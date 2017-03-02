Луческу и Шатов: конфликт или воспитательная работа?

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Работа над ошибками
После поражения в Брюсселе Луческу помимо критики Кокорина и Шатова пообещал, что во втором матче мы увидим другой «Зенит». И обещание действительно сдержал: «Андерлехт» ничего не мог поделать на «Петровском» — он был и переигран, и перебеган. Так что тренер наглядно показал, что говорить о каких-то системных проблемах в команде пока не с чего. И поражение в Брюсселе – в том числе вина раскритикованных им футболистов.
Факт ведь остаётся фактом: в Питере Шатов не сыграл, а «Зенит» предстал по-новому. Умело «душа» соперника прессингом, вскрывая зоны, сине-бело-голубые на сей раз бельгийцев уверенно переиграли во всём, кроме счёта. Но фатальный гол на последних минутах – это всё-таки обидная случайность по такой игре, не больше.
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Долго запрягая
После первых матчей сезона в адрес Луческу прозвучало немало критических замечаний: мол, не тот уже румын, в новой команде осваивается медленно, да и чемпионат в России посильнее украинского, не на две команды. Однако «Зенит» довольно быстро вышел на пик формы, начав уверенно побеждать, и в итоге идёт в зоне Лиги чемпионов, не отпуская «Спартак» далеко. Нет сомнений, что именно выход в ЛЧ (ну и титул, разумеется) – приоритет сине-бело-голубых на весеннем отрезке. И обилие контрольных матчей на сборах, и неоптимальная форма в первых матчах – следствие выбранной Луческу стратегии. Всё-таки Мирча – один из самых опытных тренеров в европейском футболе, и нет сомнений, что, если бы так было нужно, «Зенит» был бы на пике уже в феврале. Но нужнее, очевидно, в апреле-мае, а 1/16 Лиги Европы тренерский штаб рассчитывал пройти просто на классе. Который некоторые из команды не показали.
Без конфликта
При всей прямоте и жёсткости заявлений Луческу тренер ни в период работы с «Шахтёром», ни ранее не отличался мстительностью. Попасть в немилость у тренера можно было только одним способом: стабильно проваливаясь на футбольном поле. Вот и сейчас, несмотря на слухи о конфликте, Олег Шатов продолжает тренироваться в штатном режиме – он не переведён в дубль или «Зенит-2», не отстранён от тренировок. Никто не «гнобит» полузащитника ни за неудачный матч, ни за высказывания агента. Более того, футболист даже выходит общаться с журналистами.
Луческу оставляет за всеми право исправиться – тоже на поле. Так что нет сомнений, что предоставит он такую возможность и Шатову. И жёсткое заявление в их с Кокориным адрес – не конфликт, а просто воспитательный метод. Хорошая встряска ещё никому не вредила, тем более если она была заслужена слабой игрой и отсутствием результата.
Ну и последнее. Похоже, в руководстве клуба сделали выводы из предыдущих сложных и конфликтных ситуаций в команде с участием бывших наставников и игроков. Отрадно, что ФК «Зенит» находится в постоянном контакте с главным тренером. В клубе понимают, что нужно как можно скорее забыть о досадном промахе в Лиге Европы и сосредоточить свои усилия на борьбе за российское золото и путёвку в Лигу чемпионов.