «Флуминенсе» пришли разные предложения.– От «Тулузы», «Локомотива», из Серии А. Нужно было определяться с будущим. В России мне предложили в семь раз больше, чем я получал во «Флуминенсе». В этот момент я перестал думать о себе. В голове была только моя семья. Отбросил все мои страхи с морозами и языками. Закрыл глаза и сказал: «Я пойду в «Локомотив».– Да, на пять лет.– Всё зависит от периода. Если ты молодой и хочешь развиваться, то тебе лучше отправляться в Англию. Если ты уже опытный футболист, который сделал себе имя, и хочешь заработать, то нужно ехать в Китай. Вот Лавесси добился признания в «ПСЖ» и уехал в Китай.– Да, немного между тренировками. Было здорово провести матч против его команды. Детям буду рассказывать, что папа играл против игрока сборной Аргентины.– Тяжело адаптироваться в новой стране. Многие приезжали в Россию и не показали, на что способны.– Хенти. На тренировках он столько всего делал. Не знаю, почему у него не получалось в играх. У Хенти отличная техника, возможно, ему не хватало желания. Если бы он больше бился на поле, тогда его качества проявились бы. Я видел, что люди о нём плохо говорят, журналисты критикуют, но, поверьте, он очень талантливый футболист.– Меня многие об этом спрашивают. Поскольку я живу в Москве больше пяти лет, то по закону мог бы получить гражданство России. Но я заигран за олимпийскую сборную Бразилии, поэтому не смогу играть за сборную России.– Это просто моё имя. Оно никак не расшифровывается. Вообще, меня зовут Майкон Маркес Бетенкурт. Маркес – фамилия по матери, а Бетенкурт – по отцу. А имя Майкон достаточно популярно.– Да. Вот нашего физиотерапевта Ивана спрашивали, есть ли в «Локомотиве» бразильцы или испанцы. Когда он назвал моё имя, то все сразу подумали, что речь о защитнике.– Лично – нет.– Для меня комфортно выходить на поле. Это фундаментально. У нас очень опытный и умный тренер. Если он видит меня центральным нападающим, значит, я могу там играть. Мне интересно узнавать что-то новое. Хотя в Бразилии я никогда не играл в форварда. Возможно, когда-нибудь вернусь на флаг, где мне привычнее. Хотя главное — помогать команде. Пусть хоть центральным защитником поставят – выйду и сыграю.– Мой отец в меня не верил. К нам домой приходили люди и говорили ему: «Отведи сына в футбольную академию». Он всегда отвечал: «Кого? Майкона? Он не играет в футбол. Он слишком тощий». Со временем он увидел во мне потенциал, и тогда меня действительно начали поддерживать родители. Всё, чего я смог добиться, это благодаря семье. Для ребёнка не важно, что думают посторонние люди. Имеет значение только позиция родителей. А то мне многие говорили, что я не стану футболистом.– Парни, которых я считал на тот момент друзьями. В районе было много разных ребят, которые хорошо играли в футбол. Я всегда чувствовал поддержку родителей. Это было очень важно. Если бы слушал окружающих, то меня бы не существовало сегодня. Многие говорят, чтобы привести тебя в уныние. Вот тогда человек и растворяется. Если тебе нравится какой-то спорт, то требуется только поддержка родных. Всё! Слова отца, матери, братьев – это правда. Остальных не нужно слушать.– Пока он не стал чемпионом, но «Спартак» в этом сезоне хорош. Я много времени прожил с Глушаковым. Он отличный парень. Посмотрим, как у него сложится с трофеями.– О том, что надо победить. И даже не важно, как именно. Будет ли при этом красивая игра или не очень. Если ты показал атакующий футбол, обстучал все штанги, заставил вратаря совершать сейвы, но проиграл со счётом 0:1, то какой в этом смысл? Можно играть отвратительно, но победить. Результат всегда важнее. Так что сначала думаю о счёте, потом уже о красивой игре.– Взять хотя бы начало этого сезона. Иногда мы играли очень плохо, но набирали очки.– Я большой фанат Криштиану Роналду. Сейчас он уже немного не тот, что раньше – возраст. Но всё равно хотел бы сыграть с ним в одной команде или против него.– «Золотой мяч» Роналду дали скорее за титулы в 2016 году. Сейчас Криштиану совсем другой. В большей степени завершитель атак. Раньше он скорее создавал игру. Теперь сконцентрирован на том, чтобы забить, забить, забить.– Янбай, Тара и Касаев. Я тоже люблю шутить, но раз уж мне задали этот вопрос, то назову других.– Мне было 13-14 лет. Я был очень счастлив, получив первые деньги. Хотя нам дали не так много. Может, 50-80 реаловдля проезда на автобусе. Я пришёл к отцу и спросил: «Что сделать? Оплатить счёт или купить еды?» Отдал родителям все деньги.– Обычно я подкалываю человека в ответ. Гилерме мне постоянно говорит: «Тебе всегда есть что ответить». А насчёт «Майкон не забьёт»… Человек ещё явно потеряет деньги на этой ставке.– На самом деле я пока ещё шесть лет в «Локо». Да, был момент.