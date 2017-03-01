«РФПЛ – это дыра! Что тебя держит?» Читатели vs. Майкон

1. Девушки
– Где самые красивые девушки – в России или Бразилии? (Владимир Тормышев)
– Ох… Ну и вопросы. Девушка с лицом из России и телом из Бразилии – это было бы идеально.
2. Профессионал
– Майкон, когда вы начинали играть в футбол, то задумывались о карьере профессионального игрока? (Ярослав Никитин)
– Нет. Мне просто нравилось играть, наслаждался тренировками. В 17 лет я сказал себе: «Эй, спокойно. Ты в юношеской сборной Бразилии. Футбол – это уже серьёзно». Я очень благодарен тренеру «Флуминенсе» Эдегару. Он работал в академии клуба и в юношеской сборной Бразилии, куда я вызывался. Однажды Эдегар сказал, что среди юношей мне уже нечего делать – чтобы развиваться и узнавать что-то новое, нужно идти во взрослый футбол. Тогда я и понял, что готов к карьере профессионала, могу зарабатывать этим деньги для семьи. Хотя я никогда не хотел играть вне Бразилии.
– А почему тогда так рано уехали в Россию?
– Я хотел играть в Бразилии и там же закончить карьеру. Боялся жить один в другой стране, не зная языка. Очень боялся, но всё случилось быстро. После 10 матчей в конце 2009 года во «Флуминенсе» пришли разные предложения.
– От кого?
– От «Тулузы», «Локомотива», из Серии А. Нужно было определяться с будущим. В России мне предложили в семь раз больше, чем я получал во «Флуминенсе». В этот момент я перестал думать о себе. В голове была только моя семья. Отбросил все мои страхи с морозами и языками. Закрыл глаза и сказал: «Я пойду в «Локомотив».
– Первый контракт с «Локо» был рассчитан на долгий период?
– Да, на пять лет.
Девушка с лицом из России и телом из Бразилии – это было бы идеально.
3. Китай
– 2 миллиона евро в год в АПЛ или 7 миллионов в Китае? (Игорь Барышников)
– Всё зависит от периода. Если ты молодой и хочешь развиваться, то тебе лучше отправляться в Англию. Если ты уже опытный футболист, который сделал себе имя, и хочешь заработать, то нужно ехать в Китай. Вот Лавесси добился признания в «ПСЖ» и уехал в Китай.
– Только что он тренировался на соседнем поле с «Локо». Вы с ним общались?
– Да, немного между тренировками. Было здорово провести матч против его команды. Детям буду рассказывать, что папа играл против игрока сборной Аргентины.
– Согласно одному из источников Лавесси получает самую большую зарплату в мире среди футболистов, хотя за год в Китае забил 0 голов.
– Тяжело адаптироваться в новой стране. Многие приезжали в Россию и не показали, на что способны.
– В «Локомотиве» был крутой футболист, который так и не заиграл?
– Хенти. На тренировках он столько всего делал. Не знаю, почему у него не получалось в играх. У Хенти отличная техника, возможно, ему не хватало желания. Если бы он больше бился на поле, тогда его качества проявились бы. Я видел, что люди о нём плохо говорят, журналисты критикуют, но, поверьте, он очень талантливый футболист.
4. Гражданство
– Расскажите, собираетесь ли принять российское гражданство? (Стас Смульский)
– Меня многие об этом спрашивают. Поскольку я живу в Москве больше пяти лет, то по закону мог бы получить гражданство России. Но я заигран за олимпийскую сборную Бразилии, поэтому не смогу играть за сборную России.
5. Прозвище
– Расшифруйте, пожалуйста, ваше прозвище Майкон? (Диман Бухалов)
– Это просто моё имя. Оно никак не расшифровывается. Вообще, меня зовут Майкон Маркес Бетенкурт. Маркес – фамилия по матери, а Бетенкурт – по отцу. А имя Майкон достаточно популярно.
– Вас путают с Майконом, который выступал в «Интере»?
