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Кто продавал имя стадиона за деньги, как ЦСКА
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

«Назови Лембитом». Кто продавал имя стадиона за деньги, как ЦСКА

Новый стадион ЦСКА стал «ВЭБ Ареной». Продажа спонсору названия арены – европейский подход. Кто лидер в этом бизнесе из топ-5 лиг?
1 марта 2017, среда. 23:15. Футбол
Как стадионы клубов РФПЛ готовы к возобновлению чемпионата

Германия


Немецкие клубы дадут кому угодно мастер-класс по умению продавать названия стадионов. Большинство команд Бундеслиги выступают на аренах, носящих названия спонсоров. «Вестфаленштадион», на котором принимает своих соперников дортмундская «Боруссия», переименовали в 2005 году в «Сигнал Идуна Парк» в честь группы страховых компаний. «Шальке» поменял «Арену Ауфшальке» на «Фельтинс Арену», не меняя поля боя. В данном случае на 50 млн евро расщедрилась пивоваренная компания. У «Айнтрахта» был «Вальдштадион», а стал «Коммерцбанк Ареной»: дополнительный доход 30 млн евро в год. Благодаря помощи энергетической компании «Кёльн» зарабатывает, окрестив свой дом «Райн Энерги Штадион». «Лейпциг», что неудивительно, проводит матчи на «Ред Булл Арене». Известная компания взяла Центральный стадион в аренду в 2010-м сроком как минимум на 10 лет. «Майнц» с прошлого года принимает своих соперников на «Опель Арене», договорившись с производителем автомобилей (за 2 млн евро в год).

Болельщики «Аугсбурга» посещают ныне «ВВК Арену». Было бы приятно, если бы немцы этой аббревиатурой решили сохранить в истории имя Валерия Викторовича Кечинова, забившего в 1994-м потрясающий гол за молодёжную сборную России в ворота сборной Германии, но нет, речь идёт о страховой компании (1,7 млн евро в год). «Фольксваген Арена» названа в честь старого партнёра «Вольфсбурга», выделившего деньги на строительство стадиона, который стоил 53 млн долларов. Права на название домашней арены «Фрайбурга» выкупило несколько лет назад управление по туризму региона Шварцвальд за 500 тыс. евро в год, отсюда и «Шварцвальд-Штадион». Столько же получает «Ингольштадт-04» от автомобильного концерна за то, что выходит на поле «Ауди Шпортпарк». А вот контракт «Хоффенхайма» с фирмой, специализирующейся на солнечной энергии, в три раза крупнее. Стадион именуют сегодня «Версоль Рейн-Неккар-Арена». Наконец, можно вспомнить «Гамбург», трижды продававший название своего стадиона за последние 15 лет, а сейчас играющий просто на старом добром, пусть и перестроенном в конце XX века «Фолькспаркштадионе».

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Англия


Руководители клубов английской Премьер-лиги, будучи серьёзными деловыми людьми, не отстают от немецких коллег. В АПЛ тоже легко найти подходящие примеры временных переименований театров футбола. Кстати, вроде бы даже руководители «Манчестер Юнайтед» задумывались об этом, но на сегодняшний день легендарный «Олд Траффорд» остаётся «всего лишь» «Олд Траффордом».

Впрочем, в этом городе без смены названия стадиона всё-таки не обошлось. Когда «Зенит» завоёвывал Кубок УЕФА, это происходило ещё на «Сити оф Манчестер». Однако с 2012 года дом манчестерских «горожан» носит имя авиакомпании из ОАЭ. Писали, что условие договора – примерно 150 млн фунтов стерлингов за 10 лет. На «Этихаде» сейчас даёт представление весёлая труппа Хосепа Гвардиолы.

