Памятник Раньери. Главное – в обзоре дня

«Рубин» стал вторым полуфиналистом Кубка России. В четвертьфинале подопечные Хави Грасии обыграли «Сибирь» — 1:0. Единственный гол был забит под занавес встречи. На 88-й минуте Жонатас после передачи Руслана Камболова вывел «Рубин» вперёд. Отыграться сибиряки не смогли.В полуфинале «Рубин» сыграет против «Урала», который накануне в серии пенальти обыграл «Краснодар». Основное время матча завершилось вничью (3:3), причём екатеринбуржцы уступали – 0:3.Полуфинальный поединок между «Уралом» и «Рубином» состоится 5 апреля.В четвертьфинальном матче Кубка России «Уфа» на домашнем стадионе «Нефтяник» обыграла с минимальным счётом «Анжи».Для наставников обеих команд — Сергея Семака («Уфа») и Александра Григоряна («Анжи») этот матч был первым официальным в их клубах.Единственный гол в этом матче был забит на 66-й минуте — победу уфимской команде принёс точный удар Азамата Засеева.В полуфинальном матче Кубка России представитель РФПЛ «Локомотив» в Москве одержал победу с минимальным счётом над «Тосно», выступающим в ФНЛ.Единственный мяч в этой встрече был забит на 20-й минуте — автором точного удара стал Алексей Миранчук.Подопечные Юрия Сёмина пробились в полуфинал Кубка России, где их соперником станет «Уфа», которая обыграла «Анжи» (1:0).Завершились все матчи 1/4 финала Кубка России сезона-2016/17 и определились полуфинальные пары.«Локомотив» сыграет в 1/2 финала турнира с «Уфой», а «Урал» поборется за выход в финал с «Рубином». Обе встречи состоятся 5 апреля. Финальный матч Кубка России запланирован на 28 мая.Напомним, в четвертьфинале турнира «Локомотив» оказался сильнее «Тосно» (1:0), «Уфа» обыграла «Анжи» (1:0), «Урал» победил «Краснодар» (3:3, по пенальти – 4:3), а «Рубин» одержал победу над «Сибирью» (1:0).Полузащитник «Челси» Виктор Мозес продлил контракт с лондонцами. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Прежний контракт истекал 30 июня 2019 года.«Я взволнован. Рад, что играю в «Челси» на протяжении нескольких лет и продлил контракт. Теперь пришло время сосредоточиться на команде и продолжать упорно трудиться, чтобы выиграть Премьер-лигу.Сезон складывается для «Челси» отлично, я наслаждаюсь футболом. У нас хороший тренер, который вселил во всех нас уверенность», — цитирует Мозеса пресс-служба «Челси».В «Челси» нигерийский полузащитник играет с 2012 года, куда перешёл из «Уигана».Два болельщика «Лестер Сити» начали сбор денег на возведение памятника итальянскому тренеру Клаудио Раньери, который недавно был уволен с поста главного тренера «лис». Об этом сообщает ВВС.Фанаты «Лестера «Джеймс Диллон и Джош Филлипс планируют собрать до £ 10 тыс., но пока смогли выручить £ 770. Ранее наставник «Торино» Синиша Михайлович сказал, что итальянцу должны поставить памятник.Под руководством Клаудио Раньери «Лестер» в сезоне-2015/16 впервые в истории выиграл золото английской Премьер-лиги.Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига выступает за реформирование молодёжного первенства России, в котором сейчас выступают команды, которые играют в Премьер-Лиге.«Мы хотим реформировать молодёжное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодёжь с доступом трёх-четырёх более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы.Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался только клубами Премьер-Лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», — цитирует Прядкина ТАСС.