– Да. Вот нашего физиотерапевта Ивана спрашивали, есть ли в «Локомотиве» бразильцы или испанцы. Когда он назвал моё имя, то все сразу подумали, что речь о защитнике.
– Вы знакомы с тёзкой?
– Лично – нет.
6. Позиция
– Вы готовы стать основным нападающим или комфортнее на фланге атаки? (Павел Ващенко)
– Для меня комфортно выходить на поле (смеётся). Это фундаментально. У нас очень опытный и умный тренер. Если он видит меня центральным нападающим, значит, я могу там играть. Мне интересно узнавать что-то новое. Хотя в Бразилии я никогда не играл в форварда. Возможно, когда-нибудь вернусь на флаг, где мне привычнее. Хотя главное — помогать команде. Пусть хоть центральным защитником поставят – выйду и сыграю.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
7. Семья
– Майкон, был ли кто-то из членов семьи против того, чтобы вы играли футбол? (Ахмед Лазич)
– Мой отец в меня не верил. К нам домой приходили люди и говорили ему: «Отведи сына в футбольную академию». Он всегда отвечал: «Кого? Майкона? Он не играет в футбол. Он слишком тощий». Со временем он увидел во мне потенциал, и тогда меня действительно начали поддерживать родители. Всё, чего я смог добиться, это благодаря семье. Для ребёнка не важно, что думают посторонние люди. Имеет значение только позиция родителей. А то мне многие говорили, что я не стану футболистом.
– Кто?
– Парни, которых я считал на тот момент друзьями. В районе было много разных ребят, которые хорошо играли в футбол. Я всегда чувствовал поддержку родителей. Это было очень важно. Если бы слушал окружающих, то меня бы не существовало сегодня. Многие говорят, чтобы привести тебя в уныние. Вот тогда человек и растворяется. Если тебе нравится какой-то спорт, то требуется только поддержка родных. Всё! Слова отца, матери, братьев – это правда. Остальных не нужно слушать.
8. Глушаков
– Вы случайно не встречали трофеи Глушакова? (Великолепный Самый)
– Пока он не стал чемпионом, но «Спартак» в этом сезоне хорош. Я много времени прожил с Глушаковым. Он отличный парень. Посмотрим, как у него сложится с трофеями.
>>> Глушаков: я – мясной хулиган
9. Мысли
– Майкон, о чём вы думаете перед важнейшими матчами? (Жандос Айжанов)
– О том, что надо победить. И даже не важно, как именно. Будет ли при этом красивая игра или не очень. Если ты показал атакующий футбол, обстучал все штанги, заставил вратаря совершать сейвы, но проиграл со счётом 0:1, то какой в этом смысл? Можно играть отвратительно, но победить. Результат всегда важнее. Так что сначала думаю о счёте, потом уже о красивой игре.
– Когда последний раз «Локо» играл ужасно, но побеждал?
– Взять хотя бы начало этого сезона. Иногда мы играли очень плохо, но набирали очки.
10. Кумир
– С каким великим игроком прошлого вы хотели бы сыграть в одной команде? (Piter Parker)
– Я большой фанат Криштиану Роналду. Сейчас он уже немного не тот, что раньше – возраст. Но всё равно хотел бы сыграть с ним в одной команде или против него.
– Так вроде он пока не сильно сбавил, получил «Золотой мяч».
– «Золотой мяч» Роналду дали скорее за титулы в 2016 году. Сейчас Криштиану совсем другой. В большей степени завершитель атак. Раньше он скорее создавал игру. Теперь сконцентрирован на том, чтобы забить, забить, забить.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
11. Весельчак
– Майкон, кто самый весёлый в команде? (Евгений Куликов)
– Янбай, Тара и Касаев. Я тоже люблю шутить, но раз уж мне задали этот вопрос, то назову других.
