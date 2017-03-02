Луческу: пришла пора омолодить «Зенит»

«Плохо спалось после матча с «Андерлехтом»

«С Луческу рабочие отношения»

Пока нет предпосылок менять Лодыгина. В последней игре все смотрелись хорошо, серьёзных изменений не будет.

«В интервью с агентом Шатова много неправды и провокаций»

Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман сообщил, что инцидент с Кокориным игроки и тренер комментировать пока не будут. «Здесь нечего комментировать, пока все факты не подтвердятся», — заявил Циммерман.

На утренней тренировке «Зенита» журналистов интересовала, кажется, лишь одна новость — появится ли на занятии. Часом ранее Интернет облетела новость, что нападающий сине-бело-голубых был задержан на белом «Бентли» в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. «Отобрали ли у Кокорина права? Выписали ли ему штраф?», — самые популярные вопросы накануне матча с ЦСКА.На тренировку же 25-летний футболист вышел как ни в чём не бывало, правда, без шуток от капитана Дзюбы не обошлось. Артём, как всегда, громко смеялся и подкалывал одноклубника.Пресс-атташе «Зенита»сообщил, что инцидент с Кокориным игроки и тренер пока комментировать не будут. «Здесь нечего комментировать, пока все факты не подтвердятся», — заявил Циммерман.На вопросы корреспондентов перед началом тренировки пришёл отвечать— Юрий, особенный ли для вас матч с ЦСКА?— Не знаю, так много играл против него.— Мне тоже плохо спалось после матча с «Андерлехтом». Обидно на последних минутах пропускать такие голы, неприятно, что вылетели. Всё, если не вышли, значит, так должно было быть.— Обычный график, когда играем через два дня на третий. Теперь же игры будут раз в неделю, можно нормально подготовиться.— Забыл побриться просто, – смеётся Жирков.Вслед за Юрием к прессе под улюлюканье всех разминающихся и криками «Расскажи-ка и им всю правду» подошёл— Нет, просто упражнение проиграл.— У нас в команде спокойная, рабочая атмосфера, ничего страшного не происходит. С моим здоровьем всё хорошо, чувствую себя отлично, тренируюсь по полной программе. Наберу форму и буду ждать своего шанса.— Не слишком следил за ЦСКА зимой. Знаю, что «армейцы» перешли на новую схему. Думаю, ближе к игре тренерский штаб познакомит нас с соперником. Мы всё наглядно увидим. Матч с ЦСКА не только для соперников, но и для нас определяющий. Две команды будут играть на победу, а победит тот, кто лучше готов физически. Возможно, у нас есть преимущество, из-за того что мы сыграли два официальных матча.— Вы же видите, тренер подошёл, позвал меня, у нас рабочие отношения, проблем нет.Главный тренер «Зенита»отправил футболистов на пробежку, а сам рассказал о подготовке команды к матчу с ЦСКА.— На сборах игры ЦСКА проводил, играл первым составом. Мы использовали все 30 игроков, они упор на основу делали. Есть определённое преимущество, что мы провели две официальные встречи. В двух матчах мы выглядели неплохо. Последняя игра с «Андерлехтом» вселяет уверенность, только невезение не позволило нам пройти дальше. Уверен, что все наши игроки подойдут в полной готовности к матчу с «армейцами». У ЦСКА нет проблем с составом, все готовы. Будет зрелищная игра. Гончаренко поменял схему игры, но игроки ЦСКА уже приспособились к ней.— Пока нет предпосылок менять Лодыгина. В последней игре все смотрелись хорошо, серьёзных изменений не будет. Однозначно будут играть новые игроки. Все новички уровня «Зенита» должны подтвердить свой класс— Когда приближаются такие ответственные матчи, понятно, что такое идёт для ажиотажа. Я разговаривал с агентом. В его интервью много неправды и провокаций. Если у него есть такой хороший игрок в «Зените», ему нужно было подумать, прежде чем такое писать и создавать проблемы Шатову.— Пришла пора омолодить «Зенит», прошёл пятилетний цикл, многие игроки достигли хорошего футбольного возраста. Поэтому мы на сборы взяли много молодых игроков. Пока они не доросли до основы «Зенита», но такой момент настанет.