Памятник Раньери. Главное – в обзоре дня

«Рубин» благодаря голу Жонатаса одолел «Сибирь» и вышел в полуфинал Кубка России
«Рубин» стал вторым полуфиналистом Кубка России. В четвертьфинале подопечные Хави Грасии обыграли «Сибирь» — 1:0. Единственный гол был забит под занавес встречи. На 88-й минуте Жонатас после передачи Руслана Камболова вывел «Рубин» вперёд. Отыграться сибиряки не смогли.
В полуфинале «Рубин» сыграет против «Урала», который накануне в серии пенальти обыграл «Краснодар». Основное время матча завершилось вничью (3:3), причём екатеринбуржцы уступали – 0:3.
Полуфинальный поединок между «Уралом» и «Рубином» состоится 5 апреля.
«Уфа» обыграла «Анжи» и впервые вышла в полуфинал Кубка России
В четвертьфинальном матче Кубка России «Уфа» на домашнем стадионе «Нефтяник» обыграла с минимальным счётом «Анжи».
Для наставников обеих команд — Сергея Семака («Уфа») и Александра Григоряна («Анжи») этот матч был первым официальным в их клубах.
Единственный гол в этом матче был забит на 66-й минуте — победу уфимской команде принёс точный удар Азамата Засеева.
«Локомотив» победил «Тосно» в 1/4 финала КР благодаря голу Ал. Миранчука
В полуфинальном матче Кубка России представитель РФПЛ «Локомотив» в Москве одержал победу с минимальным счётом над «Тосно», выступающим в ФНЛ.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 20-й минуте — автором точного удара стал Алексей Миранчук.
Подопечные Юрия Сёмина пробились в полуфинал Кубка России, где их соперником станет «Уфа», которая обыграла «Анжи» (1:0).
Определились все полуфинальные пары Кубка России сезона-2016/17
Завершились все матчи 1/4 финала Кубка России сезона-2016/17 и определились полуфинальные пары.
«Локомотив» сыграет в 1/2 финала турнира с «Уфой», а «Урал» поборется за выход в финал с «Рубином». Обе встречи состоятся 5 апреля. Финальный матч Кубка России запланирован на 28 мая.
Напомним, в четвертьфинале турнира «Локомотив» оказался сильнее «Тосно» (1:0), «Уфа» обыграла «Анжи» (1:0), «Урал» победил «Краснодар» (3:3, по пенальти – 4:3), а «Рубин» одержал победу над «Сибирью» (1:0).
«Челси» объявил о продлении контракта с Мозесом
Полузащитник «Челси» Виктор Мозес продлил контракт с лондонцами. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Прежний контракт истекал 30 июня 2019 года.
«Я взволнован. Рад, что играю в «Челси» на протяжении нескольких лет и продлил контракт. Теперь пришло время сосредоточиться на команде и продолжать упорно трудиться, чтобы выиграть Премьер-лигу.
Сезон складывается для «Челси» отлично, я наслаждаюсь футболом. У нас хороший тренер, который вселил во всех нас уверенность», — цитирует Мозеса пресс-служба «Челси».
В «Челси» нигерийский полузащитник играет с 2012 года, куда перешёл из «Уигана».
Два фаната «Лестера» начали сбор денег на возведение памятника Раньери
Два болельщика «Лестер Сити» начали сбор денег на возведение памятника итальянскому тренеру Клаудио Раньери, который недавно был уволен с поста главного тренера «лис». Об этом сообщает ВВС.
Фанаты «Лестера «Джеймс Диллон и Джош Филлипс планируют собрать до £ 10 тыс., но пока смогли выручить £ 770. Ранее наставник «Торино» Синиша Михайлович сказал, что итальянцу должны поставить памятник.
Под руководством Клаудио Раньери «Лестер» в сезоне-2015/16 впервые в истории выиграл золото английской Премьер-лиги.
РФПЛ планирует реформировать молодёжное первенство России
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига выступает за реформирование молодёжного первенства России, в котором сейчас выступают команды, которые играют в Премьер-Лиге.
«Мы хотим реформировать молодёжное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодёжь с доступом трёх-четырёх более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы.
Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался только клубами Премьер-Лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», — цитирует Прядкина ТАСС.