Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Ивелин Попов
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Ивелин Попов: отказал я китайцам. Не моё!

Ивелин Попов прикинул шансы Джикии и Промеса на борцовском ковре и объяснил, чем «Спартак» Карреры отличается от «Спартака» Аленичева.
2 марта 2017, четверг. 08:30. Футбол
→ «Спартак» в Испании приоткрыл двери: фоторепортаж

Каждый год на сборах мы встречаемся с Поповым и делаем интервью. В разных местах (Белек, Эстепона, Марбелья) и гостиничных интерьерах, но примерно в одно время – перед возобновлением футбольного сезона. Это уже традиция: не знаю, как для него, а для меня – приятная. Нарушать её было бы обидно – собеседник Ивелин отличный: откровенный, рассудительный, ироничный.

«Иногда так устаёшь, что темнеет в глазах»


— Для Джано это были самые тяжёлые сборы за 10 лет. А для вас?
— Одни из. Сейчас уже, по мере приближения чемпионата, нагрузки снижаются, входим в недельный цикл, а на пике были очень серьёзными. Думаю, в сезоне это пойдёт на пользу. Основательно подготовились.

— У Кучука в «Кубани» легче было?
— О, у Кучука и трижды в день тренировались! Утром просто бег, вечером – бег с мячом, а посередине «тренажёрка». Любко Петрович в Болгарии тоже гонял немилосердно.

— Кто-нибудь сознание терял?
— Такого не помню. Но иногда так устаёшь, что темнеет в глазах. Это нормально.
— Какой был самый тяжёлый отрезок этого межсезонья?
— В Эстепоне. На первом сборе втягивались, зато на втором нагрузились по полной программе.

— Беготня тяжело даётся?
— Ко всему привыкаешь. А когда видишь плоды этой работы, на трудности смотришь иначе. Просто перестаёшь обращать внимание. Качественно поработаешь на сборах – в игре будет легче.

— Какое самое сложное упражнение у Карреры?
— Все разновидности бега изнурительные – на время, с ускорениями, серии с маленькими паузами на восстановление.

— Распорядок дня Ивелина Попова на сборах?
— В начале девятого встаю. Потом взвешивание, завтрак, подготовка к тренировке. После обеда иногда сплю. Вечером второе занятие, ужин, массаж. В свободное время могу прогуляться около отеля или телек посмотреть – как раз Лига чемпионов началась.

«Макеев так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно»


— Как удаётся даже в разгар нагрузок сохранять позитивный настрой?
— Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.

— Назовите тройку самых жизнерадостных людей в «Спартаке».
— Ещенко, Макеев… Кто же ещё…

— Глушаков?
— А пусть будет Глушаков.

— Себя не включаете?
— Обо мне другие пусть судят (улыбается).

— Макеев – это неожиданно.
— Что вы! Женя – очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно.

— С появлением Джикии полку шутников прибыло?
— Тоже позитивный парень. Всегда улыбается, шутит.

— Легко вписался в коллектив?
— Его и новичком-то, по большому счёту, не назовёшь. Россиянин, в сборную привлекался, со многими ребятами был знаком раньше. Мне кажется, Жоре проблемы адаптации в «Спартаке» изначально не грозили.

— Подкалывали его ноябрьской «рукопашной» с Промесом?
— Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес тоже. Все уже забыли об этом.
Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес – тоже.
— Сойдись они в борцовском поединке, у Георгия было бы заведомо больше шансов?
— Ещё неизвестно! Промес тоже хорошо борется.

— Откуда знаете?
— Знаю. Показывал. У Квинси есть друзья, которые чем-то таким занимаются. В тренажёрный зал исправно ходит. Крепкий парень.

— Над шевелюрой Тигиева подшучиваете?
— Спросил его, когда стричься будет. А он отвечает: «Это я уже постригся – раньше ещё больше волос было». Вылитый Пуйоль!

→ Джикия: у нас дома балкон не соленьями — вином и чурчхелой забит!
Ивелин Попов

Ивелин Попов

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«Хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого»


— У вас такие соседи в гостинице – Пеллегрини, Лавесси…
— Были. Уже уехали. Они в другом корпусе жили, кушали в отдельном помещении – только в коридоре изредка пересекались.

— Китайцы сами по себе достаточно шумные. Не беспокоили?
— Вообще их не слышал. Видимо, у них тоже дисциплина на высоком уровне.

