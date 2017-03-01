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175 лет назад 2016
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«Локомотив» — «Тосно» — 1:0
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Как «МЮ» просматривал Миранчука. «Локо» — в полуфинале Кубка

Скаут «МЮ» впервые в истории увидел команду ФНЛ и присмотрел для Моуринью главного ньюсмейкера зимы Алексея Миранчука.
1 марта 2017, среда. 22:00. Футбол
Кубок России. 1/4 финала
01 марта 2017, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 0
Тосно
Тосно
1:0 – Миранчук – 19

Гости


К присутствию главного тренера сборной России чуть ли не на всех матчах с участием российских команд, официальных и нет, мы уже привыкли. Черчесов регулярно приезжает на «Арену Химки» и наблюдает за игрой «Динамо». Станислав Саламович ищет усиление для сборной, прорабатывая самые неожиданные варианты, поэтому к реалиям ФНЛ уже привык.

Чего не скажешь о скауте «Манчестер Юнайтед», который по информации российских медиа приехал в Черкизово специально ради матча «Локомотив» — «Тосно», чтобы просмотреть Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова, Артёма Галаджана и (неожиданно) Ведрана Чорлуку. На матче с участием команды ФНЛ скаут английского топ-клуба наверняка был впервые, и, надеемся, шока от полупустых трибун стадиона «Локомотив» не испытал.

Лёша


«Лёша Миранчук!» — зарядили фанаты «Локомотива» в самом начале матча. Уговаривали остаться и поддерживали, несмотря на все разбирательства между агентом игрока и руководством клуба этой зимой. И Миранчук, которого Юрий Сёмин продолжает ставить в старт, в долгу перед болельщиками не остался.

В первые 20 минут «Локомотив» придавил «Тосно», и Миранчук реализовал одну из атак. После удара Игоря Денисов мяч отскочил к Янбаеву, тот скинул на Алексея, который в одно касание попал точно в угол — 1:0.


Кстати, фанаты «Локо» отметили и возвращение директора по работе с болельщиками Алексея Ерунова из французской тюрьмы в Москву.

Миля


Гол Миранчука так и остался единственным в матче, несмотря на опасные атаки команды из Ленинградской области. Сравнять счёт мог «армейский» воспитанник Александр Макаров, но вместо этого плохо обработал мяч в штрафной и со всей силы врезался в Гильерме.

Во втором тайме спасать «Тосно» вышел самый звёздный игрок команды Артём Милевский. Украинский нападающий пытался пробиться сквозь тройку центрбеков «Локомотива», но не создал ничего опасного.

Кстати, сам Милевский очень ждал матча с «Локо». Дело в том, что Юрий Сёмин, по словам нападающего, «был номером один в «Динамо» Киев». Об этом украинец написал в инстаграме, но вскоре удалил свой пост.

Дебюты


Одновременно с Милевским на поле «Локомотива» вышел новичок московской команды Ари. Бразилец вышел вместо своего соотечественника Майкона и открывался намного лучше партнёра на позиции в центре нападения, но слишком много ошибался и терял мяч.

В концовке матча неприятную травму получил Тарас Михалик, заблокировав удар Антона Заболотного пахом. Так получил свой шанс второй новичок «Локо» Соломон Кверквелия, успешно отоборонявшийся против «Тосно» ровно пять минут.

«Уфа»


В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой», впервые в истории клуба прошедшей так далеко в турнире. Сергей Семак с таким же счётом 1:0 обыграл дома в очередной раз сменивший курс «Анжи». Второй фаворит Кубка казанский «Рубин» снова с минимальным счётом обыграл «Сибирь» из ФНЛ и в полуфинале встретится с «Уралом».
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Тосно Алексей Миранчук Кубок России - Футбол
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