12. Деньги
– Майки, привет. Я увлекаюсь игрой на ставках. На событии «Майкон не забьёт» заработал приличную сумму. Вопрос: как вы заработали свои первые деньги? (Роман Цыкун)
– Мне было 13-14 лет. Я был очень счастлив, получив первые деньги. Хотя нам дали не так много. Может, 50-80 реалов (около 1000-1500 рублей. – Прим. «Чемпионата») для проезда на автобусе. Я пришёл к отцу и спросил: «Что сделать? Оплатить счёт или купить еды?» Отдал родителям все деньги.
– Как вы реагируете на подколы?
– Обычно я подкалываю человека в ответ. Гилерме мне постоянно говорит: «Тебе всегда есть что ответить». А насчёт «Майкон не забьёт»… Человек ещё явно потеряет деньги на этой ставке.
Я хотел уйти при Биличе, психологически было тяжело.
13. Уход
– Вы находитесь в команде уже более семи лет, причём, скажем честно, не в лучшие времена. Были моменты, когда вы твёрдо решили уйти? (Anton Shadrin)
– На самом деле я пока ещё шесть лет в «Локо». Да, был момент.
– Когда?
– При Биличе. Я очень мало играл, хотя у меня не было травм. Я хотел уйти, потому что психологически было тяжело. Я грустил, потом выходил на поле, и у меня ничего не получалось. Был ментально разрушен. Утратил доверие тренера. Поймите меня правильно. Билич – великолепный человек. Я не имею ничего против него. Просто при нём я не показывал того, что должен. Проблема была во мне самом. Я в том году плохо себя чувствовал, не демонстрировал ничего. Мой худший год в «Локомотиве». Мне нужна была смена обстановки. Хотел уйти в другую команду. Поехать в аренду в Бразилию, чтобы набрать форму, приобрести уверенность в себе и вернуться в Москву.
– Но вы не уехали.
– Зато понял одну очень-очень важную вещь. Я больше не позволю никому меня раскачать психологически. Я установил себе в голове мысль, что у меня есть кондиции для игры. Всегда есть. Не важно, что говорит тренер или другие люди. Я всегда готов биться. Я это осознал при Кучуке и провёл под его руководством отличный сезон. Мы тогда стали третьими.
14. Двор
– Выходи во двор — мячик погоняем! (Михаил Шамуэй)
– Извини друг, никак. В детстве я очень много играл во дворе. Наслаждался этим. Сейчас уже не могу себе позволить.
– У футболистов прописано в контракте, что они не могут играть с любителями?
– Нет, но я сам понимаю, что нельзя рисковать. Вдруг травму получу.
15. Готовность
– Как прошли сборы? (Димон Малой)
– У нас были мощные тренировки. Мы начали сезон плохо, но намерены завершить его хорошо. Хотим через чемпионат попасть в еврокубки и выиграть Кубок России. Сейчас команда очень сплочена. Я вижу, что футболисты не унывают.
16. ФНЛ
– Майкон, если «Локо» вылетит из чемпионата, вы останетесь в команде играть в ФНЛ? (Андрей Алексеев)
– Если в этот момент у меня будет контракт с «Локомотивом», то останусь. Только я не представляю, как наша команда может вылететь из чемпионата с такими зарплатами, с такими игроками.
>>> Таблица РФПЛ
17. Фланг
– Когда левый фланг заиграет? (Андрей Петров)
– Я помню много хороших матчей, в которых левый фланг был в полном порядке. Я, Мануэл и другие футболисты забивали, используя левый край. Но болельщики могут критиковать, как считают нужным. В Бразилии говорят: «Фанат имеет право говорить что-угодно». Если болельщик считает, что наш левый флаг плох, значит нужно прибавлять.
18. Будущее
– Майкон, чем будете заниматься, когда закончите карьеру футболиста? (Костя Стариков)
– Прежде всего я проведу какое-то время с семьёй. Я ведь постоянно в футболе, редко вижу дочь. За последние два месяца я провёл с женой всего три дня – между первым и вторым сборами. После окончания карьеры первые годы я буду отдыхать, проводить время с родными. А потом – не знаю. Возможно, попробую работать в качестве футбольного тренера или тренера по физподготовке.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
19. Бег
– Вы не думали пойти в лёгкую атлетику? (Паша Рогачев)
– Мужик, я уже столько пробежал в своей жизни! И ещё до 35 лет набегаюсь. Надеюсь, потом мне придётся меньше двигаться.