— Представьте, подходит в лобби Мануэль Пеллегрини и доверительно так говорит: «Айда, Ивелин, к нам в Китай!» — что скажете?
— А у меня уже были предложения из Китая.

— Давно?
— Недавно.

— Небось хорошие деньги предлагали.
— Хорошие…

— И всё равно отказались?
— Да.

— Почему?
— Не моё. Это раз. А два – хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.

— Слухи о «Трабзонспоре» имели под собой почву?
— Из руководства ни один человек не позвонил и не сказал: «Хотим тебя продать». Вообще никто ничего не говорил – только медиа писали. А теперь уже и они тему не разогревают. Остыла.
Ивелин Попов

Ивелин Попов

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы»


— По вашим ощущениям, за последний год «Спартак» ментально изменился?
— Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется – достаточно взгляда, движения.

— А в плане психологии?
— Психология – главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные – проще реализовать свой потенциал на поле.

— «Спартак» стал более амбициозным?
— Думаю, да. У нас сейчас очень высокая конкуренция – 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках.

— Стилистически команда тоже изменилась?
— Раньше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально. При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на пять-шесть метров и забрать мяч на чужой половине, чем бежать за соперником через всё поле к своим воротам, а потом – обратно.

— Современный «Спартак» счёту 4:3 предпочтёт 1:0?
— Не вижу особой разницы в счёте, если он победный. Главное – набирать очки. Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы.

— Но Карреру как мастера обороны пропущенные мячи особенно расстраивают?
— Конечно, расстраивают. Но я считаю, что с Каррерой мы не только в обороне – в атаке тоже прибавили. Стали лучше комбинировать. При выборе игрового стиля тренер отталкивается от качеств состава.

«Когда тренер живёт игрой, крылья за спиной вырастают!»


— Каррера установил новые порядки в быту. Например, одновременный приём пищи.
— И это правильно! Вместе кушаем, вместе встаём и уходим. Если хотим побеждать, не только на поле – везде нужно быть единым коллективом. И в гостинице, и в ресторане.

— Сколько времени длится обед?
— Сегодня, например, за 15-20 минут покушали. Иногда бывает свободный ужин, по желанию. Тогда можно и в городе перекусить – для разнообразия.
Если хотим побеждать, не только на поле – везде нужно быть единым коллективом.
— Кто в «Спартаке» первым управляется с обедом?
— По-разному. Чемпионов тут нет. Когда есть аппетит, накладываешь в тарелку мясо, овощи, фрукты, когда нет – салатика пожевал и пошёл.

— Опоздания наказываются?
— На этом сборе опозданий не было. Но внутренние правила, система штрафов, безусловно, существуют. Игроки знают, что надо делать и как.

— Обратил внимание, как охрип Каррера. Не щадит себя на тренировках?
— Он амбициозный человек и стремится передать свои эмоции, мотивацию нам. Когда тренер живёт игрой и хочет сделать тебя лучше, крылья за спиной вырастают!

→ Кутепов: Луис Адриано? Просто так людей в «Милан» не берут

«Мне с Адриано легко – хорошо открывается, не жадничает»


— В этом году «Спартак» тренировался в обстановке строгой секретности. Журналисты у поля – зло?
— Это решение главного тренера. Он считает, что команде необходимо спокойствие. Я ничего не имею против журналистов, но если они постоянно толкутся у поля, это, наверное, тоже неправильно. Думаю, одного раза в неделю достаточно, чтобы приехать, посмотреть 10-15 минут, сделать несколько интервью. Если каждый день общаться, о чём через месяц говорить будем (улыбается)?

— Самые популярные слова у Карреры?
— «Браво», «прессингуем». Обычные футбольные термины – ничего фирменного.

— С Адриано вы, похоже, неплохо сыгрались?
— Ничего удивительного – он очень хороший игрок. В пяти матчах пять голов забил. Мне с ним легко – Луис хорошо открывается, не жадничает.

— Корпусом, опять-таки, здорово работает.
— А ещё прыгает высоко.

— Выше Зе Луиша?
— Трудно сказать. Одно ясно: оба классные нападающие.

— Столь острая конкуренция в атаке – во благо?
— Любая конкуренция – плюс. Она заставляет футболиста включать внутренние резервы. Будь воля тренера, он и 20 человек в состав поставил бы. Но играть могут только 11. Поэтому к каждому шансу нужно относиться максимально серьёзно – вне зависимости от того, со старта вышел на поле или на замену. Только с таким настроем можно добиться серьёзного результата.

