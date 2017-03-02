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175 лет назад 2016
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Мирча Луческу
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Луческу: пришла пора омолодить «Зенит»

Главный тренер «Зенита» и Шатов рассказали о взаимоотношениях, Жирков — о предстоящем матче с ЦСКА, а Кокорин опять угодил в скандал.
2 марта 2017, четверг. 13:15. Футбол
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На утренней тренировке «Зенита» журналистов интересовала, кажется, лишь одна новость — появится ли на занятии Александр Кокорин. Часом ранее Интернет облетела новость, что нападающий сине-бело-голубых был задержан на белом «Бентли» в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. «Отобрали ли у Кокорина права? Выписали ли ему штраф?», — самые популярные вопросы накануне матча с ЦСКА.
На тренировку же 25-летний футболист вышел как ни в чём не бывало, правда, без шуток от капитана Дзюбы не обошлось. Артём, как всегда, громко смеялся и подкалывал одноклубника.


Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман сообщил, что инцидент с Кокориным игроки и тренер пока комментировать не будут. «Здесь нечего комментировать, пока все факты не подтвердятся», — заявил Циммерман.

На вопросы корреспондентов перед началом тренировки пришёл отвечать Юрий Жирков.

«Плохо спалось после матча с «Андерлехтом»


— Юрий, особенный ли для вас матч с ЦСКА?
— Не знаю, так много играл против него.

— Мистер сказал, что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы. Как вы пережили этот момент?
— Мне тоже плохо спалось после матча с «Андерлехтом». Обидно на последних минутах пропускать такие голы, неприятно, что вылетели. Всё, если не вышли, значит, так должно было быть.

— Теперь «Зенит» сможет полностью сконцентрироваться на матчах чемпионата России.
— Обычный график, когда играем через два дня на третий. Теперь же игры будут раз в неделю, можно нормально подготовиться.

— Вы сейчас с небольшой бородкой. Отпускаете её, как хоккеисты в плей-офф?
— Забыл побриться просто, – смеётся Жирков.

«С Луческу рабочие отношения»


Вслед за Юрием к прессе под улюлюканье всех разминающихся и криками «Расскажи-ка и им всю правду» подошёл Олег Шатов.
— Вас отправили общаться с прессой из-за интервью вашего агента?
— Нет, просто упражнение проиграл.

— Как себя чувствуете? Какая атмосфера в команде?
— У нас в команде спокойная, рабочая атмосфера, ничего страшного не происходит. С моим здоровьем всё хорошо, чувствую себя отлично, тренируюсь по полной программе. Наберу форму и буду ждать своего шанса.
Пока нет предпосылок менять Лодыгина. В последней игре все смотрелись хорошо, серьёзных изменений не будет.

— Что скажете о ЦСКА?
— Не слишком следил за ЦСКА зимой. Знаю, что «армейцы» перешли на новую схему. Думаю, ближе к игре тренерский штаб познакомит нас с соперником. Мы всё наглядно увидим. Матч с ЦСКА не только для соперников, но и для нас определяющий. Две команды будут играть на победу, а победит тот, кто лучше готов физически. Возможно, у нас есть преимущество, из-за того что мы сыграли два официальных матча.

— Какие у вас отношения с Мирчей Луческу?
— Вы же видите, тренер подошёл, позвал меня, у нас рабочие отношения, проблем нет.

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«В интервью с агентом Шатова много неправды и провокаций»


Главный тренер «Зенита» Мирчи Луческу отправил футболистов на пробежку, а сам рассказал о подготовке команды к матчу с ЦСКА.


— «Зенит» уже провёл две официальные встречи, в отличие от ЦСКА. Это преимущество перед очным матчем?
— На сборах игры ЦСКА проводил, играл первым составом. Мы использовали все 30 игроков, они упор на основу делали. Есть определённое преимущество, что мы провели две официальные встречи. В двух матчах мы выглядели неплохо. Последняя игра с «Андерлехтом» вселяет уверенность, только невезение не позволило нам пройти дальше. Уверен, что все наши игроки подойдут в полной готовности к матчу с «армейцами». У ЦСКА нет проблем с составом, все готовы. Будет зрелищная игра. Гончаренко поменял схему игры, но игроки ЦСКА уже приспособились к ней.

— Лунёв не был заявлен на матчи Лиги Европы. Дадите ли ему шанс в чемпионате России?
— Пока нет предпосылок менять Лодыгина. В последней игре все смотрелись хорошо, серьёзных изменений не будет. Однозначно будут играть новые игроки. Все новички уровня «Зенита» должны подтвердить свой класс
Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман сообщил, что инцидент с Кокориным игроки и тренер комментировать пока не будут. «Здесь нечего комментировать, пока все факты не подтвердятся», — заявил Циммерман.

— Читали интервью с агентом Шатова? Он сказал, что у вас с Олегом не очень хорошие отношения.
— Когда приближаются такие ответственные матчи, понятно, что такое идёт для ажиотажа. Я разговаривал с агентом. В его интервью много неправды и провокаций. Если у него есть такой хороший игрок в «Зените», ему нужно было подумать, прежде чем такое писать и создавать проблемы Шатову.

— Не слишком ли в «Зените» много игроков для участия в одном турнире?
— Пришла пора омолодить «Зенит», прошёл пятилетний цикл, многие игроки достигли хорошего футбольного возраста. Поэтому мы на сборы взяли много молодых игроков. Пока они не доросли до основы «Зенита», но такой момент настанет.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Александр Кокорин Мирча Луческу Олег Шатов Юрий Жирков
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