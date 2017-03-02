Ивелин Попов: отказал я китайцам. Не моё!

«Иногда так устаёшь, что темнеет в глазах»

«Макеев так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно»

Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес – тоже.

Ивелин Попов Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«Хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого»

Ивелин Попов Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы»

«Когда тренер живёт игрой, крылья за спиной вырастают!»

Если хотим побеждать, не только на поле – везде нужно быть единым коллективом.

«Мне с Адриано легко – хорошо открывается, не жадничает»

Ивелин Попов Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«У ЦСКА и моментов практически не было...»

Промес сразу набросился: «Видел твою фотку – шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?».

Ивелин Попов Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

«Сам себе нравлюсь в смокинге»

Каждый год на сборах мы встречаемся с Поповым и делаем интервью. В разных местах (Белек, Эстепона, Марбелья) и гостиничных интерьерах, но примерно в одно время – перед возобновлением футбольного сезона. Это уже традиция: не знаю, как для него, а для меня – приятная. Нарушать её было бы обидно – собеседник Ивелин отличный: откровенный, рассудительный, ироничный.— Одни из. Сейчас уже, по мере приближения чемпионата, нагрузки снижаются, входим в недельный цикл, а на пике были очень серьёзными. Думаю, в сезоне это пойдёт на пользу. Основательно подготовились.— О, у Кучука и трижды в день тренировались! Утром просто бег, вечером – бег с мячом, а посередине «тренажёрка». Любко Петрович в Болгарии тоже гонял немилосердно.— Такого не помню. Но иногда так устаёшь, что темнеет в глазах. Это нормально.— В Эстепоне. На первом сборе втягивались, зато на втором нагрузились по полной программе.— Ко всему привыкаешь. А когда видишь плоды этой работы, на трудности смотришь иначе. Просто перестаёшь обращать внимание. Качественно поработаешь на сборах – в игре будет легче.— Все разновидности бега изнурительные – на время, с ускорениями, серии с маленькими паузами на восстановление.— В начале девятого встаю. Потом взвешивание, завтрак, подготовка к тренировке. После обеда иногда сплю. Вечером второе занятие, ужин, массаж. В свободное время могу прогуляться около отеля или телек посмотреть – как раз Лига чемпионов началась.— Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.— Ещенко, Макеев… Кто же ещё…— А пусть будет Глушаков.— Обо мне другие пусть судят— Что вы! Женя – очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно.— Тоже позитивный парень. Всегда улыбается, шутит.— Его и новичком-то, по большому счёту, не назовёшь. Россиянин, в сборную привлекался, со многими ребятами был знаком раньше. Мне кажется, Жоре проблемы адаптации в «Спартаке» изначально не грозили.— Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес тоже. Все уже забыли об этом.— Ещё неизвестно! Промес тоже хорошо борется.— Знаю. Показывал. У Квинси есть друзья, которые чем-то таким занимаются. В тренажёрный зал исправно ходит. Крепкий парень.— Спросил его, когда стричься будет. А он отвечает: «Это я уже постригся – раньше ещё больше волос было». Вылитый Пуйоль!— Были. Уже уехали. Они в другом корпусе жили, кушали в отдельном помещении – только в коридоре изредка пересекались.— Вообще их не слышал. Видимо, у них тоже дисциплина на высоком уровне.— А у меня уже были предложения из Китая.— Недавно.— Хорошие…— Да.— Не моё. Это раз. А два – хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.— Из руководства ни один человек не позвонил и не сказал: «Хотим тебя продать». Вообще никто ничего не говорил – только медиа писали. А теперь уже и они тему не разогревают. Остыла.— Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется – достаточно взгляда, движения.— Психология – главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные – проще реализовать свой потенциал на поле.— Думаю, да. У нас сейчас очень высокая конкуренция – 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках.— Раньше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально. При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на пять-шесть метров и забрать мяч на чужой половине, чем бежать за соперником через всё поле к своим воротам, а потом – обратно.— Не вижу особой разницы в счёте, если он победный. Главное – набирать очки. Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы.— Конечно, расстраивают. Но я считаю, что с Каррерой мы не только в обороне – в атаке тоже прибавили. Стали лучше комбинировать. При выборе игрового стиля тренер отталкивается от качеств состава.