– При Биличе. Я очень мало играл, хотя у меня не было травм. Я хотел уйти, потому что психологически было тяжело. Я грустил, потом выходил на поле, и у меня ничего не получалось. Был ментально разрушен. Утратил доверие тренера. Поймите меня правильно. Билич – великолепный человек. Я не имею ничего против него. Просто при нём я не показывал того, что должен. Проблема была во мне самом. Я в том году плохо себя чувствовал, не демонстрировал ничего. Мой худший год в «Локомотиве». Мне нужна была смена обстановки. Хотел уйти в другую команду. Поехать в аренду в Бразилию, чтобы набрать форму, приобрести уверенность в себе и вернуться в Москву.– Зато понял одну очень-очень важную вещь. Я больше не позволю никому меня раскачать психологически. Я установил себе в голове мысль, что у меня есть кондиции для игры. Всегда есть. Не важно, что говорит тренер или другие люди. Я всегда готов биться. Я это осознал при Кучуке и провёл под его руководством отличный сезон. Мы тогда стали третьими.– Извини друг, никак. В детстве я очень много играл во дворе. Наслаждался этим. Сейчас уже не могу себе позволить.– Нет, но я сам понимаю, что нельзя рисковать. Вдруг травму получу.– У нас были мощные тренировки. Мы начали сезон плохо, но намерены завершить его хорошо. Хотим через чемпионат попасть в еврокубки и выиграть Кубок России. Сейчас команда очень сплочена. Я вижу, что футболисты не унывают.– Если в этот момент у меня будет контракт с «Локомотивом», то останусь. Только я не представляю, как наша команда может вылететь из чемпионата с такими зарплатами, с такими игроками.– Я помню много хороших матчей, в которых левый фланг был в полном порядке. Я, Мануэл и другие футболисты забивали, используя левый край. Но болельщики могут критиковать, как считают нужным. В Бразилии говорят: «Фанат имеет право говорить что-угодно». Если болельщик считает, что наш левый флаг плох, значит нужно прибавлять.– Прежде всего я проведу какое-то время с семьёй. Я ведь постоянно в футболе, редко вижу дочь. За последние два месяца я провёл с женой всего три дня – между первым и вторым сборами. После окончания карьеры первые годы я буду отдыхать, проводить время с родными. А потом – не знаю. Возможно, попробую работать в качестве футбольного тренера или тренера по физподготовке.– Мужик, я уже столько пробежал в своей жизни! И ещё до 35 лет набегаюсь. Надеюсь, потом мне придётся меньше двигаться.– Да, да, лучше так– Ориентируюсь на это. Если вдруг пойму, что буду способен играть больше, – продолжу. И наоборот – если в 33 года будет тяжело, то закончу.– Когда в 2010 году я переходил в «Локомотив», то не знал, что это за турнир. Не видел матчей. Знал только ЦСКА из-за Вагнера Лава, который знаменит в Бразилии. Я начал искать информацию о «Локомотиве». Увидел, какая в клубе инфраструктура, что в команде есть мои соотечественники. А сейчас я понимаю, что переход «Локомотив» – это был правильный выбор. Самое верное решение, которое я принимал в жизни. Пройдя все сложности с адаптацией в России, я стал сильнее.– Гилерме, Родолфо, Вагнер и Шарлес. Они помогали прижиться в команде. На тот момент Родолфо и Вагнер были травмированы. Гилерме и Шарлес спрашивали, чем помочь, что принести. Вскоре ушли Вагнер и Шарлес – нас осталось трое. Мы всегда друг друга поддерживали. Я забил свой первый гол за «Локо» в ворота «Амкара» и побежал обнимать Родолфо. Он мне очень помогал и перед той игрой сказал: «Ты сегодня забьёшь». Так и сложилось. Ну а Гилерме мне уже просто как брат. Последние годы уже не я нуждался в поддержке, а сам помогал иностранцам адаптироваться – Фернандешу, Обинне, Сапатеру.– Сейчас у него всё хорошо, он очень счастлив. Регулярно играет, капитан в «Сарагосе», живёт в родном городе. Сапатер – самый профессиональный футболист, которого я видел. Он даже травмированным, не имея никаких шансов выйти на поле, летал с командой на выездные матчи.– Что это?Нет, беляши не ел. Вот такие штуки пробовал– У нас они есть на базе в Баковке.– Смотря за какой период. Есть один футболист, который мне уже давно нравится – Шатов. С тех пор как я его увидел, он находится на очень хорошем уровне. Отлично двигается с мячом, по манере игры похож на Данни. Опускается назад, подбирает мяч, тащит его вперёд. Если говорить про последние один-два сезона, то назову Смолова. Много забивает и отлично выглядит. А в «Локо» выделю Миранчука. Я приметил его ещё до дебюта в нашей команде. Он не бьёт мощно по воротам, не сильно замахивается, а делает всё мягко, аккуратно и точно. Ещё когда он не заработал себе имя, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России.Иногда в раздевалке кто-то из парней скажет слово «майка», и я сразу оборачиваюсь. Раньше часто путался. А сейчас, если кто-то скажет, то прикалываюсь с Гилерме: «Вон, смотри, они меня обсуждают, точно тебе говорю».