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100 лучших легионеров в истории РФПЛ: 3-е место – Данни («Зенит», «Динамо»)
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Григорий Телингатер

100 лучших легионеров чемпионата России. 3-е место

Завершаем публикацию нашего рейтинга, рассказывая малоизвестные истории про каждого легионера, попавшего в тройку лучших. 3-е место – Данни.
2 марта 2017, четверг. 22:00. Футбол
Мы на финишной прямой нашего рейтинга 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.

Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е

Португалец провёл в России более 12 лет. Увы, многие болельщики и комментаторы так и не выучили имени футболиста и по ошибке говорят «Мигель» вместо «Мигел». Самая популярная история о Данни – то, что его открыл миру российский тренер Анатолий Бышовец, работавший в «Маритимо». А вот несколько историй, которые вы могли и не знать.

Поздравь Данни с третьим местом, возьми его в свою команду!

1. Данни долго выбирал эскиз буквы «Д» для тату


Многие знают, что Данни сделал себе татуировку с буквой «Д», но мало кто представляет, как она появилась. В тату-салоне в Митино португалец долго не мог выбрать эскиз и просто показал на лого «Динамо» на своей куртке со словами: «Хочу такое «Д» с 10-м номером». К разочарованию хавбека на базе в Новогорске все посчитали, что буква символизирует клуб, а не имя: «О, ну всё, теперь ты и карьеру тут закончишь!» – смеялись футболисты и персонал бело-голубых. Данни злился: «Это не «Динамо», это Данни!» «Ну да, это ты потом будешь рассказывать, когда тебя в «Спартак» или «Зенит» позовут», – прозвучало почти как пророчество. Когда Мигел понял, что никто не ассоциирует его новую татуировку с именем, он впал в депрессию и даже просил организовать ему интервью, чтобы снять все вопросы сразу. А вопросов оказалось много.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

2. При Моуринью Данни раньше сыграл бы в сборной


В мае 2008 года Дмитрий Аленичев проводил прощальный матч. На игру в Черкизово приехал даже Жозе Моуринью. Мне удалось немного пообщаться с тренером. Один из вопросов был про Данни. Ответ был вполне в стиле эгоцентричного Моуринью. Он ответил, что Дании играет великолепно, но необходимо быть им (Моуринью), чтобы настолько хорошо следить за футболом. По сути, Жозе напрямую обвинил Сколари в том, что он не достаточно пристально отслеживает кандидатов в сборную. В июле 2008 года Сколари ушёл в отставку после поражения в четвертьфинале Евро от немцев. А уже в августе 2008 года Данни дебютировал в сборной при Кейруше.

3. Данни ради детей собирал половину команды


Партнёры Данни по «Динамо» рассказывали, что португалец был крайне привязан к семье. Иногда даже приводил жену и детей на тренировки в Новогорске. А на день рождения сыновей Мигел собрал у себя дома игроков «Динамо» – тех, у кого были дети. Самое удивительное, что большинство футболистов были россиянами, а Данни в тот момент ещё очень плохо говорил по-русски. В результате ему с переводом помогали Леандро Фернандес и Дмитрий Хохлов.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

4. Данни просил отпустить его в «Зенит» ради «Динамо»


В 2012 году «Зенит» купил Халка и Витселя за 100 млн евро. Но в 2008-м даже 20 млн казались космической цифрой для нашего чемпионата. Именно столько предлагали петербуржцы за Данни. Португалец ходил к гендиректору бело-голубых Дмитрию Иванову и говорил, что 20 млн – сумасшедшая сумма, которую можно за него выручить, — больше никто и никогда не предложит. Поэтому «Динамо» необходимо продать его не ради самого Мигела, а ради клуба – как можно отказываться от таких денег?! В результате Иванов продемонстрировал выдержку и на уговоры не поддался. Предложение в 20 млн было отвергнуто, а через пару месяцев «Зенит» выкупил футболиста за 30 — сумму отступных, прописанных в контракте португальца.

5. Данни – начальник самолёта


У «Зенита» есть свой чартерный самолёт, на котором команда летает на выездные матчи. Регулярно вместе с футболистами отправляются и спонсоры клуба. Как рассказал мне один из сотрудников «Зенита», если Данни кого-то не узнаёт в лицо, то сразу идёт узнавать всё о новом человеке. Рядом с командой не должно быть посторонних. Полузащитник исполняет роль капитана не только на поле, но и на высоте 10 тыс. м над землёй. Если однажды вы окажетесь в чартере «Зенита», то вам предстоит пройти фейс-контроль у португальца.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

6. В семье Данни минимум трижды рождались близнецы


У Данни оба сына тренируются в академии «Зенита». У близнецов Франсишку и Бернарду российское гражданство, и оба играют в полузащите, как и отец. Ребята делают успехи и даже занимаются вместе со старшими. Кстати, в семье Данни трижды рождались близнецы! Именно поэтому жена футболиста не хочет больше рожать. Боится, что снова будет двойня.

7. С первым же голом получил и красную карточку


В мае 2015 года Данни праздновал чемпионство «Зенита» в шарфе «Маритиму». Мигел – второй по известности футболист с острова Мадейра. Главной звездой остаётся, конечно, Криштиану Роналду. Игрок «Зенита» играл за «Маритиму», а «Реала» – за «Насьонал». Это два принципиальных соперника. Кстати, когда Данни забил свой первый гол в чемпионате Португалии, то через 15 минут был удалён.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мигел Данни
Новости. Футбол
2 марта 2017, четверг
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