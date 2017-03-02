8 игроков, которые должны «выстрелить» в весенней части РФПЛ

Эрик Бикфалви, «Урал»

Александру Бурчану, «Арсенал»

Фото: pfc-cska.com

Витиньо, ЦСКА

Шарль Каборе, «Краснодар»

Секу Конде, «Амкар»

Павел Могилевец, «Ростов»

Аяз Гулиев, «Анжи», и Александр Зуев, «Крылья Советов»

Фото: РИА Новости

Чтобы не было споров о составлении моей семёрки, сразу обозначу её критерии – в список вносились или игроки, перешедшие зимой (как по трансферу, так и вернувшиеся из аренды), или те, кто не играл в первой половине сезона либо играл мало. Молодые игроки, которые поднялись в первую команду по ходу сезона (или зимой) и могут раскрыться, как Жамалетдинов, Чалов, Галаджан и Лапшов, в список не включены.Первая мысль, когдазаключил контракт сначала с «Томью», а теперь с «Уралом»: Эрик, почему? Хорошо писать это после дубля Бикфалви в кубковом матче, но ни за что не поверю, что зимой, после томской катастрофы, у румына не было предложений из клубов уровнем выше. «Локомотив», объявивший охоту за бесплатным сыром, точно должен был обратить внимание на Бикфалви – даже в Томске Эрик был лучшим игроком Премьер-Лиги по влиянию на атакующие действия. 62,5% голевых атак «Томи» проходили с участием Бикфалви – без процентных долей, конечно, цифра не будет такой впечатляющей (5 из 8), но без румына сибиряки играли бы совсем печально.Ещё в украинской «Волыни» Бикфалви был игроком, забивающим неприлично много для атакующего полузащитника – он классно открывался из глубины, здорово замыкал подачи-прострелы, исполнял штрафные (а своим стандартом в Томске Бикфалви даже попал в видеоподборку, рекламирующую Премьер-Лигу, пусть и за счёт сейва Акинфеева). Даже в страдающей команде Бикфалви был хорош, чаще всех стреляя по воротам (2,7 удара за игру), пасуя точнее большинства защитников, например Дьякова и Кирилла Комбарова (72,1%), и чаще всех обостряя (19 ключевых передач).В играющей команде Эрик должен выделяться ещё сильнее, а заодно вновь заставить спросить: почему «Урал», а не клуб первой восьмёрки?«Арсенал» был одной из самых непонятных команд осенней части Премьер-Лиги – при симпатичной игре в атаке команда из города пряников разжилась всего шестью голами, оборона с пятью защитниками была среди самых хлипких в чемпионате России, а против грандов, «Спартака» и «Зенита», туляки валились после первого-второго гола. «Арсеналу» явно не хватало человека с характером, способного быть тренером на поле и заряжать командные батарейки – в первый сезон Тулы в Премьер-Лиге таким человеком был Александр Филимонов, но и он через ошибки потерял свой статус лидера.Теперь у «Арсенала» есть такой харизматик.во время игры за «Стяуа», когда полузащитником интересовалось «Динамо» Петреску, прозвали «румынским Гаттузо» – у Бурчану, как и у итальянского бульдога, несгибаемый характер. С другим не выбраться из второй румынской лиги, вокруг которой витает вечное облако договорняков.В осеннем розыгрыше Лиги Европы Александру показал, что ему не хватает мастерства, скорости мышления, чтобы вычищать центр в матчах с командами классом выше. Статистика единоборств показательна: в матчах с «Цюрихом» Бурчану выиграл 16 из 23 (процент выигранных – 69,6%), против «Вильярреала» – 5 из 22 (22,7%). Другое дело, что в матчах с прямыми конкурентами в борьбе за выживание способностей Бурчану должно хватить. Иного от румына и не требуют, учитывая слабую игру «Арсенала» в принципе с любым соперником выше классом.