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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Луис Энрике
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Шаг к новой жизни. Что будет с «Барселоной» после слов Энрике

Уже в начале марта «Барселона» узнала, что летом у неё будет новый тренер – и это подходящий момент, чтобы команда резко изменилась.
2 марта 2017, четверг. 11:00. Футбол
Все мы немножко Луисы Энрике – временами долго-долго плывём по течению, проигрываем всё, запускаем себя, а затем резко решаем начать новую жизнь. Только для этого нужен повод, низшая точка падения.
Мой лучший друг лечился от игровой зависимости, когда все свои деньги давно проиграны, чужие – тоже, а коллекторы звонят в четыре часа утра его друзьям, потому что он занимал новые деньги по чужим паспортам. Мой отец бросил курить, когда диагносцировали рак лёгких. Как в русской пословице — пока гром не грянет…

Все мы немножко Луисы Энрике. До прошлых выходных «Барселона» лишь однажды за сезон побеждала команду из испанской еврокубковой шестёрки – мадридский «Реал» спасался, доставая своё оружие на чёрный день, «Реал» попроще душил сине-гранатовых прессингом так, что его считали самым сложным соперником «Барсы» в сезоне, с «Вильярреалом» еле-еле унесли ноги уже сами каталонцы. Выиграть удалось лишь в Севилье, но первый тайм той бойни «Барселона» проиграла вчистую – и если бы не вспыхнувший гений Лео Месси, не набрала бы очков и там.

Это звенья одной цепочки. «Барселона» Луиса Энрике на третий сезон стала максимально предсказуемой, и секрет победы над ней перестал быть секретом. Душить прессингом Пике, перекрывать направление передач на Бускетса, вынуждать ошибаться под давлением Гомеша или Ракитича, пользоваться пассивностью центра поля, накрывать Месси уже в центральном круге, жертвуя одним из ключевых игроков («Реал» в «класико» пожертвовал Лукой Модричем, и хорват благодаря этому стал лучшим в том матче). Пользоваться слабостями правого края, где не справлялся бедняга Серхи Роберто. Все уже вызубрили проблемы сине-гранатовых, и 0:4 в Париже стало банальным повторением пройденного – «Барселона» попала под команду, идеально готовую тактически, знающую каждый её недостаток.

>>> Кто в лес, кто по дрова. Тактические проблемы «Барселоны»
«Барса» образца нынешнего сезона тоже может повязать себя депрессией, устало катать мяч, а потом один раз взорваться и резко поймать настроение.

Луис Энрике запоздал с тактической перестройкой, её стоило провести ещё до матча с «Атлетико», но такой ход – перевернуть всё, когда ситуация максимально безнадёжна – свойствен тренеру, не отличавшемуся стабильностью взглядов. Если видели матч с «Атлетико», то наверняка удивились необычной схеме сине-гранатовых: Сержи Роберто при обороне становился четвёртым защитником, а при атаке – уходил в центр и формировал свежую для «Барселоны» схему, которую цифрами правильнее всего охарактеризовать как 3-3-3-1. Вторую тройку, компактную, составляли Иньеста, Бускетс и Роберто, третью – растянутую по всему полю – Неймар, Месси и Рафинья.

Разве мы не знали, что такие полярные мнения и резкие перемены уживаются в голове Энрике? Алейкс Видаль осведомлён об этом лучше всех – до декабря правый защитник практически не играл, Лучо хотел сплавить Видаля хоть куда-то, а потом Алейкс забил «Лас-Пальмасу», и тренер признал свою ошибку. Если бы не тяжёлая травма, с «ПСЖ» играл бы Видаль, а не Серхи Роберто, и мы никогда не узнаем, что могла повлечь такая смена слагаемых.

Так же было и с ротацией состава. Энрике попеременно то шёл на регулярную ротацию, то насовсем от неё отказывался. Месси, Суарес и Неймар в последнее время играют почти без передышек, а Иван Ракитич во всех важных матчах остаётся на лавке – причём Луис Энрике делает выбор в пользу Андре Гомеша, и этот выбор объясняется лишь слепой уверенностью. Раньше и Ракитич был важнейшим звеном полузащиты, а присел на лавку во многом из-за того, что тактику «Барселоны» раскусили и стали активно давить на хорвата, отбирая мяч по двое-трое.
Вопрос по тренеру «Барселоны» можно ставить напрямую: Хорхе Сампаоли или Рональд Куман?

Говорят, что характер тренера передаётся команде – и в «Барселоне» это так. Команда образца нынешнего сезона тоже может повязать себя депрессией, устало катать мяч, а потом один раз взорваться и резко поймать настроение. Тот самый матч в Севилье показателен – «Барселона» играла слабо и уныло, получала контратаки одну за другой, в её штрафной делали скидки пятками, но стоило Лео Месси забить под свисток на перерыв, и пошла совсем другая игра. Такой разброс эмоций бросается в глаза очень часто: в февральской игре с «Атлетиком» из Бильбао каталонцы до первого гола играли отвратительно, до второго – очень плохо, в перерыве заменили поплывшего Пике и лишь потом заиграли в свой футбол. Чтобы поймать настроение в воскресной игре с «Атлетико», команде Энрике даже не нужен был гол – хватило обычного прохода Шиме Врсалько, его потери и контратаки через передачу в его зону. Игра чётко раздробилась на две части – до этого момента (лучше был «Атлетико») и после (лучше была «Барса»).


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Так что сейчас подходящий момент, который может помочь «Барселоне» стать лучше. Низшая точка падения пройдена, Луис Энрике объявил об ожидаемом уходе — теперь можно взяться за спасение сезона. В чемпионате Испании, несмотря на печальные результаты матчей с конкурентами, «Барса» вышла на первое место – у «Реала» на матч меньше, но ребята Зидана сейчас переживают спад и, кажется, начинают «плыть». В Кубке осталось победить скромный «Алавес». Отыграть 0:4 с «ПСЖ» будет невероятно сложно, у парижан больше не трясутся коленки перед таким соперником, но что будет, если «Барселона» забьёт в первые 10-15 минут и поймает эмоциональную волну?
«Барселона» Луиса Энрике на третий сезон стала максимально предсказуемой, и секрет победы над ней перестал быть секретом.

Иногда подобные заявления об уходе расхолаживают команду, но чаще мотивируют и заставляют играть на максимуме: «Бавария» Хайнкеса, «Боруссия» Клоппа и ЦСКА Газзаева подтвердят. «Барселоне», которая всё чаще выходила на поле ватной, преждевременные слова Энрике тоже должны помочь. Команда слишком долго плыла по течению, но сейчас должна резко перезапуститься с новыми эмоциями. Важно, что и момент выбран подходящий – не очередное поражение, а красивые 6:1 со «Спортингом» на фоне недавней победы в Мадриде, заряд эмоций должен быть позитивным.

А летом «Барселона» должна начать новую жизнь. С кем – есть вопросы, но требования к резюме понятны: любить комбинационный стиль, уметь поднять уровень защиты, подтянуть прессинг и тактическую вариативность, желательно быть интегрированным в каталонскую семью (вы же знаете, как это важно в «Барсе», где важна преемственность). Вопрос можно ставить напрямую: Хорхе Сампаоли или Рональд Куман? Моя правда – за Кумана: он не даст столько эмоций, сколько аргентинская 220-вольтная батарейка, которая постоянно горит на тренерской скамейке, но подтянет защиту, сможет сделать футбол гибче и заставит мощно прессинговать всех. Даже Лео Месси.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Луис Энрике Рональд Куман Хорхе Сампаоли
Новости. Футбол
2 марта 2017, четверг
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