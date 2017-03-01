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100 лучших легионеров в истории РФПЛ 10-4-е места: Веллитон, Думбия, Олич
Текст: «Чемпионат»

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 10-го по 4-е

Лучшие иностранные футболисты в истории российского футбола по версии «Чемпионата». Тройка лучших уже скоро.
1 марта 2017, среда. 20:30. Футбол
Продолжаем публиковать наш рейтинг из 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.

Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е

10. Неманья Видич


«Спартак», 2004—2006, 39 матчей, 4 гола

Защитник из Сербии, который уже в 21 год получил капитанскую повязку в «Црвене Звезде», всего полтора сезона провёл в России. В такой короткий срок Видич успел стать лидером «Спартака» и любимцем красно-белых болельщиков, завоевав серебро в 2005-м.

В Лиге чемпионов «Спартаку» пришлось играть уже без Видича — от предложения в € 10 млн красно-белые отказаться не смогли. За восемь лет в «МЮ» серб выиграл пять чемпионских трофеев АПЛ, Лигу чемпионов в Москве и ещё девять кубков. Так Видич стал лучшим иностранным защитником в истории российского футбола по версии «Чемпионата». Дальше в нашем рейтинге будут только игроки атакующего плана.

Кровь, армия и 18 трофеев. Каким мы запомним Видича
Неманья Видич

Неманья Видич

Фото: РИА Новости

9. Самуэль Это’О


«Анжи», 2011—2013, 53 матча, 25 голов

В «золотом» периоде «Анжи» Самуэль Это’О был главной звездой. В Россию камерунец приехал, выиграв всё в Испании, Италии и Африке. Здесь Это’О запомнился не только голами, но и позитивным и простым отношением к менее титулованным партнёрам, например даря дорогие часы в раздевалке после матчей.

После очередной смены курса в «Анжи» Это’О снова уехал в топ-клуб и продолжил забивать в АПЛ, два года играл на серьёзном уровне, а теперь заканчивает в Турции, в выходные навещая российские футбольные клубы, которые проводят сборы в Турции.

Это'О: Керимов – мой старший брат, тот «Анжи» будут помнить
Самуэль Это'О

Самуэль Это'О

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

8. Веллитон


«Спартак», 2007—2014, 104 матча, 57 голов

Веллитон, пожалуй, самый неоднозначный футболист в топ-10. Бразилец не скрывал пристрастия к алкоголю, грубо играл против вратарей и однажды даже пытался «откосить» от упражнений в отпуске, надев датчик на собаку. Пожалуй, именно характер не позволил нападающему стать звездой в Европе.

Бразильский форвард дважды становился лучшим бомбардиром РФПЛ, трижды завоевал серебро, но после 2010-го сильно сдал, а потом и вовсе пропал у себя на родине. К счастью для него самого, Веллитон «пробудился» в Турции, где регулярно забивает за «Кайсериспор».

Красно-белый карнавал. 10 лучших бразильцев в истории «Спартака»
Веллитон

Веллитон

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

7. Ивица Олич


ЦСКА, 2003—2007, 78 матчей, 35 голов

«Я буду играть даже без носа», — сказал хорват, которому сломал переносицу зенитовец Эрик Хаген перед историческим матчем ЦСКА в Лиссабоне. Эта фраза лучше всего характеризует Олича — работоспособного и старательного футболиста. Хорватский нападающий часто был в тени Жо или Вагнера, но всегда был максимальном полезным. В итоге за четыре года в России он выиграл восемь трофеев.

Хорват никогда не скрывал, что рассматривает ЦСКА как трамплин для карьеры. Но расставание в 2007-м получилось для Олича болезненным и тяжёлым. Тем не менее немецкая карьера экс-«армейца» получилась не менее удачной: он стал чемпионом с «Баварией», дважды играл в финале ЛЧ, а теперь заканчивает карьеру в маленьком клубе «Мюнхен-1860».

Олич: сам себе говорил, что пора закончить
Ивица Олич

Ивица Олич

Фото: Reuters

6. Даниэл Карвалью


ЦСКА, 2004—2009, 85 матчей, 9 голов

Бразильский плеймейкер в 2005-м стал незаменимым игроком газзаевского ЦСКА. Через Карвалью строились чуть ли не все результативные атаки «армейцев», а в финале Кубка УЕФА он сделал все три голевые передачи — на Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава.

Талантливейшим бразильцем интересовались многие топ-клубы Европы, но раскрыться до конца Даниэлю помешал лишний вес. По одной из версий, бразильцу в ЦСКА кололи стероиды, по другой — он банально любил поесть. Спустя год после победы в еврокубке техника Карвалью никуда не делась, но пропала скорость и подвижность. В итоге Даниэль, как любой бразилец, заскучал по родине и вернулся в Бразилию, где сейчас заканчивает карьеру в мини-футболе.

Даниэл Карвалью: как завалить карьеру и вернуться в футбол
Кевин Кураньи

Кевин Кураньи

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

5. Гёкдениз Карадениз


«Рубин», 2008 — настоящее время, 201 матч, 37 голов

В жизни Карадениза было всего две команды — «Трабзонспор» и «Рубин». В казанском клубе турок играет уже девять лет и пока не собирается заканчивать карьеру или возвращаться на родину. Двукратный чемпион России даже сделал татуировку с надписью «ФК Рубин Казань». В свои 37 лет Гёкдениз остаётся одним из самых ярких и результативных легионеров РФПЛ и лидером казанской команды.

Карадениз: Кузьмин — мой капитан, а я просто солдат ФК «Рубин»
Гёкдениз Карадениз

Гёкдениз Карадениз

Фото: Роман Кручинин

4. Сейду Думбия


ЦСКА, 2010 — 2014, 2015, 108 матчей, 66 голов

Ивуариец-самоучка из «Базеля» четыре года был загадкой для защитников РФПЛ. Во второй сезон в ЦСКА Думбия наколотил 28 голов в чемпионате и стал лучшим бомбардиром турнира, затем завоевал с «армейцами» два чемпионства, два Кубка и Суперкубок.

После дубля в ворота «Сити» Думбия привлёк внимание топ-клубов и перешёл в «Рому» за € 14,4 млн. Но после домашней атмосферы в ЦСКА ивуариец не смог адаптироваться к Италии и снова вернулся в Москву, помог своей команде выйти в групповой этап Лиги чемпионов, но зимой ушёл в другую аренду, в английский «Ньюкасл». Возвращаться в ЦСКА во второй раз Сейду запретила «Рома», поэтому сейчас форвард тащит «Базель» в швейцарской лиге и, вероятно, очень скучает по России.

Вернись, я всё прощу. 5 форвардов, которым пора назад в ЦСКА
Сейду Думбия

Сейду Думбия

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Веллитон Гёкдениз Карадениз Даниэл Карвальо Ивица Олич Неманья Видич Самуэль Это'О Сейду Думбия
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