Вписывание Витиньо в схемы нового тренераокутано тайнами – бразилец из-за травмы персонально готовился к сезону, а в контрольных матчах почти не играл. Лишь в последних двух играх с «Уфой» и «Будё Глимт» Витиньо получил по 25 минут, норвежцам успел забить, а заодно – кое-что разъяснить. В схеме 3-5-2, привезённой Гончаренко в ЦСКА из «Уфы», Витиньо будет одним из двух нападающих, скорее оттянутым в глубину, каким в «Уфе» был Сильвестр Игбун, и станет рвать защиту соперника своими открываниями из глубины. В концовке матча с «Будё Глимт» Витиньо сделал два классных рывка за спину защитникам, оба – на левый край штрафной, смог забить и отдать голевую передачу, и свой заход на гол Витиньо начинал как раз из глубины. Отдал, открылся, порвал защиту – футбол Витиньо должен быть именно таким.Статистика и тактические детали должны уйти на второй план – учитывая предыдущую попытку Витиньо закрепиться в Москве, моральный аспект не менее важен. «От нас он уезжал ребёнком, а вернулся повзрослевшим», – говорил тренер ЦСКА Виктор Онопко, подчёркивая, что хандры Витиньо, как было при Слуцком, мы не увидим. Сам игрок тоже явно вовлечён в происходящее: «Я никогда не играл по схеме 3-5-2, для меня это новинка. Тренер берёт меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции, уточняет, как я должен располагаться в каждом из эпизодов».Кубок Африки серьёзно поднял акции Каборе в футбольном мире – сборная Буркина-Фасо добралась до полуфинала, Шарль был её ключевым игроком, ESPN отправил африканца из «Краснодара» на повышение, а тактический гик Джонатан Уилсон назвал Каборе лучшим на турнире. От человека, оценивающего опорников по достоинству, это лестная оценка, но посмотрел бы Уилсон матчи Каборе в «Краснодаре». Его критиковали за торможение игры, за необязательные карточки, и даже умение Шарля начать атаку – а он наряду с Ахмедовым был лучшим связующим атак «Краснодара» – не слишком бросалось в глаза.Система игры, прививаемая Игорем Шалимовым, помогает Каборе выделяться сильнее. В первом матче с «Фенербахче» Шарль сделал 4 отбора, в ответном – 7 отборов и 5 перехватов, и это следствие его максимальной адаптации к системе. Во-первых, полузащитники теперь резко вырываются из глубины атаковать игрока, принимающего мяч. Первым выдёргивается Подберёзкин или Газинский, вторым, из глубины, – Каборе.Во-вторых, «Краснодар» купил Кристиана Рамиреса и усилил акцент на фланговую игру, а Каборе стал страховать левого защитника на случай его потерь. Получается весьма эффективно. В Стамбуле Каборе страховал Рамиреса не только при угрозе контратак, но и, например, при розыгрышах аута. Здесь есть своя логика – Каборе забирает верх, Рамирес пытается отобрать мяч на фланге за счёт движения.В матчах с «Фенербахче» Каборе тоже нахватал карточек и наработал на пропуск поездки в Виго, и есть подозрение, что без африканца «Краснодару» придётся очень тяжело. После отъезда Ахмедова и Куасси весь центр должен лечь на громадные плечи Каборе.Осенью Конде стал первым гвинейцем в истории Премьер-Лиги, весной – должен стать для «Амкара» новым Георгием Джикией. Более того, Секу уже привычно исполнять такую миссию, свой дебютный матч за пермяков – в конце октября с «Ростовом» – Конде отыграл, когда Джикия схватил дисквалификацию за перебор карточек. Общее в их игровых качествах есть: выходя на поле, Конде часто стремился начинать атаки длинными передачами, и это явно была установка Гаджи Гаджиева. Низкая точность этих передач (41,6% в матче с «Ростовом», 23,5% в целом по сезону) не должна смущать – во-первых, «Амкар» любит биться за подборы после таких передач, во-вторых, у Джикии, чей длинный пас считают очень сильным (и есть отчего), цифры по точности тоже не идеальны – всего 35,9% по сезону. Впрочем, судя по сборам, защита «Амкара» будет немного переформатирована: самым центральным защитником станет Зайцев, а Конде займёт место левого центрального, как и в той самой игре с «Ростовом».