— Вас конкуренция больше мотивирует, чем напрягает?
— Зачем раздражаться? Зная, что в любом случае будешь играть, неизбежно расслабляешься. А когда есть конкуренция, до последнего момента не знаешь, попадёшь в состав или нет. Соответственно держишь себя в тонусе и каждую тренировку проводишь на максимуме.

— Отчего так близко к сердцу замены принимаете?
— Я тоже амбициозный человек. Всегда хочу как можно больше сделать на поле. Но есть решение тренера, и его нужно уважать. Ему виднее.
Ивелин Попов

Ивелин Попов

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«У ЦСКА и моментов практически не было...»


— Мысленно уже готовитесь к «Краснодару»?
— И не только к «Краснодару» — ко всем оставшимся 13 играм. Мы знаем, что нас ждёт, и готовы к этому.

— Игры «быков» с «Фенербахче» смотрели?
— Не получилось. Только счёт знаю.

— Более ранний старт даёт им преимущество?
— И да, и нет. С одной стороны, «Краснодар» уже вошёл в соревновательный режим, а с другой – сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным.

— Говорят, все билеты на новую арену проданы.
— Так это же отлично! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я там ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе – одно удовольствие. Думаю, что и играть – тоже.
Промес сразу набросился: «Видел твою фотку – шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?».
— Пять очков отрыва от ближайшего конкурента…
— Это и мало, и много. Мы стараемся не смотреть в таблицу – настраиваемся на победу в каждом матче.

— Бытует мнение, что вылет «Зенита» из Лиги Европы – скорее плохая новость для «Спартака», чем хорошая.
— Да, теперь они сосредоточатся на чемпионате, ну и что? У нас хорошая команда, и мы рассчитываем только на свои силы.

— С Милановым в отпуске виделись?
— Только по телефону общались. Раньше жили в разных городах, теперь, наверное, будем видеться чаще – он квартиру в Софии купил, недалеко от меня.

— Георги убеждён, что «Спартак» не выглядел лучшим и часто побеждал незаслуженно. Парируете?
— Отвечать надо не на словах, а делом на поле.

— Дерби первого круга «Спартак» заслуженно выиграл?
— Абсолютно. Очень здорово отыграли. Зе забил два фантастических гола, Глушаков… У ЦСКА и моментов практически не было.

— Промес шутит: «Как только Попов перестал «нырять», так судьи и перестали давать «Спартаку» пенальти».
— Сразу после того интервью я заработал пенальти в матче с «Копенгагеном» и выразил признательность Квинси за подсказку.

— Теперь и в чемпионате «Спартак» начнёт пенальти бить?
— Если судья видит нарушение против игрока «Спартака», пусть свистит, не надо стесняться.
Ивелин Попов

Ивелин Попов

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«Сам себе нравлюсь в смокинге»


— В отборе к ЧМ-2018 Болгарии группа попалась кошмарная…
— Очень кошмарная! У Швеции и Голландии сейчас по семь очков, у нас – шесть. 25 марта принимаем Нидерланды дома. Я Промеса уже предупредил: «Готовьтесь». Понятно, что у Голландии и игроки, и чемпионат сильнее. Но в футболе не всегда побеждает лучший. Часто выигрывает тот, кто этого больше хочет.

— Достаточно вспомнить 1994 год.
— Я тогда маленьким был, шесть лет всего. Но победу над Францией и четвёртое место на чемпионате мира Болгария вспоминает по сей день.

— Вы правда обещали жене повторно выиграть звание лучшего игрока Болгарии?
— Да. Когда мне в феврале 2016-го вручали приз за предыдущий год, Елена была беременна, месяц до рождения дочки оставался, и на церемонию со мной не пошла. И тогда я пообещал ей, что за следующим призом мы уж точно отправимся вместе. И сделал всё возможное, чтобы слово сдержать.

— Оценила?
— Я думаю, да…

— Сколько раз в жизни смокинг надевали?
— Всего несколько раз. Для этого особый повод нужен – свадьба или день рождения. Не скрою, я сам себе нравлюсь в смокинге. У меня дома их семь-восемь штук – висят в шкафу, ждут подходящего случая…
— Как партнёры на смену стиля отреагировали?
— Промес сразу набросился: «Видел твою фотку – шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?». «Сам», — отвечаю. Не поверил. «Ты же, — говорит, — постоянно в спортивном костюме ходишь». Смешной аргумент. Мне что, на тренировки в смокинге приезжать (смеётся)?!