— И это правильно! Вместе кушаем, вместе встаём и уходим. Если хотим побеждать, не только на поле – везде нужно быть единым коллективом. И в гостинице, и в ресторане.— Сегодня, например, за 15-20 минут покушали. Иногда бывает свободный ужин, по желанию. Тогда можно и в городе перекусить – для разнообразия.— По-разному. Чемпионов тут нет. Когда есть аппетит, накладываешь в тарелку мясо, овощи, фрукты, когда нет – салатика пожевал и пошёл.— На этом сборе опозданий не было. Но внутренние правила, система штрафов, безусловно, существуют. Игроки знают, что надо делать и как.— Он амбициозный человек и стремится передать свои эмоции, мотивацию нам. Когда тренер живёт игрой и хочет сделать тебя лучше, крылья за спиной вырастают!— Это решение главного тренера. Он считает, что команде необходимо спокойствие. Я ничего не имею против журналистов, но если они постоянно толкутся у поля, это, наверное, тоже неправильно. Думаю, одного раза в неделю достаточно, чтобы приехать, посмотреть 10-15 минут, сделать несколько интервью. Если каждый день общаться, о чём через месяц говорить будем— «Браво», «прессингуем». Обычные футбольные термины – ничего фирменного.— Ничего удивительного – он очень хороший игрок. В пяти матчах пять голов забил. Мне с ним легко – Луис хорошо открывается, не жадничает.— А ещё прыгает высоко.— Трудно сказать. Одно ясно: оба классные нападающие.— Любая конкуренция – плюс. Она заставляет футболиста включать внутренние резервы. Будь воля тренера, он и 20 человек в состав поставил бы. Но играть могут только 11. Поэтому к каждому шансу нужно относиться максимально серьёзно – вне зависимости от того, со старта вышел на поле или на замену. Только с таким настроем можно добиться серьёзного результата.— Зачем раздражаться? Зная, что в любом случае будешь играть, неизбежно расслабляешься. А когда есть конкуренция, до последнего момента не знаешь, попадёшь в состав или нет. Соответственно держишь себя в тонусе и каждую тренировку проводишь на максимуме.— Я тоже амбициозный человек. Всегда хочу как можно больше сделать на поле. Но есть решение тренера, и его нужно уважать. Ему виднее.— И не только к «Краснодару» — ко всем оставшимся 13 играм. Мы знаем, что нас ждёт, и готовы к этому.— Не получилось. Только счёт знаю.— И да, и нет. С одной стороны, «Краснодар» уже вошёл в соревновательный режим, а с другой – сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным.— Так это же отлично! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я там ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе – одно удовольствие. Думаю, что и играть – тоже.— Это и мало, и много. Мы стараемся не смотреть в таблицу – настраиваемся на победу в каждом матче.— Да, теперь они сосредоточатся на чемпионате, ну и что? У нас хорошая команда, и мы рассчитываем только на свои силы.— Только по телефону общались. Раньше жили в разных городах, теперь, наверное, будем видеться чаще – он квартиру в Софии купил, недалеко от меня.— Отвечать надо не на словах, а делом на поле.— Абсолютно. Очень здорово отыграли. Зе забил два фантастических гола, Глушаков… У ЦСКА и моментов практически не было.— Сразу после того интервью я заработал пенальти в матче с «Копенгагеном» и выразил признательность Квинси за подсказку.— Если судья видит нарушение против игрока «Спартака», пусть свистит, не надо стесняться.— Очень кошмарная! У Швеции и Голландии сейчас по семь очков, у нас – шесть. 25 марта принимаем Нидерланды дома. Я Промеса уже предупредил: «Готовьтесь». Понятно, что у Голландии и игроки, и чемпионат сильнее. Но в футболе не всегда побеждает лучший. Часто выигрывает тот, кто этого больше хочет.— Я тогда маленьким был, шесть лет всего. Но победу над Францией и четвёртое место на чемпионате мира Болгария вспоминает по сей день.— Да. Когда мне в феврале 2016-го вручали приз за предыдущий год, Елена была беременна, месяц до рождения дочки оставался, и на церемонию со мной не пошла. И тогда я пообещал ей, что за следующим призом мы уж точно отправимся вместе. И сделал всё возможное, чтобы слово сдержать.— Я думаю, да…— Всего несколько раз. Для этого особый повод нужен – свадьба или день рождения. Не скрою, я сам себе нравлюсь в смокинге. У меня дома их семь-восемь штук – висят в шкафу, ждут подходящего случая…— Промес сразу набросился: «Видел твою фотку – шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?». «Сам», — отвечаю. Не поверил. «Ты же, — говорит, — постоянно в спортивном костюме ходишь». Смешной аргумент. Мне что, на тренировки в смокинге приезжать?!— Разве что разок – повеселить ребят.