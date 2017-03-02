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175 лет назад 2016
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Олег Шатов
Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

«Поворачивай к чёрту». Почему Олег Шатов олицетворяет наш футбол

Проблема Олега Шатова, к которому прямо обратился Мирча Луческу, — это и главная проблема всей отечественной футбольной системы.
2 марта 2017, четверг. 20:00. Футбол
Есть два главных и вполне взаимосвязанных ощущения, которые вызывает во мне наш футбол. Первое — ощущение случайности выбора. Клубы по совершенно непонятным критериям подбирают тренеров, а в оценке игроков вообще существует полный рандом. Особенно это касается оценки российских игроков, в связи с чем лифт между Премьер-Лигой и ФНЛ по-прежнему практически не работает.
Любой случай, когда условный Дмитрий Стоцкий оказывается не хуже половины легионеров и «опытных, проверенных профессионалов» (так отчитываются менеджеры перед теми, кто даёт им в основном бюджетные деньги), искренне удивляет нас — ого, оказывается, у нас есть не такие и плохие футболисты. Но поднимать из ФНЛ или ПФЛ мы их, конечно, не будем, потому что оценивать не умеем.

Второе — это ощущение того, что всякий раз, оказываясь в определяющей точке своего пути, российский футбол сворачивает не туда. Взаимосвязано оно с первым ощущением потому, что случайность в любом случае будет приводить к неверным решениям. В традиционном комедийном приёме герой видит на одном плече ангела, а на другом — чёрта, и каждый пытается склонить героя на свою сторону. Российский футбол поворачивает голову к чёрту. (Здесь можно наплакать мисочку хотя бы по поводу лимита, но давайте в следующий раз — вы и так знаете, что примеров достаточно.)
Олег Шатов

Олег Шатов

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Так получилось, что Олег Шатов в своём лице объединяет два этих ощущения от российского футбола. Со случайностью в его карьере полный порядок, потому что в игру его за руку из мини-футбола привёл Григорий Иванов. Привёл в буквальном смысле: Иванов заметил талантливого 16-летнего парня и показал его Александру Побегалову, который тогда тренировал «Урал». Совпали почти невероятным для нашего футбола образом два фактора. Во-первых, при любом другом президенте Шатов так и остался бы в мини-футболе. Во-вторых, если бы «Урал» тогда тренировал не Александр Побегалов, который умеет и любит возиться с тинейджерами, то раскрыться в большом футболе в полной мере Олег вряд ли смог бы.
Футбольный ангел на правом плече остаётся одиноким, когда на левом сразу несколько чёртиков, каждый из которых говорит: «Ты талантлив», но ни один не говорит: «Ты ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬ свой талант».

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Два фактора совпали, и отечественный футбол получил, возможно, самого нестандартного футболиста. Из мини-футбола Шатов перенёс технику, игру в касание, инстинктивное боковое зрение и стремление даже при своих небольших габаритах стоять на ногах. В лучших матчах Олега казалось, что наш футбол получил своего Марио Гётце — ещё не только до его нынешних проблем со здоровьем, но и до переезда в Мюнхен. Гётце отлично дополнял способного отдать любую передачу и пробить с любой дистанции Ройса и нацеленного на борьбу и удар Левандовского — у Шатова в Санкт-Петербурге такая же ситуация сложилась с Данни и Халком.
Олег Шатов

Олег Шатов

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Стартового пакета качеств хватило на то, чтобы порвать наш чемпионат, но затем Шатов стал тормозить. Никто не понимал, почему в матчах за клуб он всегда был одним из самых ярких футболистов, а в играх сборной раз за разом передвигался по полю невидимкой. На днях агент Шатова Кахор Муминов дал интервью, в котором, вероятно, сам того не желая, ответил на эту загадку с исчезновением на примере отказа от варианта с зимней арендой Олега в „Ливерпуль“. „Когда и мы, и руководство “Зенита» поняли, что речь идёт исключительно об аренде на два-три месяца, посчитали это нецелесообразным. Не надо себя занижать! Российские футболисты могут уезжать в хорошие европейские клубы. Но для этого должно сойтись воедино много факторов. Руководители наших клубов ведь тоже не сидят сложа руки, тоже решают свои задачи, поставленные им акционерами, – бороться за высокие места. Почему они должны отпускать своих игроков ради иллюзорного «престижа»? И наши футболисты амбициозны. Прельстит ли им поехать в заштатные команды, играть на первенство водокачки ради одного ощущения «поиграл в Европе»?" — сказал агент, и это исчерпывающий ответ вот почему.
Выбор в сторону ангела на правом плече не всегда приведёт тебя к лучшему — принцесса вполне может оказаться в другом замке.

Продвижение в футбольной карьере сегодня связано с постоянным выходом из зоны комфорта — исключений единицы, и вы сами можете назвать их по именам (имя Франческо, например, подойдёт). Сборная при соблюдении некоторых условий — простейший пример форсированного выхода из зоны комфорта: партнёры меняются, и на автоматизированном взаимопонимании уже не сыграешь. Выход из зоны комфорта помогает тебе развиваться, но наши футболисты считают это несерьёзным. Более того, они специально окружают себя людьми, которые успокаивают их, повторяя то, что они и сами привыкли и уже хотят думать. Футбольный ангел на правом плече остаётся одиноким, когда на левом сразу несколько чёртиков, каждый из которых говорит: «Ты талантлив», но ни один не говорит: «Ты ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬ свой талант».


Постоянная оглядка на левое плечо в конце концов отрывает тебя от реальности, ты начинаешь думать о своей профессиональной исключительности (подчёркиваю, что речь идёт именно о профессиональном развитии, а не о личностном). Так рождается самая знаменитая цитата Шатова: «Профессия футболиста однозначно тяжелее многих других». Так рождаются и другие крылатые фразы, вроде той, в которой Виктор Файзулин не видит ничего особенного в Томасе Мюллере.

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В традиционном комедийном приёме герой видит на одном плече ангела, а на другом — чёрта, и каждый пытается склонить героя на свою сторону. Российский футбол поворачивает голову к чёрту.

Но есть ведь и точка зрения тех, кто привык слушать ангела с правого плеча. Марк-Андре тер Штеген в детстве и юности совершенно серьёзно мечтал стать поваром и даже пробовал свои силы, но потом «увидел, сколько приходится работать поварам, и понял, что в футболе, в общем-то, будет попроще». Марк-Андре тер Штеген не побоялся в раннем возрасте выйти из зоны комфорта и уехать из Мёнхенгладбаха, где ходил орать за «Боруссию» на фанатскую трибуну за ворота, которые через несколько лет уже сам защищал. Он знал, что едет в «Барселону» вторым вратарём, и тоже мог решить, что это несерьёзно, но его агент и окружение ничего не говорили про первенство водокачки и иллюзорный престиж (действительно, играть и просто тренироваться в одном из самых культовых клубов мира, у одного из самых обожаемых тренеров — тот ещё престиж, да). Он ехал развивать свой талант, не успокаиваться на достигнутом.

Марк-Андре тер Штеген в итоге стал основным вратарём «Барселоны». Олег Шатов в итоге теряет игровое время в основном составе «Зенита» (здесь можно спорить с решениями Мирчи Луческу, но это простой факт). Выбор в сторону ангела на правом плече не всегда приведёт тебя к лучшему — принцесса вполне может оказаться в другом замке. Проблема в том, что наш футбол считает, что и без принцессы, в принципе, нормально.

Веришь, что Шатов вернётся в матче с ЦСКА и забьёт, купи его для своей команды!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Мирча Луческу Олег Шатов
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