— А слабо?
— Разве что разок – повеселить ребят.
" />
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 39
Теги
ФК Спартак Георгий Джикия Денис Глушаков Ивелин Попов Квинси Промес Массимо Каррера
Новости. Футбол
2 марта 2017, четверг
09:49 Сын Пеле, приговорённый к 12 годам тюрьмы, выпущен на свободу
09:48 «Луч-Энергия» получил первый транш из регионального бюджета
09:45 «Бавария» может лишиться Хуммельса в матче с «Кёльном» из-за травмы
09:38 Сарсания: каждый игрок «Зенита» за чемпионство в 2007 году получил по $ 1 млн
09:36 Каннаваро: Роналдо – это феномен, он единственный игрок, вселявший в меня страх
09:30 Марсело: постоянно именно мне приходится объяснять неудачи «Реала»
09:21 Семак: думал посмотреть матч как болельщик, мой эксперимент провалился
09:12 С. Рамос: не знаю никого, кто играл бы весь чемпионат на одном дыхании
09:09 Хиддинк не исключил, что возглавит «Лестер»
09:02 Бурлак: до финала один шаг, «Рубин» хочет попасть туда и выиграть Кубок России
08:52 Экс-наставник «Шальке-04» надеется, что Горецка не перейдёт в «Баварию»
08:36 «Бавария» заинтересовалась полузащитником «Шальке-04» Горецкой
08:33 Роббен: Бадштубер не заслуживал удаления на собственном стадионе
08:31 «Ливерпуль» нацелился на полузащитника «РБ Лейпциг» Неби Кейта
07:55 Зидан: ни в коем случае не считаю, что «Реал» проиграл борьбу за чемпионство
07:44 В сборной Германии продолжают рассчитывать на Гётце
07:31 «Херенвен» заплатит «Реалу» € 40 тыс. за каждый матч без Эдегора на поле
07:08 45 173 члена «Атлетико» зарезервировали себе места на новом стадионе клуба
06:52 Вайнцирль: первые 30 минут были для «Шальке-04» действительно катастрофой
06:51 Анчелотти: «Бавария» с самого начала показала очень сильную игру
06:32 С. Рамос: игроки «Реала» не говорят о судьях и не пишут глупости в «Твиттере»
06:23 Сетьен: матч с «Реалом» — очень важный триумф в истории «Лас-Пальмаса»
05:58 Виллаш-Боаш опубликовал фото с Робсоном в честь 300-го матча в качестве тренера
04:51 Руни летом рассмотрит вариант с возвращением в «Эвертон»
04:35 Ибрагимович готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года
04:11 Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018
03:41 Видео: «Реал» — «Лас-Пальмас» — 3:3, дубль Роналду
03:39 «Челси» предложит Конте улучшенный контракт, чтобы удержать от ухода в «Интер»
03:35 Гвардиола: это лучшее выступление Агуэро из всех, что я видел
03:26 Футболистов аргентинского клуба ограбили на тренировочной базе
03:16 Зидан: после удаления Бэйла «Реал» показал характер
02:45 «Барселона» назовёт имя преемника Луиса Энрике не ранее 1 июля
02:45 Марсело: мы на стороне Бэйла, такие эпизоды порой случаются в футболе
02:21 «ПСЖ» сыграет с «Авраншем», «Бордо» — с «Анже» в 1/4 финала Кубка Франции
02:18 «Барселона» — «Спортинг» — 6:1. Видеообзор матча
02:13 Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес игрока «Ромы» Рюдигера
01:46 «Монако» в дополнительное время вырвал победу у «Марселя» в Кубке Франции
01:44 Гвардиола: расстроен, что «Барселона» теряет идеального тренера
01:37 «Витория» из Гимарайнша приблизилась к выходу в финал Кубка Португалии
01:35 «Бавария» может встретиться с «Боруссией» Д в полуфинале Кубка Германии
01:29 «Сельта» и «Эспаньол» поделили очки, «Гранада» обыграла «Алавес»
01:22 Дубль Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Лас-Пальмасом»
01:01 Лопетеги: понимаю Луиса Энрике — работа в «Барселоне» изматывает
00:50 Сампаоли и Вальверде — основные кандидаты на пост наставника «Барселоны»
00:48 Неизвестный предложил «Ростову» деньги, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой матч ближайшего тура РФПЛ вызывает у вас больший интерес?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+