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РФПЛ. «Локомотив»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Привет из 2000-х. Как «Локомотив» изменился зимой

«Локомотив» встречает весну с новой тактикой, переформатированной атакой и обоснованными надеждами на еврокубковое место.
1 марта 2017, среда. 18:00. Футбол
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Трансферы


Пришли
в. Коченков («Томь», из аренды)
з. Маргасов («Крылья Советов»)
з. Кверквелия («Рубин», аренда)
п. Лоськов
п. Фарфан
н. Ари («Краснодар», аренда)

Ушли
з. Логашов («Тосно»)
з. Шишкин («Краснодар», аренда)
п. Самедов («Спартак»)
н. Хенти («Бани Яс», ОАЭ, аренда)

Зимняя селекция «Локомотива» вызывает много вопросов. Главный касается приглашения Джефферсона Фарфана. О нём красочней всего говорят цифры (12 проведённых матчей и 4 гола за полтора года в ОАЭ). И фраза из нашего интервью с новым спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом.

— Почему «Локомотив» приобрёл Фарфана? – таким был вопрос «Чемпионата».
— В 2008 году мы подписали его в «Шальке»… – и не столь важно, что Штоффельсхаус говорит дальше, одна фраза невероятно показательна.

Вдумайтесь: Фарфан подошёл красно-зелёным, потому что Эрик привёз перуанца в «Шальке» ДЕВЯТЬ лет назад и наслаждался его игрой ПЯТЬ лет назад. С тех пор Джефферсон успел расстаться с Бундеслигой, подписаться с «Аль-Джазирой», погреть косточки на восточном солнышке, а последние месяцы до «Локо» – провести без клуба и толковых тренировок в Перу. Возможно, Штоффельсхаус считает, что Фарфан из людей, которые на одной скорости (пятилетней давности или девятилетней?) смогут поставить на колени Премьер-Лигу, но на таких неоправданно низких ожиданиях от чемпионата России обжигались многие. Спросите у португальцев из «Динамо», они знают. Более того, Фарфан, окончательно ставший в Эмиратах хрусталём, уже получил травму. Так себе замена Александру Самедову.

Сгущать краски можно долго – приглашение на просмотр форварда, забившего один гол в сложнейшем чемпионате Литвы, и Александра Прудникова ложатся в ту же канву – но есть и локальные трансферные успехи «Локомотива». Из «Рубина» выудили умелого защитника Соломона Кверквелию, попавшего в опалу при Хави Грасии, из «Краснодара» – Ари, переставшего подходить под философию командной игры. Правда, и здесь есть ложка дёгтя: бразильца арендовали без права выкупа, так что проблему с нападающим «Локомотив» если и решит, то всего на три ближайших месяца. Хотя у красно-зелёных есть надежда, что проблемы не будет благодаря Артёму Галаджану.

Ключевая потеря – отъезд Александра Самедова, на чьих мыслях и подачах строилась атака «Локомотива». Но есть и плюсы: на несколько месяцев сохранили Алексея Миранчука. Другое дело, что, похоже, действительно только на несколько месяцев.

В общем, вопросов много. И многие факты дают возможность предположить, что трансферный бюджет «Локомотива» действительно ограничен до предела.

Контрольные матчи


«Локомотив» на сборах поработал над тактикой, но эффективность игры в атаке не повысил. Красно-зелёные по-прежнему забивают мало: ни разу за 10 контрольных матчей «Локо» не забил больше двух, вдобавок результаты команды были удивительно стабильными – по три матча с итоговым счётом 2:1, 2:0 и 1:0 (как в пользу «Локо», так и в пользу соперника). Учитывая, что по ходу сезона у «железнодорожников» были проблемы и с созданием моментов, и с их реализацией, такой стиль может доставить команде достаточно головной боли. Аргумент против – на сборах не играл Ари, быть может, с ним что-то изменится?

Ещё одна деталь, бросившаяся в глаза по сборам – доверие молодёжи. Забивал на сборах Артём Галаджан, был перепробован на разных позициях Дмитрий Баринов, выходил в центре обороны Иван Лапшов, ещё год назад привлекавшийся лишь ко второй команде «Локомотива». «Думаю, он должен быть чуть-чуть агрессивней, но он умный игрок», – отзывался про 17-летнего Лапшова Ведран Чорлука. Получали игровое время Михаил Лысов и Иван Галанин. Возможно, хотя бы один из этой пятёрки будет получать шансы весной чаще, чем раньше.

Тренер и игра


По ходу сборов Юрий Сёмин вспомнил начало 2000-х и стал учить «Локомотив» тактике с тремя центральными защитниками. Вариаций было две: первая – 3-5-2 с Фарфаном под Майконом в атаке, вторая – 3-4-2-1, 3-6-1 или 5-2-2-1, цифровая характеристика здесь неважна, с треугольником Фернандеш – Миранчук – Майкон впереди. 3-4-2-1 Сёмин опробовал в последнем матче со «Стрёмсгодсетом», и атакующий треугольник понравился своим движением: Миранчук и Фернандеш поочерёдно опускались в глубину, Майкон смещался за мячом на левый край, в результате чего ударные точки в штрафной часто внезапно занимал Александр Коломейцев, один из самых недооценённых box-to-box Премьер-Лиги.

Конструкция, построенная Сёминым, смотрелась симпатично и свежо, но есть две детали, которые ещё можно подкрутить.