– Офис, компьютер?
– Да, да, лучше так (смеётся).
– Вы сказали, что до 35 лет набегаетесь. Решили в этом возрасте закончить карьеру?
– Ориентируюсь на это. Если вдруг пойму, что буду способен играть больше, – продолжу. И наоборот – если в 33 года будет тяжело, то закончу.
20. Дыра
– Дружище, ответь: что тебя держит в этой стране? Какие тут перспективы для тебя как игрока? Ведь РФПЛ – это дыра! (Эмиль Гайсин)
– Когда в 2010 году я переходил в «Локомотив», то не знал, что это за турнир. Не видел матчей. Знал только ЦСКА из-за Вагнера Лава, который знаменит в Бразилии. Я начал искать информацию о «Локомотиве». Увидел, какая в клубе инфраструктура, что в команде есть мои соотечественники. А сейчас я понимаю, что переход «Локомотив» – это был правильный выбор. Самое верное решение, которое я принимал в жизни. Пройдя все сложности с адаптацией в России, я стал сильнее.
– Кто из соотечественников был в «Локо», когда вы приехали?
– Гилерме, Родолфо, Вагнер и Шарлес. Они помогали прижиться в команде. На тот момент Родолфо и Вагнер были травмированы. Гилерме и Шарлес спрашивали, чем помочь, что принести. Вскоре ушли Вагнер и Шарлес – нас осталось трое. Мы всегда друг друга поддерживали. Я забил свой первый гол за «Локо» в ворота «Амкара» и побежал обнимать Родолфо. Он мне очень помогал и перед той игрой сказал: «Ты сегодня забьёшь». Так и сложилось. Ну а Гилерме мне уже просто как брат. Последние годы уже не я нуждался в поддержке, а сам помогал иностранцам адаптироваться – Фернандешу, Обинне, Сапатеру.
– У Сапатера получился провальный период в «Локо».
– Сейчас у него всё хорошо, он очень счастлив. Регулярно играет, капитан в «Сарагосе», живёт в родном городе. Сапатер – самый профессиональный футболист, которого я видел. Он даже травмированным, не имея никаких шансов выйти на поле, летал с командой на выездные матчи.
21. Беляши
– Вы беляши ели? (Дмитрий Нехорошев)
– Что это? (Смотрит результаты поиска слова «беляши» в Интернете.) Нет, беляши не ел. Вот такие штуки пробовал (показывает на соседнюю картинку).
– Это ватрушка.
– У нас они есть на базе в Баковке.
22. Топ-игрок
– Лучший российский футболист? (Евгения Тимофеева)
– Смотря за какой период. Есть один футболист, который мне уже давно нравится – Шатов. С тех пор как я его увидел, он находится на очень хорошем уровне. Отлично двигается с мячом, по манере игры похож на Данни. Опускается назад, подбирает мяч, тащит его вперёд. Если говорить про последние один-два сезона, то назову Смолова. Много забивает и отлично выглядит. А в «Локо» выделю Миранчука. Я приметил его ещё до дебюта в нашей команде. Он не бьёт мощно по воротам, не сильно замахивается, а делает всё мягко, аккуратно и точно. Ещё когда он не заработал себе имя, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России.
Иногда в раздевалке кто-то из парней скажет слово «майка», и я сразу оборачиваюсь.
23. Футболки
– Скажи, Майки, ты носишь майки? (Роман Цыкун)
– (Смеётся.) Иногда в раздевалке кто-то из парней скажет слово «майка», и я сразу оборачиваюсь. Раньше часто путался. А сейчас, если кто-то скажет, то прикалываюсь с Гилерме: «Вон, смотри, они меня обсуждают, точно тебе говорю».
>>> Всё, что нужно знать о готовности «Локо» к рестарту РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"