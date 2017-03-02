Тест. Сколько потратили российские клубы на трансферы

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Футбол вернулся в Россию. «Урал» и «Краснодар» сделали первый матч весенней части сезона незабываемым, на неделе возобновляется и чемпионат. Многие клубы серьёзно поменялись, некоторые обновили состав наполовину. Многие что-то заработали. Да, российские клубы учатся зарабатывать в трансферное окно. В общем, изменений хватает. Если вы следили за трансферными новостями зимы, то сможете ответить на большинство вопросов. Хотя мы нашли пару фактов, которые могут удивить даже внимательных болельщиков. Итак, проверьте, как хорошо вы следили за трансферными новостями клубов РФПЛ.