Адаптироваться к новой среде Конде не нужно – он уже привык, до «Амкара» с подачи отца успел намотать километры, проходя просмотры, и поиграть в молодёжных командах «Днепра» и донецкого «Олимпика». Секу уже неплохо изучил русский язык, научился различать оскорбления в словах игроков соперника, влюбился в нашу зиму и выходил на поле стадиона «Звезда» в валенках (пусть и для фотографии, а не на тренировку). Но главное, что поможет Конде прогрессировать, – он попал в чуткие руки специалиста, умеющего выстраивать оборону и делающего конфетку из любого защитника.Пока Мирча Луческу собирает третий состав и сажает молодёжь в ротационную клетку, Могилевец сбегает из клетки в клуб, где смог раскрыться. Очевидно, Павел не будет играть всегда, но добавит тренерскому дракону «Ростова» приятной головной боли. Не будучи однозначно сильнее ни Нобоа, ни Ерохина, Могилевец сочетает их качества. На сравнительном радаре Могилевец не выделяется, но по всем показателям, кроме перехватов, не является худшим – у экс-игрока «Зенита» самая высокая точность передач, минимальное количество фолов (чем длиннее линия фолов, тем их меньше), он значительно проигрывает обоим лишь по перехватам.Показатели Могилевца – синие, Нобоа – красные, Ерохина – серые. Данные Могилевца взяты по сезону-2015/16Как и в прошлом сезоне, Могилевец добавит «Ростову» вариативности. С его появлением в середине можно передвинуть Ерохина в атаку, добавляя ей лёгкости – со своей реализацией Ерохин не будет там лишним даже при Полозе, Азмуне и набравшем мощную форму Бухарове. Плюс Павел сделает сильнее глубину состава – «Ростову» как минимум однажды придётся беречь основу под Лигу Европы, и Могилевец однозначно будет лидером полуторного состава, которым Бердыев и Кириченко осенью были не очень довольны.Александр Григорян в открытую говорит, что основная ставка его «Анжи» – на списанных игроков и недонастрой соперников, и такие команды обычно ждёт либо внезапный успех (как берлинскую «Герту» с забытыми Ибишевичем и Калу в атаке), или оглушительный провал. Что будет весной с «Анжи», сказать сложно, но Аяз Гулиев точно должен стать одним из главных действующих лиц заново строящейся команды. Он предсказуемо попал в турбулентную зону – слишком хорош для «Спартака-2» и ФНЛ, но слишком неопытен для «Спартака», где Каррера делает ярко выраженную ставку на титул здесь и сейчас. Та же история и с Александром Зуевым – конечно, можно выходить на поле с лавки на 5-10 минут, но амбиции у парня совсем другие. Например, попробовать заменить Йоана Молло в «Крыльях Советов», хотя влиять на игру своей команды, как француз, будет очень сложно любому.Есть мнение, что арендная ссылка Гулиева и Александра Зуева – тоже желание Карреры, видящего в обоих будущее «Спартака», и важным штрихом к этому мнению становится попадание молодых спартаковцев к правильным тренерам. Александр Григорян – человек скорее с кнутом, готовый устроить каждому курс молодого бойца (замены на 30-й минуте – важная его часть), Вадим Скрипченко больше орудует пряником. При нём в «Урале» раскрылся Вячеслав Подберёзкин, благодаривший Скрипченко за доверие, прогрессировали Емельянов, Сапета и Ерохин, при нём же «шмели» активно покупали и подпускали к составу молодых игроков или ребят из ФНЛ – Арапова, Дингу, Коробова.В российском футболе аренда обычно считается признаком ненужности игрока, желанием его «сплавить», но для Зуева и Гулиева аренда должна стать важнейшим карьерным импульсом.