1. Касаев, Фарфан, Игнатьев, Майкон (в случае если основным форвардом будет Ари) – куда девать столько вингеров? Мысль, не претендующая на истину в последней инстанции, – ради кого-то из них, их движения и обострения на фланге можно подвинуть в глубину поля Алексея Миранчука. Задумка со сменой амплуа Миранчука была бы интересной: у 59-го номера «Локо» нет хладнокровия в завершении, но есть футбольный интеллект, остающийся в тени. Могла бы сложиться симпатичная пара полузащитников, где Игорь Денисов нацелен на чистое разрушение (без такого игрока в подобной схеме никак), а Алексей Миранчук – на придумки из глубины. Как показывает практика, даже недостаток оборонительных функций такого игрока можно замаскировать – так делает «Ювентус» с Миралемом Пьяничем.

Почему стоит двигать в глубину именно Миранчука, а не Фернандеша? Ответ прост: португалец, играя ближе к чужим воротам, отдаёт и забивает, у Миранчука с этим печальнее.

«Если Миранчук лучше, а я его не ставлю, то грош мне цена»

2. Почему бы не попробовать правым латералем Владислава Игнатьева? На сборах эту позицию в 3-4-2-1 закрывал Ренат Янбаев, однако ему явно не хватает навыков игры на обострение – слишком много подач в молоко. Игнатьева же Сёмин ещё в ноябре-декабре дважды пробовал правым защитником, и эксперимент удался – заряженность Игнатьева на атаку стала намного заметнее, чем при игре в полузащите, а физики хватало, чтобы возвращаться назад и не проседать. Потенциально Владислав способен закрыть позицию сильнее Янбаева.
Два тактических варианта «Локомотива» на весну-2017

Два тактических варианта «Локомотива» на весну-2017


Впрочем, стандартный модуль 4-2-3-1 Сёмин наигрывал чаще, что позволяет считать схему с тремя центральными защитниками резервным планом. И весьма перспективным. Самая слабая часть защитной тройки – Михалик, теряющийся под прессингом, – уже усилена арендой Кверквелии, а с другими позициями возможны лишь вышеуказанные варианты. А ещё тактика 3-Х-Х здорово раскрывает Виталия Денисова, который всегда был не прочь подключиться к атаке.

Кто выстрелит весной


Тот, кто выстрелил поздней осенью. Мануэл Фернандеш так и кис бы вне состава «Локомотива», если бы не Юрий Сёмин – тренер вернул португальца в состав, подтянул физику, избавил от черновой работы и начал строить атаки через него. Решение Сёмина стало провидческим и добавило «железнодорожникам» мысли: в 9 матчах Фернандеш успел поучаствовать в 8 голевых атаках «Локо», если считать гол, голевую и три предголевые передачи, и войти в топ-20 Премьер-Лиги по количеству ключевых передач за игру (1,6). При любом из модулей, используемых Сёминым, португалец пригодится – в 4-2-3-1 Фернандеш сыграет «десятку», в 3-6-1 будет заведовать передачами из глубины на пару с Миранчуком. Ещё один плюсик в карму Ману – судя по сборам, он сбросил вес, полегчал и начал лучше двигаться в прессинге, без мяча.

Слабое место


«Локомотив» Сёмина начала 2000-х в вопросах с нападающими обходился хлебом и водой – погоду делали такие средние форварды, как Михаил Ашветия и Уинстон Паркс. Сейчас атака выглядит даже лучше и вариативнее – Ари, Майкон, Портнягин, Шкулетич, юный Галаджан – но неясно, как шаткая конструкция будет функционировать. Ари смотрится стилистически похожим на Ньясса игроком, умеющим воплощать в голы фланговые подачи и пасы вразрез, но «Локомотив» забрал бразильца «на флажке» – это может повлечь трудности адаптации к игровой модели. Портнягин и Шкулетич, как мы уже поняли, форварды не формации Сёмина, а Майкон никогда много не забивал. Хотя если за счёт Майкона удастся сделать результативнее двух инсайдов под ним, Миранчука и Фернандеша, решение себя оправдает – примерно так же, за счёт своего нападающего, атакует «Аталанта» Гасперини.

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Задача на весну


Их две. Первая – постараться доковылять до Лиги Европы. У «Локомотива» очень удобная кубковая сетка, да и отставание от 4-го места невелико, всего пять очков. Игра красно-зелёных по сезону и результаты перед зимней паузой доказывают, что у «Локо» есть потенциал к подъёму (если помните, по ходу сезона мы обсчитывали xG-таблицу Премьер-Лиги, и весь сезон «Локомотив» шёл вторым-третьим). Если Юрию Сёмину удастся замаскировать слабости и подчеркнуть сильные стороны, заход на Лигу Европы возможен сразу с двух сторон.

Вторая зависит не от команды, а от клуба – обеспечить «Локомотиву» светлое будущее. Илья Геркус здорово продвигает «Локо» с точки зрения пиара, с его подачи клуб становится гиперактивным в соцсетях, развивает клубный канал, создаёт киберспортивную команду, устраивает для фанатов хоровод и кормит блинами. Понятно, с какой целью всё это делается, но болельщики не потянутся на трибуны при невнятной игре и отсутствии перспектив. Проблему с нападающим и Миранчуком решили всего на три месяца, дальше тёмный лес, и искать кандидатов нужно будет заново. А заодно постараться не потерять кого-то ещё. Сейчас «Локомотиву» надо возвращаться и наращивать силу, а не терять последние активы, и именно этим, а не масленичными блинами, нужно озаботиться в первую очередь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Ари — футболист Джефферсон Фарфан Майкон Маркес Битенкур Соломон Кверквелия Юрий Сёмин
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