Лондонский «Арсенал» покинул «Хайбери» и переехал на новый стадион в 2006 году. Арене сразу же было присвоено имя главного спонсора «канониров» – тоже, заметим, авиакомпании. Как минимум до 2028-го «Арсенал» будет выступать на «Эмирейтс». Только за это клуб получает от партнёра 1,5 млн фунтов стерлингов в год.
«Эмирейтс стэдиум»

«Эмирейтс стэдиум»

Фото: Reuters
Действующий чемпион Англии «Лестер» проводит матчи на стадионе «Кинг Пауэр» (бывший – «Уолкерс»). Тайский владелец клуба и страшный сон любого комментатора Вишай Шривадданапрабха таким образом рекламирует свою сеть торговых центров беспошлинной торговли. У «Сток Сити» была «Британния», а стал стадион «Бет365», естественно, это слово связано со ставками. Построенную в 2002-м арену, на который играет «Халл Сити», решили звать просто «Кей Си». Финансово помогла телекоммуникационная компания. В честь спонсоров названы стадионы и ещё двух клубов: валлийский «Суонси Сити» с 2005 года выступает на «Либерти», а «Борнмут» приглашает болельщиков на свой маленький «Виталити Стэдиум».

Франция, Италия и Испания


Участники большого бизнеса от футбола сегодня готовы безо всяких переживаний продавать названия стадионов, к которым болельщики зачастую относятся так же тепло, как к детям родным. Тут волей-неволей всплывает в памяти юмор Сергея Довлатова, слова из его «Компромисса»: «Назови сына Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал». Но не о фольклорной красоте заботятся руководители – о выгоде. Впрочем, во французском, итальянском и испанском чемпионатах таких историй пока меньше, нежели в немецком или английском.


Знаменитый марсельский «Велодром» с 2016 года добавил к своему названию «Оранж». Телекоммуникационная компания в течение 10 лет будет платить за свою рекламу 3 млн евро в год. Новая арена «Бордо» носит имя «Матмут-Атлантик». Страховая фирма не пожалела 3,9 млн евро в год, чтобы о ней узнали как можно больше потенциальных клиентов. Марио Балотелли резвится на газоне «Альянц Ривьеры». Немецкая страховая компания владеет названиями нескольких стадионов Европы, включая тот, где играет «Ницца». Цена вопроса – 1,8 млн евро в год. В ближайшее время готовит сделку из этой области и «Лион», желающий зарабатывать 10 млн евро в год за права на имя арены.
С 2012 года дом манчестерских «горожан» носит имя авиакомпании из ОАЭ. Писали, что условие договора – примерно 150 млн фунтов стерлингов за 10 лет.

В Серии А есть пример «Удинезе». Коммерческое название стадиона «Фриули» звучит как «Дачия Арена». Румынский автомобильный концерн подписал семилетний контракт с итальянским клубом, не пожалев 500 тыс. евро в год. «Сассуоло» играет на «Мапей Стэдиум» – имя арене дано в качестве благодарности компании, которая внесла вклад в её реставрацию. Между тем стадион «Ювентуса» тоже может быть условно заменён на какой-нибудь другой стадион. Арена сильнейшего клуба Серии А открылась в 2011 году при содействии компании SportFive, поучаствовавшей в строительстве. Взамен SportFive получила исключительные права на её название.

Среди пионеров испанской Примеры в деле продажи названий стадиона – «Эспаньол». Каталонский клуб переехал на новую «Корнелью–Эль-Прат» в 2009-м. Год назад арена обзавелась сложным набором больших букв RCDE. Поставщик технологий для игр Power8 заключил соглашение с «Эспаньолом» на семь лет (2,75 млн евро в год). Любопытна и история «Вильярреала». Испанский клуб, за который выступает россиянин Денис Черышев, изменил название стадиона «Эль-Мадригал» на красивое «Эстадио де ла Керамика». Здесь реклама того, чем славится данный регион. Благодаря этому у «Вильярреала» появились новые бизнес-партнёры, поскольку многие местные керамические компании присоединились к проекту и с удовольствием принялись рассказывать о своих брендах. Мадридский «Атлетико» переезжает в следующем сезоне на «Эстадио Ванда Метрополитано». Китайская компания выкупила права на имя новой арены «матрасников» на 10 лет и гарантировала «Атлетико» 10 млн евро в год.
Немецкие клубы дадут кому угодно мастер-класс по умению продавать названия стадионов.


Испанские СМИ сообщали, что «Реал» и «Барселона» также готовы были отказаться на время от великих названий – «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу», чтобы подзаработать. Оба клуба планировали получить 400-600 млн евро. Ждём продолжения их историй.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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